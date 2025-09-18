Новини
Асен Василев: Държавата не е с главно „Д“ като Делян, а с главно „Б“ като България

18 Септември, 2025 13:36

Днес видяхме изключително грозна сцена, заяви той

Асен Василев: Държавата не е с главно „Д“ като Делян, а с главно „Б“ като България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

"Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как заради един разрешен протест с коли, паркирани на паркинга на парламента, беше отцепен половината център на София", коментира пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев след сблъсъка с Делян Пеевски пред парламента тази сутрин.

"Не заради колите, а за да може един специален депутат с главно „Д“ да дойде на работа, защото го е страх да се движи пеша из центъра на София", заяви Василев.

"Такава охрана не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на НС. Това означава, че един човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи", допълни той.

"Ние сме тук и смятам, че всички български граждани – независимо дали подкрепят ПП, или не – да му кажат, че държавата не му принадлежи и не е с главно „Д“ като Делян, а е с главно „Б“ като България", каза Асен Василев.

Тази сутрин на служебния вход на парламента се появи лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който размени остри реплики с Асен Василев.

„Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил икономиката! Няма нужда от охрана. Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно „Д“ и вие сте приключили!“, каза Пеевски.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    6 4 Отговор
    кво стана с островите?

    Коментиран от #11

    13:37 18.09.2025

  • 2 ...

    9 3 Отговор
    То и Боклук започва с ,Б

    13:38 18.09.2025

  • 3 Делян Магнитски

    25 4 Отговор
    Пеевски доказан мафиот от Магнитски управлява България!?!?

    13:38 18.09.2025

  • 4 От грозни

    15 1 Отговор
    субекти , вътрешно и външно , нищо хубаво не може да се види ! Пълно падение в затъналата държава !

    13:39 18.09.2025

  • 5 1488

    10 2 Отговор
    и Б като Бойко

    Коментиран от #8

    13:40 18.09.2025

  • 6 Коня Солтуклиева

    16 4 Отговор
    Шиши, дето говори за "оправяне в пеньоар",
    никой всъщност не знае с каква сексуална ориентация е! :))
    Пълен мрак!

    Коментиран от #26

    13:42 18.09.2025

  • 7 Анджо

    7 14 Отговор
    Държавата не е главно Д а е главно Б , Бат Бойко.😂 Кокорчо се е объркал нещо. Не е лесно да преодолееш истерия.

    13:42 18.09.2025

  • 8 Не!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Б като "Бегай оттук"!

    13:43 18.09.2025

  • 9 Промяна

    7 16 Отговор
    АСЕНЕ КОНФЛИКТА ТИ С ПЕЕВСКИ СИ Е ЗАСЛУЖЕН АСЕНЕ КЪДЕ СА ОНЕЗИ 8 МИЛИАРДА ТЕЧОВЕ ПОМНИШ ЛИ КАКВО ЛЪЖЕШЕ ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ 24 МИЛИАРДА АСЕНЕ КЪДЕ СА 5 МОСТА 5 ТУНЕЛА И НЯКОЛКО МАГИСТРАЛИ КЪДЕ СА ОБЕЗКЪРВИ БЕХ П.РИБРА 5 МИЛИАРДА И НЕЩО ЕДИН ДЕКЕМВРИ ИЗХАРЧИ 9 МИЛИАРДА АСЕНЕ И СИ БЕЗНАКАЗАН ЗАЩО

    Коментиран от #14

    13:49 18.09.2025

  • 10 Промяна

    5 15 Отговор
    АСЕНЕ КОНФЛИКТА ТИ С ПЕЕВСКИ СИ Е ЗАСЛУЖЕН АСЕНЕ КЪДЕ СА ОНЕЗИ 8 МИЛИАРДА ТЕЧОВЕ ПОМНИШ ЛИ КАКВО ЛЪЖЕШЕ ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ 24 МИЛИАРДА АСЕНЕ КЪДЕ СА 5 МОСТА 5 ТУНЕЛА И НЯКОЛКО МАГИСТРАЛИ КЪДЕ СА ОБЕЗКЪРВИ БЕХ П.РИБРА 5 МИЛИАРДА И НЕЩО ЕДИН ДЕКЕМВРИ ИЗХАРЧИ 9 МИЛИАРДА АСЕНЕ И СИ БЕЗНАКАЗАН ЗАЩО

    Коментиран от #20

    13:50 18.09.2025

  • 11 Видьо Видев

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    И така ще е, докато изборите са противоконституционни! В нарушение на ал2. от чл6.
    Вместо гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС,
    у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    13:52 18.09.2025

  • 12 .......

    5 10 Отговор
    Ей тоя ококорен бо клук,някаква безподобна кръстоска между свиня и гризач,случайно попаднал в кочината на свинята,има наглостта да нарича другите "СВИНИ"!
    Такава наглост и пълна липса на самокритичност,може да съществува само в бандата на ШАРЛАТАНИТЕ от ППДБ!
    Да не виждаш собствената си УРОДЛИВОСТ е присъща само на тотално самозабравилите се индивиди!

    13:57 18.09.2025

  • 13 честен ционист

    3 3 Отговор
    Държавата Боко е по-зле от държавата Конго.

    13:58 18.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    4 8 Отговор
    Асенке, определено е че България ще се управлява от ДС. А ДПС е политическата служба на ДС. Така че, по-добре бягай в канада, доакто още можеш. Кой да управлява държавата е решено и без тебе!

    14:00 18.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тодор Колев

    2 3 Отговор
    От позицията на най-дебела мутра ще посегне ли Бекапеевски на партията на по-слабата мутра?

    Коментиран от #22

    14:02 18.09.2025

  • 18 Асене

    6 5 Отговор
    каза ли ти истината господин Пеевски в очите. Не можете да настигнете Новото начало

    14:02 18.09.2025

  • 19 Кит

    5 1 Отговор
    Нещастници, непрекъснато се фокусирате върху едно-единствено нещо, твърдейки, че то е източник на всички проблеми в държавността.
    Преди две години беше МОЧА.
    Е, свалихте фигурите! Изчезна ли руското влияние? Не, тука си е, цяло-целеничко! Какво се появи - едно бунище в центъра на София!
    Така ще е и след като някой, по някакъв начин елиминира Пеевски. Няма да се промени нищо, защото самата система е порочна, а не един човек. И какво би се появило след изчезването на Пеевски? Нищо ново няма да се появи, освен някой нов Пеевски. С име Асена Василева, например. Толкова дълбоко опорочените системи така работят. Точно както стана с бутането на Гешев. Асените тържествуващо го бутнаха, после обявиха това за триумф на съдебната реформа, а сега оревават света, че Сарафов бил копие на Каскетко.
    Цирковете на клуба под дъгата, прайдове се правят нон стоп и следват една след руга промяна след промяна. И никой не забелязва, че промените са наредени в кръг....Всяка е копие на предишната...

    14:02 18.09.2025

  • 20 Наистина

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Що за сбър...ка няк.

    Коментиран от #29

    14:02 18.09.2025

  • 21 Само питам

    7 2 Отговор
    Харесват ли ви ?! 🤔 Това е "цветът на нацията" . На една загиваща нация . Поне Народният съд е предложил решение , с което да отложи лошия край .

    14:03 18.09.2025

  • 22 Тодор Живков

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тодор Колев":

    Хахахахаха....единия от тия дето ме вкараха в затвора, раздаващия порциите Меди Доганов Агент Сава, вече се прости с вездесъщата Си партия. Пожарникаря може и да пие една студена вода от маркуча!

    14:05 18.09.2025

  • 23 Доржное Проверовочноя Служба Новое Начал

    4 2 Отговор
    На мутрите кат Дебелян да сложим КРАЙ
    да им кажем Бай бай
    и да ги изгоним при нарко ТАКИ в ДУБАЙ

    14:07 18.09.2025

  • 24 Здрасти

    1 2 Отговор
    Главно Б, като Бойко Борисов.. Тоз лицемери защо поддържаше правителството в предните волтове на недоверие? Тогава не знаеше, че е поддържано от момчето чудо-Пеевски? Аре стига ни мислят за глупаци.

    14:12 18.09.2025

  • 25 Някой

    3 1 Отговор
    Спрете с това осъждане!
    Явно само въстание ще ни оправи.
    На такъв етап сме, че с мирни средства промяна не може да се постигне.
    И аз не харесвам Киро и Асен, но Делян и Боко са в пъти по-зле и ако не ги свалим България си загива.
    Бог да пази България!
    И дай Боже да се случи нещо през тези месеци!
    Време е.
    Оставка!!

    14:12 18.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Шиши ходи 50 метра, попоти се, вдигна кръвно и започна да квичи по Асен и Кирето. Държата с главно Д удари дъното!

    14:17 18.09.2025

  • 29 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Наистина":

    Тази дума точно описва теб

    14:24 18.09.2025

  • 30 Гошо

    2 0 Отговор
    Абе пумпал, нали бяхте дясна партия - как ще спирате Еврото, нали бяхте с Ха-мерика. Сега с Русия ли сте?
    Колко тряба да сте гларви и ти и Киро и оняа с парапета, че да правите такива золуми. Не разрахте ли - нито пощите ще ви дадат, нито имате кредит за проект! Айде марш към прашните бюра да си пишете автобиографийтел
    Лумпени!

    14:27 18.09.2025

  • 31 Рая

    0 0 Отговор
    Да, видяхме как шепа сектанти от ПП/ДБ начело с брадатия убиец, косматата фалшификаторка и дебелия, ококорен крадец провеждат неразрешен протест и блокада в полза на корупцията. България и Държавност трябва да са на първо място, а престъпниците, крадците, измамниците, убийците, контрабандистите, фалшификаторите и корумпетата трябва да са в затвора.

    14:29 18.09.2025

