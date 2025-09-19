Калоян Методиев: Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината

Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината. Днес заяви, че е загрижен за младите, за езика на омразата в пленарна зала, не искал децата да се бият в училищата. Човекът, който преди 25 година започна да налага в политиката образа на мутрата облечена във власт. Който се хвалеше, че е набил зет си! Който като главен секретар удари човек, че пресякъл пред колата му на пешеходна пътека. Който се пъчеше, мачкаше, обиждаше. Който насъсква депутатите си или патериците си да обиждат и крещят (жив свидетел съм и потърпевш). И налагаше думи като "мисирки" за цели съсловия. Създаде цяла нова политическа култура на общуване - без изказвания, дебати, спор за идеи. Само с лепене на прякори, обиди, компромати, очерняне, осмиване. Днес влиза в ролята на морален стожер, за да се препира през образа на безконтролния и обезумял Пеевски. Тази мимикрия не бива да му се позволява. Заедно са в кюпа!
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психо
Коментиран от #15, #38
11:22 19.09.2025
2 Може би - обяснението е..
Българския Лев днес когато големите в ЕС са пред или във фалит
НЕ Е грижа за българския народ, който ще тегли чуждо бреме тегло!
Толкова за хората.
Вчера от трибуната на НС Цончо Ганев разкри, че в момента
Феномена изземва партията на Лидера, най-дълго управлявал България.
Защо го прави ли?
Ами както изглежда по поръчение и за отмъщение.
Колега тук написа наскоро, че дядо му на Феномена
създал Мултигруп и ДПС навремето...
И нишката не бива да се изпуска, така да се каже.
Второ, в друг форум колега беше написал, че
притиснат до стената Лидерът бил намагнетизирал
Феномена за припване към оня списък.
И днес - виждаме това, което виждаме.
По-разбираемо.
Да видим от борбата между Ат-овете (ако не е театър)
дали ще се възползват ... магаретата.
:)
11:23 19.09.2025
3 8888
Коментиран от #8
11:23 19.09.2025
4 Кога
Коментиран от #20
11:23 19.09.2025
5 С една дума
Коментиран от #46
11:24 19.09.2025
6 Тиквата е нагъл
11:24 19.09.2025
7 Дориана
11:26 19.09.2025
8 Познах ли?
До коментар #3 от "8888":ГЕРБ и ДПС-НН.
11:30 19.09.2025
9 Чудиш ли се баценце
Коментиран от #10, #12
11:31 19.09.2025
10 Продължавай да се чудиш!
До коментар #9 от "Чудиш ли се баценце":"Чисто и просто". Що е то?
11:33 19.09.2025
11 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #13, #17
11:33 19.09.2025
12 8888
До коментар #9 от "Чудиш ли се баценце":Не така гласуват ама така броят! А администрацията, полицията и военните са достатъчни да бетонират Баце във властта завинаги. Всички посочени знаят, че нищо не могат и ако дойде друг ще иска качествена работа и ще има критерии и конкурси от независими лица, и ще има оле-мале. Затова са верни на вожда!
11:35 19.09.2025
13 Ленчето им го каза
До коментар #11 от "Сталин":Пр0стаците си мислят, че държавата им е бащиния!
Коментиран от #18, #23, #49
11:35 19.09.2025
15 Бойко Борисов съм
До коментар #1 от "Психо":Аз, Аз, Аз, Аз, Аз и никой друг не става за каквото и да е. Шиши, моля те, смили се над мен и ми дай мазно кокалче!
11:36 19.09.2025
16 ПКП
11:37 19.09.2025
17 8888
До коментар #11 от "Сталин":Тогава ще стане време разделно!
11:37 19.09.2025
18 ДЪРЖАВЕН РЕКЕТ
До коментар #13 от "Ленчето им го каза":Да плащаш на Бай Х.ъ., че си получил наследство от родителите си, в което той няма никакво участие е РЕКЕТ!
11:37 19.09.2025
20 В миналото
До коментар #4 от "Кога":по се понасяше, но сега простата и крадлива герберска Тиква е в краката на Пеев и е жалък и смешен.
11:38 19.09.2025
21 улоио
Коментиран от #26, #31
11:40 19.09.2025
22 Някой
11:41 19.09.2025
23 Зъл пес
До коментар #13 от "Ленчето им го каза":Тази дето паркира на паркинга на НС за да не плаща?Тази дето беше на парапета???Тази Ленче ли???
11:42 19.09.2025
24 Българин
Коментиран от #28, #30
11:42 19.09.2025
25 На истината
11:44 19.09.2025
26 Някой
До коментар #21 от "улоио":Първо окраде бащите, сега краде синовете... Но българите това заслужаваме след като вече 18 години сами настанявме в дома си крадеца от Банкя.
11:45 19.09.2025
27 Резил!
11:45 19.09.2025
28 Никой не го обича!
До коментар #24 от "Българин":Не познавам такива! Обичат го само онези, на които хвърля по нещо от прозореца на джипката, и така до следващия път.🤭
11:46 19.09.2025
30 Някой
До коментар #24 от "Българин":Хаа, хаа
Робите обичали робовладилеца си, хаа
11:46 19.09.2025
31 Сънчо
До коментар #21 от "улоио":И после защо Баце и Шиши печелят избори ? Хората си живеят живота , ходят по почивки , а едни нещастници лъжат в социалните мрежи.
11:49 19.09.2025
32 БЪЛГАРСКА ПРАВДА
Крайно време е да се смени Централната Избирателна Kомисия, защото Българската ЦИК вече се е превърнала в Център за Идеологическа Конфронтация на народа!
Но това изисква конституционна промяна и забрана, не съществуването, а само забрана за намеса в обществените дела, включително и изборите, на трите лични, групови интереса / идеологически, религиозен и етнически /!
Трябва да избираме местно и централно ръководство, измежду талантливи личности, а не да назначаваме партийни имунитети на измамници, негодни за длъжностите си.
И обезателно, сички новоизбрани длъжностни-лица, трябва да преминат през държавен-тест за лоялност след изборите!
А новото ръководство на ЦИК / Централната Избирателна Kомисия Централната Избирателна Kомисия ще бъде конституционно задължено да регистрира нови кандидати не само въз основа на броя на събраните или закупени подписи, а въз основа на най-добрата ПЛАН-идея за обединяване на народа, от всеки кандидат!
Глас „БЪЛГАРСКА ПРАВДА“
11:55 19.09.2025
33 Панкрац
11:55 19.09.2025
34 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨👮♀️🚔Починалият полицай, пазил Пеевски пред парламента, се оказа брат на кмет от ППДБ‼️
От пиарска и морална гледна точка вчерашния ден се оказа пълна катастрофа за Шишковците и то не само заради дебелашкото поведение на Пеевски пред парламента.
"Мафията на власт ГЕРБ-ИТН -БСП с ментор Пеевски вдигна двойно заплатите на полицаите. Стимулирани са за предстоящото масово народно недоволство и всенародни протести"
Коментиран от #42
11:56 19.09.2025
35 Ха-ха-ха!
11:58 19.09.2025
37 не може да бъде
12:02 19.09.2025
38 Видьо Видев
До коментар #1 от "Психо":И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
В нарушение на ал2. от чл6.
Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
както е в ЕС,
А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!
И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!
12:02 19.09.2025
39 Гласове от зайчарника в Банкя
12:06 19.09.2025
40 !!!
12:06 19.09.2025
41 Григор
12:07 19.09.2025
43 Какво се чудиш?
12:10 19.09.2025
44 гербаджия еврозонист
12:10 19.09.2025
45 n√Варна
Що ни се натрапва толкоз?
Или нарочно ни го натрапват?!
То и за други се отнася, ама ….
12:13 19.09.2025
46 Ангел
До коментар #5 от "С една дума":Гьонсурат е точно калоян, който първо лиза на румен боташов, после на нинова лъжата...а сега на розовите нео комунисти и патрЕоти. Не си намери място този миризлив ...
12:14 19.09.2025
47 Мдааа
12:20 19.09.2025
48 бдж-ктм
12:24 19.09.2025
49 Филип
До коментар #13 от "Ленчето им го каза":Ленчето? Онова нещо известно с некадърност, арогантност и пълна липса на морал? Искрено съжалявам всички жени с името Лена... всеки път, когато се запознават с нов човек знаят, че веднага в съзнанието му ще се появи образа на онова ленче...
12:25 19.09.2025