България и САЩ подписаха Съвместно изявление в подкрепа на ядреното сътрудничество

16 Септември, 2025 15:38 543 9

  • жечо станков-
  • сащ-
  • ядрено сътрудничество

С това обогатяваме с най-модерни съвременни технологии десетилетния си опит при безопасната експлоатация на ядрени мощности, каза министър Станков

България и САЩ подписаха Съвместно изявление в подкрепа на ядреното сътрудничество - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Жечо Станков и неговият колега от Съединените американски щати – секретарят по енергетика Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество. Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена, Австрия. С него двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на Съединените американски щати, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ.

С подписания документ България ще има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални обекти за ускорено внедряване на малки модулни реактори. Това проучване ще подпомогне подготовката и обосноваването на следващи стъпки за внедряване на тази иновативна технология в България. Агенцията за търговия и развитие на САЩ вече анонсира готовността си да предостави финансиране за преглед на различни технологии за малки модулни реактори в помощ на идентифицирането на онези от тях, които са най-подходящи за условията в България.

„Ядрената енергия има ключова роля за постигане на общоевропейските цели за енергийна сигурност и конкурентоспособност. С подкрепата на нашите партньори от САЩ България ще има възможност да развие и обогати с най-модерни съвременни технологии десетилетния си опит при безопасната експлоатация на ядрени мощности, утвърждавайки своята роля на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за целия регион на Югоизточна Европа, каза при подписването на документа министърът на енергетиката Жечо Станков.

Съвместното изявление задълбочава и надгражда отличното сътрудничество между България и САЩ в областта на ядрената енергетика. То има ключов принос в стратегическото партньорство между двете държави, допринасяйки чрез внедряването на най-нови съвременни технологии в сектора за лидерската роля на нашата страна в Югоизточна Европа при осигуряването на чиста енергия.

През идната седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, ръководена от министър-председателя Росен Желязков, в Ню Йорк за участие в общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. В САЩ министър Станков ще разговаря с правителствени и корпоративни ръководители по теми, свързани с развитието на ядрената енергетика.


България
  • 1 Трол

    5 4 Отговор
    България ще стане първостепенна ядрена сила.

    Коментиран от #3, #5

    15:39 16.09.2025

  • 2 Тоя

    8 2 Отговор
    простьо от сой и син на борец , знае ли изобщо какво подписва ?

    15:41 16.09.2025

  • 3 ДА АМА ПО ЯДРЕНИ ОТПАДЪЦИ

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    САЩ НЯМА ДА ИСКАТ ДА СИ ГИ ВЗЕМАТ ОБРАТНО КАТО РУСНАЦИТЕ

    15:42 16.09.2025

  • 4 И ние се наредихме

    6 1 Отговор
    На опашката за американска стока.Дано да ни излезе сметката. В Европа май няма кой да ни даде подобна експертна помощ. Хем сме в ЕС, хем за всичко с изключение на парите първо търсим американците.

    Коментиран от #6

    15:45 16.09.2025

  • 5 604

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Дъ не стане като с ефките...?

    15:53 16.09.2025

  • 6 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "И ние се наредихме":

    Помощ не ни дава никой, плащаме си мъжката и купуваме като милиардери. А в Европа да не би да няма ядрени централи, че да няма към кой да се обърнем там?

    16:02 16.09.2025

  • 7 Заглавието

    1 0 Отговор
    Да се чете: България и САЩ подписаха поредното съвместно изявление за ограбване на страната от евроатлантиците.

    16:20 16.09.2025

  • 8 Търновец

    0 0 Отговор
    Бай Дончо с новите тарифи нанася на България щети за стотици милиони, аз съм бил в САЩ в продължение на години нефтените фирми доминираха и разработката и производството на нови ядрени реактори беше забавено. ГЕРБ партия анти Българска на чужди интереси. Стари и много скъпи оръжия и сега скъпи реактори. В София свестни политици няма ли?

    16:29 16.09.2025

  • 9 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Да се побратимим със щата Тенеси.

    16:36 16.09.2025

