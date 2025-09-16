Новини
МИР: Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие

16 Септември, 2025 14:26 470 15

Очаква се огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност, заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Дановски на среща във Враца

МИР: Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на еврото е момент, който трябва да се използва като пoвратен за икономиката ни. Той ще даде нов тласък на развитие на страната. Ще промени качеството на икономическия растеж. Именно в Министерството на иновациите и растежа го разглеждаме като стратегически инструмент за трансформиране на икономиката, която да бъде основана на знанието и иновациите. На тази база са структурирани и нашите програми в подкрепа на бизнеса. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски на информационна среща във Враца за въвеждане на единната европейска валута от 1 януари 2026 г.

Той подчерта, че след влизането ни в еврозоната се очертава огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност като ИКТ, електроника, мехатроника, биотехнологии, фармация, здраве, както и сферите, свързани с изкуствен интелект, квантови изчисления и космически технологии. „Разглеждаме въвеждането на еврото като възможност икономическата политика и растежа на България да бъде качен на нова орбита“, заяви той.

Дановски обърна специално внимание и на важната роля на приемането на еврото по отношение на развитието на малките и средни фирми, стартъпите и бързорастящите предприятия. Като ключови мерки за подпомагането на бизнеса зам.-министърът посочи европейските програми, които управлява МИР. Той даде пример с отворените в момента за кандидатстване процедури за повишаване на дигитализацията на предприятията и постави акцент върху възможността да получат финансиране за технологии от Индустрия 4.0.

Според Дановски с приемането на еврото у нас страните от региона трябва да започнат да правят по-големи и смислени проекти помежду си. „За целта България ще използва максимално европейските инструменти InvestEU, „Хоризонт Европа“ и Европейския иновационен фонд. В заключение той отново подчерта, че България трябва да премине към конкурентоспособност, базирана на иновативен технологичен растеж.

В срещата във Враца участваха още министърът на електронното управление Валентин Мундров, зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, кметът на Враца Калин Каменов, представители на местни институции, национално представителни работодателски и синдикални организации и др. На събитието беше предоставена подробна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наивник на средна възраст

    13 1 Отговор
    Като гледаме как Европа е цъфнала и вързала с еврото и управляващи подобни на нашите,как ли да повярваме???

    Коментиран от #7

    14:28 16.09.2025

  • 2 няма държава

    12 0 Отговор
    Това са много смешни и жалки хора ,защото имат милиони , и си мислят ,че всички са така !!

    14:29 16.09.2025

  • 3 Георги

    15 0 Отговор
    до тук даде тласък само на цените, да видим още какви "тласъци" ще поемем

    14:29 16.09.2025

  • 4 Какви

    9 0 Отговор
    са тези с такива странни , меко казано , физиономии ? Пълни тъпни за тласъци в икономическото развитие ! Как ? С барут , ли ?

    14:30 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 провинциалист

    11 0 Отговор
    То вече даде тласък на инфлацията и обедняването. В същото време големите от автомобилната индустрия се насочват към държави като Турция и Узбекистан, а у нас т.нар. "бизнес" се чуди откъде да намери бачкатори и какво да прави с младите. Страхотни преспективи, няма що!

    14:33 16.09.2025

  • 7 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наивник на средна възраст":

    ВСИЧКИ БОКЛУЦИ ПРОПАГАНДИРАЩИ ЕВРОТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ БЕЗМИЛОСТНО УНИЩОЖАВАНИ ..ЗА ЛЪЖИ И ИЗМАМАМА НА БЪЛГАРИТЕ

    14:34 16.09.2025

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    "Единството е силата" тогава що от 1 януари немаме напр. Германски пенсии и заплати. Как мое един беден и един богат да имат единство? Тия тотално са се объркали!

    14:34 16.09.2025

  • 9 ало ингилизова

    6 0 Отговор
    ти като поемаш тласъците на някой черен цигаанин и аз ли трябва да ги поема?
    айде моля с тия тласъци си ги ддръжте за вас

    14:34 16.09.2025

  • 10 Дедо ви

    6 1 Отговор
    Ще даде тласък към "изгодни" заеми, които ще потънат в неизвестноста, а следващите ще плащат.

    14:35 16.09.2025

  • 11 1488

    8 0 Отговор
    ще даде тласък на икономическото развитие на онея двамата дебелите дето ще изперат крадените лева

    мьрсуль тъй им обещала

    14:37 16.09.2025

  • 12 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Събуждам се,виждам кой управлява и Денят ми се изпълва с РАДОСТ И ВЯРА В БЪДЕЩЕТО.Пишеш с моя ник щото търсиш внимание и ти е писнало да си "Никой"?Ами продължавай но не забравяй че НЕ Никът е важен,а какво казва Собственикът му!

    Коментиран от #14

    14:38 16.09.2025

  • 13 щурецъ

    4 0 Отговор
    Въвеждането на еврото ще даде тласък на пълното обедняване на хората в България. След намаляване на доходите по курса 1,95. Доходите не трябва на са по този курс,а да са с цифрите,които са сега. Времето на Иван Костов не бива да се връща.

    14:42 16.09.2025

  • 14 1488

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    а ти като крадеш моите коментари да не би да стана някой ???

    14:45 16.09.2025

  • 15 Едва ли !

    1 0 Отговор
    Едва ли !

    След като !

    Държавата !

    Репресира !

    С Беззаконието си !

    Своите Граждани !

    14:46 16.09.2025

