Бабикян: Борисов е готов да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява

ДПС-НН е захапало от ГЕРБ и процесът може да се окаже електорално неприятен за ГЕРБ. Това казах в нощта на изборите и коментарът ми беше посрещнат смущаващо, каза PR- eкспертът Арман Бабикян, бивш депутат от "Ние идваме", в интервю пред БНР.

В предаването "Нещо повече" той коментира днешният скандал между Асен Василев от ПП-ДБ и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски пред един от блокираните входове на НС, както и влиянието на Пеевски в държавата и върху управляващото мнозинство.

"Позицията, в която е Пеевски, го принуждава да се държи по този начин. Той няма други начини за легитимация. И може да се докаже само чрез прозападния курс на България, за да принуди тези партии, които го пратиха в списъка "Магнитски", да говорят с него, защото на тях им трябва някой за разговор, някой от когото зависят събитията в страната", каза Бабикян.

Според него в скандала между Асен Василев и Делян Пеевски пред НС, "със сигурност победи този, който имаше по-малко просташки език":

"За мен няма как Пеевски да е победител. Нивото на разговор беше на нивото селска кръчма, където вероятно разговорят по-възпитано."

Относно днешния протест на ПП-ДБ с блокиране на входове на НС пиар експертът посочи, че не са забелязали, че да се организира протест се изискват повече умения и солидни аргументи.

"Но опитът им да разнообразят начина на протеста показва, че има търсене поне от тяхна страна. А човек с ниво на общуване като на Пеевски, никога няма да бъде избран да лидира държавата, това поне е сигурно. Да, Пеевски е фактор. Но и по време на третото правителство на Борисов, през квотата на патриотите, беше настанил свои министри и беше незаобиколим фактор. Но влизане във власт през официални вход на държавата на човек, който е ангажиран със сексуални просташки намеци, просто няма как да се случи", убеден е Арман Бабикян.

Според него Борисов изглежда по отчаян и е заявил, че няма за гласува във вота, "което е ясен знак, че е готов да отиде на избори, защото има мнозинство":

"Готов е да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява. Борисов е в слабата позиция, доколкото Пеевски го експлоатира изцяло, но знае кога да хвърли картите на масата."