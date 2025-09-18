Асен Василев: Държавата не е с главно „Д“ като Делян, а с главно „Б“ като България

"Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как заради един разрешен протест с коли, паркирани на паркинга на парламента, беше отцепен половината център на София", коментира пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев след сблъсъка с Делян Пеевски пред парламента тази сутрин.

"Не заради колите, а за да може един специален депутат с главно „Д“ да дойде на работа, защото го е страх да се движи пеша из центъра на София", заяви Василев.

"Такава охрана не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на НС. Това означава, че един човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи", допълни той.

"Ние сме тук и смятам, че всички български граждани – независимо дали подкрепят ПП, или не – да му кажат, че държавата не му принадлежи и не е с главно „Д“ като Делян, а е с главно „Б“ като България", каза Асен Василев.

Тази сутрин на служебния вход на парламента се появи лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който размени остри реплики с Асен Василев.

„Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил икономиката! Няма нужда от охрана. Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно „Д“ и вие сте приключили!“, каза Пеевски.