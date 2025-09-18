Пеевски след поредния провален вот на недоверие: Тези хора трябва да се научат какво е доблест. И аз ще им го покажа

„Това ще е резултатът три години и четири месеца“, коментира лаконично лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски след провала на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, цитиран от novini.bg.
Той очерта какво следва оттук насетне: „Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава. Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация, да се научат какво е доблест, която им липсва на тях, и аз ще им го покажа.“
„България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това.“
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 19 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #6, #21
17:21 18.09.2025
2 Пич
Коментиран от #23
17:22 18.09.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #12, #16
17:22 18.09.2025
4 Прасетата
17:23 18.09.2025
5 Г-н Пеевски
17:24 18.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Корпулентен Свинчо
17:26 18.09.2025
8 ООрана държава
17:26 18.09.2025
9 Асен
Коментиран от #24
17:26 18.09.2025
10 Питам:
17:27 18.09.2025
11 Цвете
17:27 18.09.2025
12 честен ционист
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Вазелин найти мне надо
И намазаться везде
О-о-о...
17:28 18.09.2025
13 Стига бе...
Коментиран от #25
17:28 18.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цвете
17:28 18.09.2025
16 Ганю Алеков
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":От вашите демократи е П-ски, получи награда за борба против Русия, заедно с Бойко и Кирчо.
17:29 18.09.2025
17 Цвете
17:29 18.09.2025
18 Седящия бик
17:30 18.09.2025
19 Ужас
Коментиран от #27
17:31 18.09.2025
20 Промяна
17:32 18.09.2025
21 Промяна
До коментар #1 от "Някой":А ти койискаш няколко платени от дълбоката държава които грабят безнаказано държавата ни и тероризират институцииге
17:33 18.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Промяна
До коментар #2 от "Пич":Пеевски излезе и каза кой кой е и шарлатаните онемяха
17:34 18.09.2025
24 Промяна
До коментар #9 от "Асен":9 ти ли си правораздавател хахахахаха
17:35 18.09.2025
25 Промяна
До коментар #13 от "Стига бе...":А аз не мога да разбера как шепа шарлатани 5 години овладяха държавата ни над законите са и се считат за недосегаеми Това не разбирам
Коментиран от #40
17:36 18.09.2025
26 Промяна
До коментар #22 от "Като те тресне":Още един правораздавател тукЗначи тук се раздават присъди
17:38 18.09.2025
27 Промяна
До коментар #19 от "Ужас":19 Изобщо не си виждал Булгартабак а драскаш лъжи
Коментиран от #37
17:39 18.09.2025
28 Наивник на средна възраст
17:39 18.09.2025
29 БРАВО
Коментиран от #31, #35
17:43 18.09.2025
30 Димитър Георгиев
Коментиран от #41
17:43 18.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дедо
17:44 18.09.2025
33 София
17:44 18.09.2025
34 Пеевски
Дръж здраво фронта, Деляне!
17:44 18.09.2025
35 Миро
До коментар #29 от "БРАВО":Ти ма.н.гал ли си, какъв си?
17:44 18.09.2025
36 Шарлатаните
Никога повече тия крадци на власт!
17:45 18.09.2025
37 Наивник на средна възраст
До коментар #27 от "Промяна":ха ха ха и по какъв повод е този изказ - 5 фабрики за производство на цигари,от които софийската и благоевградската модерни,2 фабрики за преработка на тютюн.Пазар - да ти се работи,а ко стана - бизнес за трилиони го харизахме(разбихме)за да угодим,едно на западните производители и второ - за да вземем някакви комисиони ... ще говориш за Булгартабак - в сравнение с него не любимият ви Боташ,не златната концесия,не Нефтохим,сравнение няма за подобно национално предателство.Ма мълчите,даже КТБ е детска играчка в сравнение с този бизнес,пак подчертавам,за трилиони....
17:46 18.09.2025
38 Тома
17:47 18.09.2025
39 Шаран БГ
И заканата му звучи доста назидателно, надменно и бих казал - властово-деспотично. На кое казва " държава" все пак! Ако е до тиранично налагане на правила , закони , данъци , разпореждания – Г Р Е Ш И !! Няма ли кой да го "светне" ? Този човек се е забравил !! Нещо като "тиха лудост" - поне за сега .............
Би следвало да помисли за по-сериозна охрана. Такова корпулентно тяло е хубава и лесно прицелна мишена !!
17:47 18.09.2025
40 3680
До коментар #25 от "Промяна":5 години ли? Ти сериозно ли? 35 години грабят, разбиват и унищожават, всички политици! Я ми кажи някой, който да е бил честен и почтен ( освен Желю Желев), да е направил нещо за хората и държавата. Няма такива политици, няма. Докопват се до каквато и да е власт, бързат, грабят, мъкнат, че... няма време!
17:48 18.09.2025
41 Промяна
До коментар #30 от "Димитър Георгиев":А аз искам да изметем ШАРЛАТАНИТЕ
17:51 18.09.2025