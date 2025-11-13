Депутатите на ''Величие'' вече няма да влизат в залата на Народното събрание

"Нашето присъствие в залата става излишно. Стоейки вътре и гласувайки по какъвто и да е начин, ние придаваме официалност на един мафиотски парламент. Поради тази причина избираме да не стоим вътре, в залата на Народното събрание (НС)."
Това заяви лидерът на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от news.bg. Във видеоизявление, записано на трибуната за брифинги в НС, Михайлов обяснява защо формацията не е в залата днес. По думите му "Величие" отказва да "легитимира едно нелегитимно управление, което само гледа да излъже българския народ".
"Не се отказваме от нашите функции като народни представители - напротив. Ще работим систематично като опозиция. Чудят се защо опозицията не върши работата си. Ролята на опозицията е да направи това управление по-хуманно. Хората се чудят какво им става на всички, когато влязат в НС и всичките стават еднакви. Истината е, че всички тези хора са проекти", заяви Ивелин Михайлов.
Според него в парламента тече цирк, който имитира процес между управляващите и опозиция. Твърди, че вчера говорил с "човек, приближен до ГЕРБ", от когото разбрал, че Бойко Борисов щял да прати човек да преговаря с Русия. Михайлов направи връзка с това, че "Възраждане" изпраща своя делегация в Русия.
"Виждаме договорка между МЕЧ и "Възраждане". Успяхме да ги обединим, действат в синхрон в момента", заяви Ивелин Михайлов по повод обвиненията на МЕЧ, че техен депутат е фалшифицирал подписи и подправял декларации за участие в парламентарни избори.
Припомняме, че вчера лидерът на МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, в който се предполага, че депутатката на "Величие" Стилиана Бобчева казва на кандидат-депутат на партията как ще "изимитира Мимето" (б.а. Мария Илиева), като се подпише вместо нея няколко пъти.
Ивелин Михайлов каза, че единственият начин "Величие" да станат "приемливи за управляващите, е да влязат в съглашение с тях": "Това нещо не е договорката, която имаме с нашите избиратели - имаме обещание да се бием с тези хора, не да отиваме и да им клякаме. Затова ще изпълним нашата уговорка с избирателите и няма да стоим в парламента."
Прави впечатление, че на своеобразния брифинг на "Величие" отсъстваше именно обвинената във фалшифициране на подписи Стилиана Бобчева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
18:43 13.11.2025
2 Обективен
Коментиран от #10
18:48 13.11.2025
3 Същото го играят и ГЕРБ
Коментиран от #12
18:52 13.11.2025
4 не знаят
Коментиран от #13
18:56 13.11.2025
5 Заплати
18:56 13.11.2025
6 Лили Иванова
19:01 13.11.2025
7 хаха
19:02 13.11.2025
8 Промяна
Коментиран от #22
19:04 13.11.2025
9 .......
19:05 13.11.2025
10 Достатъчно ще е
До коментар #2 от "Обективен":Да направят граждански арест на двете Мазни и Охранени парчета.
Коментиран от #16
19:05 13.11.2025
11 Сигурно
19:05 13.11.2025
12 между другото
До коментар #3 от "Същото го играят и ГЕРБ":Оттогава са минали 10 години. Вече всички знаят, че ГЕРБ не са искрен партньор на никого.
19:06 13.11.2025
13 Не за
До коментар #4 от "не знаят":Съответните дни а за целия месец ,навремето така беше за само отлъчка
19:06 13.11.2025
14 Пробити копейки
19:07 13.11.2025
15 Алекса
19:09 13.11.2025
16 Промяна
До коментар #10 от "Достатъчно ще е":10 ТИ КАКЪВ СИ ЧЕ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ПО САЙТОВЕТЕ ПОСТОЯННО А ФАКТИ БГ СПИ ЗАКОНИТЕ ПРАВИЛАТА ВАЖАТ ЛИ
Коментиран от #20
19:14 13.11.2025
17 Стара чанта
19:15 13.11.2025
18 Точен
19:16 13.11.2025
19 Промяна
19:17 13.11.2025
20 До пасквила ПРОМЯНА
До коментар #16 от "Промяна":Ам арестувай го ко само лаеш тука всички да намразяват още повече герб
19:18 13.11.2025
21 12345
19:26 13.11.2025
22 Така е, но
До коментар #8 от "Промяна":Булката Бойко Борисов по време на годежа с жениха Пеевски обеща доволно много на всички, които бяхме на тържеството.
19:26 13.11.2025