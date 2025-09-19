Ивелин Михайлов: Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство. Вариантът е идването на президента

Борисов каза, че партията си я е дал под наем, което значи, че не той управлява. Той отказа да гласува в този вот на недоверие, тоест отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва, и третото беше, че лично той би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила правомощията си и човекът неправомерно стои в ареста. Когато това го каже ръководителят на най-голямата партия в НС, означава много. Това заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg.

„Той твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче виждаме натиска на кого е – на Делян Пеевски. Борисов казва, че не може един човек да казва, че владее е нещата, че има силата да управлява самостоятелно. Пеевски пък му каза буквално: „Мълчи, върви нареди на министър-председателя еди-какво си“ Делян Пеевски вече раздава заповеди на Бойко Борисов. Ако на Борисов му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе някаква позиция. Това не е Бойко Борисов, когото ние познаваме, не е човекът, който като малко куче да го сритат и да иде да скимти в ъгъла“, коментира той

„Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство. Вариантът е идването на президента. С него има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да е истинска опозицията и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Никоя външна политическа сила няма да се обвърже с Делян Пеевски. България е осъдена на изолация. Нямаме американски посланик, защото нямат желание да говорят с управляващите България в момента“, каза още Михайлов.

Категоричен е, че интересите на България са при Румен Радев.

По думите му това е най-доказаната политическа фигура в момента: „100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в НС. Вярваме, че ще има 70-100 депутати при нови избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случва в българската политика.“