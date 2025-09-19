Митов: Опозицията използва хибридни атаки, за да дезинформира и манипулира обществото

Учението днес има за цел да координира охраната на морската ни граница, като това включва и задържането на кораби, пренасящи наркотици. Към момента мога да дам отлична оценка по отношение на задържането на наркотици, като тук трябва да отбележа и добрата координация с турските ни колеги.
Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно с премиера Росен Желязков е в Созопол и присъства на учение на Главна дирекция „Гранична полиция“.
"Първо съболезнования на близките на починалия вчера колега. Няма как полицаите да не са преуморени, но аз на приказките на опозицията не вярвам и не разчитам. Видяхме и при дебатите по вота на недоверие, че се опитват само да преувеличават и манипулират. Факт е, че полицаите са преуморени, но всички си вършат работата и аз не съм чул някой да се оплаква. Всички полицаи охраняват обществения ред и не допускат вандалщини като тези пред сградата на ЕК в София. Опозицията не успя да овладее МВР, както изтече в техните записи, и това е причината да се атакува вътрешното министерство. Опозицията пуска дезинформация и после преписват тази дезинформация на МВР, като по този начин дестабилизират доверието в институциите. Това са хибридни атаки, с които опозицията заблуждава обществото. Това разбира се помага и на руските хибридни атаки", коментира министър Митов отминалия пети вот на недоверие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе бива
Коментиран от #38, #42
13:29 19.09.2025
3 Трол
Коментиран от #41
13:31 19.09.2025
4 ккк
Коментиран от #11
13:31 19.09.2025
5 Е го и тоя
Е сега се изживява като министър
13:32 19.09.2025
6 ДАНИ ДАНИ
13:32 19.09.2025
7 Красимир Петров
13:32 19.09.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #23
13:33 19.09.2025
9 в кратце
13:33 19.09.2025
10 Ти си хибрид
13:35 19.09.2025
11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #4 от "ккк":АБЕ ТОЯ ПРАЗНОГЛАВЕЦ МИСЛИ ЧЕ ПОЛИЦИЯТА ЧЕ ГИ ПАЗИ//// ДО КАТО НЕ ВИ ИЗБЕСИМ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ ...ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА Е НА ПРАГА НИ ...СПРАВКА АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ И ГЕРМЯНИЯ ...
13:35 19.09.2025
12 Данка
13:36 19.09.2025
13 Митов, ти си хибрид
13:36 19.09.2025
14 Време е за
13:37 19.09.2025
15 Директора👨✈️
13:37 19.09.2025
16 Сталин
Коментиран от #24
13:38 19.09.2025
17 ФЕЙК - либераст
13:38 19.09.2025
20 Обществото
13:40 19.09.2025
21 Клекнал на тъча
13:41 19.09.2025
22 Слугински му неволи...
13:41 19.09.2025
23 гост
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Като му гледам вчера на Дебелян охраната и антуража - ВСЕ БРАТЯ РОМИ и цигански барони! За това братя българи и български граждани от турски произход ВНИМАВАЙТЕ ЗА КОГО ГЛАСУВАТЕ, ЧЕ ЕЛЕКТОРАТА НА ФЕНОМЕНА ЩЕ НИ ИЗЯДЕ И УШИТЕ!
13:41 19.09.2025
24 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #16 от "Сталин":ЧУАЛ ЛИ СИ З А ДЕСЯТЪК ПОД ТУРСКО ??А СЕГА ИМА САМО 70% ЗА МУТРАТА И ПРАСЕТО ...ЩЕ ЛИ ДА ЗАРАВЯТ КЛАДЕНЦИ КОИТО ДАЖЕ ПРИ ТУСКО СА СТРОЕНИ .??СМЪРТ НА ФАШИСТКАТА КЛИКА В БЪЛГАРИЯ СВОБОДА ЗА НАРОДА
13:42 19.09.2025
25 Синаолчо Синаолчев Картелчеев
13:42 19.09.2025
26 дедя
13:42 19.09.2025
27 ОТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ ,
13:43 19.09.2025
28 123456
13:44 19.09.2025
29 Абе милиционерче,
13:44 19.09.2025
30 Защо
13:44 19.09.2025
31 Евро-Атлантик
13:45 19.09.2025
32 Д.Е.А
13:45 19.09.2025
33 Майна
И по- " ние " веднага..заловихме, ха ха ха..
Само , че в американските служби са ..кучета- спец
Те търсят каналите, Митов , вашият номер няма да мине
Тръмп няма да ви остави - кой е замесен , това ще изкопаят американците
13:45 19.09.2025
34 Така ли бе, Сю?
13:47 19.09.2025
35 МВР служител
13:47 19.09.2025
36 ГЕРБмафи
13:47 19.09.2025
37 Нямате праов!
13:47 19.09.2025
38 пешо
До коментар #1 от "Абе бива":що не се вземат с асенка
13:48 19.09.2025
40 Тоя лъже и маже
13:53 19.09.2025
41 Шиши съм
До коментар #3 от "Трол":АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. А иначе къдравелката Данка Митов е красавица.
13:55 19.09.2025
42 Всичко на този свят е хибридно🤔
До коментар #1 от "Абе бива":Митов например е хибрид между двата пола! Да им е честит на полицаите! 😂
13:56 19.09.2025
43 Всички на микрофона
13:59 19.09.2025