Божидар Божанов: Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите

Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите, които му запалиха къщата и колата. Пълно безобразие е това да се случва в европейска държава.

Това заяви във "Фейсбук" Божидар Божанов.

Няма да оставим МВР на мира, докато не установят извършителите.

Миналата година мутри нахлуха с бухалки в кметството - оттогава МВР не е свършило нищо по случая, което е индикация за чадър над тези, които искат да сплашат кмета.

За съжаление, разпадът на държавността под натиска на корупционни политически интереси води до това - всеки да си мисли, че може да бие и да пали, заключи Божидар Божанов.