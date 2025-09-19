Калоян Методиев: Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината

Чудя се на лицемерието на Бойко Борисов! Дебелоочие, наглост и изкривяване на истината. Днес заяви, че е загрижен за младите, за езика на омразата в пленарна зала, не искал децата да се бият в училищата. Човекът, който преди 25 година започна да налага в политиката образа на мутрата облечена във власт. Който се хвалеше, че е набил зет си! Който като главен секретар удари човек, че пресякъл пред колата му на пешеходна пътека. Който се пъчеше, мачкаше, обиждаше. Който насъсква депутатите си или патериците си да обиждат и крещят (жив свидетел съм и потърпевш). И налагаше думи като "мисирки" за цели съсловия. Създаде цяла нова политическа култура на общуване - без изказвания, дебати, спор за идеи. Само с лепене на прякори, обиди, компромати, очерняне, осмиване. Днес влиза в ролята на морален стожер, за да се препира през образа на безконтролния и обезумял Пеевски. Тази мимикрия не бива да му се позволява. Заедно са в кюпа!

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България".