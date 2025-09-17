Новини
САЩ и България засилват партньорството в борбата с организираната престъпност

17 Септември, 2025

През последната година сътрудничеството между САЩ и България в областта на правоохранителните дейности и граничната охрана се разшири значително

Снимка: U.S. EMBASSY
Светослава Ингилизова

Днес Департаментът по правосъдие на Съединените щати проведе кръгла маса с български партньорски институции на теми, свързани с техниките за разследване и наказателно преследване на транснационалната организирана престъпност, с акцент върху бъдещото сътрудничество. В консултативната сесия участваха представители на Федералното бюро за разследване в България, Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Антикорупционната комисия.

Временно управляващият посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл отбеляза: „Организираната престъпност вреди на невинните граждани в нашите две страни. Работейки с българските правоохранителни органи, ние засилваме колективната си способност да откриваме, осуетяваме и разрушаваме престъпните мрежи, които застрашават обществата ни. Това сътрудничество укрепва сигурността и в двете ни страни и изпраща ясен сигнал, че транснационалната престъпност няма сигурно убежище тук.“

Офисът за развитие, подпомагане и обучение на прокурори в чужбина (OPDAT) към Департамента по правосъдие на САЩ беше организаторът на събитието, посветено на методите за разследване и разбиване на транснационални престъпни организации, добрите практики за откриване на схеми за пране на пари и начините за сътрудничество с граничните служби за идентифициране на контрабанда.

През последната година сътрудничеството между САЩ и България в областта на правоохранителните дейности и граничната охрана се разшири значително. Подобреното споделяне на информация изигра ключова роля за намаляване на незаконните преминавания на границата в България и за идентифициране на известни и заподозрени терористи, а съвместни разследвания осуетиха схеми за трафик на работна ръка, предотвратявайки неразрешена миграция към България, Съединените щати и други части на света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    12 0 Отговор
    Да,но не в борбата.

    16:31 17.09.2025

  • 2 ТУ ТУУ

    27 0 Отговор
    Да не би САЩ собственоръчно да арестуват Боко и Шиши? Това ще е истинска борба с корупцията.

    Коментиран от #7

    16:31 17.09.2025

  • 3 Васко Делчев

    17 2 Отговор
    Да си партнираш с престъпници и терористи не е добра атестация за страната ни!

    16:32 17.09.2025

  • 4 баце

    16 0 Отговор
    искат шиши

    16:33 17.09.2025

  • 5 Наивник на средна възраст

    20 0 Отговор
    Ми то в България най-голямата ОПГ си е МВР,барабар с прокуратурата и съдът...Как ще бори сама себе си??? Що за чудатости?

    16:34 17.09.2025

  • 6 САЩ знаят

    19 0 Отговор
    МНОГО добре КОИ са БАШ престъпниците в родината ни и са ги упоменали в докладите си и в МАГНИТСКИ . И сега сЪс същите тези хубавци , те щели да работят....... за КАКВО ?

    16:34 17.09.2025

  • 7 Да ама наша

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТУ ТУУ":

    Урси веднага ще ги освободи. Ти нали не си въобразяваш че някой може да пипне тези които стоят зад гърба и я подкрепят на поста който не заслужава.

    16:34 17.09.2025

  • 8 пешо

    14 0 Отговор
    кога ще арестуват тиквата и шиши

    16:37 17.09.2025

  • 9 Да почнат от

    14 0 Отговор
    Парламента, МВР, прокуратура...

    16:37 17.09.2025

  • 10 Българин

    12 0 Отговор
    "засилват партньорството в борбата с организираната престъпност" ми чи те трябва да вкарат целия измислен елит,1/3 от населението на бг , в затвора и околп 20-30 милиона американци .Откъде толкова затвори и охрана.

    16:41 17.09.2025

  • 11 Историк

    7 1 Отговор
    Режимът в САЩ е най-машабната организирана престъпна група на света

    16:47 17.09.2025

  • 12 Лили Иванова

    6 0 Отговор
    Панаири,панаири......

    16:48 17.09.2025

  • 13 Цървул

    8 0 Отговор
    Колко трябва да платим за удоволствието да сме партньори ?

    16:55 17.09.2025

  • 14 Вица на деня

    7 0 Отговор
    Държавата се ръководи от престъпници кой ше борят
    Смях

    16:57 17.09.2025

  • 15 Да не повярваш

    4 0 Отговор
    И какво засилиха)))), като реално борба с престъпността няма. Усещането е, че се сраснала с държавата и за каква борба в такъв случай може да говорим.

    17:00 17.09.2025

  • 16 Спорт

    4 0 Отговор
    Организираната престъпност е начело на държавата. Това някаква шега ли е?

    17:00 17.09.2025

  • 17 Да се намират там на работа нещо

    5 0 Отговор
    Ако веднага след кръглата маса, не са набутали Боко и Шиши в затвора, значи само са се събрали на тая маса, да хапнат и да пийнат

    17:01 17.09.2025

  • 18 Русенец

    5 0 Отговор
    Че то, най-организираната е в парламента.

    17:11 17.09.2025

  • 19 Чичо Ганчо

    1 0 Отговор
    "В консултативната сесия участваха представители на Федералното бюро за разследване в България, Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Антикорупционната комисия"

    Значи е имало събиране на " тити капи" на республиката от капо Задокеански!

    Коментиран от #21

    17:23 17.09.2025

  • 20 Кисинджър

    1 0 Отговор
    е казал: “да си враг на Америка е опасно, да си й приятел е фатално”

    17:24 17.09.2025

  • 21 Чичо Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чичо Ганчо":

    "Тути капи" имах предвид...

    17:25 17.09.2025

  • 22 Уса

    0 0 Отговор
    Докато братя Магницки са на свобода борбата ще е срещу българския народ

    17:27 17.09.2025

  • 23 сътрудничеството между САЩ и България

    0 0 Отговор
    в областта на правоохранителните дейности и граничната охрана се свежда единствено да им подаряваме заловените наркотици и поръчкови активни мероприятия !

    17:28 17.09.2025

