Пеевски избухна срещу Асен Василев: Отивай да те оправят по пеньоар!

На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това (бел.ред. блокада), защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили. Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира блокадата на представители на ПП, които затвориха входовете към служебния паркинг на Народното събрание в знак на солидарност с арестуваните си членове - кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

На влизане в парламента Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики, като Делян Пеевски прати Кирил Петков "на парапета" с думите "Ходи при Лена на парапета", а към бившия финансов министър от ПП беше особено безпощаден: "Абе, я, отивай да те оправят във вас, как те оправят по пеньоар, всички знаем, погледни колко си смешен!"

Пеевски се обърна към Василев и го обвини за кражба от Агенция "Митници", а след това нарече Кирил Петков "наркоман" и "крадец".

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".