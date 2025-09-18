Асен Василев: Държавата не е с главно „Д“ като Делян, а с главно „Б“ като България

"Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как заради един разрешен протест с коли, паркирани на паркинга на парламента, беше отцепен половината център на София", коментира пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев след сблъсъка с Делян Пеевски пред парламента тази сутрин.
"Не заради колите, а за да може един специален депутат с главно „Д“ да дойде на работа, защото го е страх да се движи пеша из центъра на София", заяви Василев.
"Такава охрана не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на НС. Това означава, че един човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи", допълни той.
"Ние сме тук и смятам, че всички български граждани – независимо дали подкрепят ПП, или не – да му кажат, че държавата не му принадлежи и не е с главно „Д“ като Делян, а е с главно „Б“ като България", каза Асен Василев.
Тази сутрин на служебния вход на парламента се появи лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който размени остри реплики с Асен Василев.
„Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил икономиката! Няма нужда от охрана. Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно „Д“ и вие сте приключили!“, каза Пеевски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #11
13:37 18.09.2025
2 ...
13:38 18.09.2025
3 Делян Магнитски
13:38 18.09.2025
4 От грозни
13:39 18.09.2025
5 1488
Коментиран от #8
13:40 18.09.2025
6 Коня Солтуклиева
никой всъщност не знае с каква сексуална ориентация е! :))
Пълен мрак!
Коментиран от #26
13:42 18.09.2025
7 Анджо
13:42 18.09.2025
8 Не!
До коментар #5 от "1488":Б като "Бегай оттук"!
13:43 18.09.2025
9 Промяна
Коментиран от #14
13:49 18.09.2025
10 Промяна
Коментиран от #20
13:50 18.09.2025
11 Видьо Видев
До коментар #1 от "Хмм":И така ще е, докато изборите са противоконституционни! В нарушение на ал2. от чл6.
Вместо гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
както е в ЕС,
у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!
13:52 18.09.2025
12 .......
Такава наглост и пълна липса на самокритичност,може да съществува само в бандата на ШАРЛАТАНИТЕ от ППДБ!
Да не виждаш собствената си УРОДЛИВОСТ е присъща само на тотално самозабравилите се индивиди!
13:57 18.09.2025
13 честен ционист
13:58 18.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
14:00 18.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тодор Колев
Коментиран от #22
14:02 18.09.2025
18 Асене
14:02 18.09.2025
19 Кит
Преди две години беше МОЧА.
Е, свалихте фигурите! Изчезна ли руското влияние? Не, тука си е, цяло-целеничко! Какво се появи - едно бунище в центъра на София!
Така ще е и след като някой, по някакъв начин елиминира Пеевски. Няма да се промени нищо, защото самата система е порочна, а не един човек. И какво би се появило след изчезването на Пеевски? Нищо ново няма да се появи, освен някой нов Пеевски. С име Асена Василева, например. Толкова дълбоко опорочените системи така работят. Точно както стана с бутането на Гешев. Асените тържествуващо го бутнаха, после обявиха това за триумф на съдебната реформа, а сега оревават света, че Сарафов бил копие на Каскетко.
Цирковете на клуба под дъгата, прайдове се правят нон стоп и следват една след руга промяна след промяна. И никой не забелязва, че промените са наредени в кръг....Всяка е копие на предишната...
14:02 18.09.2025
20 Наистина
До коментар #10 от "Промяна":Що за сбър...ка няк.
Коментиран от #29
14:02 18.09.2025
21 Само питам
14:03 18.09.2025
22 Тодор Живков
До коментар #17 от "Тодор Колев":Хахахахаха....единия от тия дето ме вкараха в затвора, раздаващия порциите Меди Доганов Агент Сава, вече се прости с вездесъщата Си партия. Пожарникаря може и да пие една студена вода от маркуча!
14:05 18.09.2025
23 Доржное Проверовочноя Служба Новое Начал
да им кажем Бай бай
и да ги изгоним при нарко ТАКИ в ДУБАЙ
14:07 18.09.2025
24 Здрасти
14:12 18.09.2025
25 Някой
Явно само въстание ще ни оправи.
На такъв етап сме, че с мирни средства промяна не може да се постигне.
И аз не харесвам Киро и Асен, но Делян и Боко са в пъти по-зле и ако не ги свалим България си загива.
Бог да пази България!
И дай Боже да се случи нещо през тези месеци!
Време е.
Оставка!!
14:12 18.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ООрана държава
14:17 18.09.2025
29 Промяна
До коментар #20 от "Наистина":Тази дума точно описва теб
14:24 18.09.2025
30 Гошо
Колко тряба да сте гларви и ти и Киро и оняа с парапета, че да правите такива золуми. Не разрахте ли - нито пощите ще ви дадат, нито имате кредит за проект! Айде марш към прашните бюра да си пишете автобиографийтел
Лумпени!
14:27 18.09.2025
31 Рая
14:29 18.09.2025