Бабикян: Борисов е готов да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява

ДПС-НН е захапало от ГЕРБ и процесът може да се окаже електорално неприятен за ГЕРБ. Това казах в нощта на изборите и коментарът ми беше посрещнат смущаващо, каза PR- eкспертът Арман Бабикян, бивш депутат от "Ние идваме", в интервю пред БНР.
В предаването "Нещо повече" той коментира днешният скандал между Асен Василев от ПП-ДБ и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски пред един от блокираните входове на НС, както и влиянието на Пеевски в държавата и върху управляващото мнозинство.
"Позицията, в която е Пеевски, го принуждава да се държи по този начин. Той няма други начини за легитимация. И може да се докаже само чрез прозападния курс на България, за да принуди тези партии, които го пратиха в списъка "Магнитски", да говорят с него, защото на тях им трябва някой за разговор, някой от когото зависят събитията в страната", каза Бабикян.
Според него в скандала между Асен Василев и Делян Пеевски пред НС, "със сигурност победи този, който имаше по-малко просташки език":
"За мен няма как Пеевски да е победител. Нивото на разговор беше на нивото селска кръчма, където вероятно разговорят по-възпитано."
Относно днешния протест на ПП-ДБ с блокиране на входове на НС пиар експертът посочи, че не са забелязали, че да се организира протест се изискват повече умения и солидни аргументи.
"Но опитът им да разнообразят начина на протеста показва, че има търсене поне от тяхна страна. А човек с ниво на общуване като на Пеевски, никога няма да бъде избран да лидира държавата, това поне е сигурно. Да, Пеевски е фактор. Но и по време на третото правителство на Борисов, през квотата на патриотите, беше настанил свои министри и беше незаобиколим фактор. Но влизане във власт през официални вход на държавата на човек, който е ангажиран със сексуални просташки намеци, просто няма как да се случи", убеден е Арман Бабикян.
Според него Борисов изглежда по отчаян и е заявил, че няма за гласува във вота, "което е ясен знак, че е готов да отиде на избори, защото има мнозинство":
"Готов е да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява. Борисов е в слабата позиция, доколкото Пеевски го експлоатира изцяло, но знае кога да хвърли картите на масата."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 каква мощ
22:46 18.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ганс Зайдел
22:47 18.09.2025
4 Пустиняк
22:49 18.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Промяна
Коментиран от #7, #10, #13, #15
22:59 18.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 На каква мощ се надява този дерибей
Коментиран от #14, #20
23:01 18.09.2025
9 сенки от миналото
23:01 18.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Никой
Делян Пеевски е в Магнитски - докато е жив - в САЩ няма амнистии - влизаш в затвора.
23:03 18.09.2025
12 тиририрам
Както и да си делят гласовете, пак ще са малцинство.
23:11 18.09.2025
13 Така ли?
До коментар #6 от "Промяна":Само дето ДАНС не е ваша.
23:13 18.09.2025
14 нннн
До коментар #8 от "На каква мощ се надява този дерибей":Българите като отидат за гъби, ромите и помаците са мнозинство.
Коментиран от #18
23:16 18.09.2025
15 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "Промяна":Разкарай се, ченге недоучило! 🤣
23:17 18.09.2025
16 ООрана държава
23:28 18.09.2025
17 Зайо Байо
Хамелеоните дори вземат уроци от него как да се пребоядисват , когато и както му е угодно.
23:51 18.09.2025
18 Аха
До коментар #14 от "нннн":Искаш да кажеш като им изхвълят гласовете "в последните секунди"?
Крайно време е някой да опере пешкира за тези номера!
23:57 18.09.2025
19 тиквенсониада
Как не му измислиха нещо красиво , елегантно , фино , изящно , човечно , а не такива груби и недодялани все ?
Защо ли ? Заради всенародна любов или заради характерни черти ?
Коментиран от #21
23:57 18.09.2025
20 Бойко
До коментар #8 от "На каква мощ се надява този дерибей":Няма но българите масово не гласуват и затова помаци и цигани ще ни управлЯват.
00:01 19.09.2025
21 а защо
До коментар #19 от "тиквенсониада":ситуацията е същата и за останалата пасмина изживяваща се като вожд в България?
00:04 19.09.2025
22 Цялата
ТОЛКОВА МОГАТ!
Толкова са безпомощни.
00:07 19.09.2025