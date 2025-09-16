Новини
Манол Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. За напояване сме спестили 200 млн. кубика.

16 Септември, 2025 22:40

16 Септември, 2025 22:40 416 10

„Мрежата на Плевен е правена преди 70-80 години. Къде е било толкова години ръководството на ВиК-Плевен“, попита министърът на екологията

Манол Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. За напояване сме спестили 200 млн. кубика. - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Изпълнихме решението на НС и на народните представители, които задължиха МС да създаде звено за управление на водите. Това е нов подход за решаване на проблема с водите. Управлението на водите е в МОСВ, но собствеността на цялата инфраструктура е в различните министерства“.

Това каза в „Лице в лице“ по bTV след централната емисия новини министърът на околната среда и водите Манол Генов.

„Първият приоритет е осигуряването на вода за питейно-битови нужди. Преди създаването на този борд всеки месец с министерство на енергетиката правихме ежемесечни средства, на които обсъждахме разрешенията, които МОСВ дава за напояване и за енергетика“, посочи още министърът.

„В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. Това е огромно количество. За напояване сме спестили 200 млн. кубика. Плевен имат по-друго водоснабдяване и то не е от язовир, частично от язовир „Черни Осъм“, каза министърът на околната среда.

„Мрежата на Плевен е правена преди 70-80 години. Къде е било толкова години ръководството на ВиК-Плевен“, попита Генов.

„Българската банка за развитие ще подпомага ВиК холдинга и българските общини. ВиК дружествата имат функции и отговорности да отстраняват аварии, да балансират водоподаването, но те не са строителни предприятия. Собственик на мрежата е общината“, посочи още Генов.

По думите му се планират и законодателни промени, свързани с ВиК проекти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз отдавна не се е къпал и прал май,

    2 0 Отговор
    за да спести толкова.....

    Коментиран от #6

    22:41 16.09.2025

  • 2 12343211

    4 1 Отговор
    Спестили !?!

    22:43 16.09.2025

  • 3 Лост

    4 0 Отговор
    И сме построили 500000 км. магистрали.А бе откъде ви намират такива бе?

    22:44 16.09.2025

  • 4 Колко кир и краста.

    3 0 Отговор
    Е сътворил. Дреме му на тоя. Робите трябва да ходят мръсни , болни и с непрани дрехи за да има за лобистките вецове.

    22:44 16.09.2025

  • 5 Нечистоплътен мошеник

    5 0 Отговор
    Като цялото им правителство.

    22:45 16.09.2025

  • 6 Преди 89

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз отдавна не се е къпал и прал май,":

    Каквото направиха сега неговата да го боядисат

    22:46 16.09.2025

  • 7 Преди 89

    0 0 Отговор
    Да го боядисат

    22:49 16.09.2025

  • 8 ВиК дружествата са партийните касички

    2 0 Отговор
    на ДПС и ГЕРБ....напомням!

    22:56 16.09.2025

  • 9 Жица

    0 0 Отговор
    Значи тези ,няма да казвам какво да не ме изтрият, гарантират милиарди заеми на Украйна. Но не могат да гарантират вода за населението си. Баста....

    22:58 16.09.2025

  • 10 Държавна тайна

    0 0 Отговор
    Г-н Генов стана ли милиардер или все още милионер, с колко нули е банковата му сметка , или това е тайна ? Не че не заслужава , той е много ерудиран и интелигентен чиновник все пак, неговата банкова сметка също трябва да се подплати ,за да има добро самочувствие , че е свършил добре работата си е ценен кадър. А само с една чиновническа заплата това самочувствие няма как да му се вмени ,за това държавата е намерила друг начин да го стимулира.Само че аз не разбирам защо не им увеличат законно заплатите на висшите чиновници , вместо да се налага да търсят вратички и схеми за забогатяване на гърба на държавата докато са на власт и да си оправят живота дори на внуците ,за сметка на бедния африкански народ!

    23:03 16.09.2025

