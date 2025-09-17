САЩ и България засилват партньорството в борбата с организираната престъпност

Днес Департаментът по правосъдие на Съединените щати проведе кръгла маса с български партньорски институции на теми, свързани с техниките за разследване и наказателно преследване на транснационалната организирана престъпност, с акцент върху бъдещото сътрудничество. В консултативната сесия участваха представители на Федералното бюро за разследване в България, Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Антикорупционната комисия.

Временно управляващият посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл отбеляза: „Организираната престъпност вреди на невинните граждани в нашите две страни. Работейки с българските правоохранителни органи, ние засилваме колективната си способност да откриваме, осуетяваме и разрушаваме престъпните мрежи, които застрашават обществата ни. Това сътрудничество укрепва сигурността и в двете ни страни и изпраща ясен сигнал, че транснационалната престъпност няма сигурно убежище тук.“

Офисът за развитие, подпомагане и обучение на прокурори в чужбина (OPDAT) към Департамента по правосъдие на САЩ беше организаторът на събитието, посветено на методите за разследване и разбиване на транснационални престъпни организации, добрите практики за откриване на схеми за пране на пари и начините за сътрудничество с граничните служби за идентифициране на контрабанда.

През последната година сътрудничеството между САЩ и България в областта на правоохранителните дейности и граничната охрана се разшири значително. Подобреното споделяне на информация изигра ключова роля за намаляване на незаконните преминавания на границата в България и за идентифициране на известни и заподозрени терористи, а съвместни разследвания осуетиха схеми за трафик на работна ръка, предотвратявайки неразрешена миграция към България, Съединените щати и други части на света.