Пеевски избухна срещу Асен Василев: Отивай да те оправят по пеньоар!

Пеевски избухна срещу Асен Василев: Отивай да те оправят по пеньоар!

18 Септември, 2025 09:43 2 879 62

Лидерът на ДПС Ново начало нарече Кирил Петков наркоман и го прати "на парапета"

На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това (бел.ред. блокада), защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили. Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира блокадата на представители на ПП, които затвориха входовете към служебния паркинг на Народното събрание в знак на солидарност с арестуваните си членове - кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

На влизане в парламента Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики, като Делян Пеевски прати Кирил Петков "на парапета" с думите "Ходи при Лена на парапета", а към бившия финансов министър от ПП беше особено безпощаден: "Абе, я, отивай да те оправят във вас, как те оправят по пеньоар, всички знаем, погледни колко си смешен!"

Пеевски се обърна към Василев и го обвини за кражба от Агенция "Митници", а след това нарече Кирил Петков "наркоман" и "крадец".

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".


  • 1 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    Ексклузивно!Полицай загина преди малко на протеста пред Парламента.Почна се

    Коментиран от #11, #53

    09:45 18.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кокорчо

    37 19 Отговор
    така на дама не се говори

    09:48 18.09.2025

  • 4 бай Бай

    83 4 Отговор
    Ужасна простащина!

    09:48 18.09.2025

  • 5 Трол

    54 1 Отговор
    Много романтично нещо е българската политика.

    09:49 18.09.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    51 7 Отговор
    Хехехе всички в НС са буклуцу!

    09:50 18.09.2025

  • 7 Гост

    37 12 Отговор
    Това е нивото на ДС/БКП разсейките. По-вредни от рак и по-долни от помийна яма... Десетилетията безнаказаност и живот на гърба на безправни продължават вече твърде, твърде дълго и не останаха хора, които да помнят, че са били свободни преди 1944-а...

    Коментиран от #10

    09:50 18.09.2025

  • 8 Пеевски

    68 4 Отговор
    Освен всичко негативно събрал в безформената си фигура, сега демонмстрира пълна просташтина. Тия детоьго млатиха може и да са го опъвали.

    09:50 18.09.2025

  • 9 СЗО

    61 2 Отговор
    Когато някой няма валидни аргументи в спора, започват нападки на лична основа.

    09:52 18.09.2025

  • 10 миме

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    еми ти нали помниш кво квичиш тука

    09:52 18.09.2025

  • 11 Ти сериозно ли

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Казваш това или ти се иска да е така?

    Коментиран от #14

    09:53 18.09.2025

  • 12 магнит

    37 2 Отговор
    Коледа идее!

    09:54 18.09.2025

  • 13 Повече

    56 3 Отговор
    от нагло и просташко ! Показва голямо безсилие !

    09:54 18.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ти сериозно ли":

    Видях с очите си как падна мъртъв.

    Коментиран от #23, #28, #37, #40

    09:54 18.09.2025

  • 15 Бъдеще

    54 4 Отговор
    The pig е много смел с 20/30 мутри около него. Но както знаем, и по-големи риби са си намирали майстора...

    Заспалия народ който не гласува, получава ББ и шиши.

    МОЛЯ ВИ, НЕ ХОДЕТЕ ЗА ГЪБИ ПРИ СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ!!!

    09:55 18.09.2025

  • 16 име

    27 10 Отговор
    Хак да им е на ПроститеПарчета, те си мълчаха кога Калин Стоянов, на шишо човек, покриваше купуванета на гласове на местните избори 2023г, те подтичваха покрай него все едно е министър председателя. христо шехерезадата излезе по-умен, прокара им промените в конституцията, които са удобни на боко и шишо, и се оттегли да гледа сеир и да си харчи парите.

    09:55 18.09.2025

  • 17 зле

    36 4 Отговор
    пеевски освен на къра или да бута рк1 до друго не трябва да бъде допускан най-малко в полтиката

    09:55 18.09.2025

  • 18 миме

    27 1 Отговор
    явно шопарят още си спомня сумиление гз на хасанка в гостоприемният си скут

    09:55 18.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    19 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пеевски":

    Полицай загина пред парламента и Шиши е изплашен

    09:57 18.09.2025

  • 21 456

    43 4 Отговор
    Малее какъв език. Не харесвам ,ама изобщо ПП ,но изказванията на Пеевски са меко казано скандални. Не отиват тези изказвания на някой който се има за политик и има амбиции за бъдещето.

    09:57 18.09.2025

  • 22 То тоз

    35 2 Отговор
    Парламент заприлича на някаква селска свада

    09:57 18.09.2025

  • 23 Бил е

    15 5 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    сърдечно болен , но кой го е разпределил точно там , а и над 50 годишен още работи !

    Коментиран от #35, #36

    09:57 18.09.2025

  • 24 Kaлпазанин

    2 4 Отговор
    Само в спора е истината ,само ако искате махне независим съд колко лесно щеше да е всичко

    09:57 18.09.2025

  • 25 Корнела

    12 3 Отговор
    А бе разберете се като мъже

    09:58 18.09.2025

  • 26 честен ционист

    7 1 Отговор
    Този не прилича на Момчето. Къде е Дидо, какво му направихте?

    09:58 18.09.2025

  • 27 Хххххххх

    31 3 Отговор
    А къде е Бойчето да носи куфара на шефа, или си оправя още пеноара, след сутрешното оно ждането от Делянчо. Вижте само великолепната четворка която ни управлява Делянчо, Бочко, Сла вуца челгарска, Кирчо Добрев конрабандата . Смях.

    09:59 18.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ауууу

    28 3 Отговор
    И тия ни управляват

    10:00 18.09.2025

  • 30 Стоян

    7 18 Отговор
    Когато си Недосегаем с главно Н, имаш и държава с главно Д. Господин Пеевски не е виновен!

    10:01 18.09.2025

  • 31 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    33 2 Отговор
    ЖАЛКА РАБОТА.
    ПОДХЛЪЗНАХА ПЕЕВСКИ И ТОЙ КАЗА КАКВО ЩЕ ПРАВИ АКО СЛУЧАЙНО СПЕЧЕЛИ.
    ВИДЯХТЕ ЛИ ИСТИНСКИТЕ ЛИЦА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ.
    НИВО НА ТРОТОАРЕН СКАНДАЛ НА ХОРА С МИСЛЕНЕ НА ПЪРВОБИТНИ ХОРА.

    10:03 18.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 12340

    31 2 Отговор
    Малко го е бил баща му през устата бат Шиши!

    Коментиран от #47

    10:04 18.09.2025

  • 34 Хайтов

    39 2 Отговор
    Какъвто езикът, такова и мисленето. Човек с тази език щял да прави държава с главно Д. Трагикомедия.

    10:05 18.09.2025

  • 35 456

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бил е":

    Не е бил сърдечно болен . Получил е сърдечен арес. Това може да се получи и при здрав човек. Доктор да обясни по- подробно

    10:07 18.09.2025

  • 36 Един от онези

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Бил е":

    Ами какво да прави - да го пенсионираме на 50г. ли? За да му плащам осигуроките и пенсията АЗ до 65г???
    Ще работи разбира се, като не му е по нежната структура да напуска - безработицата е 3-4% ще си намери веднага работа!!!

    10:08 18.09.2025

  • 37 последен шоп

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Първите паднаха в кърви.Последните станаха първи.Жалко за полицая.Не можа да си поживее с голямата заплата.Язък.

    10:09 18.09.2025

  • 38 пфф

    8 2 Отговор
    Няма ли кой да прати аутиста на психиатър?

    10:09 18.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сесесере

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Застреляха ли го или умря от инфаркт, щото е дебел?

    10:11 18.09.2025

  • 41 Механик

    6 19 Отговор
    Е това вече ми хареса. Пеевски ми е противен, ама тука съм съгласен с него.

    10:11 18.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Психо

    3 1 Отговор
    И двамата са гнусари кано дупета на патка

    10:19 18.09.2025

  • 46 хмммм

    2 3 Отговор
    И едните и другите - не стават.

    10:21 18.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гражданин

    5 0 Отговор
    Жалка история

    10:23 18.09.2025

  • 49 шиши Магнитски

    21 2 Отговор
    Много нагло дебело момче!

    10:25 18.09.2025

  • 50 Куцото добиче

    3 8 Отговор
    Прав е Човека !

    10:25 18.09.2025

  • 51 СВИНСКИ СТРАХ

    13 2 Отговор
    ПП-то имат американската подкрепа. Шиши единствено от това го е страх.

    10:25 18.09.2025

  • 52 бай Ставри

    3 6 Отговор
    По много нагъл и просташки начин е прав.

    10:26 18.09.2025

  • 53 Ако нямаше ПП-та

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако нямаше ПП-та човекът щеше да си е жив..

    Коментиран от #58

    10:31 18.09.2025

  • 54 Простащина без край

    15 3 Отговор
    Уродливото 190 - килограмово туловище направо е побесняло! Като бясно куче е! Туловището щяло да прави държава с главно "Д"?! Така ли бе, Дебеляне?! това означава, че досега не е имало държава, нали? Не е имало държава по време на управлението 12 години на жалкия ти СИКаджийски лакей Боко Тикваат! И понеже нищо друго не му остава, на туловищеот, излива кофи с помия и най-мръснишки и долни обиди! ПРостащина на макс! Да, Данчо Ментата, нищожество жалко, бивш "костовист", да, вашият лидер е простак от най-висока класа! Днес го покоза за пореден път! Само че, целокупният български народ неистово мрази този отвратителен дебелак, мрази го с цялата си мощ и много скоро ще го измете! Ще измете и теб, Мента, и слугата на Дебелака - Боко неграмотната тиква от СИК -Банкя! Във всеки случай, днес туловището прояви потресаваща простащина, непозната досега в политическия ни живот! Ами, от простак какво друго да се очаква? Нека се замислят "гласоподователите" му!"

    10:32 18.09.2025

  • 55 Кит

    2 4 Отговор
    Казаното от Шиши в превод: "Махай се от скута ми, вземи и Мирчев със себе си, че ми писна все аз да ви оправям!".

    10:33 18.09.2025

  • 56 Отпадъка на България

    3 1 Отговор
    от ПП, ДБ и ДПС в караница.

    10:35 18.09.2025

  • 57 икономист

    1 6 Отговор
    Държава с главно Д ! Човека смята еднолично да я направи .Каза : Аз ще направя държава с главно Д ! Тоест , той ще си я направи и управлява по свой образ и подобие . Подкрепям !

    Коментиран от #59

    10:36 18.09.2025

  • 58 хе хе

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ако нямаше ПП-та":

    А ако ги нямаше свинчугите на Оруел, България щеше наистина да е земен рай, както се пее в химна!

    10:39 18.09.2025

  • 59 Само

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "икономист":

    Че има един проблем 70% от откраднати те пари ги отчита на Русия

    10:46 18.09.2025

  • 60 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    Зашо ходи с толкова охрана обграден?!Чак смешно.

    10:47 18.09.2025

  • 61 Много е прав Пеевски-

    1 2 Отговор
    Никога повече Шарлатаните на ППДБ на власт!

    Ама да го каже и на Боко, че последният все прави сглобки с тях!

    10:47 18.09.2025

  • 62 Анджо

    1 0 Отговор
    При едни избори ще има пак едно нищо. Да ми каже някой с какво запомнихме пп и дб, едно нещо което са направили. За мен нищо и то нарочно не правиха нищо за да обвиняват някой друг за по минали неща. Спряха магистралите , спряха ремонти, пускаха емигранти, полицията не работеше и наркотика си минаваше гратис, да не говорим за цигарите, въпреки ,че това е стар проблем, но можеше да се похвалят,че нещо са свършили. Киро бръснат си беше шушумига ,а сега се превърна на просяк. Обаче все пак ми е интересно, че не излизат други играчи на терена и не знам все пак за какво са ни нови избори като може да навлезем в ново безвремие. В крайна сметка се получава едно голямо НИЩО.

    10:53 18.09.2025

