МИР: Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие

Въвеждането на еврото е момент, който трябва да се използва като пoвратен за икономиката ни. Той ще даде нов тласък на развитие на страната. Ще промени качеството на икономическия растеж. Именно в Министерството на иновациите и растежа го разглеждаме като стратегически инструмент за трансформиране на икономиката, която да бъде основана на знанието и иновациите. На тази база са структурирани и нашите програми в подкрепа на бизнеса. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски на информационна среща във Враца за въвеждане на единната европейска валута от 1 януари 2026 г.
Той подчерта, че след влизането ни в еврозоната се очертава огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност като ИКТ, електроника, мехатроника, биотехнологии, фармация, здраве, както и сферите, свързани с изкуствен интелект, квантови изчисления и космически технологии. „Разглеждаме въвеждането на еврото като възможност икономическата политика и растежа на България да бъде качен на нова орбита“, заяви той.
Дановски обърна специално внимание и на важната роля на приемането на еврото по отношение на развитието на малките и средни фирми, стартъпите и бързорастящите предприятия. Като ключови мерки за подпомагането на бизнеса зам.-министърът посочи европейските програми, които управлява МИР. Той даде пример с отворените в момента за кандидатстване процедури за повишаване на дигитализацията на предприятията и постави акцент върху възможността да получат финансиране за технологии от Индустрия 4.0.
Според Дановски с приемането на еврото у нас страните от региона трябва да започнат да правят по-големи и смислени проекти помежду си. „За целта България ще използва максимално европейските инструменти InvestEU, „Хоризонт Европа“ и Европейския иновационен фонд. В заключение той отново подчерта, че България трябва да премине към конкурентоспособност, базирана на иновативен технологичен растеж.
В срещата във Враца участваха още министърът на електронното управление Валентин Мундров, зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, кметът на Враца Калин Каменов, представители на местни институции, национално представителни работодателски и синдикални организации и др. На събитието беше предоставена подробна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наивник на средна възраст
Коментиран от #7
14:28 16.09.2025
2 няма държава
14:29 16.09.2025
3 Георги
14:29 16.09.2025
4 Какви
14:30 16.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 провинциалист
14:33 16.09.2025
7 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Наивник на средна възраст":ВСИЧКИ БОКЛУЦИ ПРОПАГАНДИРАЩИ ЕВРОТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ БЕЗМИЛОСТНО УНИЩОЖАВАНИ ..ЗА ЛЪЖИ И ИЗМАМАМА НА БЪЛГАРИТЕ
14:34 16.09.2025
8 Ний ша Ва упрайм
14:34 16.09.2025
9 ало ингилизова
айде моля с тия тласъци си ги ддръжте за вас
14:34 16.09.2025
10 Дедо ви
14:35 16.09.2025
11 1488
мьрсуль тъй им обещала
14:37 16.09.2025
12 оня с коня
До коментар #5 от "оня с коня":Събуждам се,виждам кой управлява и Денят ми се изпълва с РАДОСТ И ВЯРА В БЪДЕЩЕТО.Пишеш с моя ник щото търсиш внимание и ти е писнало да си "Никой"?Ами продължавай но не забравяй че НЕ Никът е важен,а какво казва Собственикът му!
Коментиран от #14
14:38 16.09.2025
13 щурецъ
14:42 16.09.2025
14 1488
До коментар #12 от "оня с коня":а ти като крадеш моите коментари да не би да стана някой ???
14:45 16.09.2025
15 Едва ли !
След като !
Държавата !
Репресира !
С Беззаконието си !
Своите Граждани !
14:46 16.09.2025