Няколко квартала в София остават без вода на 18 септември

На 18 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с локализиране на скрит теч по ул. "Околовръстен път“, кв. "Факултета“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в някои райони, съобщиха от дружеството.



Столичните квартали, които ще останат без вода:

→ Ж.к. "Люлин“ 3 - бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371



→ Ж.к. "Люлин“ 4



→ Ж.к. "Люлин“ 5



→ Кв. „Филиповци“



→ Кв. "Суходол“ – района между ул. "Люлинска“, ул. "3-ти март“, ул. "Люлинска“, ул. "Щит“, ул. "Брегалница“, ул. "Стоичко Станиславов“, ул. "Павел Младенов“, ул. "Дъб“, ул. "Овчо поле“, ул. "Траян Танев“ и ул. "Момина сълза“; ул. "Суходолска“ от ул. "Околовръстен път“ до № 171.



→ Ж.к. "Овча купел“ 1 – района между ул. "Монтевидео“, ж.п. линия, ул. "Производствена“ и ул. 763.



→ Ж.к. "Овча купел“ 2.



При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ж.к. "Люлин“ 4 - пред 96 СУ "Лев Николаевич Толстой“; ж.к. "Люлин“ 5 - пред 97 СУ “Братя Миладинови“; кв. "Филиповци“ - на площада; кв. "Суходол“ - на площада; кв. "Овча купел“ - ул. "Монтевидео" пред магазин "Фантастико“; кв. "Овча купел“ – пред болница "Доверие“.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от телефонния център на "Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21.