Бойко Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша

18 Септември, 2025 12:05 1 534 55

Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Бойко Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Дойдох на работа през покрива“, каза шеговито лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с блокадата на ПП-ДБ на парламента тази сутрин.

„Входове са блокирани. Това да не е нещо сложно – да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой“, коментира Борисов.

„Страшни смелчаци са! Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея. Всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша“, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Този език на омразата, тези епитети, тези изхвърляния – всяка партия да затваря нещо. Кой им даде разрешение да затварят „Дондуков“ заради пет коли. Цяла София да се тресе от задръствания“, каза Бойко Борисов.

„И вие ме питате жълти приказки – откъде дойде, пеша ли дойде. Ами няма да дойда пеша, болят ме колената, не мога да минавам 80 км на ден пеша, за да направя на някой от вас кеф“, заяви Борисов.

Той изказа съболезнования за починалия полицай тази сутрин в района на парламента.

По думите му от години се политизира всичко, свързано с МВР.

„Използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии“, коментира лидерът на ГЕРБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Загрижен

    46 2 Отговор
    В пандиза няма да ти прави впечатление болката.
    Там ще търкаш нара и пода до живот.

    Коментиран от #6, #7, #9, #18, #48

    12:11 18.09.2025

  • 2 Истина.

    42 2 Отговор
    Ще правиш като Шиши. И него го го болят коленете.
    И той не върви ,а се търкаля!

    12:12 18.09.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    33 3 Отговор
    Горкият,може да получи и силна режеща болка под кръста.🦧🤔🤣🖕

    12:13 18.09.2025

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    48 0 Отговор
    Като рита мачленце с бандата нищо не го боли, ааа всъщност бОли го само дед0вия за всички вас!

    Коментиран от #17

    12:13 18.09.2025

  • 5 Сатана Z

    34 1 Отговор
    Баце като иска да получава заплата ще ходи и пеша на работа.Да не е повече от останалите?

    12:14 18.09.2025

  • 6 Промяна

    2 34 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    ТОВА КОЕТО ДРАСКАШ СРЕЩУ БОРИСОВ Е ПОДСЪДНО И ДОКОГА ТУК ЕДНИ ПЛАТЕНИ ЩЕ СЕ ПОДВИЗАВАТ БЕЗНАКАЗАНО

    Коментиран от #20, #39, #49, #51

    12:14 18.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 при

    31 2 Отговор
    Бай Ставри ще те излекуват сикаджииски мутрак от Банкя

    12:15 18.09.2025

  • 9 Истина

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    Дам болката ще е на друго място.
    Не в коленете ,а отзад в основата на краката.

    12:15 18.09.2025

  • 10 манфред вебер

    12 1 Отговор
    "Мъдрец" !!!

    12:15 18.09.2025

  • 11 пери

    32 2 Отговор
    Като те болят коленете, стой си в Банкя, като нормален пенсионер. А не само пред микрофоните, да те дават по медиите по три пъти на ден минимум, да ръсиш "мъдрости" пред мисирките, които не те питат нищо смислено.
    Идеално можем и без теб. Отдавна.

    12:16 18.09.2025

  • 12 Ако не бяха разрушили

    20 1 Отговор
    Мавзолея, сега щяха да се предвижват необезпокоявани по тунелите.
    Боко, в Испания времето е подходящо за болните ти коленца!

    12:16 18.09.2025

  • 13 биологичният часовник не бърка

    19 3 Отговор
    Време му е да си стои у дома.

    12:17 18.09.2025

  • 14 Като

    20 1 Отговор
    няма аргументи и вади някакви си тъпни из под ноктите си !

    12:17 18.09.2025

  • 15 Пич

    18 1 Отговор
    Завалията....... все коленичил пред " шефовете " !!! Но според мен го боли и нещо друго , защото когато не е коленичил , е наведен !

    12:17 18.09.2025

  • 16 Никой

    17 1 Отговор
    Ама ти дойде също с натиск на власт - бейби - спомни си когато ти бяха здрави колената как с Цура гушнахте властта. Плюхте по Сергей Станишев - ама и заплахи и какво ли не. После - 5 години обвинявахте предишната власт.

    Работа - не свършихте за 5 лева.

    Не се прави и така. какви 40 километра от Банкя - ще си вземеш квартирка - има наблизо - от Бай Ставри - Хотела е близо. Бай Ставри държи квартира наблизо - стаи под наем - собствен санитерн възел.

    12:18 18.09.2025

  • 17 Тънки сметки

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Борисов не изграе футбол за удоволствие , аз да си прави реклама на хазартния бизнес . Той е практичен човек, при него всичко е със сметка и келепир.

    Коментиран от #30

    12:18 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Два военни хеликоптера стовариха Урсула и Бойко Борисов в Сопот.

    12:20 18.09.2025

  • 20 Хахахаха

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    В българските и чуждите служби и а цели стаи с компромати срещу него, с които може да влезе за 5 доживотни.
    Недей се пръй, че е знаеш.

    Коментиран от #35

    12:21 18.09.2025

  • 21 604

    9 1 Отговор
    Дрането ти е минало ве мутраген...

    12:23 18.09.2025

  • 22 На колене пред народа

    12 1 Отговор
    И в пандиза. Народен съд.

    12:25 18.09.2025

  • 23 мутрафон

    9 1 Отговор
    "дойдох на работа" ??? кога колегата е работел през живота си ???!!!

    12:27 18.09.2025

  • 24 Любопитен

    9 1 Отговор
    Кой е тоя и защо коленете му са в новините?

    12:28 18.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 добре де

    14 1 Отговор
    Като те болят колената хвани автобуса, защо увеличаваш въглеродните емисии, нали уж си зелен евроатлантик? Не можел той да ходи пеш, ама ПКП ни караше да ходим пеш, нали, бе, наглец? Имало било език на омразата, стига бе? И кой започна и продължава и досега с езика на омразата? Примери да дам ли, или ще се сетиш и сам? Няма по-срамен период в българската история от периода на управление на баш мутрата. След него трева не никне, няма вода, няма ток, няма българска храна, нищо няма, всичко е ограбено.

    Коментиран от #32

    12:29 18.09.2025

  • 27 Леля Гошо

    6 2 Отговор
    Прозд народ, прозди вождове

    12:29 18.09.2025

  • 28 идва времето

    6 2 Отговор
    Инякои други части от туловището ти много ще те болят .

    12:30 18.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тънки сметки":

    Подигравка със спорта "футбол" е да пишеш, че тоя т.флек го "играе"!
    Има клипчета в ютюб, може да ги гледаш как "играе" - спорева се в топката, прави някакви неадекватни движения, правят му шпалир да вкара "гол", а всички съотборници, съперници и кибици се заливат от смях...

    12:30 18.09.2025

  • 31 Пенсионер

    9 3 Отговор
    Що пеш? Като го болят коленете да ползва градския транспорт. Аз така правя заради ишиаса. Абе, наборе! Пенсионирай се, като не можеш даже да вървиш..

    12:30 18.09.2025

  • 32 Буха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "добре де":

    Той многократно увеличава въглеродните емисии като цяла нощ се тъпче със суджуци пред телевизора и сутрин пьрди като кон

    12:32 18.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Банкятуту получава пенсия и депутатска з

    5 1 Отговор
    Банкятуту получава пенсия и депутаттска заплата. --------------------- Какъв позор за Бг.

    12:34 18.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ФЕЙК

    4 0 Отговор
    От как се е мила моя майнольо зора зазорила,
    от тогаз се е мила моя майнольо пред парламента опашка наредила,
    дУпетат до дУпетата мила моя майнольо , проЗтак до проЗтака!

    12:35 18.09.2025

  • 37 ТИКВАТА

    6 1 Отговор
    ЗАГНИВА ПОСТЕПЕННО
    ДА И. ПОМОГНЕМ

    12:36 18.09.2025

  • 38 коленете те болят

    5 0 Отговор
    Но устичката не те заболя нали ?

    12:36 18.09.2025

  • 39 Прав си!

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Тиквата Борисов да тръгва за затвора и ще оздравее бързо.

    Коментиран от #43

    12:36 18.09.2025

  • 40 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    Затвор за теб и хунтата ти.

    12:36 18.09.2025

  • 41 Боко лъжец №1

    6 1 Отговор
    Нема по нагъл лъжец и крадец от Боко!

    12:38 18.09.2025

  • 42 българка

    3 1 Отговор
    Всичко досега, свързано с "ходенето" и "правенето" от Бойко Борисов, е било във вреда на България! Добре е човек да спира навреме, за да не го спре някой друг!

    12:38 18.09.2025

  • 43 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Прав си!":

    39 ГЛЕДАЙ ТИ И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ ДА НЕ СЕ НАМЕРЯТ ТАМ АМАН ОТ НЯКАКВИ ШАРЛАТАНСКИ СОРОСНИ РЕШИЛИ ЧЕ СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ

    12:38 18.09.2025

  • 44 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ама ходиш да риташ мачлета а? Ходи пеш бе , ППК нали така нареждаше

    12:39 18.09.2025

  • 45 Дедо

    2 1 Отговор
    Как ли е с кръвното, па са е ушишкал. Не оди да рита мач и е налял.

    12:39 18.09.2025

  • 46 Пацелуй го Толуп

    4 1 Отговор
    на Пеевски ... Страхопочитание изпитвай пред огромният му... Той ти е гаранта. А че коленете те болят, това е естествено за позата няма да се плашиш

    12:39 18.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ПОПАДНЕШ ТАМ БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ПЛАТЕНИ СОРОСНИ АНТИТА ТРЪМП Е ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    12:41 18.09.2025

  • 49 Пепа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Не драскача, тиквата е за съд, ама не за българския , щото си го знаем

    Коментиран от #54

    12:41 18.09.2025

  • 50 Дедо

    0 1 Отговор
    Мале тоя Бойко ако го вкарат в една килия с Пешо Сумиста , ще му оправи и колената и ишиаса ,от всичко ще го излекува. Боко ще стане като пеперуда в затвора ще лети по цял ден .

    12:41 18.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Промяна

    1 1 Отговор
    ФАКТИ БГ И ДА МИ ТРИЕТЕ НАПИСАНОТО ОТ МЕН ГНУСОТИИТЕ ОМРАЗАТА ЛЪЖИТЕ ОМРАЗАТА РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ОТ ДОПИСНИЦИТЕ ТУК ОСТАВЯТЕ ЖАЛКА РАБОТА СТЕ ПАДЕНИЕ

    Коментиран от #55

    12:43 18.09.2025

  • 53 Истината!!!

    1 1 Отговор
    Да, Борисов изглежда забравя или игнорира, че и той и партията му са използвали същите инструменти на уличен и институционален натиск, когато него го арестуваха!!!
    Това е класически случай на политическа непоследователност, и ако някой иска да бъде възприеман като държавник, трябва да има еднакъв стандарт към всички – включително към себе си.

    12:43 18.09.2025

  • 54 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пепа":

    49 А ТИ ЗА КЪДЕ СИ ЗНАЕШ ЛИ

    12:43 18.09.2025

  • 55 Не крещи! Пиши с малки букви!

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    Напиши нещо адекватно и аргуменгирано, стига си бълвал глупости!

    12:44 18.09.2025

