Лоши условия за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.
Има доста силни ветрове във високите части, в най-високите – до бурен, ураганен вятър. Заледени са терените, все още снежната покривка е доста оскъдна. Температурите са по-високи в сравнение с вчера и онзи ден, посочиха от ПСС.
Снощи от отряда в Сопот са съобщили за загубило се момче в техния район вечерта на сравнително висока надморска височина в Балкана, но към 22.00 часа са го открили и всичко е преминало благополучно, посочва БНТ.
Вчера от Планинската спасителна служба информираха за няколко акции, при които е бил използван медицински хеликоптер - за транспортиране до болница на жена с измръзвания на пръстите на краката в Рила и на пострадал скиор в Банско.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #2
11:12 03.01.2026
2 Коуега
До коментар #1 от "Анонимен":С песента "Батальона се строява"....за кварталната кръчма...като не става за разходка 👍🤣
11:24 03.01.2026