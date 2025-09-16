Проф. Румен Драганов: В страната ни се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма

В България се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма. Такъв е примерът с „Хераклея Синтика”, която създава нови работни места и подобрява местната икономика. По същия начин стоят нещата и с „Перперикон” и Татул. Това каза проф. Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки на туризма, в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Той обаче подчерта, че не може да се очаква такава възвръщаемост на средствата, изразходени за такива археологически разкопки, но е важно, че се съхранява културното наследство.
Създаването на гаранционен фонд в туризма
Драганов коментира създаването на гаранционен фонд в туризма. Той посочи, че за да бъде изпълнена европейска директива, този фонд трябва да бъде приет преди нова година. Експертът коментира още, че това ще гарантира на туристите сигурност и допълни, че парите от този фонд няма да бъдат от държавата. Остава да се реши въпросът откъде ще дойдат тези средства, каза още той.
Как премина туристическият сезон
Драганов обясни, че сезонът е бил изключително успешен, а страната е посетена от много чужденци.
Окачват се приходи от 8 милиарда лева, допълни той.
Туризмът и еврото
Експертът каза, че българският туризъм няма никакъв проблем с навлизането на единната валута, тъй като тя се ползва от много време – офертите се предлагат и в евро.
над половината туристи тук по черноморските хотели ол инклузив са румънци
крещят крякат
плюскат като разпрани
бутат се в ресторантите
оставят пълни чинии с храна
тук идват най обикновените хорица и то предимно за ядене на корем
До коментар #2 от "Смях!":В разградената от Мазните парчета държавица, липсват паркинги, липсват нормални пътища, липсва вежливо обслужване, а повечето ни хотели са проблемни по отношение на чистотата и състоянието на бани, тоалетни и мебели.
До коментар #6 от "Драганов, запитай официалните историци,":Ми ние от София кви сме с римските разкопки?
