Искри в НС: Павела Митова остави на трибуната розови хапчета за опозицията

Депутатът от "Има такъв народ" Пламена Митова остави розови хапчета за опозицията на парламентарната трибуната по време на свое изказване, съобщават от dariknews.bg.
Тя апелира да си ги пият, когато се качват и да четат листовката преди употреба. "Като идвате на трибуната, пийте по две с водичка. Не се плашете от думата "чета" за вас съм нарисувала картинки. За вас и само заради вас", заяви Митова.
По думите ѝ този вот е върхът на политическата ирония.
"ПП-ДБ преписват собствения си провал и се опитват да го пробутат като чужда вина. Това е като да се спънеш сам, да паднеш по лице и после да обвиниш гравитацията, че ИТН, ГЕРБ, БСП или когото пожелаете", коментира тя и добави:
"Те искат да изглеждат като разобличители, а доклад им казва в прав текст - вие не направихте нищо за тази корупция. Искат да говорят за реформи, а Брюксел им е написал ограничен напредък. Останалите им реформи в правосъдието паднаха в Конституционния съд".
Митова подчерта, че т.нар. алтернатива внася не аргументи, а преписано домашно.
"Каква точно ви е алтернативата? Да предположим, че сега днес падне правителството, вие с кого ще управлявате? С ИТН и БСП? Този филм вече сме го гледали и не се е получил особено. Или с Ново начало и ГЕРБ? И тази игра сте я играли, но тогава Пеевски се беше променил за добро. Или ще управлявате с "Възраждане", които са най-голямото зло на планетата, влакът, на който никога няма да се качите. Явор Божанков вече си сряза ръцете, сега колегата трябва и краката да си отреже, ако и това му причините. Или с "Величие" ще управлявате? Сетих се - ще управлявате с париите, които са се подписали на вашия вот на недоверие - МЕЧ на Радостин Василе, който ви записа как искате да завладеете цялата държава", заяви тя.
Митова е категорична, че този вот заслужава единствено саркастична усмивка и шестица за преписване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Продажници
Коментиран от #11, #21
14:54 17.09.2025
2 Дани
14:55 17.09.2025
3 Не така
14:55 17.09.2025
4 Хашиш Хашиш от ДПС
14:55 17.09.2025
5 пешо
14:56 17.09.2025
6 Герберски корупмирани паразити
14:57 17.09.2025
7 Тодоров
14:57 17.09.2025
8 А всъщност как и е името
Нека да оправи и опозицията и Кирчо и кокорчо.
А оня пудел който носеше пачките.
Коментиран от #20
15:00 17.09.2025
9 Не че не е
15:03 17.09.2025
10 Куха
15:04 17.09.2025
11 Прав си!
До коментар #1 от "Продажници":Слави Трифонов и депутатите му ?! Това са най гнусните и продажни хора.
15:05 17.09.2025
12 Дориана
15:06 17.09.2025
13 Порно
15:06 17.09.2025
14 Налудник
15:06 17.09.2025
15 Трол
15:07 17.09.2025
16 Тя кънти
15:08 17.09.2025
17 Тошо що не е линчуван
15:08 17.09.2025
18 Палава Митева
15:10 17.09.2025
19 ИТН са подлоги!
Коментиран от #29
15:11 17.09.2025
20 Как да е
До коментар #8 от "А всъщност как и е името":ПАЛАВА Митева
15:12 17.09.2025
21 Стенли
До коментар #1 от "Продажници":Много точно казано бсп ново начало и има такъв и иот толкова нагло излъгаха хората които са гласували за тях че трябва да се срамуват изобщо да говорят между другото и пп дб знаем как пиха кафе в скута на Пеевски и управлявхте заедно с Борисов единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ и донякъде меч
15:13 17.09.2025
22 Сталин
15:14 17.09.2025
23 кратун
15:15 17.09.2025
24 Неприятна кифла
Коментиран от #27
15:15 17.09.2025
25 Умирам от смях
15:16 17.09.2025
26 Каза ли?
15:19 17.09.2025
27 Байконур
До коментар #24 от "Неприятна кифла":Още не е станала космонавтка, а изглежда, че това и е детската мечта.🤭
15:21 17.09.2025
28 Има Такива Зулуси
15:23 17.09.2025
29 хе хе
До коментар #19 от "ИТН са подлоги!":Той е известен фурнаджия...
15:24 17.09.2025
30 Тя се има за хубавица обаче не е
15:26 17.09.2025
31 ама тя офцата голяма работа направила
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
15:27 17.09.2025
32 Хапчетата на Слави
15:27 17.09.2025
33 ДНЕС
Празник, но само на думи....
Вярата ни я отнеха поповете...
Надеждата - политиците, също както поповете....
Любовта - тя остана за тези, които не са женени.... За семейните тя се трансформира в задължения...
София - тя, София се препълни с миекащи и софиянците вече се броят на пръсти...
На празнуващите - ЧЕСТИТО !!!
15:27 17.09.2025
34 Добре , ама Тошко къдей ве ?
15:31 17.09.2025
35 Паца
15:47 17.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тая полуде ли?
15:48 17.09.2025
38 Ky.pвeнцeт0
15:49 17.09.2025
39 Зулуската
15:51 17.09.2025
40 Снежанка Димитрова
15:52 17.09.2025