Митов: Опозицията използва хибридни атаки, за да дезинформира и манипулира обществото

19 Септември, 2025 13:27 681 43

  • даниел митов-
  • опозиция

Всички полицаи охраняват обществения ред и не допускат вандалщини като тези пред сградата на ЕК в София

Митов: Опозицията използва хибридни атаки, за да дезинформира и манипулира обществото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учението днес има за цел да координира охраната на морската ни граница, като това включва и задържането на кораби, пренасящи наркотици. Към момента мога да дам отлична оценка по отношение на задържането на наркотици, като тук трябва да отбележа и добрата координация с турските ни колеги.

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно с премиера Росен Желязков е в Созопол и присъства на учение на Главна дирекция „Гранична полиция“.

"Първо съболезнования на близките на починалия вчера колега. Няма как полицаите да не са преуморени, но аз на приказките на опозицията не вярвам и не разчитам. Видяхме и при дебатите по вота на недоверие, че се опитват само да преувеличават и манипулират. Факт е, че полицаите са преуморени, но всички си вършат работата и аз не съм чул някой да се оплаква. Всички полицаи охраняват обществения ред и не допускат вандалщини като тези пред сградата на ЕК в София. Опозицията не успя да овладее МВР, както изтече в техните записи, и това е причината да се атакува вътрешното министерство. Опозицията пуска дезинформация и после преписват тази дезинформация на МВР, като по този начин дестабилизират доверието в институциите. Това са хибридни атаки, с които опозицията заблуждава обществото. Това разбира се помага и на руските хибридни атаки", коментира министър Митов отминалия пети вот на недоверие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе бива

    25 3 Отговор
    си я къдравата Сю!

    Коментиран от #38, #42

    13:29 19.09.2025

  • 3 Трол

    33 0 Отговор
    Хибридни младежи дрифтаджии обикалят по улиците и дезинформират народа.

    Коментиран от #41

    13:31 19.09.2025

  • 4 ккк

    31 0 Отговор
    тепърва ще им се наложи да работят на полицайчетата , само гледай Франция и Англия

    Коментиран от #11

    13:31 19.09.2025

  • 5 Е го и тоя

    33 1 Отговор
    Льольо за нищо нестава освел за лизинг и близинг
    Е сега се изживява като министър

    13:32 19.09.2025

  • 6 ДАНИ ДАНИ

    19 1 Отговор
    ОТ ВСЯКО ДЪРВО СВИРКА НЕ СТАВА АКО СТАВАШЕ ОТ МОЯ ...ИШОК ЩЕШИ ДА Е ДУДУК. ТИ СКЪПА И ЗА ТЯХ АЛЕТ МАЙСТОР НЕ СТАВАШ С УВЯЖЕНИЕ ГОСПОДИН МАГНИТСКИ.

    13:32 19.09.2025

  • 7 Красимир Петров

    11 1 Отговор
    На Герб и ПП-ДБ само хибридни атаки получават

    13:32 19.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Митов извикал цивилни барети да охраняват Шиши.

    Коментиран от #23

    13:33 19.09.2025

  • 9 в кратце

    12 0 Отговор
    Тези кораби, пренасящи наркотици са за бизнеса на хора,търгуващи с големи държави.

    13:33 19.09.2025

  • 10 Ти си хибрид

    12 1 Отговор
    Между част от велосипед и коледно меню

    13:35 19.09.2025

  • 11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "ккк":

    АБЕ ТОЯ ПРАЗНОГЛАВЕЦ МИСЛИ ЧЕ ПОЛИЦИЯТА ЧЕ ГИ ПАЗИ//// ДО КАТО НЕ ВИ ИЗБЕСИМ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ ...ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА Е НА ПРАГА НИ ...СПРАВКА АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ И ГЕРМЯНИЯ ...

    13:35 19.09.2025

  • 12 Данка

    16 1 Отговор
    лъже бетер циганска врачка !

    13:36 19.09.2025

  • 13 Митов, ти си хибрид

    18 1 Отговор
    между Пудел и Плужек!

    13:36 19.09.2025

  • 14 Време е за

    13 1 Отговор
    свинско с тиква за Коледа.

    13:37 19.09.2025

  • 15 Директора👨‍✈️

    11 1 Отговор
    Последно, имаше ли знак или нямаше знак за 30 км ??? ⛔🚷🚭🚳🚱🚯🔞

    13:37 19.09.2025

  • 16 Сталин

    14 2 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #24

    13:38 19.09.2025

  • 17 ФЕЙК - либераст

    15 1 Отговор
    Министерството на вътрешните.....НЕ...РАБОТИ!

    13:38 19.09.2025

  • 20 Обществото

    11 1 Отговор
    на теб и целия ви там колектив и думичка не вярва , манипулирала го била опозицията ? Яяяяя , марш от хранилката и политическата сцена !

    13:40 19.09.2025

  • 21 Клекнал на тъча

    15 1 Отговор
    Тази шматка не се чува кво говори.

    13:41 19.09.2025

  • 22 Слугински му неволи...

    10 1 Отговор
    Ето един хибрид с много функции и ориентации, доста използван от собствениците си, които си го прехвърлят, както им харесва и докато го захвърлят на бунището накрая.

    13:41 19.09.2025

  • 23 гост

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Като му гледам вчера на Дебелян охраната и антуража - ВСЕ БРАТЯ РОМИ и цигански барони! За това братя българи и български граждани от турски произход ВНИМАВАЙТЕ ЗА КОГО ГЛАСУВАТЕ, ЧЕ ЕЛЕКТОРАТА НА ФЕНОМЕНА ЩЕ НИ ИЗЯДЕ И УШИТЕ!

    13:41 19.09.2025

  • 24 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    ЧУАЛ ЛИ СИ З А ДЕСЯТЪК ПОД ТУРСКО ??А СЕГА ИМА САМО 70% ЗА МУТРАТА И ПРАСЕТО ...ЩЕ ЛИ ДА ЗАРАВЯТ КЛАДЕНЦИ КОИТО ДАЖЕ ПРИ ТУСКО СА СТРОЕНИ .??СМЪРТ НА ФАШИСТКАТА КЛИКА В БЪЛГАРИЯ СВОБОДА ЗА НАРОДА

    13:42 19.09.2025

  • 25 Синаолчо Синаолчев Картелчеев

    10 1 Отговор
    Митов Чезно ве ПЕДАЛ

    13:42 19.09.2025

  • 26 дедя

    13 1 Отговор
    А в Русе ти приложи хибридната атака къдравелчо

    13:42 19.09.2025

  • 27 ОТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ ,

    8 1 Отговор
    ПО ТЪПИ НЯМА !

    13:43 19.09.2025

  • 28 123456

    8 1 Отговор
    Сю, Сю .....каде си сега .... , а каде можеше да бъдеш ....

    13:44 19.09.2025

  • 29 Абе милиционерче,

    12 1 Отговор
    какво стана с русенския случай, проучи ли го, разбра ли колко е бил натряскан шефът на полицията, изръси един куп закани и заплахи на екран срещу младежите и се покри ? Ти си един клоун в МВР, нищо не става от теб освен да обикаляш като турист от политическа банда в банда, запознай се най-после с думата СРАМ бе бокклуук, че да не се срамувам само аз заради такива нищожества като теб които дават лицето пред света на държавата ни !

    13:44 19.09.2025

  • 30 Защо

    10 1 Отговор
    са се завлякло с Костинбродския в Созопол ? На гювеч , ядене и пиене , охрани и разходи до небесата за две снимки !

    13:44 19.09.2025

  • 31 Евро-Атлантик

    7 1 Отговор
    Стига плямпа, Сю. Да не станеш на Сюнет от много плямпане накрая...

    13:45 19.09.2025

  • 32 Д.Е.А

    7 1 Отговор
    МИТОВ НаКъдрена СЮ за наркотиците питай твоя приятел ДИДО ДЪНКАТА от Варна и неговото мюре Чирпанския

    13:45 19.09.2025

  • 33 Майна

    7 1 Отговор
    Американците бяха на разговори с " нашите" именно за ..наркотиците
    И по- " ние " веднага..заловихме, ха ха ха..
    Само , че в американските служби са ..кучета- спец
    Те търсят каналите, Митов , вашият номер няма да мине
    Тръмп няма да ви остави - кой е замесен , това ще изкопаят американците

    13:45 19.09.2025

  • 34 Така ли бе, Сю?

    5 1 Отговор
    ПолЮцията в твое лице за два дни изкара 11 (единадесет) различни версии за случката в Русе, ама опозицията била виновна? Е, признавам ти го, по простотия задмина Тиквата с поне две обиколки!

    13:47 19.09.2025

  • 35 МВР служител

    5 1 Отговор
    Митов и Калин Стоянов ще отговарят пред МВР за свинщините

    13:47 19.09.2025

  • 36 ГЕРБмафи

    5 1 Отговор
    Хибридни атаки използва Къдравата Сю, за случая в Русе, каквъв хибриден театър разигра само!

    13:47 19.09.2025

  • 37 Нямате праов!

    7 1 Отговор
    Нямате парво да триете истината! Добре, Митовият Дани не е Кдравата Сю, добре, вземам си думите обратно! Само че, точно той и назначеният от него мерзавец и студенокръвно двукопитно са причина за смъртта на полицая вчера на протеста пред парламента! Човекът наскоро е претърпял сърдечна операция за байпас, освен това е бил нощна смяна, а след нощна смяна по закон му се полагат най-малко 8 часа почивка! И това ли ще изтрийте?! Ами, трийте истината, тя и Цънцата с голямата уста от БТВ днес отказа интервю с Николай Денков, понеже така й е наредил Турболентният с главно Д, дето управлява злочестата ни държава с мълчаливото съгласие на остатъчните нищожества от "Позитано", но най-вече с това на чалгарската сбирщина на сакатия от Учиндол! Да, МВР - министърът и назначеният от него пряк началник на починалия полицай са истинските убийци!

    13:47 19.09.2025

  • 38 пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе бива":

    що не се вземат с асенка

    13:48 19.09.2025

  • 40 Тоя лъже и маже

    2 0 Отговор
    Тоя лъже и маже, защото точно той и назначеният от него пряк началник на починалия полицай, са убийците му!

    13:53 19.09.2025

  • 41 Шиши съм

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. А иначе къдравелката Данка Митов е красавица.

    13:55 19.09.2025

  • 42 Всичко на този свят е хибридно🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе бива":

    Митов например е хибрид между двата пола! Да им е честит на полицаите! 😂

    13:56 19.09.2025

  • 43 Всички на микрофона

    0 0 Отговор
    Поя изпълза из пеньоара на Асена Василева! Сю, как беше кукло мазна!

    13:59 19.09.2025

