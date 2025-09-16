Павела Митова: Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Ситуацията е гузен негонен бяга

Не намирам никакви основания в техните мотиви. Това е един своеобразен акт на нарушаване на Конституцията, защото в частта от мотивите, които са изложили колегите, има такива от предходни осъществени вотове. Народното събрание вече е дебатирало по тези теми. Това каза в "Лице в лице" по bTV депутатът от "Има такъв народ" и председател на Комисията по енергетика в парламента Павела Митова, цитирана от novini.bg. Тя коментира внесения от ПП-ДБ пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" на тема на тема "Вътрешна сигурност, обществен ред и правова държава", който е подкрепен от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС).

В отговор на въпрос дали, ако това е така, председателят на народното събрание Наталия Киселова не може да се намеси, Митова заяви: "Г-жа Киселова няма как да се намеси. В правото имат превес мотивите на законодателния акт над неговото заглавие. А в случая има превес на заглавието – заглавието е достатъчно обширно. От друга гледна точка г-жа Киселова няма какво точно да направи, защото има правилник на Народното събрание, в който се казва, че казва, че заглавието не може да бъде редактирано. В случая имаме нарушена Конституцията и ненарушен правилник на Народното събрание".

Този вот ще се състои, но след това има вариант за сезиране на Конституционния съд. Но при неприет акт няма да има основания за сезиране на Конституционния съд. Ако този акт има успех, може да подлежи на тълкувание от Конституционния съд, добави тя.

Мотивите на колегите са плагиатствани от един доклад на Европейската комисия за върховенството на закона, който третира проблеми от 2022-а и 2023 г., когато колегите от бяха на власт и дори имаха правосъден министър. Т.е. в момента имаме един своеобразен акт на самоунищожение – един акт, който тълкува собствените им политики, подчерта Павела Митова.

Не мисля, че няма разследвани и осъдени за корупция, защото в момента има доста разследвания срещу Кирил Петков, срещу Божидар Божанов, срещу Асен Василев, също така срещу Лена Бориславова. Кметът им във Варна е в ареста. Малко е ситуацията гузен негонен бяга. Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Да свалим съдебната власт тогава. Мисля, че определени политически фигури много искаха да завладеят съдебната власт, което се чу и от разпространените от Радостин Василев записи, посочи депутатът от "Има такъв народ".

В отговор на въпрос тя потвърди позицията си, че България продължава да купува руски газ, въпреки европейските санкции, но чрез посредници.

Имаме предпоставки, в които санкциите се заобикалят чрез посредници. Смятам, че изкупуваме руски газ чрез посредници. По този начин цената се оскъпява. Всичко това намирам за една лицемерна политика на Европейската комисия, която трябва да си зададе много сериозни въпроси. Мисля, че има едно раздвижване в посока на здравия разум, защото в противен случай, ако се придържаме към зелената сделка и към някои наши хуманитарни разбирания покрай войната в Украйна, няма да изплуваме като играч на геополитическата сцена. Мисля, че все повече започваме да виждаме истината и да я казваме, каза Павела Митова.