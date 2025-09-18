Новини
България »
Всички градове »
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за НСО

18 Септември, 2025 15:13 746 16

  • депутати-
  • промени-
  • първо четене-
  • закон за нсо-
  • калин стоянов

Предложението бе внесено от Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало” за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за НСО - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало” за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента, съобщават от Нова телевизия. Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати. Предложението предизвика ожесточен спор между тях.

„Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

„Тук не говорим за отнемане на правото на президента, а на администрацията. Защо им трябва специален автомобил с буркан? Няма държавна администрация със специален режим”, каза Христо Гаджев от ГЕРБ.

„Чувам, че НСО е най-голямата таксиметрова компания. Защо в парламента има близо 200 шофьори? Кого возят, какво возят? В министерствата има над 1000 и всичко това се плаща от българските граждани. Докато тук лицемерно се говори за НСО на президента, какво правят 200 шофьори на НС? Нужни ли са на 240 депутати 200 шофьори? Между първо и второ четене ние ще внесем промени да се махне НСО на Пеевски. Не трябва да има депутат, който да използва НСО, освен председателя. И сега Пеевски искам да го видя колко е безстрашен да тръгне без охрана. Ще ви видя как ще гласувате”, посочи Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Забравих, че с „Възраждане” сте ангажирани да защитавате администрацията на президента. Дойде Пеевски и се уплашихте”, отвърна Атанасова от ДПС-НН.

„В много знаков ден избирате да приемате закони, които посягат върху институция, която олицетворява единството на нацията. Президентът представлява държавата. Абстрахираме се от конкретна фигура. Махането на член 14 е заплаха за националната сигурност. Президентът е стълб на държавността, администрацията му би следвало да бъде обезопасена. Премахването на този член крие рискове - дали няма да бъдат поставени подслушвателни устройства или бомба, отключва се вратата за заплаха на националната сигурност”, категоричен е Златан Златанов от „Възраждане”.

„В момента сме свидетели на евтин фарс и единствена цел - президентът да бъде публично унижен”, смята Юлиана Матеева от „Величие”.

„Вие правите ли разлика между институцията президент и администрацията? И коя администрация има таксиметрова компания НСО? Министър-председателят с какво пътува? Никой не засяга президента. Тук става въпрос за администрацията”, поясни Хамид Хамид от ДПС-НН.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    15 0 Отговор
    Тоя ли ман"гал внесе закон бе. Леле леле каква трагедия сме не е истина

    Коментиран от #5

    15:30 18.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Емигрант

    14 0 Отговор
    Този малограмажен мозък на снимката нали иска да маха охраната на Радев, сега защо не иска да махне армията охранители от НСО около НАМАГНИТЕНИЯ престъпник ? Какъв народ в Бългрия търпи тези тоталитарисри и диктатори от ГЕРБ и ДПС/НН, изобщо народ остана ли в България или само едно стадо овце ?

    Коментиран от #4

    15:35 18.09.2025

  • 4 8888

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Еничарите са най-безпощадни!

    15:36 18.09.2025

  • 5 Прав си!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Калин Стоянов е протеже на С.винкята ПееФ пък си и беше един посредствен милиционер.

    Коментиран от #11

    15:38 18.09.2025

  • 6 Загрижен

    1 0 Отговор
    Мислете за ОБЩАТА бе, хора

    15:39 18.09.2025

  • 7 8888

    9 0 Отговор
    Тоя си мисли, че Пеевски е вечен. Ами ако нещо стане и той вече не е там? Този еничарин няма да го вземат и за пазач на бостаните. Пробит е отвсякъде.

    Коментиран от #10

    15:39 18.09.2025

  • 8 Вие сте мафия

    9 0 Отговор
    Крадци

    15:41 18.09.2025

  • 9 Тоя

    9 0 Отговор
    църньо се тресе от злоба като говори от трибуната , отвратителни нападки , селски самохвалебствия и пълна простащина , по - лош език и от пиян хамалин в кръчма . Само и само да се слага на началника си ! Абсолютно безобразие и недопустимост , а председателстващият го остави и не го прекъсна докато избльова цялата си мизерия ! И той , киномана , депутат представи си ! Позор !

    15:41 18.09.2025

  • 10 Толкоз

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "8888":

    му е сивото вещество !

    15:42 18.09.2025

  • 11 И нивото

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    му на селски милиционер не е мръднало !

    15:43 18.09.2025

  • 12 8888

    9 0 Отговор
    Тоя нагледно показва какви са началниците в МВР!

    15:45 18.09.2025

  • 13 А тия от свинарника

    8 0 Отговор
    Ще ги ли вози НСО?

    15:49 18.09.2025

  • 14 Прав

    5 0 Отговор
    ли не може да седи , че яко държи пулта с две ръце ?

    15:55 18.09.2025

  • 15 кратун

    2 0 Отговор
    господ гледа

    15:55 18.09.2025

  • 16 Николов

    4 0 Отговор
    Куче циганска порода,което често сменя стопанина си.

    15:57 18.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол