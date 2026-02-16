Новини
България »
София »
Божидар Божанов: Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите

Божидар Божанов: Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите

16 Февруари, 2026 13:21 1 027 28

  • божидар божанов-
  • кмет-
  • палеж-
  • бистрица

Пълно безобразие е това да се случва в европейска държава

Божидар Божанов: Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите, които му запалиха къщата и колата. Пълно безобразие е това да се случва в европейска държава.

Това заяви във "Фейсбук" Божидар Божанов.

Няма да оставим МВР на мира, докато не установят извършителите.

Миналата година мутри нахлуха с бухалки в кметството - оттогава МВР не е свършило нищо по случая, което е индикация за чадър над тези, които искат да сплашат кмета.

За съжаление, разпадът на държавността под натиска на корупционни политически интереси води до това - всеки да си мисли, че може да бие и да пали, заключи Божидар Божанов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    17 4 Отговор
    от вашите измекяри ли е, че така сте се загрижили?

    Коментиран от #13

    13:25 16.02.2026

  • 2 Кокорчо

    13 3 Отговор
    Забравил е за комисионата

    13:28 16.02.2026

  • 3 терзиев фонтанелко

    9 3 Отговор
    дори външно разследване трябва...

    13:30 16.02.2026

  • 4 123

    12 4 Отговор
    Те всичките мутри са под ваше покровителство

    Коментиран от #17

    13:32 16.02.2026

  • 5 Въпрос

    9 2 Отговор
    А какво искат мутрите от кмета. Конкретика.

    13:33 16.02.2026

  • 6 Пе-Пе-Пе...пета

    12 3 Отговор
    Палежа сами са си го спретнали ПП-тата, за да демонстрират някакъв героизъм и да отклонят малко темата от Хижата. Един вид кризисен, предизборен PR.

    13:33 16.02.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това сбъркано племе в ЕС и НАТО?

    13:33 16.02.2026

  • 8 Директора👨‍✈️

    9 1 Отговор
    И как ще го подкрепиш точно ти? Пълен смях!

    Коментиран от #10

    13:41 16.02.2026

  • 9 Хе!

    5 2 Отговор
    Каква подкрепа ще окажете, бе, Божанков! Та вие себе си не можете да защитите! Мафията изтрепа въоръжените ви сили на Околчица! Докато МВР не стане ваше, ще бъдете подложени на повсеместен терор! Редовият служител е назначен с конкурс и знае отлично, че може да употреби физически сили и помощни средства съгласно Закона, щом те са насочени срещу опонентите на властта! Волен как го вкараха в пътя!? Правеше се на фактор и се опита да нахлуе в НАТФИЗ и бе натупан пред очите на вътрешната министърка Бачварова, пред полицаите и пред жена му, която се разпищя, а Бачварова се хилеше! И се кротна, и стана патерица!

    13:44 16.02.2026

  • 10 Хе-хе

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Директора👨‍✈️":

    Ще го подкрепят, като спретнат мощен прайд! Добре, че Радев влезе в политиката, за да има за кого да се гласува! Чакам само на 3 март, качен на топ пред Шипка и ли горе при лъва на паметника, президента Радев да обяви избирателните списъци от своите съмишленици и готово!

    Коментиран от #15

    13:47 16.02.2026

  • 11 Анонимен

    6 2 Отговор
    Шарлатанските метежници шарлатанските подпалвачи се разхождат свободно из София вилнеят палят мутреят безнаказани са

    13:47 16.02.2026

  • 12 Питар

    9 1 Отговор
    Кой и за какво ще разчита точно на вас шарлатаните.
    Та точно вие докарахте държавата до този хаос
    Вие с вашите празни приказки надъхват е хората в лъжи срещу държавните институции.
    Постоянно търсите скандали и размирици.
    Махайте се по скоро от политическата сцена

    13:51 16.02.2026

  • 13 Нормално

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Новина, новина измества..

    13:52 16.02.2026

  • 14 604

    6 1 Отговор
    Го казъ наследничето нъ мутрите....от педофилскътъ сектъ! ПП продължаваме в панделътъ...

    13:58 16.02.2026

  • 15 604

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хе-хе":

    Той крадеф им бащицътъ ве...по много от същото е крадеф...

    14:00 16.02.2026

  • 16 иван костов

    7 1 Отговор
    Той и Лама Калушев разчиташе на пълната ви подкрепа! Украйна също разчита на пълната подкрепа на такива като вас и е на път да приключи като държава!

    14:00 16.02.2026

  • 17 Ъъъъ да?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    Има и много педофили! Абе всички!

    14:01 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кумчо Вълчо

    1 0 Отговор
    Ауу, от страх умирам...с ваше МВР.

    14:34 16.02.2026

  • 28 Курдо Коленков

    2 0 Отговор
    Братя българи, НЕ гласувайте за пп-дб!

    14:48 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове