Лоши условия за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Има доста силни ветрове във високите части, в най-високите – до бурен, ураганен вятър. Заледени са терените, все още снежната покривка е доста оскъдна. Температурите са по-високи в сравнение с вчера и онзи ден, посочиха от ПСС.

Снощи от отряда в Сопот са съобщили за загубило се момче в техния район вечерта на сравнително висока надморска височина в Балкана, но към 22.00 часа са го открили и всичко е преминало благополучно, посочва БНТ.

Вчера от Планинската спасителна служба информираха за няколко акции, при които е бил използван медицински хеликоптер - за транспортиране до болница на жена с измръзвания на пръстите на краката в Рила и на пострадал скиор в Банско.