Румен Радев: "Новото начало" все повече овладява не само мандатоносителя, но и цялото управление

17 Септември, 2025 13:03

Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, коментира още държавният глава

Румен Радев: "Новото начало" все повече овладява не само мандатоносителя, но и цялото управление - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Президентът Румен Радев коментира петия вот на недоверие към кабинета "Желязков", цитиран от БНТ.

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна. Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте."

Попитан за коя партия говори, държавният глава отговори: "За "Новото начало".

Президентът подчерта, че отказва да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.

"Отговорил съм писмено с не. Процедурата е приключена."

"Когато в президентската институция се получи сигнал, аз съм длъжен да реагирам", каза Радев по повод сезирането на компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ - Сопот.


  • 1 Софиянеца

    61 12 Отговор
    Поздравления, господин Радев! Само така, добре да Ви чуят! Колкото и да им е трудно да понасят истини !

    Коментиран от #13, #43

    13:03 17.09.2025

  • 2 РумРадев

    51 19 Отговор
    Блестящ! Достоен, смел, решителен!

    Коментиран от #27

    13:04 17.09.2025

  • 3 Големият въпрос е....

    23 3 Отговор
    Кой владее Новото начало в геополотически план ?!

    13:07 17.09.2025

  • 4 Щом

    13 5 Отговор
    му се позволява ?!

    13:07 17.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    35 9 Отговор
    Силната зависимост на Борисов не само от Пеевски , но и от малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ. е очевидна. България върви към пълзяща диктатура и за това е виновно правителството на Желязков командвано от вътре от Борисов. Има голяма опасност демокрацията да бъде сменена с Диктатура. Борисов е готов да е зависим от всичко и от всички с цената на унищожението на демокрацията в България за да се задържи на власт, защото вече е тотално изчерпан и вреден.

    Коментиран от #11, #15, #20

    13:09 17.09.2025

  • 7 Божеее

    21 33 Отговор
    Другарю, боташ нали знаете, че заради вас ежедневно плащаме милиони на турците

    Коментиран от #42, #52

    13:10 17.09.2025

  • 8 604

    9 18 Отговор
    тоя взе да говори кът урсулътъ, някой да не му спрел сателитната връзка с кибер атака....кой как укупирвъл кът знаете що така дансове мансове кикита микита, генерали яли пасти.....никой нищу ни знай кът му упре у дъ-то, всички на диреците ше висите, че всички крадете, даже вече почвам да си мисля че шиши е най-хрисим и най-малко краде!

    13:10 17.09.2025

  • 9 Промяна

    18 34 Отговор
    Импийчмънт за вас Боташ и още много Импийчмънт за вас

    Коментиран от #16

    13:10 17.09.2025

  • 10 Зеления чорап

    16 33 Отговор
    да слуша и изпълнява инструкциите на Решетников, ДПС да ги остави на мира.

    Коментиран от #18

    13:11 17.09.2025

  • 11 604

    17 7 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    никога не е имало демокрация в БГ, а това ми прилича на мутренско-олигархична диктатура, щях да кажа анархия...ама те сасе подредили в много добър и стегнат строй , схемите им са ОК всичко е съгласувано!!!

    13:13 17.09.2025

  • 12 ха ха

    10 6 Отговор
    хърбав кон

    13:14 17.09.2025

  • 13 Ще те допълня

    29 11 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянеца":

    Румен Радев е гордост за всеки нормален човек живеещ на територийката завладяна от двамата Мазни и Дебели екземпляра. Тиквата и Г.рухчо.

    Коментиран от #22

    13:15 17.09.2025

  • 14 хайде сега

    16 1 Отговор
    До вчера всички сукахте от комунистическата гърда,а днес същите сте капиталисти демократи

    13:16 17.09.2025

  • 15 оня с коня

    10 25 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Вървиш в неправилна посока и поставяш Каруцата пред коня:НЕ Борисов зависи от НН,БСП и ИТН както си мислиш,а е ТОЧНО ОБРАТНОТО- ТЕ зависят от Борисов и са във Властта благодарение ЕДИНСТВЕНО НА НЕГО защото ако не е той,няма да има и Правителство.И как не разбирате елементарното- че ЕДИНСТВЕНО БОРИСОВ е в състояние да сформира Правителство?!!

    13:16 17.09.2025

  • 16 Споко аверче!

    17 5 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Тиквата Борисов толкова много е откраднал, че рано или късно ще е зад решетките. Ще имаш повод да празнуваш.

    Коментиран от #21

    13:17 17.09.2025

  • 17 Летец срещу Тиква и Ш0п@р

    26 7 Отговор
    Само Радев може да победи Тиквата и Шопаря, затова те толкова се страхуват от него и го плюват при всеки удобен случай. Може да ги бие и на бой също. Тиквата и Шопаря заедно представят значителна маса мазнини, ама Радев е по-як и жилав

    13:18 17.09.2025

  • 18 миме

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления чорап":

    супер и най накрая даже да направи референдум за Българския лев тва шофьорче на самолет

    13:18 17.09.2025

  • 19 А на мен

    10 7 Отговор
    ,му прави впечатление как вият на умряло хиените начело с родителят им Радев,че изпуснаха властта и се оттичат в канала

    13:19 17.09.2025

  • 20 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Дориана цяла сутрин разпространява гнусни лъжи за държавата ни за Борисов ТАЗИ не спря да лъже да наглее Това ли работиш разпространител на лъжи срещу държавата ни

    Коментиран от #24, #39

    13:19 17.09.2025

  • 21 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Споко аверче!":

    16 Аверче папагалче а смени плочата А колкото до Борисов ще е тук и следващите 50 години

    Коментиран от #25

    13:21 17.09.2025

  • 22 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ще те допълня":

    13 пиши от свое име един сиМоже спокойно да коленичиш пред президенството 13 тичай натам

    Коментиран от #29, #32

    13:23 17.09.2025

  • 23 Промяна

    2 5 Отговор
    Шарлатани плюс Дерибеи забравиха лодкарите нещо Измамници Божкови Гелове и Пропутинисти ВЪН

    Коментиран от #26

    13:25 17.09.2025

  • 24 Чакай малко

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Кое е лъжа?! Кражбите на простата и крадлива герберска Тиква Борисов ли?! Или кражбите на аверчето му ПееФ?! И двамата са ненаситни търбуха.

    Коментиран от #28

    13:25 17.09.2025

  • 25 Прав си!

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Не спре ли да краде, поне 50 години ще е в затвора тази проста и крадлива герберска Тиква.

    13:27 17.09.2025

  • 26 Виж сега,

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Недей да пелтечиш. Успокой топката. Рано или късно всичко откраднато от Борисов ще му излезе през носа.

    Коментиран от #30

    13:28 17.09.2025

  • 27 Така е

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "РумРадев":

    И юмрук вдигна

    13:28 17.09.2025

  • 28 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Чакай малко":

    Щом имаш доказателства представи ги С празни приказки разпространявани вече години от едни и същи айде стига вече

    13:28 17.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Виж сега,":

    Не аз а вие викате крещите лъжете очерняте обиждате сеете хаос заплашвате Вие кои сте какви сте кой ви дава право да се изживявате по този нелеп начин България живеят още много българи Колкото и да викате да Лъжете да обиждате Стига вече 2025 година е АЛА балата ви свърши и това е

    Коментиран от #35, #41

    13:32 17.09.2025

  • 31 Единствения

    5 6 Отговор
    Който е по зле от тиквата и прасето е Руменов

    13:32 17.09.2025

  • 32 Там съм

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Сетя ли се колко за простотията и кражбите на Борисов и винаги съм на площада.

    13:33 17.09.2025

  • 33 Бай Иван

    6 4 Отговор
    Бой по шопарите до дупка!!! Да гният в затворите, където им е мястото и да връщат откраднатото!!!

    13:33 17.09.2025

  • 34 Онзи

    1 0 Отговор
    И кво от това..

    13:34 17.09.2025

  • 35 Не се коси човече

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Това което Борисов не успя да открадне са мечтите ни.

    Коментиран от #47

    13:34 17.09.2025

  • 36 Ти Радев си ми ясен

    5 4 Отговор
    Гледаш кокала от далеч и се облизваш за него

    13:34 17.09.2025

  • 37 Я кажи Радев

    5 5 Отговор
    Защо с държавни пари купи на Деса БМВ за 500 000 лв

    Коментиран от #40, #59

    13:37 17.09.2025

  • 38 Безпристрастен

    4 4 Отговор
    Ако сега,ББ не закрие седянката,делянчо ще го погълне и смеля ,като боа- заек.Но това никога няма да се случиИ двамата са поели ангажимент към акушерката и ЕЦБ, живи- мъртви,но да реализират еврозоната.Догодина,най- късно в ранна пролет, делян ще го направи.Но негативите ще ги отнесе с пълна сила,ББ,тошко и зафирчо.При предсрочни избори,новото начало,на 100% ще бъдат втора политическа сила.Със нищожна разлика от ББ,но с тази разлика,че герб ще има много по малък брой депутати,спрямо днес.ББ го очаква политическата съдба на цар- дедо.Изобщо няма да се учудя,ако делян не постигне максимален ,изборен резултат,да стане лидер.Разполага и към момента,с мощна ,структурна мрежа ,до най малкото селище.Тотална щета ще понесат ИТН и левите.Те го знаят,затова бързат да натоварят каруцата,колкото може повече.Коренно различна ще бъде ситуацията,ако Радев се появи на терена,като подаде оставка,остави Йотова за президент до изборите през октомври.Ще ги помете всичките , безапелационно.Дори структури не му трябват.Само от пенсионерите ще получи над 500 хиляди гласа подкрепа,който ще затъват в мизерия,от ден на ден.

    13:37 17.09.2025

  • 39 Дориана

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Борисов и ГЕРБ/ СДС не са Държавата. Целия български народ заедно с всички останали партии и организации вътре и вън от Парламента- това е Държавата. Когато истините не са угодни за някои хора, те ги превръщат в "лъжа" .Дебатите вътре в Парламента са именно за това и в тази посока. Не, на корупцията, не на завладените институции , не на диктатурата. Точно за това е вота на Недоверие и фактите там ще се изтъкват.

    Коментиран от #50

    13:39 17.09.2025

  • 40 Да де, ама

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Я кажи Радев":

    Бочко Борисив открадна от нас милиони евра и купи огромна къща на мис Бикини и Испания.

    13:40 17.09.2025

  • 41 Нищо не е свършило

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Едва сега започва истинската част!

    Коментиран от #44

    13:41 17.09.2025

  • 42 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Божеее":

    Като пропускам другите загуби ще те попитам - от каанадците колко губим,не е ли в пъти повече от Боташ при това само до сега???? До тук някъде са към 34 милиарда.....За което не пискате удобно....

    13:42 17.09.2025

  • 43 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянеца":

    Коя истина че всеки ден държавата плаща по милион за Боташ ли а този господин си се крие в президенството

    Коментиран от #55, #62

    13:45 17.09.2025

  • 44 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Нищо не е свършило":

    41Заплашваш България 41 А държавата ни вече е в Еврозоната 41 И силно се надявам Грабители олигарси елфи да отидат където и е мястото

    13:48 17.09.2025

  • 45 Коко

    1 3 Отговор
    Под новото начало да се разбира мафията и олигархията те са едно.Така че господин президент обявете военно положение и с помощта на армията да се разправим с тях.Станете спасител на нацията че времето изтича.

    Коментиран от #48, #49

    13:48 17.09.2025

  • 46 А ти къде спа

    3 4 Отговор
    2 мандата? И когато разкостваха армията ти какво прави? Има късмета да летиш на мигове. Твоите колеги ще летят на тренажори. Не поръча ли и ти ефки и ядрено гориво и т.н. И ти си част от статуквото.

    13:49 17.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Надай се.

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Коко":

    Вдигна юмрук и се скри. Няма да забравим.

    13:51 17.09.2025

  • 49 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Коко":

    45 България не е подчинена еднолично България е европейска държава И незнам защо не се търси отговорност на такива тук 45 БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТУК НЕ Е СССР

    13:51 17.09.2025

  • 50 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Дориана":

    39 а аз ще напиша НЕ на ала балата НЕ на дружините НЕ на саботажниците НЕ на платените безделници Искам работещо българско правителство НЕ на няколко викача самозабравили се от лъжи станали милионери Вече сме в Еврозоната Време е да се прилагат законите за всички

    13:54 17.09.2025

  • 51 Гост

    1 0 Отговор
    Овладява или обладава🤔

    13:57 17.09.2025

  • 52 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Божеее":

    Не, не знаем!?
    Пишат го по сайтове разни слуги на 🐷 и трЕбва да им вЕрваме ли, като теб?!
    Ти, ако имаш инфо за параметрите на договора, условия, цени, плащания и т.н., информирай и нас, та да видим с колко е "ощетена" държавата ни от прословутия Боташ!?

    13:57 17.09.2025

  • 53 Койдазнай

    1 0 Отговор
    Още 1984 та е определено, че цялата власт се предава от БКП към ДС. За целта ДС създава политическа служба, удобно наречена ДПС и започва поетапно овладяване на държавата. Този процес завършва през 2001 ва с докарването на царя. От тогава, цялата власт, във всичките и форми принадлежи само и единствено на ДС. Който служи на ДС, може да участва във властта, който не служи получава здрав депесарски шут. И руменчо това много добре го знае, но защото работи за ГРУ, а не за КГБ е недоволен.

    13:58 17.09.2025

  • 54 Гн РУМЕНЕ

    4 1 Отговор
    БИХТЕ ЛИ КАЗАЛИ ПЕЕВСКИ ЛИ УРЕДИ ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР С БОТАШ.АКО ВИЕ И ВАШЕТО СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО СТЕ СИ ДЕЛНАЛИ ЕДНИ 10% ТО ВИЕ СИ ДЕЛКАТЕ ИДНИ 600000000 ЛВ ЕВАЛЛА БРАЧЕТ

    Коментиран от #64, #66

    14:00 17.09.2025

  • 55 Попето

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    Ако наистина има проблем с този прословут договор с Боташ, нека Борисов и Пеевски да сезират прокуратурата, ама нещо се скатават.

    Коментиран от #60

    14:00 17.09.2025

  • 56 Гост

    4 2 Отговор
    Този фатмака е виновен за хаоса в България,който той създаде 2020 година през лятото насъсквайки жълпопсветниците срещу редовното правителство нарушавайки Българската Константин.

    Коментиран от #61

    14:01 17.09.2025

  • 57 Град Симитли

    1 4 Отговор
    ВМЗ - Сопот., барута...
    Не е за гордост!
    .... Да го беше оставил на Мръсното Боце, да се радва свинчока!

    14:01 17.09.2025

  • 58 Хаха

    2 2 Отговор
    Знаете ли кога двете🐷-та ще победят Радев на честни избори, без сериозна намеса на мишо от ИО, фалшиви протоколи и купени вотове!?
    Когато двете 🐷 - та направят пред камери едновременни коремни възлизания на лост!
    Т.е. много по-вероятно е по средата на лятото на натрупа снежна покривка от 1 метър на плажовете на българското черноморие...

    14:03 17.09.2025

  • 59 Я кажи

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Я кажи Радев":

    защо лъжеш, тролейбусе пеевски

    14:03 17.09.2025

  • 60 Истината

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Попето":

    В прокуратурата вече има голяма преписка за Боташ.

    Коментиран от #65

    14:04 17.09.2025

  • 61 Седемте козякливи джуджета:

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Гост":

    "... Насъсквайки... Нарушавайки...."
    ... Па от си не говориш направо на английски бе, гьот. ерен?!

    14:05 17.09.2025

  • 62 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    го е подписал този договор?

    Коментиран от #70

    14:05 17.09.2025

  • 63 Иван Грозни

    4 1 Отговор
    люйте по кого искате! Едно трябва да е ясно. Партия на релегозна основа не бива да управлява България.!

    14:05 17.09.2025

  • 64 Заа

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гн РУМЕНЕ":

    КТБ и Булгартабак ли става дума? Или за Магнитски?

    14:07 17.09.2025

  • 65 Сериозно?

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Истината":

    Ти откъде знаеш?

    14:08 17.09.2025

  • 66 Истината е тая

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гн РУМЕНЕ":

    Фатмака сигурно са му превели в офшорна сметка поне 200 милиона от тези 600 милиона комисионни.

    14:08 17.09.2025

  • 67 хи хи

    3 0 Отговор
    Пука му на някой какво казал руцкий агент чорапников ....

    14:15 17.09.2025

  • 68 Курдо Коленков

    2 0 Отговор
    Този невнятник е за затвора заради далаверата "Боташ" Нагъл безсрамник!

    14:19 17.09.2025

  • 69 Николай Бареков бивш евродепутат

    1 1 Отговор
    🚨💣Пеевски: "Аз съм собственикът на правителството! На подчинение са ми ИТН и БСП-ОЛ." Лидерът на Величие очаква Борисов да се спаси от лапите му и да подкрепи вота срещу кабинета, за да няма съдбата на Ахмед Доган‼️
    Пеевски Борисов ИвелинМихайлов Вот АхмедДоган
    Вотът на недоверие е срещу Делян Пеевски, защото той е символът на завладяната държава и пленените институции и бухалки, които действат само под негова команда и негова полза. Пеевски няма проблем с това и направо се освети като собственик на кабинета, наричайки се сам с по-благозвучното, че е гарантът за неговото съществувание.

    Всичко за скандалите в парламента в първия коментар 👇👀

    14:19 17.09.2025

  • 70 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Кой":

    А на каква основа ?

    14:20 17.09.2025

  • 71 Естествено че

    1 1 Отговор
    Това самодоволство, тази самоувереност на Пеевски може да бъде измамна. Всеки може да се спомине

    14:21 17.09.2025

  • 72 2 мандата

    0 0 Отговор
    Радев е успешен,като Тръмп !

    14:22 17.09.2025

  • 73 ситуацията извън парламента

    1 0 Отговор
    е най важната, а тя става взривоопасна

    14:22 17.09.2025

  • 74 Анджо

    1 0 Отговор
    Колко лесно е да се оправдаеш с другите. Тази човешка черта е ненадмината. Радев и той се обажда като палка на барабан. Тоя свикна с власта и много ще му е трудно да я остави,това са последните му издихания. След една година да си ръкомаха юмруците кадето си иска, само да не го виждаме повече. Защо журналистите не го питат постоянно за БОТАШ и кой му лепна прякора КЕШ, защо се провалиха всички служебни правителства, освен за последното защото имаше малко влияние върху него. Предаде всички негови избиратели. Добре ,че не съм гласувал за тоя , защото по голям срам нямаше да преживея.

    14:23 17.09.2025

  • 75 Мъри

    1 0 Отговор
    Дали когато са гласували за герб хората са очаквали Пеевски да ги яхне така? Сега може би са разбрали, но е малко късно. На това май му викат втория акъл на българина..

    14:23 17.09.2025

