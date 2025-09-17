Искри в НС: Павела Митова остави на трибуната розови хапчета за опозицията

Депутатът от "Има такъв народ" Пламена Митова остави розови хапчета за опозицията на парламентарната трибуната по време на свое изказване, съобщават от dariknews.bg.

Тя апелира да си ги пият, когато се качват и да четат листовката преди употреба. "Като идвате на трибуната, пийте по две с водичка. Не се плашете от думата "чета" за вас съм нарисувала картинки. За вас и само заради вас", заяви Митова.

По думите ѝ този вот е върхът на политическата ирония.

"ПП-ДБ преписват собствения си провал и се опитват да го пробутат като чужда вина. Това е като да се спънеш сам, да паднеш по лице и после да обвиниш гравитацията, че ИТН, ГЕРБ, БСП или когото пожелаете", коментира тя и добави:

"Те искат да изглеждат като разобличители, а доклад им казва в прав текст - вие не направихте нищо за тази корупция. Искат да говорят за реформи, а Брюксел им е написал ограничен напредък. Останалите им реформи в правосъдието паднаха в Конституционния съд".

Митова подчерта, че т.нар. алтернатива внася не аргументи, а преписано домашно.

"Каква точно ви е алтернативата? Да предположим, че сега днес падне правителството, вие с кого ще управлявате? С ИТН и БСП? Този филм вече сме го гледали и не се е получил особено. Или с Ново начало и ГЕРБ? И тази игра сте я играли, но тогава Пеевски се беше променил за добро. Или ще управлявате с "Възраждане", които са най-голямото зло на планетата, влакът, на който никога няма да се качите. Явор Божанков вече си сряза ръцете, сега колегата трябва и краката да си отреже, ако и това му причините. Или с "Величие" ще управлявате? Сетих се - ще управлявате с париите, които са се подписали на вашия вот на недоверие - МЕЧ на Радостин Василе, който ви записа как искате да завладеете цялата държава", заяви тя.

Митова е категорична, че този вот заслужава единствено саркастична усмивка и шестица за преписване.