Правителството ще решава за отчуждаването на имоти за изграждане на жп линията Видин - София

Кабинетът ще проведе от 11:00 часа днес редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Дневният ред на заседанието предвижда проект на решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди във връзка с изграждането на жп линията Видин - София, в участък Видин - Медковец. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството, предават от БТА.

Правителството предстои да обсъди проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за 2025 г.

Приемане на актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия, също е част от дневния ред на правителственото заседание.

Програмата за работа на правителството предвижда още: Приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г.; Приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2025/2026 г.; Постановление за създаване на регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод" и други.