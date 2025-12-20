Новини
Огнян Минчев: За да се проведат честни избори, не е важна технологията, а организацията

Огнян Минчев: За да се проведат честни избори, не е важна технологията, а организацията

20 Декември, 2025 18:12

В българската политика прехвърлянето на отговорност или опитите за това са ежедневие

Огнян Минчев: За да се проведат честни избори, не е важна технологията, а организацията - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Когато има желание едни избори да бъдат честни, не технологията е най-важна, а политическата и административната организация. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” политологът Огнян Минчев.

Изненадващо в дневния ред на парламента се появи втората редакция на оттегления бюджет за следващата година. Това предизвика ПП-ДБ да организира нов протест.

“В българската политика прехвърлянето на отговорност или опитите за това са ежедневие. Може би не само в България. Очевидно е, че поне в лицето на ГЕРБ, доколкото другите основни фигури в правителството не говорят твърде много, имаме подобен стремеж. Те искат да кажат, че сме им показали, че не ги искаме, подали са оставка и вече не носят отговорност за нещата. Вече отговорност носят тези, които ръководят протестите и ги организират”, обясни Минчев.

Политологът коментира думите на президента Румен Радев, че управляващите непочтено прехвърлят отговорността за провалите в управлението, овладяването на цените, дълговата спирала и социалната защита на хората върху други, включително чрез санкции срещу протестиращи граждани.

“В този смисъл Радев има право да говори така. Но другият въпрос е, че изказването му е напълно абстрактно и ние не знаем нито за кого точно говори, нито за какво”, смята Минчев.

Според него изненади с връчването на мандатите сигурно могат да се очакват, но те няма да имат особен смисъл. “Това е поради простата причина, че всички, които ходиха на тези консултации при президента, декларираха, че не се интересуват от създаване на ново правителство в този парламент. На когото и да бъде даден този мандат, ако се доверим на думите им, той ще бъде отминат така, както и първите два”, коментира той.

“Когато има желание едни избори да бъдат почтени, да бъдат честни и отразяващи волята на гражданите, не технологията на провеждането им е най-важна, а политическата и административната организация на тяхното провеждане. Този спор за това машини или хартия да се използва затъмнява факта, че именно тази организация куца сериозно и то от много време”, каза Минчев.

По думите му няма професионализация на изборната администрация, а промените в Избирателния кодекс винаги се правят в последния момент, въпреки препоръките на европейски институции с реноме в тази област. “Според тях промени трябва да се правят не за следващите, а за по-следващите избори, за да не се влияе по един неправомерен начин върху изборите”.

“Както хартията, така и машините имат своите плюсове и минуси. С машини почти никой вече не гласува, поне на територията на Европа, защото се опасяват от хакери, които могат да се намесят”, обясни Минчев.

Според него хартиеният вот винаги е носил своите рискове, тъй като на ниво СИК винаги могат да се правят манипулации, а и са се случвали - както купуване на гласове, така и контролиран вот. “Друг е въпросът, че чисто пропагандно обикновено се завишава ролята на тези деформации в отчитането на вота”.

“Няма нужда да коментираме желанията на Асен Василев, нито на който и да е друг политик. Това, което е очевидно, е, че има политическа борба между партиите на подалото оставка статукво и опозицията за това по какъв начин да бъде третиран протестът. Правителството не случайно подаде оставка толкова бързо. Основната цел беше да се потисне протеста”, обясни Минчев.

Според него ако се бяха заинатили и бяха казали, че ще подадат оставка тогава, когато те решат, е имало всички основания да смятаме, че протестът ще набира динамика. “Подаването на оставка обезсмисли протеста, като предотврати по-нататъшното му разрастване върху неговата собствена основа. Той беше против бюджета, след това против правителството”.

“От интерес на опозиционните партии е да се поддържа патосът на протеста, защото това мобилизира хората, повишава шансовете те да излязат да гласуват на самите избори и тези партии да получат по-голям дял от подадените гласове, както и по-голям брой гласоподаватели”, коментира той.

Според Минчев ако протестът постепенно започне да спада, предвид решението на поне част от протестиращите, че целите им са постигнати, то това ще има негативно въздействие именно върху тези неща.


