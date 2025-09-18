Новини
Пеевски след поредния провален вот на недоверие: Тези хора трябва да се научат какво е доблест. И аз ще им го покажа

18 Септември, 2025 17:20

„България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това.“, коментира лидерът на "ДПС- Ново начало"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Това ще е резултатът три години и четири месеца“, коментира лаконично лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски след провала на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, цитиран от novini.bg.

Той очерта какво следва оттук насетне: „Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава. Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация, да се научат какво е доблест, която им липсва на тях, и аз ще им го покажа.“

„България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    43 3 Отговор
    Леле, тоя ще ни учи на доблест!

    Коментиран от #6, #21

    17:21 18.09.2025

  • 2 Пич

    38 3 Отговор
    Пеевски - антисоросоид !!! Мигам , щипем се и заеквам !!!

    Коментиран от #23

    17:22 18.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    19 12 Отговор
    Това прасе е гарант на путинофилите.

    Коментиран от #12, #16

    17:22 18.09.2025

  • 4 Прасетата

    24 3 Отговор
    Умират с доблест по Коледа без да квичат. Да да ама не голямо квичане го чака

    17:23 18.09.2025

  • 5 Г-н Пеевски

    7 14 Отговор
    довършете започнатото, вкарайте Ахмед Доган в затвора до животно, дайте пример за вашата доблест, иначе оставате просто един лъжец, който хвърля прах в очите на хората с някакви си ПИАР изпълнения. Искаме Ахмед Доган в затвора!!!

    17:24 18.09.2025

  • 7 Корпулентен Свинчо

    19 2 Отговор
    и доблест??? 🤣🤣🤣😂😂😂😂

    17:26 18.09.2025

  • 8 ООрана държава

    22 2 Отговор
    Е тоя ООра държата с главно Д след днеска, вдигна кръвното момчето от 20те метра ходене пеша с 10 човека охрана и 30 лилав антураж

    17:26 18.09.2025

  • 9 Асен

    19 1 Отговор
    Мафиот ще показва доблест ти да видиш?

    Коментиран от #24

    17:26 18.09.2025

  • 10 Питам:

    24 2 Отговор
    Тази сутрин видяхте ли му охраната? Доста смугла с типични черти от братска Индия и отзад няколко цигански барона! Те това е новия ЦАР ДЕБЕЛЯН! Братя българи и български граждани от турски произход ПОМИСЛЕТЕ СИ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА........

    17:27 18.09.2025

  • 11 Цвете

    15 1 Отговор
    ТИ СИ ШУТА НА ПАРЛАМЕНТА. ЗАЩО ТЕ Е ШУБЕ, ДА СЕ ДВИЖИШ " СВОБОДНО " ???? ЯВНО ИМАШ ГУЗНА СЪВЕСТ, АКО ИЗОБЩО ИМАШ ПОНЯТИЕ, КАКВО ОЗНАЧАВА ТАЗИ ДУМА???? ПОЛЪХ ОТ ДАЛЕЧЕ. 😂😂😅😂😅😂😅😂

    17:27 18.09.2025

  • 12 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Вазелин найти мне надо
    И намазаться везде
    О-о-о...

    17:28 18.09.2025

  • 13 Стига бе...

    16 2 Отговор
    Пеевски и доблест? Пеевски и почтеност? Пеевски и истина? Колко е нагъл и безсрамен този човек! Явно вярва, че е единствен... Не мога да разбера, как така начело на държавата ни са такива малоумници, открити наглеци и простаци. Като капак на всичко са и доста ограничени интелектуално.

    Коментиран от #25

    17:28 18.09.2025

  • 15 Цвете

    9 0 Отговор
    ТИ СИ ШУТА НА ПАРЛАМЕНТА. ЗАЩО ТЕ Е ШУБЕ, ДА СЕ ДВИЖИШ " СВОБОДНО " ???? ЯВНО ИМАШ ГУЗНА СЪВЕСТ, АКО ИЗОБЩО ИМАШ ПОНЯТИЕ, КАКВО ОЗНАЧАВА ТАЗИ ДУМА???? ПОЛЪХ ОТ ДАЛЕЧЕ. 😂😂😅😂😅😂😅😂

    17:28 18.09.2025

  • 16 Ганю Алеков

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    От вашите демократи е П-ски, получи награда за борба против Русия, заедно с Бойко и Кирчо.

    17:29 18.09.2025

  • 17 Цвете

    6 1 Отговор
    ТИ СИ ШУТА НА ПАРЛАМЕНТА. ЗАЩО ТЕ Е ШУБЕ, ДА СЕ ДВИЖИШ " СВОБОДНО " ???? ЯВНО ИМАШ ГУЗНА СЪВЕСТ, АКО ИЗОБЩО ИМАШ ПОНЯТИЕ, КАКВО ОЗНАЧАВА ТАЗИ ДУМА???? ПОЛЪХ ОТ ДАЛЕЧЕ. 😂😂😅😂😅😂😅😂

    17:29 18.09.2025

  • 18 Седящия бик

    7 1 Отговор
    Велик е Маниту. Великия вожд Дебелия Шопар обеща ; България ще я има. Без българите, кой ще храни племената от Максуда, Факултета, Столипиново и останалите катуни? Слава на Великия Вожд, България ще я има.

    17:30 18.09.2025

  • 19 Ужас

    10 1 Отговор
    След Булгартабак,КТБ и кражбите по магнитските тоя станал много доблестен сигурно в Дубай са го научили

    Коментиран от #27

    17:31 18.09.2025

  • 20 Промяна

    2 6 Отговор
    Пеевски най после им каза в прав текст на соросните безделници научили се в последните 5 години да грабят и да са над българските закони

    17:32 18.09.2025

  • 21 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    А ти койискаш няколко платени от дълбоката държава които грабят безнаказано държавата ни и тероризират институцииге

    17:33 18.09.2025

  • 23 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пеевски излезе и каза кой кой е и шарлатаните онемяха

    17:34 18.09.2025

  • 24 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    9 ти ли си правораздавател хахахахаха

    17:35 18.09.2025

  • 25 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Стига бе...":

    А аз не мога да разбера как шепа шарлатани 5 години овладяха държавата ни над законите са и се считат за недосегаеми Това не разбирам

    Коментиран от #40

    17:36 18.09.2025

  • 26 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Като те тресне":

    Още един правораздавател тукЗначи тук се раздават присъди

    17:38 18.09.2025

  • 27 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ужас":

    19 Изобщо не си виждал Булгартабак а драскаш лъжи

    Коментиран от #37

    17:39 18.09.2025

  • 28 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор
    Той и доблест....защо те охраняват 5 човека бре доблестното????Да не би защото доблестно очакваш,или пак да те напердашат,или .....кой знае - я медал за храброст пред строя,я медал по друг повод.....за доблест говори - ако беше доблестен щеше лично да присъстваш на процеса по Магнитски и яростно да разобличиш тази "неправда.... ма доблест за това нямаше - тишина,бяла тишина....язък за дядото ти.......на мама доблестното то....и.... само страхливите викат за да вземат "превес" в спора.....

    17:39 18.09.2025

  • 29 БРАВО

    2 3 Отговор
    НАЙ ДОБРИЯТ ПОЛИТИК ,КОЙТО НАИСТИНА МИСЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ,САМО ТЪПАЦИТЕ НЕМОГАТ ДА ГО РАЗБЕРАТ,НО ЩЕ ДОЙДЕ ДЕНЯТ ,КОГАТО ЩЕ ГО ОСЪЗНАЯТ.

    Коментиран от #31, #35

    17:43 18.09.2025

  • 30 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор
    Да изметем Пеевски от държавата! Задача номер едно!!!

    Коментиран от #41

    17:43 18.09.2025

  • 32 Дедо

    3 1 Отговор
    За всяко прасе идва Коледа!

    17:44 18.09.2025

  • 33 София

    2 1 Отговор
    Доблест от дидката...УЖАС!

    17:44 18.09.2025

  • 34 Пеевски

    1 2 Отговор
    да не изпуска Борисов от поглед, щото онзи само за сглобки с Шарлатаните мисли!

    Дръж здраво фронта, Деляне!

    17:44 18.09.2025

  • 35 Миро

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "БРАВО":

    Ти ма.н.гал ли си, какъв си?

    17:44 18.09.2025

  • 36 Шарлатаните

    1 0 Отговор
    на Радев са най лошото нещо, което се случи на България последните години!

    Никога повече тия крадци на власт!

    17:45 18.09.2025

  • 37 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    ха ха ха и по какъв повод е този изказ - 5 фабрики за производство на цигари,от които софийската и благоевградската модерни,2 фабрики за преработка на тютюн.Пазар - да ти се работи,а ко стана - бизнес за трилиони го харизахме(разбихме)за да угодим,едно на западните производители и второ - за да вземем някакви комисиони ... ще говориш за Булгартабак - в сравнение с него не любимият ви Боташ,не златната концесия,не Нефтохим,сравнение няма за подобно национално предателство.Ма мълчите,даже КТБ е детска играчка в сравнение с този бизнес,пак подчертавам,за трилиони....

    17:46 18.09.2025

  • 38 Тома

    0 0 Отговор
    Мамута когато изяде здравия бой в Дубай от руснаците стана като писе след това.Лошото е че тука няма кой да го повтори

    17:47 18.09.2025

  • 39 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Лошо, много лошо !! Прекалено лошо и не се търпи !! Този човек знае какво е д е м о к р а ц и я, дори знае какво е д о б л е с т !? Ясно ли ти е "стадо" балканско ??
    И заканата му звучи доста назидателно, надменно и бих казал - властово-деспотично. На кое казва " държава" все пак! Ако е до тиранично налагане на правила , закони , данъци , разпореждания – Г Р Е Ш И !! Няма ли кой да го "светне" ? Този човек се е забравил !! Нещо като "тиха лудост" - поне за сега .............
    Би следвало да помисли за по-сериозна охрана. Такова корпулентно тяло е хубава и лесно прицелна мишена !!

    17:47 18.09.2025

  • 40 3680

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    5 години ли? Ти сериозно ли? 35 години грабят, разбиват и унищожават, всички политици! Я ми кажи някой, който да е бил честен и почтен ( освен Желю Желев), да е направил нещо за хората и държавата. Няма такива политици, няма. Докопват се до каквато и да е власт, бързат, грабят, мъкнат, че... няма време!

    17:48 18.09.2025

  • 41 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Димитър Георгиев":

    А аз искам да изметем ШАРЛАТАНИТЕ

    17:51 18.09.2025

