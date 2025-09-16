Вълчев: Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище

Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище, призова ден след началото на новата учебна година образователният министър Красимир Вълчев.
Той е на обиколка в Сливенска област, където над 6000 деца не посещават градини и училища. 3700 от тях са в чужбина, съобщава бТВ.
Галина Тодорова е преподавател в училището в сливенското село Камен. Официално не е част от екипа за връщане на децата в училище, но ежедневно се среща с родителите.
"Налага се, когато нямаме пряка връзка по телефона, примерно. Ходим, говорим си, медиаторът ги вика социалните", коментира тя.
Механизмът за връщане на децата в клас работи осма година. Основните трудности са при учениците от ромски произход, които не говорят добре български. За тях има допълнителни часове.
"Изключително важно е децата да бъдат обхванати в детски градини, особено тези, в които не се говори български език в семейството, няма образователна среда", коментира Красимир Вълчев, министър на образованието.
Миналата година в училището в Камен четирима ученици са се върнали в клас.
"Има деца, които са в чужбина с родителите си, при тях има проблем", казва Петър Петров, учител по физика.
Целта на държавата е децата не само да се върнат в училище, но и да останат в тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
12:28 16.09.2025
2 Гост
12:30 16.09.2025
3 Джилязков дали се досеща?
12:30 16.09.2025
4 Джилязков дали се досеща?
12:44 16.09.2025
5 Рамбо
12:46 16.09.2025
6 наука
12:47 16.09.2025
7 цял живот
12:49 16.09.2025
8 рачко пръдлето
12:52 16.09.2025
9 Смях
13:05 16.09.2025
10 раз
13:07 16.09.2025
11 Ха ха
13:08 16.09.2025
12 така де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но до 1989г. имаше кльон и граничари и противопехотни мини по южната граница.А бяхме и 9 млн.
13:11 16.09.2025
13 Анонимен
13:20 16.09.2025
14 Хаха
Както се шегувах с един приятел
Ако ти плащат в училище,винаги ще са пълни 😉
13:23 16.09.2025