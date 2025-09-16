Манол Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. За напояване сме спестили 200 млн. кубика.

„Изпълнихме решението на НС и на народните представители, които задължиха МС да създаде звено за управление на водите. Това е нов подход за решаване на проблема с водите. Управлението на водите е в МОСВ, но собствеността на цялата инфраструктура е в различните министерства“.
Това каза в „Лице в лице“ по bTV след централната емисия новини министърът на околната среда и водите Манол Генов.
„Първият приоритет е осигуряването на вода за питейно-битови нужди. Преди създаването на този борд всеки месец с министерство на енергетиката правихме ежемесечни средства, на които обсъждахме разрешенията, които МОСВ дава за напояване и за енергетика“, посочи още министърът.
„В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. Това е огромно количество. За напояване сме спестили 200 млн. кубика. Плевен имат по-друго водоснабдяване и то не е от язовир, частично от язовир „Черни Осъм“, каза министърът на околната среда.
„Мрежата на Плевен е правена преди 70-80 години. Къде е било толкова години ръководството на ВиК-Плевен“, попита Генов.
„Българската банка за развитие ще подпомага ВиК холдинга и българските общини. ВиК дружествата имат функции и отговорности да отстраняват аварии, да балансират водоподаването, но те не са строителни предприятия. Собственик на мрежата е общината“, посочи още Генов.
По думите му се планират и законодателни промени, свързани с ВиК проекти.
1 Тоз отдавна не се е къпал и прал май,
Коментиран от #6
22:41 16.09.2025
2 12343211
22:43 16.09.2025
3 Лост
22:44 16.09.2025
4 Колко кир и краста.
22:44 16.09.2025
5 Нечистоплътен мошеник
22:45 16.09.2025
6 Преди 89
До коментар #1 от "Тоз отдавна не се е къпал и прал май,":Каквото направиха сега неговата да го боядисат
22:46 16.09.2025
7 Преди 89
22:49 16.09.2025
8 ВиК дружествата са партийните касички
22:56 16.09.2025
9 Жица
22:58 16.09.2025
10 Държавна тайна
23:03 16.09.2025