Проф. Румен Драганов: В страната ни се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма

16 Септември, 2025 19:11 411 10

Драганов обясни, че сезонът е бил изключително успешен, а страната е посетена от много чужденци. Очакват се приходи от 8 милиарда лева, допълни той.

Проф. Румен Драганов: В страната ни се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В България се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма. Такъв е примерът с „Хераклея Синтика”, която създава нови работни места и подобрява местната икономика. По същия начин стоят нещата и с „Перперикон” и Татул. Това каза проф. Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки на туризма, в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той обаче подчерта, че не може да се очаква такава възвръщаемост на средствата, изразходени за такива археологически разкопки, но е важно, че се съхранява културното наследство.

Създаването на гаранционен фонд в туризма

Драганов коментира създаването на гаранционен фонд в туризма. Той посочи, че за да бъде изпълнена европейска директива, този фонд трябва да бъде приет преди нова година. Експертът коментира още, че това ще гарантира на туристите сигурност и допълни, че парите от този фонд няма да бъдат от държавата. Остава да се реши въпросът откъде ще дойдат тези средства, каза още той.

Как премина туристическият сезон

Драганов обясни, че сезонът е бил изключително успешен, а страната е посетена от много чужденци.

Окачват се приходи от 8 милиарда лева, допълни той.

Туризмът и еврото

Експертът каза, че българският туризъм няма никакъв проблем с навлизането на единната валута, тъй като тя се ползва от много време – офертите се предлагат и в евро.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДемокраД

    4 0 Отговор
    проф. Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки на туризма е просто Агент на ДС с псевдоним Владимир. Какъв професор е точно? Защо не спират всички медии само на него да дават думата и да го натрапват?!

    19:22 16.09.2025

  • 2 Смях!

    7 0 Отговор
    То няма една обществена тоалетна като хората, да не кажа никакви тоалетни нито по пътищата, нито в градовете и селата, нито в туристическите ни обекти и този говори смешки. Дойде ли чужденец в България, не повтаря повече тази грешка.

    Коментиран от #5

    19:23 16.09.2025

  • 3 Сталин

    4 2 Отговор
    Още един тъп галош,да копаме изгнили галоши че ония пияндурници от Европа да идват зяпат цървулите на цървулите

    19:23 16.09.2025

  • 4 бре философе

    4 2 Отговор
    какви археологически разкопки бълнуваш

    над половината туристи тук по черноморските хотели ол инклузив са румънци
    крещят крякат
    плюскат като разпрани
    бутат се в ресторантите
    оставят пълни чинии с храна

    тук идват най обикновените хорица и то предимно за ядене на корем

    19:25 16.09.2025

  • 5 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смях!":

    В разградената от Мазните парчета държавица, липсват паркинги, липсват нормални пътища, липсва вежливо обслужване, а повечето ни хотели са проблемни по отношение на чистотата и състоянието на бани, тоалетни и мебели.

    19:27 16.09.2025

  • 6 Драганов, запитай официалните историци,

    1 0 Отговор
    защо копаят тракийски старини, а вярват, че сме "прабългари" и сме били тюрки. Да ходят да търсят предците си в Средна Азия, а не да разправят, че траките - нашите предци, били измрели след като по-нашите земи дошли измислените "славяни" и монголоиди "прабългари"?

    Коментиран от #9

    19:28 16.09.2025

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор
    ТуризЪмът в БГ се държи от партийни функционери ,които чрез 3ти лица усвояват заграбеното построявайки хотели в София и навсякъде из България или Гърция напоследък.

    19:43 16.09.2025

  • 8 Хорхе

    1 0 Отговор
    Какво му е полезното? Кал, прах, липса на елементарна инфраструктура - тоалетна или просто да си купиш вода или да застанеш на сянка или топло!?

    19:45 16.09.2025

  • 9 Софянка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Драганов, запитай официалните историци,":

    Ми ние от София кви сме с римските разкопки?

    19:48 16.09.2025

  • 10 Сили ций

    0 0 Отговор
    Да бяха се реализирали все повече съвременни строежи за обикновените работещи хора,дето плащат заплати на археолозите също нямаше да е зле.

    19:56 16.09.2025

