Депутатите на ''Величие'' вече няма да влизат в залата на Народното събрание

13 Ноември, 2025 18:39 1 354 22

  • величие-
  • ивелин михайлов-
  • бойкот на парламента-
  • опозиция

Не се отказваме от нашите функции като народни представители - напротив. Ще работим систематично като опозиция

Депутатите на ''Величие'' вече няма да влизат в залата на Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Нашето присъствие в залата става излишно. Стоейки вътре и гласувайки по какъвто и да е начин, ние придаваме официалност на един мафиотски парламент. Поради тази причина избираме да не стоим вътре, в залата на Народното събрание (НС)."

Това заяви лидерът на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от news.bg. Във видеоизявление, записано на трибуната за брифинги в НС, Михайлов обяснява защо формацията не е в залата днес. По думите му "Величие" отказва да "легитимира едно нелегитимно управление, което само гледа да излъже българския народ".

"Не се отказваме от нашите функции като народни представители - напротив. Ще работим систематично като опозиция. Чудят се защо опозицията не върши работата си. Ролята на опозицията е да направи това управление по-хуманно. Хората се чудят какво им става на всички, когато влязат в НС и всичките стават еднакви. Истината е, че всички тези хора са проекти", заяви Ивелин Михайлов.

Според него в парламента тече цирк, който имитира процес между управляващите и опозиция. Твърди, че вчера говорил с "човек, приближен до ГЕРБ", от когото разбрал, че Бойко Борисов щял да прати човек да преговаря с Русия. Михайлов направи връзка с това, че "Възраждане" изпраща своя делегация в Русия.

"Виждаме договорка между МЕЧ и "Възраждане". Успяхме да ги обединим, действат в синхрон в момента", заяви Ивелин Михайлов по повод обвиненията на МЕЧ, че техен депутат е фалшифицирал подписи и подправял декларации за участие в парламентарни избори.

Припомняме, че вчера лидерът на МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, в който се предполага, че депутатката на "Величие" Стилиана Бобчева казва на кандидат-депутат на партията как ще "изимитира Мимето" (б.а. Мария Илиева), като се подпише вместо нея няколко пъти.

Ивелин Михайлов каза, че единственият начин "Величие" да станат "приемливи за управляващите, е да влязат в съглашение с тях": "Това нещо не е договорката, която имаме с нашите избиратели - имаме обещание да се бием с тези хора, не да отиваме и да им клякаме. Затова ще изпълним нашата уговорка с избирателите и няма да стоим в парламента."

Прави впечатление, че на своеобразния брифинг на "Величие" отсъстваше именно обвинената във фалшифициране на подписи Стилиана Бобчева.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    18 8 Отговор
    Същите бизнесмен безродници са от величието. Същите номера ги играеха БСП. Или няма да влизат в залата, или няма да се регистрират, или ще гласуват въздържал се.

    18:43 13.11.2025

  • 2 Обективен

    23 5 Отговор
    Значи ,че и заплати трябва да не получавате. И вие сте царуля като всичките.

    Коментиран от #10

    18:48 13.11.2025

  • 3 Същото го играят и ГЕРБ

    3 8 Отговор
    Когато бившия генерал от КГБ и сега депутат от партията на Путин "Единна Русия" Леонид Решетников на срещата с Корнелия Нинова е предложил да издигнат Румен Радев за президент а ГЕРБ да издигне неизбираем кандидат в лицето на Цецка Цачева а в замяна след 2 месеца Радев назначи за служебен премиер Огнян Герджиков от НДСВ и боко купуваше масово и стана премиер 3-ти мандат ,генерала на Путин заяви...

    Коментиран от #12

    18:52 13.11.2025

  • 4 не знаят

    13 0 Отговор
    Като не се регистрират и не са на работа няма да получават и възнаграждение за съответните дни.

    Коментиран от #13

    18:56 13.11.2025

  • 5 Заплати

    12 3 Отговор
    и субсидии,ще взимат ли?

    18:56 13.11.2025

  • 6 Лили Иванова

    7 1 Отговор
    Голямо запразване и шопинг ще падне. Е това е Велико празнуване...

    19:01 13.11.2025

  • 7 хаха

    7 3 Отговор
    сигурно имат по-важна работа за вършене. Трябва да обикалят БГ и да набират нови "акционери" за Фараона

    19:02 13.11.2025

  • 8 Промяна

    5 4 Отговор
    ПОЛИТИЧЕСКОТО КС РАДЕВОТО И ПРОКОПИ НАЗНАЧИХА ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА

    Коментиран от #22

    19:04 13.11.2025

  • 9 .......

    5 6 Отговор
    И тези ли заминават за москва ?!

    19:05 13.11.2025

  • 10 Достатъчно ще е

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    Да направят граждански арест на двете Мазни и Охранени парчета.

    Коментиран от #16

    19:05 13.11.2025

  • 11 Сигурно

    4 5 Отговор
    ще ходят с Костадинов в Москва?

    19:05 13.11.2025

  • 12 между другото

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Същото го играят и ГЕРБ":

    Оттогава са минали 10 години. Вече всички знаят, че ГЕРБ не са искрен партньор на никого.

    19:06 13.11.2025

  • 13 Не за

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "не знаят":

    Съответните дни а за целия месец ,навремето така беше за само отлъчка

    19:06 13.11.2025

  • 14 Пробити копейки

    6 5 Отговор
    Трудно влязоха, бързо излязоха..

    19:07 13.11.2025

  • 15 Алекса

    5 3 Отговор
    Браво на Величието ! Идваш сутрин регистрираш се слагаш 1000 лв в джоба и беж !

    19:09 13.11.2025

  • 16 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Достатъчно ще е":

    10 ТИ КАКЪВ СИ ЧЕ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ПО САЙТОВЕТЕ ПОСТОЯННО А ФАКТИ БГ СПИ ЗАКОНИТЕ ПРАВИЛАТА ВАЖАТ ЛИ

    Коментиран от #20

    19:14 13.11.2025

  • 17 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Мога да услужа с палатка и спален чувал.

    19:15 13.11.2025

  • 18 Точен

    1 0 Отговор
    Тези от Величие копират ВЪЗРАЖДАНЕ. Целият септември хората на Костадинов напуснаха НС, обвиниха всички партии в НС, вкл. Величие, че с присъствието в Парламента легитимират гербери, новобардаци и пепедебейци. Тогава Величие обвини ВЪЗРАЖДАНЕ, че не били в НС. Сега самите те не се борят с гласовете си срещу крадците от ГЕРБ/Новия бардак и слугите им от ИТН и БСП. Шизоидно величаене...

    19:16 13.11.2025

  • 19 Промяна

    1 2 Отговор
    10 ТИ КАКЪВ СИ ЧЕ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ПО САЙТОВЕТЕ ПОСТОЯННО А ФАКТИ БГ СПИ ЗАКОНИТЕ ПРАВИЛАТА ВАЖАТ ЛИ

    19:17 13.11.2025

  • 20 До пасквила ПРОМЯНА

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Ам арестувай го ко само лаеш тука всички да намразяват още повече герб

    19:18 13.11.2025

  • 21 12345

    0 0 Отговор
    Ивелин да не е бременен?

    19:26 13.11.2025

  • 22 Така е, но

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Булката Бойко Борисов по време на годежа с жениха Пеевски обеща доволно много на всички, които бяхме на тържеството.

    19:26 13.11.2025

