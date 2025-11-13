Депутатите на ''Величие'' вече няма да влизат в залата на Народното събрание

"Нашето присъствие в залата става излишно. Стоейки вътре и гласувайки по какъвто и да е начин, ние придаваме официалност на един мафиотски парламент. Поради тази причина избираме да не стоим вътре, в залата на Народното събрание (НС)."

Това заяви лидерът на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от news.bg. Във видеоизявление, записано на трибуната за брифинги в НС, Михайлов обяснява защо формацията не е в залата днес. По думите му "Величие" отказва да "легитимира едно нелегитимно управление, което само гледа да излъже българския народ".

"Не се отказваме от нашите функции като народни представители - напротив. Ще работим систематично като опозиция. Чудят се защо опозицията не върши работата си. Ролята на опозицията е да направи това управление по-хуманно. Хората се чудят какво им става на всички, когато влязат в НС и всичките стават еднакви. Истината е, че всички тези хора са проекти", заяви Ивелин Михайлов.

Според него в парламента тече цирк, който имитира процес между управляващите и опозиция. Твърди, че вчера говорил с "човек, приближен до ГЕРБ", от когото разбрал, че Бойко Борисов щял да прати човек да преговаря с Русия. Михайлов направи връзка с това, че "Възраждане" изпраща своя делегация в Русия.

"Виждаме договорка между МЕЧ и "Възраждане". Успяхме да ги обединим, действат в синхрон в момента", заяви Ивелин Михайлов по повод обвиненията на МЕЧ, че техен депутат е фалшифицирал подписи и подправял декларации за участие в парламентарни избори.

Припомняме, че вчера лидерът на МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, в който се предполага, че депутатката на "Величие" Стилиана Бобчева казва на кандидат-депутат на партията как ще "изимитира Мимето" (б.а. Мария Илиева), като се подпише вместо нея няколко пъти.

Ивелин Михайлов каза, че единственият начин "Величие" да станат "приемливи за управляващите, е да влязат в съглашение с тях": "Това нещо не е договорката, която имаме с нашите избиратели - имаме обещание да се бием с тези хора, не да отиваме и да им клякаме. Затова ще изпълним нашата уговорка с избирателите и няма да стоим в парламента."

Прави впечатление, че на своеобразния брифинг на "Величие" отсъстваше именно обвинената във фалшифициране на подписи Стилиана Бобчева.