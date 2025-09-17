Новини
България »
Задържаха „муле“ с 55 000 лв. от ало измама на „Дунав мост“

Задържаха „муле“ с 55 000 лв. от ало измама на „Дунав мост“

17 Септември, 2025 13:51 609 7

  • ало измама-
  • дунав мост-
  • муле

Жертвата била 79-годишен мъж, който не подал сигнал в полицията, защото все още вярвал, че е предал парите в акция срещу измамници

Задържаха „муле“ с 55 000 лв. от ало измама на „Дунав мост“ - 1
Снимка: ГДНП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На ГКПП Дунав мост задържаха „муле“ с 55 000 лева от телефонна измама. Съвместна операция на служители от Гранична полиция, Национална полиция и РУ–Пазарджик предотврати изнасянето на парите, добити чрез измама, съобщиха от полицията.

При проверка снощи на границата в посока Румъния, гранични полицаи засекли 41-годишен мъж от Дупница. У него били открити 55 000 лева. Той направил самопризнания, че сумата е взета чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик.

Жертвата била 79-годишен мъж, който не бил подал сигнал в полицията, защото все още вярвал, че е предал парите в акция срещу измамници.

Измамникът е задържан първоначално за 24 часа, а след повдигане на обвинение – с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    6 5 Отговор
    казах ви ,че пенсийте са големи и пенсионерите мятат пачки със пари през балконите като във гръцка таверна

    13:55 17.09.2025

  • 2 Гост

    2 3 Отговор
    Няма ли да ги обменят в Пощата тези 55 000 лв в ойро ?

    13:57 17.09.2025

  • 3 Цвете

    9 2 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ТОВА МУЛЕ ДА ПОСЕДИ В ЗАТВОРА, ТАМ ДА МУ РАЗКАЖАТ СЪБРАТЯТА, КАК СЕ ПРИСВОЯВАТ ЧУЖДИ ПАРИ. ДОЛЕН МРЪСНИК. ЧУДОВИЩЕ БЕЗОБРАЗНО
    ДА ОТНЕМЕШ НА ДЯДОТО, ТОВА, ЗА КОЕТО Е ВЛОЖИЛ ТРУДА СИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ГОДИНИ. 🫤😟☹️😢

    13:57 17.09.2025

  • 4 Цвете

    5 2 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ТОВА МУЛЕ ДА ПОСЕДИ В ЗАТВОРА, ТАМ ДА МУ РАЗКАЖАТ СЪБРАТЯТА, КАК СЕ ПРИСВОЯВАТ ЧУЖДИ ПАРИ. ДОЛЕН МРЪСНИК. ЧУДОВИЩЕ БЕЗОБРАЗНО
    ДА ОТНЕМЕШ НА ДЯДОТО, ТОВА, ЗА КОЕТО Е ВЛОЖИЛ ТРУДА СИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ГОДИНИ. 🫤😟☹️😢

    Коментиран от #5

    13:58 17.09.2025

  • 5 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Повтори го още веднъж.

    14:00 17.09.2025

  • 6 Време е!

    3 0 Отговор
    Жив ли е още?

    14:08 17.09.2025

  • 7 Да покаже

    4 0 Отговор
    измамниците на полицията, да не се ослушва като заек в люцерна.

    14:15 17.09.2025

