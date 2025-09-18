Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Депутатите приеха на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало” за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента, съобщават от Нова телевизия. Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати. Предложението предизвика ожесточен спор между тях.

„Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

„Тук не говорим за отнемане на правото на президента, а на администрацията. Защо им трябва специален автомобил с буркан? Няма държавна администрация със специален режим”, каза Христо Гаджев от ГЕРБ.

„Чувам, че НСО е най-голямата таксиметрова компания. Защо в парламента има близо 200 шофьори? Кого возят, какво возят? В министерствата има над 1000 и всичко това се плаща от българските граждани. Докато тук лицемерно се говори за НСО на президента, какво правят 200 шофьори на НС? Нужни ли са на 240 депутати 200 шофьори? Между първо и второ четене ние ще внесем промени да се махне НСО на Пеевски. Не трябва да има депутат, който да използва НСО, освен председателя. И сега Пеевски искам да го видя колко е безстрашен да тръгне без охрана. Ще ви видя как ще гласувате”, посочи Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Забравих, че с „Възраждане” сте ангажирани да защитавате администрацията на президента. Дойде Пеевски и се уплашихте”, отвърна Атанасова от ДПС-НН.

„В много знаков ден избирате да приемате закони, които посягат върху институция, която олицетворява единството на нацията. Президентът представлява държавата. Абстрахираме се от конкретна фигура. Махането на член 14 е заплаха за националната сигурност. Президентът е стълб на държавността, администрацията му би следвало да бъде обезопасена. Премахването на този член крие рискове - дали няма да бъдат поставени подслушвателни устройства или бомба, отключва се вратата за заплаха на националната сигурност”, категоричен е Златан Златанов от „Възраждане”.

„В момента сме свидетели на евтин фарс и единствена цел - президентът да бъде публично унижен”, смята Юлиана Матеева от „Величие”.

„Вие правите ли разлика между институцията президент и администрацията? И коя администрация има таксиметрова компания НСО? Министър-председателят с какво пътува? Никой не засяга президента. Тук става въпрос за администрацията”, поясни Хамид Хамид от ДПС-НН.