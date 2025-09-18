Пеевски избухна срещу Асен Василев: Отивай да те оправят по пеньоар!

На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това (бел.ред. блокада), защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили. Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира блокадата на представители на ПП, които затвориха входовете към служебния паркинг на Народното събрание в знак на солидарност с арестуваните си членове - кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.
На влизане в парламента Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики, като Делян Пеевски прати Кирил Петков "на парапета" с думите "Ходи при Лена на парапета", а към бившия финансов министър от ПП беше особено безпощаден: "Абе, я, отивай да те оправят във вас, как те оправят по пеньоар, всички знаем, погледни колко си смешен!"
Пеевски се обърна към Василев и го обвини за кражба от Агенция "Митници", а след това нарече Кирил Петков "наркоман" и "крадец".
От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #53
09:45 18.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 кокорчо
09:48 18.09.2025
4 бай Бай
09:48 18.09.2025
5 Трол
09:49 18.09.2025
6 таксиджия 🚖
09:50 18.09.2025
7 Гост
Коментиран от #10
09:50 18.09.2025
8 Пеевски
09:50 18.09.2025
9 СЗО
09:52 18.09.2025
10 миме
До коментар #7 от "Гост":еми ти нали помниш кво квичиш тука
09:52 18.09.2025
11 Ти сериозно ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Казваш това или ти се иска да е така?
Коментиран от #14
09:53 18.09.2025
12 магнит
09:54 18.09.2025
13 Повече
09:54 18.09.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Ти сериозно ли":Видях с очите си как падна мъртъв.
Коментиран от #23, #28, #37, #40
09:54 18.09.2025
15 Бъдеще
Заспалия народ който не гласува, получава ББ и шиши.
МОЛЯ ВИ, НЕ ХОДЕТЕ ЗА ГЪБИ ПРИ СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ!!!
09:55 18.09.2025
16 име
09:55 18.09.2025
17 зле
09:55 18.09.2025
18 миме
09:55 18.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Пеевски":Полицай загина пред парламента и Шиши е изплашен
09:57 18.09.2025
21 456
09:57 18.09.2025
22 То тоз
09:57 18.09.2025
23 Бил е
До коментар #14 от "Последния Софиянец":сърдечно болен , но кой го е разпределил точно там , а и над 50 годишен още работи !
Коментиран от #35, #36
09:57 18.09.2025
24 Kaлпазанин
09:57 18.09.2025
25 Корнела
09:58 18.09.2025
26 честен ционист
09:58 18.09.2025
27 Хххххххх
09:59 18.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ауууу
10:00 18.09.2025
30 Стоян
10:01 18.09.2025
31 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ПОДХЛЪЗНАХА ПЕЕВСКИ И ТОЙ КАЗА КАКВО ЩЕ ПРАВИ АКО СЛУЧАЙНО СПЕЧЕЛИ.
ВИДЯХТЕ ЛИ ИСТИНСКИТЕ ЛИЦА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ.
НИВО НА ТРОТОАРЕН СКАНДАЛ НА ХОРА С МИСЛЕНЕ НА ПЪРВОБИТНИ ХОРА.
10:03 18.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 12340
Коментиран от #47
10:04 18.09.2025
34 Хайтов
10:05 18.09.2025
35 456
До коментар #23 от "Бил е":Не е бил сърдечно болен . Получил е сърдечен арес. Това може да се получи и при здрав човек. Доктор да обясни по- подробно
10:07 18.09.2025
36 Един от онези
До коментар #23 от "Бил е":Ами какво да прави - да го пенсионираме на 50г. ли? За да му плащам осигуроките и пенсията АЗ до 65г???
Ще работи разбира се, като не му е по нежната структура да напуска - безработицата е 3-4% ще си намери веднага работа!!!
10:08 18.09.2025
37 последен шоп
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Първите паднаха в кърви.Последните станаха първи.Жалко за полицая.Не можа да си поживее с голямата заплата.Язък.
10:09 18.09.2025
38 пфф
10:09 18.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сесесере
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Застреляха ли го или умря от инфаркт, щото е дебел?
10:11 18.09.2025
41 Механик
10:11 18.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Психо
10:19 18.09.2025
46 хмммм
10:21 18.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гражданин
10:23 18.09.2025
49 шиши Магнитски
10:25 18.09.2025
50 Куцото добиче
10:25 18.09.2025
51 СВИНСКИ СТРАХ
10:25 18.09.2025
52 бай Ставри
10:26 18.09.2025
53 Ако нямаше ПП-та
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако нямаше ПП-та човекът щеше да си е жив..
Коментиран от #58
10:31 18.09.2025
54 Простащина без край
10:32 18.09.2025
55 Кит
10:33 18.09.2025
56 Отпадъка на България
10:35 18.09.2025
57 икономист
Коментиран от #59
10:36 18.09.2025
58 хе хе
До коментар #53 от "Ако нямаше ПП-та":А ако ги нямаше свинчугите на Оруел, България щеше наистина да е земен рай, както се пее в химна!
10:39 18.09.2025
59 Само
До коментар #57 от "икономист":Че има един проблем 70% от откраднати те пари ги отчита на Русия
10:46 18.09.2025
60 Хи хи хи
10:47 18.09.2025
61 Много е прав Пеевски-
Ама да го каже и на Боко, че последният все прави сглобки с тях!
10:47 18.09.2025
62 Анджо
10:53 18.09.2025