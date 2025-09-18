Новини
България »
Всички градове »
Бабикян: Борисов е готов да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява

Бабикян: Борисов е готов да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява

18 Септември, 2025 22:45 967 22

  • арман бабикян-
  • бойко борисов-
  • избори-
  • делян пеевски-
  • мощ

Според PR-експерта в скандала между Асен Василев и Делян Пеевски пред НС, "със сигурност победи този, който имаше по-малко просташки език": "За мен няма как Пеевски да е победител. Нивото на разговор беше на нивото селска кръчма, където вероятно разговорят по-възпитано."

Бабикян: Борисов е готов да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ДПС-НН е захапало от ГЕРБ и процесът може да се окаже електорално неприятен за ГЕРБ. Това казах в нощта на изборите и коментарът ми беше посрещнат смущаващо, каза PR- eкспертът Арман Бабикян, бивш депутат от "Ние идваме", в интервю пред БНР.

В предаването "Нещо повече" той коментира днешният скандал между Асен Василев от ПП-ДБ и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски пред един от блокираните входове на НС, както и влиянието на Пеевски в държавата и върху управляващото мнозинство.

"Позицията, в която е Пеевски, го принуждава да се държи по този начин. Той няма други начини за легитимация. И може да се докаже само чрез прозападния курс на България, за да принуди тези партии, които го пратиха в списъка "Магнитски", да говорят с него, защото на тях им трябва някой за разговор, някой от когото зависят събитията в страната", каза Бабикян.

Според него в скандала между Асен Василев и Делян Пеевски пред НС, "със сигурност победи този, който имаше по-малко просташки език":

"За мен няма как Пеевски да е победител. Нивото на разговор беше на нивото селска кръчма, където вероятно разговорят по-възпитано."

Относно днешния протест на ПП-ДБ с блокиране на входове на НС пиар експертът посочи, че не са забелязали, че да се организира протест се изискват повече умения и солидни аргументи.

"Но опитът им да разнообразят начина на протеста показва, че има търсене поне от тяхна страна. А човек с ниво на общуване като на Пеевски, никога няма да бъде избран да лидира държавата, това поне е сигурно. Да, Пеевски е фактор. Но и по време на третото правителство на Борисов, през квотата на патриотите, беше настанил свои министри и беше незаобиколим фактор. Но влизане във власт през официални вход на държавата на човек, който е ангажиран със сексуални просташки намеци, просто няма как да се случи", убеден е Арман Бабикян.

Според него Борисов изглежда по отчаян и е заявил, че няма за гласува във вота, "което е ясен знак, че е готов да отиде на избори, защото има мнозинство":

"Готов е да отиде на избори, докато Пеевски не е набрал още мощта, на която се надява. Борисов е в слабата позиция, доколкото Пеевски го експлоатира изцяло, но знае кога да хвърли картите на масата."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каква мощ

    4 1 Отговор
    може да имат български неможачи?

    22:46 18.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганс Зайдел

    14 1 Отговор
    Пеевски е бъзе като Боко. Я как панически действат.

    22:47 18.09.2025

  • 4 Пустиняк

    16 0 Отговор
    Бе и двата шопара са за въже. Или поне за панделата, кви избори ва гонат?!?

    22:49 18.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Промяна

    4 9 Отговор
    Отиваме на избори администрация е наша МВР наше Ше надпишем пак протоколите Делян купува Ромски махали Турски махали и ние ГЕРБ заедно с Пеевски ще имаме 150 депутати

    Коментиран от #7, #10, #13, #15

    22:59 18.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На каква мощ се надява този дерибей

    14 1 Отговор
    Толкова ли много роми и помаци има че да гласуват за него. Не ми се вярва. Само с фалшификации печелят и той и тиквата.

    Коментиран от #14, #20

    23:01 18.09.2025

  • 9 сенки от миналото

    7 2 Отговор
    "Аз ще уволня Борисов!" - заканваше се Яни Янев и от тогава : Мая Корнела, Киро Бабикян и мн.др.. все закани...

    23:01 18.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    9 0 Отговор
    Не се интересуваме от политика - някакви дедовци се боричкат - ми правете си ги тези неща на селският площад - не пред къщите на хората - се разправят - кой е дедо и кой още по-дедо.

    Делян Пеевски е в Магнитски - докато е жив - в САЩ няма амнистии - влизаш в затвора.

    23:03 18.09.2025

  • 12 тиририрам

    7 0 Отговор
    ДПС няма откъде да набере мощ, освен ако не си преливат гласове с ГЕРБ.
    Както и да си делят гласовете, пак ще са малцинство.

    23:11 18.09.2025

  • 13 Така ли?

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Само дето ДАНС не е ваша.

    23:13 18.09.2025

  • 14 нннн

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "На каква мощ се надява този дерибей":

    Българите като отидат за гъби, ромите и помаците са мнозинство.

    Коментиран от #18

    23:16 18.09.2025

  • 15 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Разкарай се, ченге недоучило! 🤣

    23:17 18.09.2025

  • 16 ООрана държава

    3 1 Отговор
    На шиши му е добре, има 131 депутата, за какво са му избори

    23:28 18.09.2025

  • 17 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Бат Бойче е толкоз велик , че е готов да протестира срещу своята си ШАЙКА и своите си хора , само и само да изглежда БОГОподобен , БОГОпомазан и СВРЪХчовешки !
    Хамелеоните дори вземат уроци от него как да се пребоядисват , когато и както му е угодно.

    23:51 18.09.2025

  • 18 Аха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Искаш да кажеш като им изхвълят гласовете "в последните секунди"?
    Крайно време е някой да опере пешкира за тези номера!

    23:57 18.09.2025

  • 19 тиквенсониада

    4 0 Отговор
    Защо на Бойо са му дали прякорите Тиква , Тулуп , Мутра , бай Ганьо Банкянски .....?
    Как не му измислиха нещо красиво , елегантно , фино , изящно , човечно , а не такива груби и недодялани все ?
    Защо ли ? Заради всенародна любов или заради характерни черти ?

    Коментиран от #21

    23:57 18.09.2025

  • 20 Бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "На каква мощ се надява този дерибей":

    Няма но българите масово не гласуват и затова помаци и цигани ще ни управлЯват.

    00:01 19.09.2025

  • 21 а защо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "тиквенсониада":

    ситуацията е същата и за останалата пасмина изживяваща се като вожд в България?

    00:04 19.09.2025

  • 22 Цялата

    0 0 Отговор
    розово дясна и възрожденско пиринска опози е заета 24 часа с една единствена цел - да внася интрижки между ГЕРБ И ДПС.

    ТОЛКОВА МОГАТ!

    Толкова са безпомощни.

    00:07 19.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол