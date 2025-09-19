Новини
България »
Всички градове »
Ивелин Михайлов: Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство. Вариантът е идването на президента

Ивелин Михайлов: Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство. Вариантът е идването на президента

19 Септември, 2025 11:41 1 047 39

  • ивелин михайлов-
  • вариант-
  • идване-
  • президент-
  • партии-
  • мнозинство

"100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в НС. Вярваме, че ще има 70-100 депутати при нови избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случва в българската политика.“, коментира лидерът на "Величие"

Ивелин Михайлов: Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство. Вариантът е идването на президента - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борисов каза, че партията си я е дал под наем, което значи, че не той управлява. Той отказа да гласува в този вот на недоверие, тоест отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва, и третото беше, че лично той би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила правомощията си и човекът неправомерно стои в ареста. Когато това го каже ръководителят на най-голямата партия в НС, означава много. Това заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg.

„Той твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче виждаме натиска на кого е – на Делян Пеевски. Борисов казва, че не може един човек да казва, че владее е нещата, че има силата да управлява самостоятелно. Пеевски пък му каза буквално: „Мълчи, върви нареди на министър-председателя еди-какво си“ Делян Пеевски вече раздава заповеди на Бойко Борисов. Ако на Борисов му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе някаква позиция. Това не е Бойко Борисов, когото ние познаваме, не е човекът, който като малко куче да го сритат и да иде да скимти в ъгъла“, коментира той

„Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство. Вариантът е идването на президента. С него има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да е истинска опозицията и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Никоя външна политическа сила няма да се обвърже с Делян Пеевски. България е осъдена на изолация. Нямаме американски посланик, защото нямат желание да говорят с управляващите България в момента“, каза още Михайлов.

Категоричен е, че интересите на България са при Румен Радев.

По думите му това е най-доказаната политическа фигура в момента: „100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в НС. Вярваме, че ще има 70-100 депутати при нови избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случва в българската политика.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    26 13 Отговор
    Борисов вече е никой, следва филма Шиши изяжда Тиквата.

    Коментиран от #3

    11:42 19.09.2025

  • 2 Така е!

    27 17 Отговор
    Само Румен Радев може да отстрани завинаги двете Мазни и Дебели парчета.

    11:42 19.09.2025

  • 3 Ще те допълня

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Прав си! И точно заради това Тиквоний Борисович си говори вече сам и скимти нечленоразделно пред микрофоните.

    Коментиран от #5

    11:44 19.09.2025

  • 4 Хипотетично

    4 1 Отговор
    Борисов каза:... Той каза.... Казва своите преценки , ако има кой да ги чуе...

    11:47 19.09.2025

  • 5 Да спре да напада президента

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ще те допълня":

    И няма да скимти толкоз жалко.

    11:48 19.09.2025

  • 6 8888

    16 7 Отговор
    Баце да изгледа видеото с отстраняването на Т. Живков! Ще му е полезно!

    11:51 19.09.2025

  • 7 Вота на недоверие е успешен !!!

    10 7 Отговор
    Още вчера се видя. По реакцията на всички. Правителството се радваше което значи че не е уверено. Борисов не ги подкрепи факт.

    11:51 19.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Зимата като тръгнат гладните Бойко Борисов ще избяга и ще сложи Киселова служебен премиер да бият пак БСП.

    11:54 19.09.2025

  • 9 КЕЛЕШ ГОРНООРЯХОВСКИ

    4 5 Отговор
    КАТО ЛЪЖЕШ СРАМ НЯМАШ.НЕ Е ВАЖНО БОРИСОВ ДАЛИ ЩЕ ГЛАСУВА А Е ВАЖНО ВИЕ ДА ИМАТЕ 121 ГЛАСА А ВИЕ ИМАХТЕ 103 ГЛАСА ЛЪЖЕЦ

    11:54 19.09.2025

  • 10 Промяна

    8 9 Отговор
    Мошеника щял да е заедно с Радев Е нали Радев и Прокопи го назначиха да руши парламента Мошеникът си е мошеник лъже грозно иначе как да привлече невежите да и вземе парите Около 2 милиона дължи а може и повече И този щял да стои зад Радев хахахахахахахаха

    Коментиран от #21

    11:55 19.09.2025

  • 11 Президента сега трябва

    4 8 Отговор
    Да влезе в парламента. До година ще е късно. Ако си загубим лева това е края.

    Коментиран от #15

    11:55 19.09.2025

  • 12 Вчера и Dнес, Dебелото момче Феномена

    5 3 Отговор
    нарита Бойко Методиев Борисов като малко куче и остави Бойко/ГЕРБ да скимти в ъгъла?

    Пеньоари с Dъх на българска роза а ла DЕЛЯН ПЕЕВСКИ💐🥀🇧🇬🤣

    АйDе Народе че не останаха?🤣💐🥀🇧🇬

    11:57 19.09.2025

  • 13 Германски експерт

    11 7 Отговор
    Президента Радев е единствения в момента избран мажоротарно и с най-голяма избирателна активност действащ политик! И подкрепата му от електората е рекордна за втори мандат, въпреки всички опити на купените медии да го оплюват денонощно!
    Така че, Фараона добре се е ориентирал...

    11:58 19.09.2025

  • 14 Президентска республика

    3 10 Отговор
    Шиши Президент!

    12:01 19.09.2025

  • 15 Еврото идва

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Президента сега трябва":

    Възраждане си отива

    12:02 19.09.2025

  • 16 ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068

    7 6 Отговор
    Реално да помислим за надеждата ви в политиката румен Радев ми тои е бивш военен летец командващ избран от Корнелия Нинова доказана крадла президент на република България два последователни мандата поставил ниаколко служебни кабинети лично избрани от него министри свършили точно нито облагодетсвалисе лично със милиони и милиарди и този неграмотен и прос българин и хората му са ви единственото спасение е това е дъното на българската политика нима достойни и интелигентни хора по отрасли които могат със опитаси да променят нешто позитивно без да сте слуги на доказани чужди провалени и корумпирани политици

    12:02 19.09.2025

  • 17 РаDев е на ход,

    6 1 Отговор
    1,2,3, тука има, тука нема?
    Който познае къде е дебелото Зарче Пичели?💐🇧🇬🤣

    12:02 19.09.2025

  • 18 Той

    8 1 Отговор
    Борисов днес едно казва , утре друго !

    12:05 19.09.2025

  • 19 Триморецът

    6 6 Отговор
    не е вариант, ще се хвали със заводът в Сопот, мръсно производство и заеми. Триморецът бил за еврото. Взимайте си цифровото евро и си заминавайте. На тази държава са нужни патриоти, български лев, неутралитет в бъдещи военни действия и Мир!

    12:05 19.09.2025

  • 20 Майора

    7 9 Отговор
    Ало Ивелинчо , как ще подкрепяш един разединител на нацията и работещ за излизане на страната от ЕС и НАТО? Не съм го казал аз , а ген. Решетников и КГБ!

    12:05 19.09.2025

  • 21 Шиши съм

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, с той ми е мъжка секретарка и слуга.

    12:06 19.09.2025

  • 22 Хгхг

    5 3 Отговор
    Да се махне Борисов сам. Да си тръгва!

    12:07 19.09.2025

  • 23 Радев

    2 1 Отговор
    можеше да свика Референдум 2020 и не го направи. Хитро искаше Референдум за отлагане с година, като самата ЕЦБ и ЕС разрешават да се въведе плавно еврото до 3 години, след одобрението за еврозоната. Всички военни проекти ги подкрепи Сопот, включително "Коалицията на желаещите", без решение на НС. Едно нормално обръщение към нацията не направи, в полза на България. Добър пилот, лош Политик. Ние не избираме отлични пилоти. А президент на държавата. Разликата е от земята до небето.

    12:10 19.09.2025

  • 24 Коритаров

    2 2 Отговор
    ​Ген. Решетников: Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    12:14 19.09.2025

  • 25 Майна

    4 0 Отговор
    Купен парцел за Варна сити от 45 декара
    Ей от този селски бек
    Откъде са парите?
    Кой стои зад него?
    Неплатени данъци от същия- 7 000 000
    Нещо?
    Кой има чадър и от кого?
    Радев е лондонсити- само мисловно сляп не го е видял..
    Да не си правят нито единия, нито другия , че ще им се размине..

    Коментиран от #34

    12:15 19.09.2025

  • 26 Кит

    3 1 Отговор
    И, ако ББ наистина е дал партията си под наем - ще го сподели с този кретен?
    Какви хора избираме да ни представляват в парламента, какви боклуци.....не е истина просто...

    12:17 19.09.2025

  • 27 Отвратен съм

    4 1 Отговор
    Откъде се взеха толкова много московски лакеи и продажници у нас.

    БСП
    "Възраждане"
    сега и "Величие"

    Бегом марш в МАсква при Марсалек, Башар Асад, Виктор Янукович и не се връщай повече.

    Коментиран от #29

    12:18 19.09.2025

  • 28 Връщай

    4 1 Отговор
    Парите!

    12:19 19.09.2025

  • 29 иzпражнението гайтанджиева

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Отвратен съм":

    Това са фейкове!

    12:20 19.09.2025

  • 30 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА

    3 1 Отговор
    ДА ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА,И КАТО СТАНЕ ТИКВАТА ИЛИ ПРАСЕТО ПРЕЗИДЕНТ И ЩЕ РЕВНЕТЕ ОТНОВО ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА.РЕШЕНИЕТО Е НА ИЗБОРИ ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ ДА ПОЧНАТ ДА ГЛАСУВАТ И ТОГАВА КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НЯМА ДА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ И ДА ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ.

    12:24 19.09.2025

  • 31 Майна

    2 0 Отговор
    Това мекере( без извинение) е с бронирана кола и въоръжена охрана
    Кой се движи така и защо..?
    Тръмп подхвана пътят на ...белото
    Американските служби неслучайно имаха среща с нашите( замесени) служби..
    Идват неочаквани събития

    12:26 19.09.2025

  • 32 Коко

    0 1 Отговор
    Защо му давате трибуна на това недоносче

    Коментиран от #37

    12:26 19.09.2025

  • 33 Прасе яде Тиква

    0 0 Отговор
    Бую сам се наигра. Не се спря да краде нито за миг. После агитираше за ваксата и там не зае разумна позиция. Хората се отвратиха от него и властта му залезе, нещо в което той не вярваше. Сега на сцената излизат и по-отвратителни индивиди от него - Шиши. Обаче нека не забравяме, че Бую крепеше Шиши в миналото и си го пазеше, даже шеф на данс го направи, а Шиши отдавна си беше заслужил панделата. И сега Шиши излиза на сцената и прави това, което може. Яде. Изяде си всички довчерашни авери и му остана да схруска една Тиква, а на Тиквата му остава само са скимти

    12:27 19.09.2025

  • 34 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Майна":

    От къде у фараона 45 милиона € за този парцел ,а за застрояването му колко по толкова трябват

    12:27 19.09.2025

  • 35 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    Президента, и който да било "Нов" Политически Проект, не е в Състояние да промени настоящата Форма на Управление. Политиката е Концентриран Израз на Икономиката. Икономиката се нуждае от Реформи. За сега няма Политически Проект, който да Предлага Реформаторска Програма. Политическите Проекти не крият Намерението си: Стани да Седна!. Русофилите подкрепят Диктатора Путин. Носталгиците - Президенна Радев и т.н.. Всички издигат Лозунги, но никой не Предлага Реформи и Обединителна Програма, от която да е видно как и по какъв Начин, ще се Повиши Покупателната Способност и Жизненият Стандарт на Българина.

    12:28 19.09.2025

  • 36 Пак

    0 0 Отговор
    Ще има проба грешка с прецедента ,нищо няма да направи ,само той ще се оправи

    12:28 19.09.2025

  • 37 Шиши съм

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Коко":

    АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга.

    12:28 19.09.2025

  • 38 Б Борисов Имитира Смяна на Кожата си!!

    0 0 Отговор
    Сикаджийската Мутра се Опитва, да Изфинтира Избирателите, Чее Станал "Нов човек"!

    12:29 19.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол