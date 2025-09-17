Новини
Искри в НС: Павела Митова остави на трибуната розови хапчета за опозицията

17 Септември, 2025 14:41 1 266 40

"ПП-ДБ преписват собствения си провал и се опитват да го пробутат като чужда вина. Това е като да се спънеш сам, да паднеш по лице и после да обвиниш гравитацията, че ИТН, ГЕРБ, БСП или когото пожелаете", коментира депутатът от ИТН

Искри в НС: Павела Митова остави на трибуната розови хапчета за опозицията - 1
Снимка: dariknews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Има такъв народ" Пламена Митова остави розови хапчета за опозицията на парламентарната трибуната по време на свое изказване, съобщават от dariknews.bg.

Тя апелира да си ги пият, когато се качват и да четат листовката преди употреба. "Като идвате на трибуната, пийте по две с водичка. Не се плашете от думата "чета" за вас съм нарисувала картинки. За вас и само заради вас", заяви Митова.

По думите ѝ този вот е върхът на политическата ирония.

"ПП-ДБ преписват собствения си провал и се опитват да го пробутат като чужда вина. Това е като да се спънеш сам, да паднеш по лице и после да обвиниш гравитацията, че ИТН, ГЕРБ, БСП или когото пожелаете", коментира тя и добави:

"Те искат да изглеждат като разобличители, а доклад им казва в прав текст - вие не направихте нищо за тази корупция. Искат да говорят за реформи, а Брюксел им е написал ограничен напредък. Останалите им реформи в правосъдието паднаха в Конституционния съд".

Митова подчерта, че т.нар. алтернатива внася не аргументи, а преписано домашно.

"Каква точно ви е алтернативата? Да предположим, че сега днес падне правителството, вие с кого ще управлявате? С ИТН и БСП? Този филм вече сме го гледали и не се е получил особено. Или с Ново начало и ГЕРБ? И тази игра сте я играли, но тогава Пеевски се беше променил за добро. Или ще управлявате с "Възраждане", които са най-голямото зло на планетата, влакът, на който никога няма да се качите. Явор Божанков вече си сряза ръцете, сега колегата трябва и краката да си отреже, ако и това му причините. Или с "Величие" ще управлявате? Сетих се - ще управлявате с париите, които са се подписали на вашия вот на недоверие - МЕЧ на Радостин Василе, който ви записа как искате да завладеете цялата държава", заяви тя.

Митова е категорична, че този вот заслужава единствено саркастична усмивка и шестица за преписване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продажници

    73 0 Отговор
    Ще видите вече парламент когато цъфнат налъмите

    Коментиран от #11, #21

    14:54 17.09.2025

  • 2 Дани

    37 0 Отговор
    занеси и във студиото!

    14:55 17.09.2025

  • 3 Не така

    50 2 Отговор
    Абе то май управляващите първо те да си изпият предписаните илачи, пък за опозицията ще видим.

    14:55 17.09.2025

  • 4 Хашиш Хашиш от ДПС

    39 1 Отговор
    - На мен само виагра ми носи! Нема изчегъртване даже и цялото ИТН да чегъртат!

    14:55 17.09.2025

  • 5 пешо

    50 4 Отговор
    голема куха лейка

    14:56 17.09.2025

  • 6 Герберски корупмирани паразити

    48 2 Отговор
    Пламенките, Павелките и Тошковците шам хвърчат.

    14:57 17.09.2025

  • 7 Тодоров

    44 2 Отговор
    Тази партийка от жълти комици проключва. Онзи от диванчето - Никога с Борисов.

    14:57 17.09.2025

  • 8 А всъщност как и е името

    25 4 Отговор
    Плевела Пламена Плевяла доматите от плевели...
    Нека да оправи и опозицията и Кирчо и кокорчо.
    А оня пудел който носеше пачките.

    Коментиран от #20

    15:00 17.09.2025

  • 9 Не че не е

    28 4 Отговор
    права за ППДБ-тата, ама да каже, какво стана със суверена. За жълти стотинки забравиха за него.

    15:03 17.09.2025

  • 10 Куха

    36 1 Отговор
    злобна селянка , ниво на махленска скандалджийка и болезнено елементарна женица !

    15:04 17.09.2025

  • 11 Прав си!

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Продажници":

    Слави Трифонов и депутатите му ?! Това са най гнусните и продажни хора.

    15:05 17.09.2025

  • 12 Дориана

    33 1 Отговор
    Провала ще усетят ИТН на предстоящите избори. Падат надолу под чертата , излизат от Парламента.

    15:06 17.09.2025

  • 13 Порно

    21 0 Отговор
    Чьок гьозел, ако на следващите избори не им достигат гласове, да дойде да ме агитира. Иначе малко несвързано говори, ама кой ще я слуша

    15:06 17.09.2025

  • 14 Налудник

    28 0 Отговор
    Дебилна постъпка. Абсолютно очаквано. Дори по-голяма простотия очаквах.

    15:06 17.09.2025

  • 15 Трол

    23 1 Отговор
    Опозицията да й остави сини хапчета и са квит.

    15:07 17.09.2025

  • 16 Тя кънти

    25 0 Отговор
    на тенекия , а дребосъка се хили като краставио магаре и ѝ се радва ? И такива същества са в Парламента , представи си ! Падението е страшно !

    15:08 17.09.2025

  • 17 Тошо що не е линчуван

    27 0 Отговор
    дето гони българските лекари в селата на Италия. Незабавна оставка

    15:08 17.09.2025

  • 18 Палава Митева

    6 9 Отговор
    Следващия път им за еси сини хапчета ,че са импотентни

    15:10 17.09.2025

  • 19 ИТН са подлоги!

    22 2 Отговор
    Славчо си взе милиончетата вие се перчете в коментари!

    Коментиран от #29

    15:11 17.09.2025

  • 20 Как да е

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "А всъщност как и е името":

    ПАЛАВА Митева

    15:12 17.09.2025

  • 21 Стенли

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Продажници":

    Много точно казано бсп ново начало и има такъв и иот толкова нагло излъгаха хората които са гласували за тях че трябва да се срамуват изобщо да говорят между другото и пп дб знаем как пиха кафе в скута на Пеевски и управлявхте заедно с Борисов единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ и донякъде меч

    15:13 17.09.2025

  • 22 Сталин

    12 0 Отговор
    Туй да хапчетата на чалгаря

    15:14 17.09.2025

  • 23 кратун

    18 0 Отговор
    много проста тази

    15:15 17.09.2025

  • 24 Неприятна кифла

    20 1 Отговор
    Тази през колко ръце кифла е минала и още се смята за вървежна

    Коментиран от #27

    15:15 17.09.2025

  • 25 Умирам от смях

    18 1 Отговор
    Павелка за кво си оставя противозачатъчните? Да не зачене коалицонно без да иска тва момиче?

    15:16 17.09.2025

  • 26 Каза ли?

    17 1 Отговор
    Розовите хапчета от "Магазин за хората" ли ги е взела или от зайчарника?🤭

    15:19 17.09.2025

  • 27 Байконур

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Неприятна кифла":

    Още не е станала космонавтка, а изглежда, че това и е детската мечта.🤭

    15:21 17.09.2025

  • 28 Има Такива Зулуси

    7 1 Отговор
    Ще гледат парламента по телевизора! Наиграха се мръсните предатели, същите като лгДБ-ППтqp са, нямат разлика!

    15:23 17.09.2025

  • 29 хе хе

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "ИТН са подлоги!":

    Той е известен фурнаджия...

    15:24 17.09.2025

  • 30 Тя се има за хубавица обаче не е

    11 0 Отговор
    Дори не е фотогенична смешна е.

    15:26 17.09.2025

  • 31 ама тя офцата голяма работа направила

    6 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    15:27 17.09.2025

  • 32 Хапчетата на Слави

    8 0 Отговор
    Тая е откраднала от хапчетата на деду Славчу! :))))

    15:27 17.09.2025

  • 33 ДНЕС

    4 5 Отговор
    било празник - Вяра, Надежда, Любов и София ....
    Празник, но само на думи....
    Вярата ни я отнеха поповете...
    Надеждата - политиците, също както поповете....
    Любовта - тя остана за тези, които не са женени.... За семейните тя се трансформира в задължения...
    София - тя, София се препълни с миекащи и софиянците вече се броят на пръсти...

    На празнуващите - ЧЕСТИТО !!!

    15:27 17.09.2025

  • 34 Добре , ама Тошко къдей ве ?

    9 0 Отговор
    Домъчня ми за него. Той поне е естественик.

    15:31 17.09.2025

  • 35 Паца

    3 0 Отговор
    до ушите се омаца ! Смрад нетърпим ! Марш на цялата чалгарска трупа от Българския Парламент и държавната хранилка ! До един !!!

    15:47 17.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тая полуде ли?

    2 0 Отговор
    Вчера друго обясняваше.

    15:48 17.09.2025

  • 38 Ky.pвeнцeт0

    2 0 Отговор
    от тези розови хапченца ли дава на Тошко Африкански, че иначе не може да му стане

    15:49 17.09.2025

  • 39 Зулуската

    1 0 Отговор
    Да се беше изакала на трибуната.Тия въздухари трябва със шутове от нс да бъдат изгонени Те повече парламент няма да видят

    15:51 17.09.2025

  • 40 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Писна ни от простотии. Писна ни от критикари,които нищо полезно не са допринесли в Парламента. Толкова им стига еволюцията. Като депутати ИТН,показаха ,дълбока комплексарщина и тежък провинциализъм. Ако не беше чалгата щяха да се чудят какво да работят.

    15:52 17.09.2025

