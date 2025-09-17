Задържаха „муле“ с 55 000 лв. от ало измама на „Дунав мост“

На ГКПП Дунав мост задържаха „муле“ с 55 000 лева от телефонна измама. Съвместна операция на служители от Гранична полиция, Национална полиция и РУ–Пазарджик предотврати изнасянето на парите, добити чрез измама, съобщиха от полицията.
При проверка снощи на границата в посока Румъния, гранични полицаи засекли 41-годишен мъж от Дупница. У него били открити 55 000 лева. Той направил самопризнания, че сумата е взета чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик.
Жертвата била 79-годишен мъж, който не бил подал сигнал в полицията, защото все още вярвал, че е предал парите в акция срещу измамници.
Измамникът е задържан първоначално за 24 часа, а след повдигане на обвинение – с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава.
1 град КОЗЛОДУЙ
13:55 17.09.2025
2 Гост
13:57 17.09.2025
3 Цвете
ДА ОТНЕМЕШ НА ДЯДОТО, ТОВА, ЗА КОЕТО Е ВЛОЖИЛ ТРУДА СИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ГОДИНИ. 🫤😟☹️😢
13:57 17.09.2025
4 Цвете
Коментиран от #5
13:58 17.09.2025
5 Гост
До коментар #4 от "Цвете":Повтори го още веднъж.
14:00 17.09.2025
6 Време е!
14:08 17.09.2025
7 Да покаже
14:15 17.09.2025