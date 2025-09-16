Проф. Румен Драганов: В страната ни се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма

В България се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма. Такъв е примерът с „Хераклея Синтика”, която създава нови работни места и подобрява местната икономика. По същия начин стоят нещата и с „Перперикон” и Татул. Това каза проф. Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки на туризма, в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той обаче подчерта, че не може да се очаква такава възвръщаемост на средствата, изразходени за такива археологически разкопки, но е важно, че се съхранява културното наследство.

Създаването на гаранционен фонд в туризма

Драганов коментира създаването на гаранционен фонд в туризма. Той посочи, че за да бъде изпълнена европейска директива, този фонд трябва да бъде приет преди нова година. Експертът коментира още, че това ще гарантира на туристите сигурност и допълни, че парите от този фонд няма да бъдат от държавата. Остава да се реши въпросът откъде ще дойдат тези средства, каза още той.

Как премина туристическият сезон

Драганов обясни, че сезонът е бил изключително успешен, а страната е посетена от много чужденци.

Окачват се приходи от 8 милиарда лева, допълни той.

Туризмът и еврото

Експертът каза, че българският туризъм няма никакъв проблем с навлизането на единната валута, тъй като тя се ползва от много време – офертите се предлагат и в евро.