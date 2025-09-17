Румен Радев: "Новото начало" все повече овладява не само мандатоносителя, но и цялото управление

Президентът Румен Радев коментира петия вот на недоверие към кабинета "Желязков", цитиран от БНТ.
"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна. Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте."
Попитан за коя партия говори, държавният глава отговори: "За "Новото начало".
Президентът подчерта, че отказва да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.
"Отговорил съм писмено с не. Процедурата е приключена."
"Когато в президентската институция се получи сигнал, аз съм длъжен да реагирам", каза Радев по повод сезирането на компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ - Сопот.
До коментар #6 от "Дориана":никога не е имало демокрация в БГ, а това ми прилича на мутренско-олигархична диктатура, щях да кажа анархия...ама те сасе подредили в много добър и стегнат строй , схемите им са ОК всичко е съгласувано!!!
13 Ще те допълня
До коментар #1 от "Софиянеца":Румен Радев е гордост за всеки нормален човек живеещ на територийката завладяна от двамата Мазни и Дебели екземпляра. Тиквата и Г.рухчо.
13:16 17.09.2025
До коментар #6 от "Дориана":Вървиш в неправилна посока и поставяш Каруцата пред коня:НЕ Борисов зависи от НН,БСП и ИТН както си мислиш,а е ТОЧНО ОБРАТНОТО- ТЕ зависят от Борисов и са във Властта благодарение ЕДИНСТВЕНО НА НЕГО защото ако не е той,няма да има и Правителство.И как не разбирате елементарното- че ЕДИНСТВЕНО БОРИСОВ е в състояние да сформира Правителство?!!
16 Споко аверче!
До коментар #9 от "Промяна":Тиквата Борисов толкова много е откраднал, че рано или късно ще е зад решетките. Ще имаш повод да празнуваш.
18 миме
До коментар #10 от "Зеления чорап":супер и най накрая даже да направи референдум за Българския лев тва шофьорче на самолет
До коментар #6 от "Дориана":Дориана цяла сутрин разпространява гнусни лъжи за държавата ни за Борисов ТАЗИ не спря да лъже да наглее Това ли работиш разпространител на лъжи срещу държавата ни
21 Промяна
До коментар #16 от "Споко аверче!":16 Аверче папагалче а смени плочата А колкото до Борисов ще е тук и следващите 50 години
До коментар #13 от "Ще те допълня":13 пиши от свое име един сиМоже спокойно да коленичиш пред президенството 13 тичай натам
23 Промяна
До коментар #20 от "Промяна":Кое е лъжа?! Кражбите на простата и крадлива герберска Тиква Борисов ли?! Или кражбите на аверчето му ПееФ?! И двамата са ненаситни търбуха.
До коментар #21 от "Промяна":Не спре ли да краде, поне 50 години ще е в затвора тази проста и крадлива герберска Тиква.
26 Виж сега,
До коментар #23 от "Промяна":Недей да пелтечиш. Успокой топката. Рано или късно всичко откраднато от Борисов ще му излезе през носа.
27 Така е
До коментар #2 от "РумРадев":И юмрук вдигна
28 Промяна
До коментар #24 от "Чакай малко":Щом имаш доказателства представи ги С празни приказки разпространявани вече години от едни и същи айде стига вече
30 Промяна
До коментар #26 от "Виж сега,":Не аз а вие викате крещите лъжете очерняте обиждате сеете хаос заплашвате Вие кои сте какви сте кой ви дава право да се изживявате по този нелеп начин България живеят още много българи Колкото и да викате да Лъжете да обиждате Стига вече 2025 година е АЛА балата ви свърши и това е
32 Там съм
До коментар #22 от "Промяна":Сетя ли се колко за простотията и кражбите на Борисов и винаги съм на площада.
33 Бай Иван
34 Онзи
35 Не се коси човече
До коментар #30 от "Промяна":Това което Борисов не успя да открадне са мечтите ни.
37 Я кажи Радев
39 Дориана
До коментар #20 от "Промяна":Борисов и ГЕРБ/ СДС не са Държавата. Целия български народ заедно с всички останали партии и организации вътре и вън от Парламента- това е Държавата. Когато истините не са угодни за някои хора, те ги превръщат в "лъжа" .Дебатите вътре в Парламента са именно за това и в тази посока. Не, на корупцията, не на завладените институции , не на диктатурата. Точно за това е вота на Недоверие и фактите там ще се изтъкват.
40 Да де, ама
До коментар #37 от "Я кажи Радев":Бочко Борисив открадна от нас милиони евра и купи огромна къща на мис Бикини и Испания.
41 Нищо не е свършило
До коментар #30 от "Промяна":Едва сега започва истинската част!
42 Наивник на средна възраст
До коментар #7 от "Божеее":Като пропускам другите загуби ще те попитам - от каанадците колко губим,не е ли в пъти повече от Боташ при това само до сега???? До тук някъде са към 34 милиарда.....За което не пискате удобно....
43 Промяна
До коментар #1 от "Софиянеца":Коя истина че всеки ден държавата плаща по милион за Боташ ли а този господин си се крие в президенството
44 Промяна
До коментар #41 от "Нищо не е свършило":41Заплашваш България 41 А държавата ни вече е в Еврозоната 41 И силно се надявам Грабители олигарси елфи да отидат където и е мястото
45 Коко
48 Надай се.
До коментар #45 от "Коко":Вдигна юмрук и се скри. Няма да забравим.
49 Промяна
До коментар #45 от "Коко":45 България не е подчинена еднолично България е европейска държава И незнам защо не се търси отговорност на такива тук 45 БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТУК НЕ Е СССР
50 Промяна
До коментар #39 от "Дориана":39 а аз ще напиша НЕ на ала балата НЕ на дружините НЕ на саботажниците НЕ на платените безделници Искам работещо българско правителство НЕ на няколко викача самозабравили се от лъжи станали милионери Вече сме в Еврозоната Време е да се прилагат законите за всички
52 Гост
До коментар #7 от "Божеее":Не, не знаем!?
Пишат го по сайтове разни слуги на 🐷 и трЕбва да им вЕрваме ли, като теб?!
Ти, ако имаш инфо за параметрите на договора, условия, цени, плащания и т.н., информирай и нас, та да видим с колко е "ощетена" държавата ни от прословутия Боташ!?
54 Гн РУМЕНЕ
55 Попето
До коментар #43 от "Промяна":Ако наистина има проблем с този прословут договор с Боташ, нека Борисов и Пеевски да сезират прокуратурата, ама нещо се скатават.
56 Гост
57 Град Симитли
Не е за гордост!
.... Да го беше оставил на Мръсното Боце, да се радва свинчока!
58 Хаха
Когато двете 🐷 - та направят пред камери едновременни коремни възлизания на лост!
Т.е. много по-вероятно е по средата на лятото на натрупа снежна покривка от 1 метър на плажовете на българското черноморие...
59 Я кажи
До коментар #37 от "Я кажи Радев":защо лъжеш, тролейбусе пеевски
60 Истината
До коментар #55 от "Попето":В прокуратурата вече има голяма преписка за Боташ.
61 Седемте козякливи джуджета:
До коментар #56 от "Гост":"... Насъсквайки... Нарушавайки...."
... Па от си не говориш направо на английски бе, гьот. ерен?!
62 Кой
До коментар #43 от "Промяна":го е подписал този договор?
64 Заа
До коментар #54 от "Гн РУМЕНЕ":КТБ и Булгартабак ли става дума? Или за Магнитски?
65 Сериозно?
До коментар #60 от "Истината":Ти откъде знаеш?
66 Истината е тая
До коментар #54 от "Гн РУМЕНЕ":Фатмака сигурно са му превели в офшорна сметка поне 200 милиона от тези 600 милиона комисионни.
67 хи хи
68 Курдо Коленков
69 Николай Бареков бивш евродепутат
Пеевски Борисов ИвелинМихайлов Вот АхмедДоган
Вотът на недоверие е срещу Делян Пеевски, защото той е символът на завладяната държава и пленените институции и бухалки, които действат само под негова команда и негова полза. Пеевски няма проблем с това и направо се освети като собственик на кабинета, наричайки се сам с по-благозвучното, че е гарантът за неговото съществувание.
Всичко за скандалите в парламента в първия коментар 👇👀
70 Той
До коментар #62 от "Кой":А на каква основа ?
71 Естествено че
72 2 мандата
73 ситуацията извън парламента
74 Анджо
75 Мъри
