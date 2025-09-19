Новини
Калоян Методиев: Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината

19 Септември, 2025 11:20 1 744 49

  • калоян методиев-
  • лицемерие-
  • бойко борисов-
  • наглост

Днес влиза в ролята на морален стожер, за да се препира през образа на безконтролния и обезумял Пеевски. Тази мимикрия не бива да му се позволява. Заедно са в кюпа!, коментира още политологът

Калоян Методиев: Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината. Днес заяви, че е загрижен за младите, за езика на омразата в пленарна зала, не искал децата да се бият в училищата. Човекът, който преди 25 година започна да налага в политиката образа на мутрата облечена във власт. Който се хвалеше, че е набил зет си! Който като главен секретар удари човек, че пресякъл пред колата му на пешеходна пътека. Който се пъчеше, мачкаше, обиждаше. Който насъсква депутатите си или патериците си да обиждат и крещят (жив свидетел съм и потърпевш). И налагаше думи като "мисирки" за цели съсловия. Създаде цяла нова политическа култура на общуване - без изказвания, дебати, спор за идеи. Само с лепене на прякори, обиди, компромати, очерняне, осмиване. Днес влиза в ролята на морален стожер, за да се препира през образа на безконтролния и обезумял Пеевски. Тази мимикрия не бива да му се позволява. Заедно са в кюпа!

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 54 гласа.
  • 1 Психо

    8 43 Отговор
    Бес герп нема държава дръш се яко бойко че ще бутнат

    Коментиран от #15, #38

    11:22 19.09.2025

  • 2 Може би - обяснението е..

    25 6 Отговор
    Подкрепата за еврото и заличаването на символа на държавността
    Българския Лев днес когато големите в ЕС са пред или във фалит
    НЕ Е грижа за българския народ, който ще тегли чуждо бреме тегло!
    Толкова за хората.

    Вчера от трибуната на НС Цончо Ганев разкри, че в момента
    Феномена изземва партията на Лидера, най-дълго управлявал България.

    Защо го прави ли?
    Ами както изглежда по поръчение и за отмъщение.
    Колега тук написа наскоро, че дядо му на Феномена
    създал Мултигруп и ДПС навремето...
    И нишката не бива да се изпуска, така да се каже.

    Второ, в друг форум колега беше написал, че
    притиснат до стената Лидерът бил намагнетизирал
    Феномена за припване към оня списък.
    И днес - виждаме това, което виждаме.
    По-разбираемо.
    Да видим от борбата между Ат-овете (ако не е театър)
    дали ще се възползват ... магаретата.
    :)

    11:23 19.09.2025

  • 3 8888

    23 6 Отговор
    Има две партии които ако не са лидерите им ще се разпаднат! Познайте кои са!

    Коментиран от #8

    11:23 19.09.2025

  • 4 Кога

    28 7 Отговор
    е бил друг ? Както и цялата му шайка !

    Коментиран от #20

    11:23 19.09.2025

  • 5 С една дума

    31 6 Отговор
    Гьосуратизъм

    Коментиран от #46

    11:24 19.09.2025

  • 6 Тиквата е нагъл

    29 7 Отговор
    Няма нищо за чудене.

    11:24 19.09.2025

  • 7 Дориана

    37 7 Отговор
    Да, това е точната характеристика за Борисов . Когато започне да лъже и манипулира сам си вярва. Пълен провал е и ГЕРБ/ СДС се сриват надолу заедно с него. Времето му отдавна свърши , само той не иска да го осъзнае и се е вкопчил във властта както куче кокал.

    11:26 19.09.2025

  • 8 Познах ли?

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "8888":

    ГЕРБ и ДПС-НН.

    11:30 19.09.2025

  • 9 Чудиш ли се баценце

    31 7 Отговор
    И аз се чудя на българяците вече 35 години как ходят да гласуват и подкрепят държавната система и доказани престъпници, но това е положението 🤷‍♂️

    Коментиран от #10, #12

    11:31 19.09.2025

  • 10 Продължавай да се чудиш!

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Чудиш ли се баценце":

    "Чисто и просто". Що е то?

    11:33 19.09.2025

  • 11 Сталин

    26 7 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #13, #17

    11:33 19.09.2025

  • 12 8888

    19 5 Отговор

    До коментар #9 от "Чудиш ли се баценце":

    Не така гласуват ама така броят! А администрацията, полицията и военните са достатъчни да бетонират Баце във властта завинаги. Всички посочени знаят, че нищо не могат и ако дойде друг ще иска качествена работа и ще има критерии и конкурси от независими лица, и ще има оле-мале. Затова са верни на вожда!

    11:35 19.09.2025

  • 13 Ленчето им го каза

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Пр0стаците си мислят, че държавата им е бащиния!

    Коментиран от #18, #23, #49

    11:35 19.09.2025

  • 15 Бойко Борисов съм

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Психо":

    Аз, Аз, Аз, Аз, Аз и никой друг не става за каквото и да е. Шиши, моля те, смили се над мен и ми дай мазно кокалче!

    11:36 19.09.2025

  • 16 ПКП

    2 9 Отговор
    Ние, всички П.... П от градове, села, махали и всякакви домове сме зад нашия Вожд и Учител Другаря Бойко !!!

    11:37 19.09.2025

  • 17 8888

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Тогава ще стане време разделно!

    11:37 19.09.2025

  • 18 ДЪРЖАВЕН РЕКЕТ

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ленчето им го каза":

    Да плащаш на Бай Х.ъ., че си получил наследство от родителите си, в което той няма никакво участие е РЕКЕТ!

    11:37 19.09.2025

  • 20 В миналото

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кога":

    по се понасяше, но сега простата и крадлива герберска Тиква е в краката на Пеев и е жалък и смешен.

    11:38 19.09.2025

  • 21 улоио

    19 6 Отговор
    Крадеца от Банкя – загрижен за младите??? Същият, който ги окраде, обрече на емиграция, бедност и безперспективност. Сега се преструва на морален стожер, докато се препира през образа на шишко ДПС. Не на нас тези. Не на нас. Това сме ние – поколението, което помни мутренския стил, но не го приема за нормален. Ние сме тук, за да го наричаме с истинските му имена. Мата Хари ни показа чекмеджето на крадеца, и сега селските пиески да си ги играете в групата на глупаци ГЕРБ

    Коментиран от #26, #31

    11:40 19.09.2025

  • 22 Някой

    9 11 Отговор
    Методиев всички комунисто-бесепари сте незнам кое си поколение лицемерии и ти си същия лицемерие като тиквеника от Банкя. При вас лицемерието е по наследство.

    11:41 19.09.2025

  • 23 Зъл пес

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ленчето им го каза":

    Тази дето паркира на паркинга на НС за да не плаща?Тази дето беше на парапета???Тази Ленче ли???

    11:42 19.09.2025

  • 24 Българин

    5 16 Отговор
    Хората обичат Бойко! Това не могат да му простят соросите, защото тях българскяи народ ги мрази и презира. А Бойко си наш българин със всичките му кусури, но българин. Такъв, какъвто всеки иска да бъде. За това и печели всички избори и всички му се радват. А парите от сорос свършват и за това жълтопаветните майкопродавци все по истерично вият!

    Коментиран от #28, #30

    11:42 19.09.2025

  • 25 На истината

    3 3 Отговор
    Бойко Борисов изобщо не й е фактор. Или пък който и да е друг.

    11:44 19.09.2025

  • 26 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "улоио":

    Първо окраде бащите, сега краде синовете... Но българите това заслужаваме след като вече 18 години сами настанявме в дома си крадеца от Банкя.

    11:45 19.09.2025

  • 27 Резил!

    7 3 Отговор
    Не, това не е само резил! това е потресаващо, много срамно и много позорно падение на "всесилния" някога престъпник от подземния свят, магистрален бандит и неграмотен банкянски селяндур, който 20 години парвеше великата ин някога държава за посмешище по света с енговата простотия и простащина Да, но днес Боко Тиквата е само за съжаление! Наистина, много е жалък, толкова е жалък, че чек е и смешен! Нали бе, Бик томов! Абе ти наистина беше прав! Боко не е мутра, той "карикатура на мутра"! Нали така беше казал, преди да се разкаяш за тези си думи и да тичаш в банкя да ме целуваш краката! Виж какво Бик Томов, нищо не ти остава, освен пак да се отметнеш от думите си! Защото Боко Тиквата се оказа и Карикатура на "преимер", и въобще на политик!

    11:45 19.09.2025

  • 28 Никой не го обича!

    12 4 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Не познавам такива! Обичат го само онези, на които хвърля по нещо от прозореца на джипката, и така до следващия път.🤭

    11:46 19.09.2025

  • 30 Някой

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Хаа, хаа

    Робите обичали робовладилеца си, хаа

    11:46 19.09.2025

  • 31 Сънчо

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "улоио":

    И после защо Баце и Шиши печелят избори ? Хората си живеят живота , ходят по почивки , а едни нещастници лъжат в социалните мрежи.

    11:49 19.09.2025

  • 32 БЪЛГАРСКА ПРАВДА

    1 0 Отговор
    Българите сме категорически ПРОТИВ всякаква конфронтация, препирни и борби на междугрупови лични-интереси, независимо дали са междупартийни-идеологически, религиозни или етнически.
    Крайно време е да се смени Централната Избирателна Kомисия, защото Българската ЦИК вече се е превърнала в Център за Идеологическа Конфронтация на народа!
    Но това изисква конституционна промяна и забрана, не съществуването, а само забрана за намеса в обществените дела, включително и изборите, на трите лични, групови интереса / идеологически, религиозен и етнически /!
    Трябва да избираме местно и централно ръководство, измежду талантливи личности, а не да назначаваме партийни имунитети на измамници, негодни за длъжностите си.
    И обезателно, сички новоизбрани длъжностни-лица, трябва да преминат през държавен-тест за лоялност след изборите!
    А новото ръководство на ЦИК / Централната Избирателна Kомисия Централната Избирателна Kомисия ще бъде конституционно задължено да регистрира нови кандидати не само въз основа на броя на събраните или закупени подписи, а въз основа на най-добрата ПЛАН-идея за обединяване на народа, от всеки кандидат!
    Глас „БЪЛГАРСКА ПРАВДА“

    11:55 19.09.2025

  • 33 Панкрац

    5 2 Отговор
    Не е само от престоя му в затвора. Възпитание, ниска култура, неграмотност, зъл нрав, мутренска среда, криминогенен манталитет, милиционерщина.

    11:55 19.09.2025

  • 34 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 2 Отговор
    Прикачвам снимка на брата на починалия вчера полицай който говори на митинга на ПП/ДБ-

    🚨👮‍♀️🚔Починалият полицай, пазил Пеевски пред парламента, се оказа брат на кмет от ППДБ‼️

    От пиарска и морална гледна точка вчерашния ден се оказа пълна катастрофа за Шишковците и то не само заради дебелашкото поведение на Пеевски пред парламента.

    "Мафията на власт ГЕРБ-ИТН -БСП с ментор Пеевски вдигна двойно заплатите на полицаите. Стимулирани са за предстоящото масово народно недоволство и всенародни протести"

    Коментиран от #42

    11:56 19.09.2025

  • 35 Ха-ха-ха!

    4 2 Отговор
    Какво чудене бе, човек?! Мутрата от СИК и знаков престъпник от опдземния свят се е пръкнал мерзавец, коварен наглец и селяндур, такъв е бил винаги и такъв ще се спомине! Все пак, забравил се, че селяндуринът от Банкя се е образовал не къде да е, а в школите на СИК и ВИС!

    11:58 19.09.2025

  • 37 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Българският супермен се казва г-н Бойко Борисов ...и други неща може да прави -може да изстиска портокалов сок от лимон може да удари циклоп между очите може да докара до оргазъм секс -кукла....и т.н.Това което не може е да отслабне ..предполагам и да се погледне самокритично в огледалото и да си признае какви пакости е направил...Но около него има цяла рота които го възхваляват и му се възхищават!?

    12:02 19.09.2025

  • 38 Видьо Видев

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Психо":

    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС,
    А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!

    12:02 19.09.2025

  • 39 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 2 Отговор
    Боцо наглец и лъжец, добър ден! 😂

    12:06 19.09.2025

  • 40 !!!

    4 2 Отговор
    Наглост, дебелоочие, коварство, двуличие, потресаваща простотия и простащина, неграмотност, мерзост, цинизъм и дебелоочие! Да, това е Боко тиквата, наглецът и престъпник от подземния свят, когото с милионите на мафията комарджията от Мадрид назначи за главен секретар на мВР (помните стотиците убийство по верме на енговото секретарстване, после за столичен кмет и накрая за премиер, за срам и резил на великата ни някога държава! Българският народ никога няма да прости това безумие и тази подлост на мадридския комарджия! С вкарването във властта на този СИКаджийски престъпник и неграмотен селяндур, мадридският комарджия нанесе най-голямото зло, сполетявало някога нещастната ни държава! В сравнение с него, двете катастрофи на дядо му - Фердинанд лудия, са детска игра!

    12:06 19.09.2025

  • 41 Григор

    5 2 Отговор
    Коментара на Калоян Методиев е изстрел право в десетката. Стойностните хора са в "Непокорна България", а не в БСП. За съжаление! В БСП са кариеристите, които се сдушиха с мутрите. Заради пари и власт. Жалки са!

    12:07 19.09.2025

  • 43 Какво се чудиш?

    3 0 Отговор
    "Интереса клати феса" - народна мъдрост.

    12:10 19.09.2025

  • 44 гербаджия еврозонист

    2 1 Отговор
    А ти чиновнико имаш ли хотел с водопад?Не!Защото не си работил само на държавна заплата...

    12:10 19.09.2025

  • 45 n√Варна

    1 1 Отговор
    Боко силно се престарава – нЕма или почти нЕма ден, в който да не е по нЕкоя ТЕЛЕвизия, радио, сайт и друго информационно средство – на всЕка манджа е мерудия.
    Що ни се натрапва толкоз?
    Или нарочно ни го натрапват?!
    То и за други се отнася, ама ….

    12:13 19.09.2025

  • 46 Ангел

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "С една дума":

    Гьонсурат е точно калоян, който първо лиза на румен боташов, после на нинова лъжата...а сега на розовите нео комунисти и патрЕоти. Не си намери място този миризлив ...

    12:14 19.09.2025

  • 47 Мдааа

    1 0 Отговор
    Като гледа бат ви Бойко как говори и като гледам електората, който пише и го харесва си мисля "Боже от къде е тая простотия и толкова много просташки народ". Какво образование ще градим с Баце и Шиши. Толупия до шия. Ще градим култура. С Рачков и ергена. Унищожихме всичко мило и родно с което да се гордеем!!!

    12:20 19.09.2025

  • 48 бдж-ктм

    1 0 Отговор
    Не ме интересува сикаджията отивам на работа с БМВ Р 04 64 КВ да си напълня тубите с нафта

    12:24 19.09.2025

  • 49 Филип

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ленчето им го каза":

    Ленчето? Онова нещо известно с некадърност, арогантност и пълна липса на морал? Искрено съжалявам всички жени с името Лена... всеки път, когато се запознават с нов човек знаят, че веднага в съзнанието му ще се появи образа на онова ленче...

    12:25 19.09.2025

