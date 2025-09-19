Новини
Божидар Божанов: Борисов е смачкан, притиснат, не решава той, а Пеевски

19 Септември, 2025 10:21 697 21

Охрана от НСО, която да го вкарва през гаража - ползват единствено председателят на парламента, премиерът. Пеевски го ползва по силата на едно изключение - че при сигнал за конкретна застрашеност комисията може да определи и други лица за неограничено време

"Пеевски очевидно е завладял държавата. При този вот на недоверие това стана ясно най-ярко". Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ.

Той обясни за мотивите за вчерашната им акция на входовете на Народното събрание:

"Има едни привилегии - той няма нужда от тях, но ги използва само защото може. Охрана от НСО, която да го вкарва през гаража - ползват единствено председателят на парламента, премиерът. Пеевски го ползва по силата на едно изключение - че при сигнал за конкретна застрашеност комисията може да определи и други лица за неограничено време. Нашата информация е, че го охраняват 3 групи охранители - НСО, Жандармерия и частни охранители. Въпросът е колко струва това на българските граждани".

По думите му проблемът е, че един депутат се ползва с привилегии, които "сигурно и премиерът няма". Според него това не е редно.

За него агресивната реч не е в основата на някакъв проблем, а е следствие:

"Когато виждаш, че институциите не функционират по начина, по който следва, че властта не се упражнява легитимно, а по друг начин, на някои депутати, без това да е координирана политика на една или друга политическа сила, изпадат в по-емоционални изразни средства. Не казвам, че е приемливо, но първопричината е другото, което води до намаляване на качеството на дебата и разпад по всички останали части на институциите. Нека да борим първопричината".

От ПП-ДБ предлагат само председателят на НС и премиерът да се охраняват от НСО, а министрите да ползват транспорт от НСО.

"Пеевски е това - човекът, който държи папките с компроматите срещу политици, прокурори, министри. Пеевски действително има много информация", отбеляза Божанов в предаването "Преди всички". По думите му обаче не всичко, казано от Пеевски, е вярно.

Той напомни какви са аргументите им за "завладяната държава". Според него дебатът е показал, че управляващите нямат отговори на тях:

"Управляващите видимо знаят за тези неща и не ги опровергаха. Избраха да подходят по-хашлашки".

За него има бездействие по ключови въпроси.

Създават среда, за да доовладеят службите, които след това им осигуряват това опозицията да бъде следена, снимана, да се търсят компромати, смята Божидар Божанов.

"Малката законодателна програма на ДПС-НН ще се изпълнява приоритетно. Борисов вече явно се е съгласил", коментира още депутатът. По думите му проектът им за закриване на КПК е различен от този на Пеевски. И обясни:

"Пеевски иска просто да направи едно прегрупиране. Скелетите ще се преместят от единия гардероб в другия гардероб, даже може да си останат в същия гардероб, тъй като тази част на КПК продължава да стои в сградата на ДАНС на "Черни връх"".

"Борисов, бидейки в жалката позиция да е абсолютно смачкан от Пеевски, си търси някакви опорни точки, с които да задоволи недоволния им електорат от това, че Пеевски им превзема партията и че върши неща, които не са непременно евроатлантически и със сигурност не са десни. Борисов е в много крива ситуация от своя гледна точка - смачкан е, притиснат е в ъгъла, не може да взима решения, не взима той решенията, Пеевски ги взима. Може би той си търси накъде да избие", изказа мнението си Божидар Божанов.

Според него съдът дължи отговори относно прилагането на закона и процедурите, по които се прилага законът. Коментара му бе във връзка със случаите с варненския кмет Коцев и бившия зам.-кмет на София Барбутов.


  • 1 Българин

    3 9 Отговор
    Пеевски е определен да управлява България по времето на Царя! А ти си определен да си боклук и няма какво да окаш!

    Коментиран от #10

    10:22 19.09.2025

  • 2 Един

    6 2 Отговор
    При този вот стана ясно, че БСП и ИТН са гнусни продажници - те са големия проблем, не Борисов и Пеевски. БСП и ИТН трябва да бъдат изринати от НС

    Коментиран от #5

    10:24 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Как беше с мазното кафе ... Тогава кой беше продажник?

    10:25 19.09.2025

  • 6 бою циганина

    2 2 Отговор
    имам внучета и крада милиарди

    10:25 19.09.2025

  • 7 Пеевски , Пеевски

    6 2 Отговор
    Понеделник сутрин- Пеевски, Вторник сутрни Пеевски, Срада сутрин Пеевски. Писна ми, ПъПъДъБъ - грлейдте си ваша кошарка , че и вие нещо спихнати ми се виждате, смачкани, електората ви и той линее.

    Коментиран от #14

    10:26 19.09.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    2 1 Отговор
    Частната фирма която охранява Пеевски може да подскаже кой отгледа Пеевски и кой контролира политико корпоративната партия ДПС-ново начало.Това ще даде отговор на безброй въпроси които вълнуват обществото.

    10:27 19.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Др. Пеевски

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Лекувай се, не си добре. Не се тревожи, не те съдим, за лудите не се говори с лошо!

    10:29 19.09.2025

  • 11 Дориана

    1 3 Отговор
    Много ясно ! Всички знаят , че Борисов образно казано отдавна е " Бита карта" И той сам го допусна поради неистовото му желание да се задържи на власт на всяка цена. Колкото по- бързо осмисли и разбере положението в което е изпаднал , толкова по- добре за България, защото той ще носи отговорността за пълзящата диктатура, която завладява България под неговия "чадър"

    10:32 19.09.2025

  • 12 дядо йоца гледа

    4 1 Отговор
    така е божанка ама вие от пп дб като не ставате и за чеп за зеле така ще е на следващите избори след 3 години дпс нн ще е втора политическа сила а вие заедно с крущарския бат танас кирцата кокорестия и сапунчето ще сте извън парламента президента отчете като грешка че ви натрапи на българския народ- пп дб

    10:32 19.09.2025

  • 13 горски

    5 1 Отговор
    Ха ха и вие ли сте алтернативата смешници? Нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция! Вида му такъв, облеклото му такова, обувките му такива, щампите му досадни и омръзнали на всички, а те го бутат за лидер. Ми никога няма да се случи. Псевдо демократите от да България заедно с либералните анархисти от ПП ограбиха България и след като на правиха съдебната реформа сега протестират срещу нея. Ало Божинов скрий се някъде че сте големи въздухари и обирджии. И кой /КОЙ/ ще я реализира тази алтернатива с поне 121 депутати? Не, вие не искате да падне правителството, а се опитвате да извивате ръце, за да ви приемат в него, за сметка на Пеевски! А го правите днес, за да има натиск върху съда по ареста на Коцев.

    10:33 19.09.2025

  • 14 Мутра

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пеевски , Пеевски":

    Жалко, че не забраниха чалгара навремето, имаше такава инициатива. А за Пеевски, какво да коментирам човекоподобен лой, който ще бъде забравен по бързо от предишни “големци” мутри.

    10:33 19.09.2025

  • 15 О с т а в к а!

    1 3 Отговор
    Референдум за запазване на български лЪв, Валутен Борд и Кеш.
    Оставка! БКП, ДПС, ГЕРБ, ПП, ДБ, СДС, ИТН - проклятието на Еврогария.
    Оставка! Референдум за излизане от "коалиция на желаещите" без решение на НС!
    Референдум за Запазване на Валутен Борд, Кеш и български лЪв!
    Оставка, България не ви е бащиния! Унгария, Чехия, Полша, Румъния, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Исландия, Британия си запазиха паричните единици.
    Оставка.

    10:33 19.09.2025

  • 16 име

    4 0 Отговор
    Тоя няма ли кой да го подстриже, че да заприлича на човек?!

    10:33 19.09.2025

  • 17 Кандидат емигрант

    1 2 Отговор
    Май ще стягам куфарите на стари години

    10:37 19.09.2025

  • 18 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    И така поредният вот на недоверие е в историята. Сигурно има за какво да се иска оставка, но първо трябва да се говори с факти, а не да ке квичи до умопомрачение "завладяна държава". Второ и по-важно е какво обещаваш след оставката. В случая обещаха на стадото среден пръст, демек нищо освен фрази лишени от съдържание. Остана въпросът защо ПП паднаха толкова ниско, че да застанат до най-антибългарската партия - Израждане? Свъзващото звено е че ПП си остават проект на най-големия безродник-този в президентството.

    10:40 19.09.2025

  • 19 Оставка

    0 1 Отговор
    Вече не плащате Кеш за паспорт, задължително с карта! Взимат ви отпечатъците на 2-те ръце, , показалци, безиименни, средни, кутрета. Палците бяха взети при предишните паспорти. Не на цифровата Диктатура и цифровият еврошийт. Телата ни са НАШИ, биометричните ни Данни са НАШИ! Софт за лицево разпознаване, ЛИЦАТА НИ СА НАШИ! Очите ни са наши, прозорецът към света! След година две ще въведете Ирисова идентификация, не на цифровата диктатура.
    Оставка!

    10:45 19.09.2025

  • 20 Някой

    1 0 Отговор
    Според мен най-важният министър е министъра на финансите, за това и той трябва да се охранява от НСО.
    А пък президентската длъжност и институция е една ситекурта длъжност.

    В други парламентарно управляванин държави като нашата няма вицепрезидент, пример Чехия.
    Вицепрезидент е нужен на президентските републики като САЩ, на парламентарните републики като Бъргария не им трябва вицепрезидент.

    10:49 19.09.2025

  • 21 дядото

    1 0 Отговор
    ЩЕ,ЩЕ. След краха на бсп от "дружбата" с турските партии е ред на герб. назрява конфликт между боко и шиши с не предизвестен край

    10:49 19.09.2025

