Пеевски след поредния провален вот на недоверие: Тези хора трябва да се научат какво е доблест. И аз ще им го покажа

„Това ще е резултатът три години и четири месеца“, коментира лаконично лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски след провала на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, цитиран от novini.bg.

Той очерта какво следва оттук насетне: „Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава. Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация, да се научат какво е доблест, която им липсва на тях, и аз ще им го покажа.“

„България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това.“