Вълчев: Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище

16 Септември, 2025 12:24 518 14

  • красимир вълчев-
  • училище

В Сливенска област над 6000 деца не посещават градини и училища

Вълчев: Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище, призова ден след началото на новата учебна година образователният министър Красимир Вълчев.

Той е на обиколка в Сливенска област, където над 6000 деца не посещават градини и училища. 3700 от тях са в чужбина, съобщава бТВ.

Галина Тодорова е преподавател в училището в сливенското село Камен. Официално не е част от екипа за връщане на децата в училище, но ежедневно се среща с родителите.

"Налага се, когато нямаме пряка връзка по телефона, примерно. Ходим, говорим си, медиаторът ги вика социалните", коментира тя.

Механизмът за връщане на децата в клас работи осма година. Основните трудности са при учениците от ромски произход, които не говорят добре български. За тях има допълнителни часове.

"Изключително важно е децата да бъдат обхванати в детски градини, особено тези, в които не се говори български език в семейството, няма образователна среда", коментира Красимир Вълчев, министър на образованието.

Миналата година в училището в Камен четирима ученици са се върнали в клас.

"Има деца, които са в чужбина с родителите си, при тях има проблем", казва Петър Петров, учител по физика.

Целта на държавата е децата не само да се върнат в училище, но и да останат в тях.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    1989 г милион и половина ученици а сега 700 000.

    Коментиран от #12

    12:28 16.09.2025

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Ще полагат те, питайте хората дали знаят как се казва Областият им управител или депутатите излъчени от региона 🎃

    12:30 16.09.2025

  • 3 Джилязков дали се досеща?

    7 2 Отговор
    След информацията ,която излезе в медиите за броя на първокласниците ако бях на мястото на Вълчев, щях да се засрамя и да се скрия. Тази година първокласниците са 55 000 по-малко ! Това какво му говори на минстърчето? На мен ми говори ,че дори и с малцинствата, които ражда се размножават като гъби ГЕРБ пак не може да компенсира демографскаат криза . Просто никой не мисли как да подкрепи родителите, хората там горе мислят за далавери ,за хотели , за магистрали, а не как да подкрепят родителите, за да ги стимулират да иамт още деца. Някои там готе скопи българските родители!Във Франция държавата отпуска 650 евро за първия учебен ден, тук държавата не можа да проучи и да приложи добрите практики на Европа! Не може да се биеш в гърдите, че си евроатлантик ,а заплатите и детските надбавки да са като в Анадола!

    12:30 16.09.2025

  • 4 Джилязков дали се досеща?

    4 2 Отговор
    След информацията ,която излезе в медиите за броя на първокласниците ако бях на мястото на Вълчев, щях да се засрамя и да се скрия. Тази година първокласниците са 55 000 по-малко ! Това какво му говори на минстърчето? На мен ми говори ,че дори и с малцинствата, които ражда се размножават като гъби ГЕРБ пак не може да компенсира демографскаат криза . Просто никой не мисли как да подкрепи родителите, хората там горе мислят за далавери ,за хотели , за магистрали, а не как да подкрепят родителите, за да ги стимулират да иамт още деца. Някои там готе скопи българските родители!Във Франция държавата отпуска 650 евро за първия учебен ден, тук държавата не можа да проучи и да приложи добрите практики на Европа! Не може да се биеш в гърдите, че си евроатлантик ,а заплатите и детските надбавки да са като в Анадола!

    12:44 16.09.2025

  • 5 Рамбо

    6 1 Отговор
    Не става с "помагане". На тоя етнос се помага достатъчно, дават им се и помощи за тая цел. Трябват санкции! Лично министърът каза, че са наложени санкции само на 3% от родителите, чиито деца отсъстват без причина. Това нормално ли е? Къде е държавата?

    12:46 16.09.2025

  • 6 наука

    4 0 Отговор
    Хиляда първокласника по-малко.По големите села и градчета ситуацията е трагична.Пишат се списъци и тройки за да не закрият училища.Матурите също са фалшиви.Учи се само в 7-8 големи градове защото няма роднинство,не се познават и няма зависими.То се вижда :завършили основно образование не могат да пишат и четат трудно.

    12:47 16.09.2025

  • 7 цял живот

    4 0 Отговор
    с цигани ни занимавате и заради тях убивате страната

    12:49 16.09.2025

  • 8 рачко пръдлето

    1 2 Отговор
    За съжаление Този министър се оказа много малко над интелектуалното ниво на колегите си, да не споменавам Гошо "Умното", жалко и срамно Вълчев.

    12:52 16.09.2025

  • 9 Смях

    0 0 Отговор
    Те не искат училище - вие ги вкарвате в училище! И какво очаквате да излезе? Под "Те" да се разбира 95% от учениците.

    13:05 16.09.2025

  • 10 раз

    0 0 Отговор
    Да помагат,ама не помагат.

    13:07 16.09.2025

  • 11 Ха ха

    1 0 Отговор
    Това го кажи на тъпите ви партии които изгониха младите по чужбина.Тия хора няма да се върнат защото тука само се краде и нищо добро не се случва.

    13:08 16.09.2025

  • 12 така де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но до 1989г. имаше кльон и граничари и противопехотни мини по южната граница.А бяхме и 9 млн.

    13:11 16.09.2025

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    А как помагате на учениците завърнали се от чужбина и искащи да си продължат образованието си? Като им искате куп ненужни, документи и апостили и за тях няма място в училищата....? Наложи ми се да го изживея този ужас и да си припомня как функционира родината.

    13:20 16.09.2025

  • 14 Хаха

    0 0 Отговор
    Вълчев: Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище

    Както се шегувах с един приятел
    Ако ти плащат в училище,винаги ще са пълни 😉

    13:23 16.09.2025

