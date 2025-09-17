„Биовет“ дари 19.2 дка земя за жилища на социално уязвими общности в Пещера

Водещият български производител на продукти за ветеринарната медицина „Биовет“ АД дари 19.2 декара земя в гр. Пещера в подкрепа на социално уязвими общности.

Дарението ще подкрепи програмата на Тръста за социална алтернатива „Регулация и жилищни условия“, насочена към регулация и узаконяване на квартали извън регулация, реализирана в партньорство с Фонда за инвестиции в общността – Пещера.

Инициативата беше формализирана със споразумение, подписано от председателя на Надзорния съвет на „Биовет“, Кирил Домусчиев, изпълнителният директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“, Сара Перин, президентът на Фондация „Америка за България“, Нанси Шилър, и изпълнителният директор на Фонда за инвестиции в общността – Пещера, Кирил Илиев.

На снимката: Председателят на Надзорния съвет на „Биовет“, Кирил Домусчиев; президентът на Фондация „Америка за България“, Нанси Шилър; изпълнителният директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“, Сара Перин; и изпълнителният директор на Фонда за инвестиции в общността – Пещера, Кирил Илиев.

В рамките на тази програма Тръстът за социална алтернатива, с подкрепата на Фондация „Америка за България“, и в партньорство с община Пещера и „Биовет“, работи за включването на имотите в местността Орешака (кв. Пирин) в подробен устройствен план, така че всяка къща да бъде разположена върху самостоятелен парцел. Пещера е първата община, която успешно прилага модела, разработен от експертите на Тръста за социална алтернатива.

С взетото решение да дари 19.2 декара земя за програма „Регулация и жилищни условия“ „Биовет“ продължава утвърдената традиция да подкрепя и подпомага жителите на община Пещера и особено местните социално уязвими общности“, каза Домусчиев по време на събитието с участието на Борда на директорите на Фондация „Америка за България“.

Той подчерта, че посредством това дарение членовете на тези общности ще имат възможност да получат законен статут на своите жилища, което от своя страна ще създаде предпоставки за подобряване на тяхното общо благосъстояние чрез изграждане на прилежаща инфраструктура със съдействието на община Пещера и останалите партньори, както и за осигуряване на нормален и достоен начин на живот на техните деца и други членове на семействата им, съобразен с изискванията на съвременния свят.

В завода на „Биовет“ в Пещера работят много хора от социално уязвими общности, включително роми и се радвам, че участвам в реализирането на тази социално значима инициатива, която не е първата и със сигурност няма да бъде последната, но ще промени съществено живота на тези хора“, добави председателят на Надзорния съвет на компанията.

Това ще даде възможност на 43 домакинства от социално уязвими общности, чиито настоящи домове се намират върху тези имоти, да получат възможност да ги придобият с уреден правен статут и да закупят земята. Така местната администрация ще може да инвестира в обновяване и развитие на социалната и техническата инфраструктура за уязвимите общности в квартала.

Това е впечатляващ жест на щедрост и подкрепа от страна на г-н Кирил Домусчиев и г-н Ангел Желязков (изпълнителен директор на „Биовет“) от името на „Биовет“, каза президентът на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър.

Когато един квартал бъде урегулиран, семействата в него получават не просто документи за собственост на имота и узаконяване на жилището си – те получават сигурност и шанс за по-добър живот. Това им позволява да плащат местни данъци и такси, да ползват общински услуги, да бъдат равноправни граждани и да допринасят за местната икономика.

Жителите на кв. „Пирин“ в гр. Пещера отдавна чакат този момент. С дарението на „Биовет“ те ще направят първата крачка към истинска стабилност и по-спокойно бъдеще за своите деца“, сподели Сара Перин от Тръста за социална алтернатива.

През 2017 г. е създадено иновативно тристранно партньорство за подкрепа на уязвими общности, обединяващо усилията на Община Пещера, „Биовет“ и Тръста за социална алтернатива.

Фондът за инвестиции в общността – Пещера е местна неправителствена организация, която отговаря за продажбата на урегулирани поземлени имоти. С екип от юристи и експерти урбанисти, Фондът е надежден партньор в усилията за формализиране и включване на квартали извън регулация към общите градоустройствени планове. Заедно с Тръста и Община Пещера, Фондът ще извърши регулация на имотите, така че всяка отделна къща да бъде разположена върху самостоятелен парцел.

След приключване на регулацията, Фондът ще работи пряко с жителите, за да им помогне да закупят земята, върху която са изградени домовете им. Събраните средства ще бъдат насочени към бъдещи инициативи в подкрепа на социално уязвимите общности. За целта ще бъде създаден Консултативен съвет с представители на „Биовет“, Тръста и Фонда, който ще следи процеса и ще гарантира, че средствата ще се използват за още подобни каузи.

Това е пример за силата на публично-частното партньорство и дългосрочния ангажимент към хората, чиито домове досега са били извън регулация“, подчерта още Сара Перин.

Моделът се прилага успешно и в гр. Дупница, където обхваща 156 домакинства.

