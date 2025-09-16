Новини
Павела Митова: Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Ситуацията е гузен негонен бяга

16 Септември, 2025 18:17 1 161 54

Не намирам никакви основания в техните мотиви. Това е един своеобразен акт на нарушаване на Конституцията, защото в частта от мотивите, които са изложили колегите, има такива от предходни осъществени вотове. Народното събрание вече е дебатирало по тези теми, коментира петия вот на недоверие депутатът от ПП-ДБ

Павела Митова: Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Ситуацията е гузен негонен бяга - 1
Не намирам никакви основания в техните мотиви. Това е един своеобразен акт на нарушаване на Конституцията, защото в частта от мотивите, които са изложили колегите, има такива от предходни осъществени вотове. Народното събрание вече е дебатирало по тези теми. Това каза в "Лице в лице" по bTV депутатът от "Има такъв народ" и председател на Комисията по енергетика в парламента Павела Митова, цитирана от novini.bg. Тя коментира внесения от ПП-ДБ пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" на тема на тема "Вътрешна сигурност, обществен ред и правова държава", който е подкрепен от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС).

В отговор на въпрос дали, ако това е така, председателят на народното събрание Наталия Киселова не може да се намеси, Митова заяви: "Г-жа Киселова няма как да се намеси. В правото имат превес мотивите на законодателния акт над неговото заглавие. А в случая има превес на заглавието – заглавието е достатъчно обширно. От друга гледна точка г-жа Киселова няма какво точно да направи, защото има правилник на Народното събрание, в който се казва, че казва, че заглавието не може да бъде редактирано. В случая имаме нарушена Конституцията и ненарушен правилник на Народното събрание".

Този вот ще се състои, но след това има вариант за сезиране на Конституционния съд. Но при неприет акт няма да има основания за сезиране на Конституционния съд. Ако този акт има успех, може да подлежи на тълкувание от Конституционния съд, добави тя.

Мотивите на колегите са плагиатствани от един доклад на Европейската комисия за върховенството на закона, който третира проблеми от 2022-а и 2023 г., когато колегите от бяха на власт и дори имаха правосъден министър. Т.е. в момента имаме един своеобразен акт на самоунищожение – един акт, който тълкува собствените им политики, подчерта Павела Митова.

Не мисля, че няма разследвани и осъдени за корупция, защото в момента има доста разследвания срещу Кирил Петков, срещу Божидар Божанов, срещу Асен Василев, също така срещу Лена Бориславова. Кметът им във Варна е в ареста. Малко е ситуацията гузен негонен бяга. Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Да свалим съдебната власт тогава. Мисля, че определени политически фигури много искаха да завладеят съдебната власт, което се чу и от разпространените от Радостин Василев записи, посочи депутатът от "Има такъв народ".

В отговор на въпрос тя потвърди позицията си, че България продължава да купува руски газ, въпреки европейските санкции, но чрез посредници.

Имаме предпоставки, в които санкциите се заобикалят чрез посредници. Смятам, че изкупуваме руски газ чрез посредници. По този начин цената се оскъпява. Всичко това намирам за една лицемерна политика на Европейската комисия, която трябва да си зададе много сериозни въпроси. Мисля, че има едно раздвижване в посока на здравия разум, защото в противен случай, ако се придържаме към зелената сделка и към някои наши хуманитарни разбирания покрай войната в Украйна, няма да изплуваме като играч на геополитическата сцена. Мисля, че все повече започваме да виждаме истината и да я казваме, каза Павела Митова.


  • 1 Шака Зулу

    54 9 Отговор
    И тя от нашето племе. Лъже маже само кокал да е в раката

    Коментиран от #11

    18:27 16.09.2025

  • 2 Сатана Z

    55 6 Отговор
    Тая руса птица от антуража на учиндолския чалгар разбира и от енергетика? Ти да видиш.Насадили са я в комисията по енергетика това нещо.

    Коментиран от #15

    18:28 16.09.2025

  • 3 Казуар

    45 7 Отговор
    Павелке, според теб съдебната система е безупречна и някои се опитват да я петнят.

    18:29 16.09.2025

  • 4 Какъв

    49 9 Отговор
    е тоя третополов злобен субект ? От кое село се довлече да показва силиконов и всевъзможни тъпни ?!

    18:29 16.09.2025

  • 5 ха ха

    33 6 Отговор
    тц тц , нищо за галактическите политики не каза

    18:31 16.09.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    47 7 Отговор
    От хора зад които е била партия Има такъв народ акъл не искаме.

    18:32 16.09.2025

  • 7 Червената шапчица

    34 6 Отговор
    Колко струва 1 час?

    18:32 16.09.2025

  • 8 Цвете ама хич не е късо, ще има и продъл

    37 6 Отговор
    ЛЕЛЕ, КОЛКО СИ НАГЛА И БЕЗОЧЛИВА. ИЗБРОИ ВСИЧКИ ОТ ПП ДБ, А ВИЕ, ДЕВСТВЕНИЦИ ЛИ СТЕ????? ТИ ЗА КОГО РАБОТИШ???? А, НЕ Е ЛИ КРАЖБА ЧЕ ЩЕ СЕ ВОЗИТЕ С ДЕБЕЛИТЕ СИ ЗАДНИЦИ, НА НОВИ КОЛИ.???? КАКВА ПОЛЕЗНА РАБОТА СВЪРШИ ЛИЧНО ТИ???? И АЗ МОГА ДА КРИТИКУВАМ, НО НЕ СЪМ ДЕПУТАТ. СКРИЙ СЕ И МЛЪКНИ, ЗАЩОТО ГОВОРИШ ГЛУПОСТ СЛЕД ГЛУПОСТ. ⛔️🎃🎃🎃🐖🐖🐖НА ТЕЗИ Ли служиш????????

    18:33 16.09.2025

  • 9 гражданин

    25 7 Отговор
    Тази ми прилича на мама сан !!

    18:34 16.09.2025

  • 10 Бялджип

    33 4 Отговор
    Доста си е променила физиономията. Но не е станало по-добре. Само това погледнах понеже избягвам Ризова. Според мен тя е в първата петица мазни слуги на всяка власт. Вярно, добре я овъзмездяват, захлебва здраво от слугуването. Лично аз не бих поставил парите пред всенародната погнуса, но всеки има право на личен избор.

    Коментиран от #27

    18:35 16.09.2025

  • 11 Ха..ха..ха

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шака Зулу":

    Тази чалгавата от ИТН, Мазните и потни герберо-пеевски парчета я изчегъртаха някъде една - две педи под пъпа.

    18:35 16.09.2025

  • 12 Цвете

    26 5 Отговор
    ЛЕЛЕ, КОЛКО СИ НАГЛА И БЕЗОЧЛИВА. ИЗБРОИ ВСИЧКИ ОТ ПП ДБ, А ВИЕ, ДЕВСТВЕНИЦИ ЛИ СТЕ????? ТИ ЗА КОГО РАБОТИШ???? А, НЕ Е ЛИ КРАЖБА ЧЕ ЩЕ СЕ ВОЗИТЕ С ДЕБЕЛИТЕ СИ ЗАДНИЦИ, НА НОВИ КОЛИ.???? КАКВА ПОЛЕЗНА РАБОТА СВЪРШИ ЛИЧНО ТИ???? И АЗ МОГА ДА КРИТИКУВАМ, НО НЕ СЪМ ДЕПУТАТ. СКРИЙ СЕ И МЛЪКНИ, ЗАЩОТО ГОВОРИШ ГЛУПОСТ СЛЕД ГЛУПОСТ. ⛔️🎃🎃🎃🐖🐖🐖НА ТЕЗИ Ли служиш????????

    18:35 16.09.2025

  • 13 Кабамилионеров

    33 4 Отговор
    Калинка,калинка,калинка мая,...заедно с Мара Фили..пова, и Рая наделян...ха.ха.ха.....ръсене на акъл,който липсва.

    18:36 16.09.2025

  • 14 Цвете

    25 5 Отговор
    ЛЕЛЕ, КОЛКО СИ НАГЛА И БЕЗОЧЛИВА. ИЗБРОИ ВСИЧКИ ОТ ПП ДБ, А ВИЕ, ДЕВСТВЕНИЦИ ЛИ СТЕ????? ТИ ЗА КОГО РАБОТИШ???? А, НЕ Е ЛИ КРАЖБА ЧЕ ЩЕ СЕ ВОЗИТЕ С ДЕБЕЛИТЕ СИ ЗАДНИЦИ, НА НОВИ КОЛИ.???? КАКВА ПОЛЕЗНА РАБОТА СВЪРШИ ЛИЧНО ТИ???? И АЗ МОГА ДА КРИТИКУВАМ, НО НЕ СЪМ ДЕПУТАТ. СКРИЙ СЕ И МЛЪКНИ, ЗАЩОТО ГОВОРИШ ГЛУПОСТ СЛЕД ГЛУПОСТ. ⛔️🎃🎃🎃🐖🐖🐖НА ТЕЗИ Ли служиш????????

    18:36 16.09.2025

  • 15 прокопи

    37 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Това недоразумение, не само че е в комисията по енергетика, а е и председател , представяш ли си?! Тая лампа не може да завие. До къде я докарахме !?

    18:37 16.09.2025

  • 16 пешо

    32 5 Отговор
    и тая мечтае да изкара 4 години на хранилка

    18:40 16.09.2025

  • 17 Т90

    42 3 Отговор
    И срам нямате! Ситуацията е проста и е следната: "ИТН" предадохте избирателите си и си стиснахте ръцете с Пеевски и Борисов. Излъгахте всички до един включително и самите себе си, защото си бяхте повярвали, че няма да управлявате, ама никога няма да управлявате с Борисов и Пеевски. От високо се пада най-лошо и скоро ще го разберете!

    18:41 16.09.2025

  • 18 хмммм

    18 5 Отговор
    Павелче , хубава си – ставаш за некст премиер!

    18:43 16.09.2025

  • 19 Все ми се струва

    24 3 Отговор
    Че много палаво е миткала тая ...Миткова...по полит.централите...на колене...правейки се на ...вентилатор:)

    18:44 16.09.2025

  • 20 въпрос

    21 3 Отговор
    Туй на снимката Цецка Цачева на млади години ли е?

    18:44 16.09.2025

  • 21 Дориана

    27 2 Отговор
    Точно заради такива като Павела Митова ИТН се сриват надолу , излизат от Парламента , падат под чертата. Те доказаха, не само че са предатели и нагаждачи от типа на където духа вятъра , но и са за неработеща и зависима съдебна власт и Прокуратура за да угодничат на Борисов и Пеевски. Времето им свърши !

    Коментиран от #52

    18:45 16.09.2025

  • 22 Чичо Манчо

    23 3 Отговор
    Ама пак ли тази шматка.

    18:49 16.09.2025

  • 23 Напълно права е за измисленият вот

    8 5 Отговор
    Също и че цяла Европа купува "демократичен" газ.

    18:52 16.09.2025

  • 24 Генов - още не е заспал!

    20 1 Отговор
    Защо не каните Тошко Йорданов?

    18:53 16.09.2025

  • 25 Сталин

    14 2 Отговор
    Ох,на батко тия мuнетчийски устни

    18:55 16.09.2025

  • 26 Сталин

    11 2 Отговор
    Ох,на батко тия мuнетчийски устни

    18:55 16.09.2025

  • 27 Вари

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    го , печи го - все на цървул мирише ! Колкото по - кухи и без ниво , толкова по - важни ! И това в Българския Парламент , моля ти се ? Над 200 подобни са ! Срам и унижение за държавата и за българските граждани !

    18:56 16.09.2025

  • 28 Этц909

    18 2 Отговор
    Лъжите хората, вече 5 години, с оня дългия отпред.

    18:56 16.09.2025

  • 29 Наглост Чалгарска

    18 3 Отговор
    Тая слугиня и санитарка на сакатото учиндолско нищожество днес премина всякакви граници на наглост, безочие и цинизъм! Точно тая хубавица, дето се беше гримирала като за бардак, а не за телевизионно студио! Тая съпартийка на Клептомана Балабана Джебчията и на каруцарина с просташкия и мръсен език Тошко Африкански се оплете като пиле в кълчища на въпросите на Ризова! Ама, Славуцо! Добре, чухме, че си забранил на Хаджи Тошко Африкански да говори публично, но защо не забраниш и на тази Павела ма, Славуцо?! Впрочем, колкото и да плюете и колкото и кофи с помия от сарайската септична яма да изливате по ПП и ДБ, утре жална ви майка чалгарска! Ще чуете факти, от които дори и Тошко Африкански може да се засраим! Дори и той! Факти за грабежиш, за престъпления, за чудовищно обедняване на българския народ и за свирепа корупция на двамата дебелаци, в чиито мръсните крака легнахте вие - чалгарите! Митовата санитарка на сакатия пък се вмъкна в кревата на Боко и на Дебелян!

    Коментиран от #47

    18:56 16.09.2025

  • 30 Проблема е !

    11 1 Отговор
    Проблема е !

    Беззаконието !

    Налагано !

    От Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    Подкрепяно !

    От Съдебната Власт !

    И Прокуратурата !

    Коментиран от #32

    18:56 16.09.2025

  • 31 оня с коня

    11 3 Отговор
    тая ми е комшийка!! рядко просто девойче!!!

    18:58 16.09.2025

  • 32 Но Тъпата Кучка !

    15 3 Отговор

    До коментар #30 от "Проблема е !":

    Но Тъпата Кучка !

    Си Остава !

    Тъпа Кучка !

    18:58 16.09.2025

  • 33 Ако пиян полицай и прегази детето

    8 2 Отговор
    На пешеходна пътека ,най бързо и с горчивина ще разбере що за съдебна власт има България и ще си промени мнението

    18:58 16.09.2025

  • 34 Мутата

    12 3 Отговор
    Какваетаякурва

    18:58 16.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нннн

    18 3 Отговор
    Чегъркаш ли, Митова? Всички итънайци чегъркате ли Борисов и Пеевски? Мошшшеници...

    19:01 16.09.2025

  • 37 Силиций

    14 2 Отговор
    Да се моли г-жата да не стъпи накриво в ходенето си из политическия бостан в България,че тогава ще се блъсне челно със съдебна система която ще е в услуга на тези за които е неудобна.Друга поема ще рецитира.
    Сега си мисли,че е на страната на "белите",щото не вярвам да толкова умна да се сети ,че я използват.

    19:01 16.09.2025

  • 38 Адмирации за

    3 12 Отговор
    г-жа Митова. Говори точно и аргументи рано.Простите от ПП могат само да дишат праха от обувките

    19:10 16.09.2025

  • 39 Уса

    10 1 Отговор
    Слави наркомана и той либерал...Как един нормален либер не се появи,само наркомани,третополови бездетни и пропадляци,крадци и измамници

    19:11 16.09.2025

  • 40 реалист

    4 2 Отговор
    И, без референдуми.

    Коментиран от #49

    19:16 16.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Въпрос

    10 2 Отговор
    Абе, всички гласували за ИТН: това ли искахте??? Тая руса кака е еманация на всичко, срещу което възникна тая партия.

    19:23 16.09.2025

  • 43 Кака Радка

    7 2 Отговор
    Тази е объркала ПРОНСТИТУЦИЯ със КОНСТИТУЦИЯ. Повикайте я пак да се поправи.

    19:23 16.09.2025

  • 44 Гост

    5 1 Отговор
    Коя е тая

    19:25 16.09.2025

  • 45 Горски

    11 0 Отговор
    ППДБ закриха Спец съд, и Спец прокуратура, мафията празнуваше, сега завладяна била държавата! Как не ви е срам. Дано падне това правителство. „Това правителство има двама баш майстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре." На народа му е вътре, ама той свикнал вече. Бойко Борисов що не беше на откриването на учебната година в някое училище…щото от пътища са краде повече.

    19:25 16.09.2025

  • 46 ТАЗИ НЕ РАБОТИ ЗА НАРОДА

    3 1 Отговор
    ТАЗИ Е НА ЩАТНА ЗАПЛАТА ЯСНО

    19:31 16.09.2025

  • 47 Коста

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Наглост Чалгарска":

    Не прочетох една ругатня от въпросната госпожица. Но коментарът ви е пълен с подобни ругатни. Изобщо не се издигате в очите. Даже ви рапортувам за обиден език.

    19:31 16.09.2025

  • 48 Тъпа патка

    4 2 Отговор
    Ако си толкова умна, кажи какви законови промени направи?
    Папапа гъси гъси

    19:33 16.09.2025

  • 49 от хората

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "реалист":

    И като си помисля, че всичко е за хората, съм спокоен.

    19:37 16.09.2025

  • 50 Чекмеджан ефенди

    4 1 Отговор
    ИТН са предатели. Ах как ме излъгахте да гласувам за вас.

    ОСТАВКА !!!

    19:39 16.09.2025

  • 51 Кит

    2 0 Отговор
    Елитните улични юристи разкостиха позицията на ИТН-дамата с помощта на само няколко пъпкодебаритетни храчки по неин адрес.
    Куролационно!
    Елитът на нацията!
    Съвест, възпитание и юридическа класа слети в едно😂😂😂

    19:41 16.09.2025

  • 52 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    21 най добре е вие да сте лицето на ИТН нали Колко сте красива

    19:45 16.09.2025

  • 53 Зулуска ,айде ако обичаш

    0 1 Отговор
    Отстрани се и няма нужда от изказвания на въздухарската ви шайка

    19:49 16.09.2025

  • 54 Българин

    1 1 Отговор
    Съдебната власт е единствен гарант за стабилитета и реда в България. За това шмекерите от азб искат да я завладеят, ама г-н Пеевски ги разгроми. Така той си спечели уважението на всички нормални българи. Само безродните соросоиди са срещу него!

    19:51 16.09.2025

