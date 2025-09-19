Митов: Опозицията използва хибридни атаки, за да дезинформира и манипулира обществото

Учението днес има за цел да координира охраната на морската ни граница, като това включва и задържането на кораби, пренасящи наркотици. Към момента мога да дам отлична оценка по отношение на задържането на наркотици, като тук трябва да отбележа и добрата координация с турските ни колеги.

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно с премиера Росен Желязков е в Созопол и присъства на учение на Главна дирекция „Гранична полиция“.

"Първо съболезнования на близките на починалия вчера колега. Няма как полицаите да не са преуморени, но аз на приказките на опозицията не вярвам и не разчитам. Видяхме и при дебатите по вота на недоверие, че се опитват само да преувеличават и манипулират. Факт е, че полицаите са преуморени, но всички си вършат работата и аз не съм чул някой да се оплаква. Всички полицаи охраняват обществения ред и не допускат вандалщини като тези пред сградата на ЕК в София. Опозицията не успя да овладее МВР, както изтече в техните записи, и това е причината да се атакува вътрешното министерство. Опозицията пуска дезинформация и после преписват тази дезинформация на МВР, като по този начин дестабилизират доверието в институциите. Това са хибридни атаки, с които опозицията заблуждава обществото. Това разбира се помага и на руските хибридни атаки", коментира министър Митов отминалия пети вот на недоверие.