"ДПС- Ново начало" създава интерактивна карта на водите

Депутатите от ПГ на "ДПС- Ново начало" започват проверка на водните ресурси и водната инфраструктура по общини и населени места. Това решиха на своето заседание днес народните представители, заради ескалиращата криза на водоснабдяването в страната. Това съобщават от пресцентъра на партията.
Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов да бъде създадена интерактивна карта за състоянието на водоснабдяването и канализацията, която ще отразява всички видове проблеми, свързани с водите, както и институциите и структурите, отговорни за разрешаването на проблема, която да е динамична и да отразява в реално време на какъв етап е разрешаването на проблем в конкретна точка.
Зам.-председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов препоръча на депутатите да проведат срещи във всички общини от избирателните си райони, като се срещнат и с представителите на местната власт и с местните структури на ВиК холдинга и да бъде обобщена актуалната информация, проблемите, потенциалните рискове и проектната готовност на общините за тяхното краткосрочно и дългосрочно разрешаване.
Ще следим много внимателно работата на Борда за водите, ще подкрепяме институциите и ще ги коригираме, ако не си вършат работата в полза на хората, каза Анастасов. Най-важното е да използваме тежестта на парламентарния контрол и да накараме институциите да работят.
Народният представител Атидже Алиева - Вели настоя да бъде обърнато и специално внимание на инфраструктурата, която подава вода към земеделските производители, както и приемането на краткосрочни и дългосрочни мерки за водните ресурси, ползвани от бизнеса.
На своето заседание парламентарната група на партията обсъди изготвянето на Стратегически план на за решаване на проблемите на безводието.
"ДПС-Ново начало" определя решаването на водната криза като едно от най-големите предизвикателства.
Народните представители решиха да бъде изготвен Стратегически план за управление на водните ресурси на територията на Република България, който предвижда да бъдат разписани ясно всички мерки за преодоляването на кризата с водата. С оглед на изготвянето на документа се предвиждат редица срещи с институции, представители на местната власт, бизнес организации, университети, асоциации на земеделски производители.
ПГ на "ДПС-Ново начало" системно работи по преодоляването на проблема с безводие, като до момента е провела редица срещи с местната власт в резултат на които бяха изготвени на предложенията, които бяха включени в Доклада на комисията по безводие. По инициатива на председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски през август бе свикано и извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите, която изготви и прие Решение за спешни мерки за преодоляване на кризата с водоснабдяването. Решението бе прието от Народно събрание и бе сформиран Национален борд по водите, който от днес вече работи.
1 на снимката
Коментиран от #13, #14
20:48 16.09.2025
2 от село
20:50 16.09.2025
3 Спецназ
20:51 16.09.2025
4 си дзън
на земеделието, горите, Напоителни системи, околната среда. Целият "Воден цикъл"
мина през техните фирми. Всички техни функционери в момента имат по 100 милиона.
Кво ривете бе? Това заслужавате.
Коментиран от #19
20:52 16.09.2025
5 име
Коментиран от #7
20:52 16.09.2025
6 Пич
20:54 16.09.2025
7 си дзън
До коментар #5 от "име":Батак е празен заради ВЕЦ-а на Курумбашев. И той ли е от Промяната питам.
Коментиран от #9, #21
20:55 16.09.2025
8 Анонимен
21:00 16.09.2025
9 Кво
До коментар #7 от "си дзън":Питаш бе , един от първите прякори на Киро беше Киро Язовиро !
Коментиран от #11
21:01 16.09.2025
10 000
Коментиран от #12
21:03 16.09.2025
11 си дзън
До коментар #9 от "Кво":Той и Ревизоро може само да тропа хоро...Прякори бол
21:03 16.09.2025
12 си дзън
До коментар #10 от "000":Те руснаците и бензин нямат. Дали на сички по една ловна пушка да трепят фламингата...
21:06 16.09.2025
13 Свински пържоли
До коментар #1 от "на снимката":Добре са и не ги мисли. Имат си дебелото мазно и потно парче ПееФ и винаги могат да си го сервират на филета.
21:08 16.09.2025
14 всичките на тая копаня
До коментар #1 от "на снимката":общо не могат да съберат акъл да разделят на две магарета сламата...
21:08 16.09.2025
15 Яшар
21:10 16.09.2025
16 Да новото начало😂👋
21:13 16.09.2025
17 Анонимен
21:15 16.09.2025
18 запознат
21:16 16.09.2025
19 Кьовеши
До коментар #4 от "си дзън":Аааа, обръча от фирми
21:16 16.09.2025
20 оня с коня
Коментиран от #25
21:17 16.09.2025
21 Страсбург
До коментар #7 от "си дзън":Ма що не го осъдите
21:18 16.09.2025
22 🔥🔥🔥🔥🔥
21:19 16.09.2025
23 Никой
21:22 16.09.2025
24 Българин 🇧🇬
21:22 16.09.2025
25 Файърфлай
До коментар #20 от "оня с коня":А на тебе кой ти каза,че т.нар."ново начало" е евроатлантическа партия ? Ти коня си не го слушай.
21:26 16.09.2025
26 Коня Солтуклиева
групово се изп. каха в цистерна
И я дариха на Плевен.
21:26 16.09.2025