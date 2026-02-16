Божидар Божанов: Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите

Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите, които му запалиха къщата и колата. Пълно безобразие е това да се случва в европейска държава.
Това заяви във "Фейсбук" Божидар Божанов.
Няма да оставим МВР на мира, докато не установят извършителите.
Миналата година мутри нахлуха с бухалки в кметството - оттогава МВР не е свършило нищо по случая, което е индикация за чадър над тези, които искат да сплашат кмета.
За съжаление, разпадът на държавността под натиска на корупционни политически интереси води до това - всеки да си мисли, че може да бие и да пали, заключи Божидар Божанов.
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #13
13:25 16.02.2026
2 Кокорчо
13:28 16.02.2026
3 терзиев фонтанелко
13:30 16.02.2026
4 123
Коментиран от #17
13:32 16.02.2026
5 Въпрос
13:33 16.02.2026
6 Пе-Пе-Пе...пета
13:33 16.02.2026
7 Ганя Путинофила
13:33 16.02.2026
8 Директора👨✈️
Коментиран от #10
13:41 16.02.2026
9 Хе!
13:44 16.02.2026
10 Хе-хе
До коментар #8 от "Директора👨✈️":Ще го подкрепят, като спретнат мощен прайд! Добре, че Радев влезе в политиката, за да има за кого да се гласува! Чакам само на 3 март, качен на топ пред Шипка и ли горе при лъва на паметника, президента Радев да обяви избирателните списъци от своите съмишленици и готово!
Коментиран от #15
13:47 16.02.2026
11 Анонимен
13:47 16.02.2026
12 Питар
Та точно вие докарахте държавата до този хаос
Вие с вашите празни приказки надъхват е хората в лъжи срещу държавните институции.
Постоянно търсите скандали и размирици.
Махайте се по скоро от политическата сцена
13:51 16.02.2026
13 Нормално
До коментар #1 от "Тоя":Новина, новина измества..
13:52 16.02.2026
14 604
13:58 16.02.2026
15 604
До коментар #10 от "Хе-хе":Той крадеф им бащицътъ ве...по много от същото е крадеф...
14:00 16.02.2026
16 иван костов
14:00 16.02.2026
17 Ъъъъ да?
До коментар #4 от "123":Има и много педофили! Абе всички!
14:01 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кумчо Вълчо
14:34 16.02.2026
28 Курдо Коленков
14:48 16.02.2026