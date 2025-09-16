Новини
България »
АИКБ е категорично против увеличаване на минималната работна заплата

16 Септември, 2025 12:45 702 19

  • аикб-
  • мрз

АИКБ настоява Министерският съвет да оттегли предложението

АИКБ е категорично против увеличаване на минималната работна заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на портала за обществени консултации проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази своето становище:

На 1 февруари 2023 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2023 г.), според който Министерският съвет е задължен ежегодно, до 1 септември да определя минималната работна заплата за страната. Според разпоредбите тя трябва да бъде 50% от средната БРУТНА работна заплата за дванадесетмесечен период, който включва последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година. Съгласно чл. 244 от Кодекса на труда, ОСНОВНАТА минимална работна заплата не може да бъде по-ниска от тази, установена през предходната година.

Тази законодателна промяна е грешен и ВРЕДЕН опит за транспониране на Директива (ЕС) 2022/2041 и е резултат на стремежа на народни представители от различни парламентарни групи да спечелят избиратели чрез популистки предложения.

В нарушение на принципите на тристранния диалог и на изискването на Директива (ЕС) 2022/2041 за неговото насърчаване, на обществено обсъждане е предложен проект на Постановление на Министерския съвет, публикуван на 26.08.2025 г., който, следвайки простата линейна логика на чл. 244, предлага размер на ОСНОВНАТА минимална работна заплата на 1213 лева (620,20 евро).

Асоциацията на индустриалния капитал в България, в качеството си на отговорен социален партньор и национално представителна работодателска организация, изразява категорична позиция срещу предложението на Министерския съвет за увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) на 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., което представлява ръст от 12,6% спрямо сегашния размер от 1077 лв. Това предложение, макар и представено като мярка за подкрепа на доходите на близо 600 000 души, игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси, които вече се проявяват в българския пазар на труда. АИКБ настоява за преразглеждане на предложението и предлага да не се увеличава МРЗ за 2026 г., тъй като тя вече е нараснала изпреварващо през последните три години, надвишавайки значително обективни икономически показатели.

АИКБ настоява за отмяна на чл. 244 от Кодекса на труда, чиято неадекватност е в основата на настоящите проблеми. Разпоредбата противоречи на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минимална заплата от 1970 г., ратифицирана от България през 2018 г., както и е в разрез с Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

АИКБ настоява Министерският съвет да оттегли предложението за увеличаване на МРЗ за 2026 г. и да запази сегашния ѝ размер. Това е необходимо, за да се избегнат допълнителни дисбаланси на пазара на труда, да се поддържа конкурентоспособността на българската икономика и да се гарантира стабилен преход към Еврозоната.

АИКБ апелира в кратки срокове да бъдат предприети действия по отмяна на чл. 244 КТ и изработване на адекватен механизъм за определяне на МРЗ, с реално и действено участие на социалните партньори в процеса, утвърждаващ договорното начало и на базата на обективни икономически критерии, отразяващи реалното развитие на икономиката, пазара на труда и покупателната способност, в изпълнение на европейското законодателство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ани да, ако

    13 4 Отговор
    може модерните бедни роби дацработятждаже и без пари ще е добре за тях...

    12:47 16.09.2025

  • 2 в клуба на богатите

    12 3 Отговор
    борба за 500 ойро

    12:48 16.09.2025

  • 3 Хаха

    9 3 Отговор
    Богат на беден вяра няма.

    12:49 16.09.2025

  • 4 Тошко Африкански

    6 2 Отговор
    Ще работите за 500 евро заплата и ще ми целувате ръка.

    12:52 16.09.2025

  • 5 Дивчо

    7 3 Отговор
    Па я не сакам на мен да е добре, а сакам на търговеца да е зле. Като не ни дигнат заплатите я нема да купувам а търговецо нема да има пари за нова кола и за екстри по гаджето му. А да видим какво ще прави!

    12:53 16.09.2025

  • 6 селяк

    8 4 Отговор
    Ща така бе байов??Нали сме у клубо на богатете??? Що стана :Д Нали са с ефрото и ниа ша станеме богати ся па нещат да дигат парата.

    Абе ще го ядеме с това евро дето избързахме ама ревете още НЕ на Лева

    12:57 16.09.2025

  • 7 На каква база ще увеличават?

    5 1 Отговор
    На кой? Някаква реално свършена работа има ли? Само на хранилкаджиите ще дават пари отгоре от парите на масата бедни граждани който произвеждат продукт за свободният пазар. Това е кражба от работещите за издръжка на правителството.

    Коментиран от #9, #13

    13:00 16.09.2025

  • 8 ОТ СЕЛО

    4 1 Отговор
    Ние сме територия населена с робовладелци и роби ,иначе сме европейски ,но само Увиснал ЧЛЕН !

    13:03 16.09.2025

  • 9 Подхранване на копилка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "На каква база ще увеличават?":

    Само на администрацията , гласувала за тях.

    13:04 16.09.2025

  • 10 миме

    2 0 Отговор
    ей те тва е либералния евроатлантическ капитализъм,на капиталистите даже и трохите им се свидят за да има богати некои требе да тънат в мизерия

    13:05 16.09.2025

  • 11 Отвратително

    0 2 Отговор
    същество ! Това за облаги и пари по хора ходи !

    13:05 16.09.2025

  • 12 кастроли

    5 0 Отговор
    Mинималната работна заплата трябва да бъде премахната от българската икономика. Аз не работя минимално! На работа съм 8 часа и си върша задълженията. Работещи на минимална заплата са на работа по 12-13 часа. И ако това е за минимум заплащане,здраве му кажете. Минималната заплата е подигравка за работещите хора!

    Коментиран от #15

    13:05 16.09.2025

  • 13 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "На каква база ще увеличават?":

    АИКБ какъв точно продукт произвежда за свободният пазар?м?

    Коментиран от #16

    13:09 16.09.2025

  • 14 Иван Ангелов

    1 2 Отговор
    Да, разбира се. Причината е, че в АИКБ членуват капиталистически социопати, които мразят обикновените хора и единствената им цел е да увеличават печалбите си.
    Някой, които не е част или асоцииран с тях или на хонорар от тях, има ли съмнения по този въпрос? Ако има значи не е учил икономика.

    Коментиран от #18

    13:09 16.09.2025

  • 15 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "кастроли":

    и каква според теб трябва да е алтернативата?

    13:13 16.09.2025

  • 16 В тоя и други случай

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "миме":

    АИКБ се появява като имитатор с доводи на спореща страна , за да кажат че е минало обществено обсъждане. Истинско обсъждане няма. Нагласена работа.

    Коментиран от #19

    13:14 16.09.2025

  • 17 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Против с мотив алчност

    13:18 16.09.2025

  • 18 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иван Ангелов":

    не съм съгласна ама въобще не си прав капиталиста-паразит му е жизнено необходим социума,а и паразита не мрази гостоприемника-паразита просто хрансмила

    13:19 16.09.2025

  • 19 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "В тоя и други случай":

    за какво е необходимо обсъждане,може би трябва да се обсъди дали въобще да има пенсий или пък майчински това са излишни разходи

    13:23 16.09.2025

Новини по градове:
