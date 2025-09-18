Бойко Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша

„Дойдох на работа през покрива“, каза шеговито лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с блокадата на ПП-ДБ на парламента тази сутрин.
„Входове са блокирани. Това да не е нещо сложно – да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой“, коментира Борисов.
„Страшни смелчаци са! Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея. Всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша“, каза още лидерът на ГЕРБ.
„Този език на омразата, тези епитети, тези изхвърляния – всяка партия да затваря нещо. Кой им даде разрешение да затварят „Дондуков“ заради пет коли. Цяла София да се тресе от задръствания“, каза Бойко Борисов.
„И вие ме питате жълти приказки – откъде дойде, пеша ли дойде. Ами няма да дойда пеша, болят ме колената, не мога да минавам 80 км на ден пеша, за да направя на някой от вас кеф“, заяви Борисов.
Той изказа съболезнования за починалия полицай тази сутрин в района на парламента.
По думите му от години се политизира всичко, свързано с МВР.
„Използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии“, коментира лидерът на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Загрижен
Там ще търкаш нара и пода до живот.
Коментиран от #6, #7, #9, #18, #48
12:11 18.09.2025
2 Истина.
И той не върви ,а се търкаля!
12:12 18.09.2025
3 Мими Кучева🐕
12:13 18.09.2025
4 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #17
12:13 18.09.2025
5 Сатана Z
12:14 18.09.2025
6 Промяна
До коментар #1 от "Загрижен":ТОВА КОЕТО ДРАСКАШ СРЕЩУ БОРИСОВ Е ПОДСЪДНО И ДОКОГА ТУК ЕДНИ ПЛАТЕНИ ЩЕ СЕ ПОДВИЗАВАТ БЕЗНАКАЗАНО
Коментиран от #20, #39, #49, #51
12:14 18.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 при
12:15 18.09.2025
9 Истина
До коментар #1 от "Загрижен":Дам болката ще е на друго място.
Не в коленете ,а отзад в основата на краката.
12:15 18.09.2025
10 манфред вебер
12:15 18.09.2025
11 пери
Идеално можем и без теб. Отдавна.
12:16 18.09.2025
12 Ако не бяха разрушили
Боко, в Испания времето е подходящо за болните ти коленца!
12:16 18.09.2025
13 биологичният часовник не бърка
12:17 18.09.2025
14 Като
12:17 18.09.2025
15 Пич
12:17 18.09.2025
16 Никой
Работа - не свършихте за 5 лева.
Не се прави и така. какви 40 километра от Банкя - ще си вземеш квартирка - има наблизо - от Бай Ставри - Хотела е близо. Бай Ставри държи квартира наблизо - стаи под наем - собствен санитерн възел.
12:18 18.09.2025
17 Тънки сметки
До коментар #4 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Борисов не изграе футбол за удоволствие , аз да си прави реклама на хазартния бизнес . Той е практичен човек, при него всичко е със сметка и келепир.
Коментиран от #30
12:18 18.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Последния Софиянец
12:20 18.09.2025
20 Хахахаха
До коментар #6 от "Промяна":В българските и чуждите служби и а цели стаи с компромати срещу него, с които може да влезе за 5 доживотни.
Недей се пръй, че е знаеш.
Коментиран от #35
12:21 18.09.2025
21 604
12:23 18.09.2025
22 На колене пред народа
12:25 18.09.2025
23 мутрафон
12:27 18.09.2025
24 Любопитен
12:28 18.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 добре де
Коментиран от #32
12:29 18.09.2025
27 Леля Гошо
12:29 18.09.2025
28 идва времето
12:30 18.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хаха
До коментар #17 от "Тънки сметки":Подигравка със спорта "футбол" е да пишеш, че тоя т.флек го "играе"!
Има клипчета в ютюб, може да ги гледаш как "играе" - спорева се в топката, прави някакви неадекватни движения, правят му шпалир да вкара "гол", а всички съотборници, съперници и кибици се заливат от смях...
12:30 18.09.2025
31 Пенсионер
12:30 18.09.2025
32 Буха ха
До коментар #26 от "добре де":Той многократно увеличава въглеродните емисии като цяла нощ се тъпче със суджуци пред телевизора и сутрин пьрди като кон
12:32 18.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Банкятуту получава пенсия и депутатска з
12:34 18.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ФЕЙК
от тогаз се е мила моя майнольо пред парламента опашка наредила,
дУпетат до дУпетата мила моя майнольо , проЗтак до проЗтака!
12:35 18.09.2025
37 ТИКВАТА
ДА И. ПОМОГНЕМ
12:36 18.09.2025
38 коленете те болят
12:36 18.09.2025
39 Прав си!
До коментар #6 от "Промяна":Тиквата Борисов да тръгва за затвора и ще оздравее бързо.
Коментиран от #43
12:36 18.09.2025
40 Оз. Ген.Румянцев
12:36 18.09.2025
41 Боко лъжец №1
12:38 18.09.2025
42 българка
12:38 18.09.2025
43 Промяна
До коментар #39 от "Прав си!":39 ГЛЕДАЙ ТИ И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ ДА НЕ СЕ НАМЕРЯТ ТАМ АМАН ОТ НЯКАКВИ ШАРЛАТАНСКИ СОРОСНИ РЕШИЛИ ЧЕ СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ
12:38 18.09.2025
44 ООрана държава
12:39 18.09.2025
45 Дедо
12:39 18.09.2025
46 Пацелуй го Толуп
12:39 18.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Промяна
До коментар #1 от "Загрижен":ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ПОПАДНЕШ ТАМ БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ПЛАТЕНИ СОРОСНИ АНТИТА ТРЪМП Е ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:41 18.09.2025
49 Пепа
До коментар #6 от "Промяна":Не драскача, тиквата е за съд, ама не за българския , щото си го знаем
Коментиран от #54
12:41 18.09.2025
50 Дедо
12:41 18.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Промяна
Коментиран от #55
12:43 18.09.2025
53 Истината!!!
Това е класически случай на политическа непоследователност, и ако някой иска да бъде възприеман като държавник, трябва да има еднакъв стандарт към всички – включително към себе си.
12:43 18.09.2025
54 Промяна
До коментар #49 от "Пепа":49 А ТИ ЗА КЪДЕ СИ ЗНАЕШ ЛИ
12:43 18.09.2025
55 Не крещи! Пиши с малки букви!
До коментар #52 от "Промяна":Напиши нещо адекватно и аргуменгирано, стига си бълвал глупости!
12:44 18.09.2025