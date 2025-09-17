Новини
Правителството ще решава за отчуждаването на имоти за изграждане на жп линията Видин - София

17 Септември, 2025 07:33 495 4

Приемане на актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия, също е част от дневния ред на правителственото заседание. 

Правителството ще решава за отчуждаването на имоти за изграждане на жп линията Видин - София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кабинетът ще проведе от 11:00 часа днес редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Дневният ред на заседанието предвижда проект на решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди във връзка с изграждането на жп линията Видин - София, в участък Видин - Медковец. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството, предават от БТА.

Правителството предстои да обсъди проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за 2025 г.

Приемане на актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия, също е част от дневния ред на правителственото заседание.

Програмата за работа на правителството предвижда още: Приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г.; Приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2025/2026 г.; Постановление за създаване на регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод" и други.


България
  • 1 Псевдо

    6 1 Отговор
    поводи за грабване на пари ! Те разсипали , не поддържат и оправят това , което има България , нови линии ще правели ? Пладнешки хайдути !

    07:49 17.09.2025

  • 2 мьрсуль

    6 0 Отговор
    грешнителството нищо не може решава

    07:55 17.09.2025

  • 3 Правителството нищо не решава

    3 0 Отговор
    Има вот на недоверие , първо да оцелее тогава да решава , ако суверена не реши друго защото недоверието е голямо.

    08:08 17.09.2025

  • 4 Похвално

    0 1 Отговор
    По линията ще се движи първият на балканите "влак-стрела"...

    08:10 17.09.2025

