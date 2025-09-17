Новини
Няколко квартала в София остават без вода на 18 септември

17 Септември, 2025 11:06 553 7

  • вода-
  • скрит теч-
  • квартали

Причината е отстраняване на скрит теч

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 18 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с локализиране на скрит теч по ул. "Околовръстен път“, кв. "Факултета“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в някои райони, съобщиха от дружеството.

Столичните квартали, които ще останат без вода:

→ Ж.к. "Люлин“ 3 - бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371

→ Ж.к. "Люлин“ 4

→ Ж.к. "Люлин“ 5

→ Кв. „Филиповци“

→ Кв. "Суходол“ – района между ул. "Люлинска“, ул. "3-ти март“, ул. "Люлинска“, ул. "Щит“, ул. "Брегалница“, ул. "Стоичко Станиславов“, ул. "Павел Младенов“, ул. "Дъб“, ул. "Овчо поле“, ул. "Траян Танев“ и ул. "Момина сълза“; ул. "Суходолска“ от ул. "Околовръстен път“ до № 171.

→ Ж.к. "Овча купел“ 1 – района между ул. "Монтевидео“, ж.п. линия, ул. "Производствена“ и ул. 763.

→ Ж.к. "Овча купел“ 2.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ж.к. "Люлин“ 4 - пред 96 СУ "Лев Николаевич Толстой“; ж.к. "Люлин“ 5 - пред 97 СУ “Братя Миладинови“; кв. "Филиповци“ - на площада; кв. "Суходол“ - на площада; кв. "Овча купел“ - ул. "Монтевидео" пред магазин "Фантастико“; кв. "Овча купел“ – пред болница "Доверие“.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от телефонния център на "Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е

    0 0 Отговор
    А бе хубав край, хубави хора...

    11:08 17.09.2025

  • 3 хотел пералня с водопад

    1 0 Отговор
    Хотела на премиера няма проблеми с водата.

    11:10 17.09.2025

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор
    Софийска вода да вземе да си обедини сайта с ВИК Плевен, че почват да пишат едни и същи съобщения, та да не хабят средства за 2 сайта.

    11:10 17.09.2025

  • 5 456

    1 0 Отговор
    Едно време Бог да я прости баба Ванга казваше" ще дойде време когато вода ще се затваря в буркани". Явно точно това време идва в България сега. Водни режими , градове и села един след друг остават без вода, язовири и реки прекъсват, правителството си щракане с пръсти ,а народа ...блее.

    Коментиран от #7

    11:12 17.09.2025

  • 6 Ханку Брат

    0 0 Отговор
    Вода няма водопади прави,що е то?

    11:16 17.09.2025

  • 7 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "456":

    Вангелица приказваше това, което се пророкуваше на Лубянка 2.

    11:19 17.09.2025

