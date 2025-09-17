Новини
Божидар Божанов: Има алтернатива на задкулисието

17 Септември, 2025 10:50 517 12

  • божидар божанов-
  • задкулисие-
  • делян пеевски

Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС “Ново начало” и защитата от наказателно преследване са изтъргувани срещу напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски, коментира той

Божидар Божанов: Има алтернатива на задкулисието - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проблемът със завладяната държава и превзетите институции е проблем на системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат в обществен интерес и все повече действат в частен интерес по разпореждане на малка група хора. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и допълни:

Безспорно на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат - чрез многогодишно и системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части на съдебната власт, но най-вече в прокуратурата, въпреки нищожната си политическа легитимност

Това правителство не само не противодейства на тези процеси, а гарантира тяхното разрастване и достигане до мащаби, които представляват реален риск за способността на държавата да изпълнява дори базовите си функции.

Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС “Ново начало” и защитата от наказателно преследване са изтъргувани срещу напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес и частни интереси.

Основните механизми за противодействие на това превземане са съзнателно изключени. Системният провал в сектор “Вътрешна сигурност” и отказът от каквито и да било реформи по същество в сектор “Правосъдие” оставят без противодействие превземането на институциите. Затова нашият вот на недоверие е именно за тези два сектора.

Нещо повече - от коалиционното споразумение за формиране на това управление бяха съзнателно премахнати всички мерки за противодействие на нелегитимните влияния. Отказът и разкъсването на санитарния кордон отвори широко портите за превземането на институциите. Т.е. завладяването на държавата е осъзнат политически избор на настоящото правителство, а не страничен ефект от спорната му компетентност.

Според носителите на нобелова награда за икономика за миналата година, богатите държави имат устойчиви институции, работещи в обществен интерес, а за бедните държави е характерно, че институциите им са завладяни. Така че темата със “завладяната държава” не е спор за “кресла” между политическите елити, а е в основата на това България все още да е последна в почти всички класации в ЕС. Завладяната държава отдалечава България от европейския ѝ път и води до множество негативни последици - за благосъстоянието, за стандарта на живот, за инвестиционния климат, за бизнес средата - заради липса на правна сигурност, заради рейдърство и рекет върху бизнеса, заради политическия риск.

Защото нито една политика не може да постигне своя твърдян позитивен ефект, когато институциите, които я изпълняват и институциите, които следва да ограничават злоупотребите, са част от системата на завладяната държава.

Но не Пеевски е първопричината за завладяната държава - той е един карикатурен олигарх, който си играе с държавата като дете с чуплива играчка. Той превзема институциите по един махленски начин, с компроматчета и заплахи, които не би трябвало да плашат никого. Нас, например, не ни плашат. Въпреки прокурорския произвол. Въпреки бухалките.

Първопричината е, че в голямата си част политическата класа, особено в лицето на ръководствата на партиите в настоящото управление, е слаба, страхлива, пробита, наведена, вероятно “бъркала дълбоко в кацата с меда” и хваната затова. Заради този страх, колеги, България страда. Най-добре е да освободете политическия терен за хора, за които в чекмедженцето на момчето няма папчица с някой грях.

Дългосрочните вреди от настоящото правителство стават все повече с всеки ден, в който то продължава да подпомага превземането на институциите.

Вие днес няма да оспорите фактологията в мотивите ни. Вероятно ще опитате да се заядете с някоя запетая, ще твърдите, че халюцинираме, но нямате отговор. Защото знаете, че всичко вътре е вярно.

След като с активното участие на ГЕРБ, ДПС-Пеевски и ИТН, последните две редовни правителства бяха свалени, сега, в израз на политическа арогантност, основният аргумент в полза на това правителство ще бъде, че то е редовно.

И ще твърдите, че то няма алтернатива - че няма алтернатива на зависимостта от задкулисието и че единственият начин да има редовно правителство е да се дава откуп на това задкулисие в предизвестено провален опит (за пред публиката) да се реши някой обществен проблем.

Алтернатива обаче има. Алтернативата е следващото управление да бъде водено от други принципи. От разбирането, че българското общество не дължи откуп на задкулисието.

И за да не се хабите с интриги - вот на недоверие не значи, че опозицията ще формира следващото управление - както това не се случи при последния успешен вот на недоверие.

И да - всяко следващо управление също ще бъде коалиционно, ще бъде сложно, ще са нужни компромиси. Но това не е проблем за избирателите - те разбират какво значи компромис, когато той е в името на обществения интерес. Но компромис със завладяната държава не може да има. Компромис със задкулисието, със скритите зависимости, с беззаконието не може да има. Това е алтернативата, която представяме пред българските граждани.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    8 4 Отговор
    Хаха и вие ли сте алтернативата смешници

    Коментиран от #4

    10:55 17.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Ти ли си алтернативата бе, бастун?

    10:55 17.09.2025

  • 3 Иван Попов

    6 4 Отговор
    От едните крадци та на другите

    10:56 17.09.2025

  • 4 Трол

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Те са безалтернативна алтернатива.

    10:56 17.09.2025

  • 5 Здрасти

    6 0 Отговор
    Това лице кой беше? Мастършеф ли?

    10:59 17.09.2025

  • 6 Асен

    5 1 Отговор
    Нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция!

    11:00 17.09.2025

  • 7 Здрасти

    4 1 Отговор
    Нали вие от ПП ДБ не сте алтернативната?

    11:01 17.09.2025

  • 8 Божанков

    6 1 Отговор
    Алтернативата е да заменим тяхното задкулисие с нашето задкулисие! Гениално!

    11:02 17.09.2025

  • 9 Гост

    3 1 Отговор
    Вие си минахте по реда и докарахте двата едри шардена на бели коне, чисто нови. Вие, баш, не сте алтернативата, бате

    11:04 17.09.2025

  • 10 баце

    2 0 Отговор
    Е как магнитската св ин я няма да подкрепя ето негов ча ф ут ин пребил кмета на село Огняново

    11:07 17.09.2025

  • 11 Меркуцио

    1 0 Отговор
    И кой /КОЙ/ ще я реализира тази алтернатива с поне 121 депутати? Не, вие не искате да падне правителството, а се опитвате да извивате ръце, за да ви приемат в него, за сметка на Пеевски! А го правите днес, за да има натиск върху съда по ареста на Коцев!

    Семпли, сър, амеби!

    11:13 17.09.2025

  • 12 Откъде

    1 0 Отговор
    ги изнамират такива мижетурчици, а. Вида му такъв, облеклото му такова, обувките му такива, щампите му досадни и омръзнали на всички, а те го бутат за лидер. Ми,никога няма да се случи.

    11:18 17.09.2025

