КНСБ: Има надценка от над 50% спрямо борсовата цена за някои от основните храни

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се „типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.
При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.
Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 лева по-скъпи в търговските вериги, отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини.
Най-голямото поскъпване при големите търговски вериги е при краставиците – на месечна база 7,5%, каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на конфедерацията Любослав Костов. При малките вериги най-голямо поскъпване има при бял боб -5,7% за килограм, посочи той.
КНСБ констатира още, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони. Брашното е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана с около 4-5% от средната цена. Този продукт е най-евтин в Пазарджик, Смолян и Разград. Свински бут (килограм, без кост) е най-скъп във Видин, Велико Търново и София. Картофите са най-скъпи в Добрич, Перник и Бургас. Кренвиршите са най-скъпи във Видин, Смолян и София.
Сред другите заключения на КСНБ са, че на месечна база се наблюдава лек ръст на цените на малката потребителска кошница (+0,3%). По-съществена ценова динамика има при цените на плодове, продиктувано от сезонността на стоката.
Според Пламен Димитров има скрита надценка от производителя до магазинната мрежа, която не знаем колко е. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подготвя анализ за цените на хранителните продукти, каза той пред журналисти. Димитров смята, че регулаторът трябва да сравнява данните за по-дълги периоди, защото „достигнатите неприлично високи нива остават и затова хората смятат с право, че цените са високи“.
1 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #2, #7, #14
14:52 19.09.2025
2 Шишкото съм
До коментар #1 от "оня с коня":Направих скъпи мгазини за хората в пощите. АЗ ги зареждам със стоки и АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.
14:56 19.09.2025
3 Българин
Коментиран от #4
14:57 19.09.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Българин":моля, моля като е на примоция ще му падне цената
15:00 19.09.2025
5 име
15:01 19.09.2025
6 8888
15:01 19.09.2025
7 име
До коментар #1 от "оня с коня":Ми, що не се забиеш с беенвето у някой дирек, че да ускориш процеса.
Коментиран от #21
15:03 19.09.2025
8 Таван 20% .
Коментиран от #13
15:05 19.09.2025
9 Българин
15:06 19.09.2025
10 Моарейн
Коментиран от #11
15:08 19.09.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Моарейн":От нова година пада Валутния борд.
Коментиран от #20
15:11 19.09.2025
12 Българин
15:11 19.09.2025
13 Е, с този
До коментар #8 от "Таван 20% .":Таван, от 20 процента, за какво ке стигне? Само да си платиш водата, ако я икономисваш !
15:12 19.09.2025
14 храни си коня
До коментар #1 от "оня с коня":БГ-то ще се оправи само и единствено след затварянето на всички граници. Никой и нищо живо да не ги преминава. Те тогава ще почнат да се оправят нещата и територийкта може отново да стане държава. Но дотогава ще ни експлоатират като дъщерна туристическа дестинация с управление извън територийката и очевидните домакини като боко, шиши и сезонната компания
Коментиран от #24
15:13 19.09.2025
16 уау
15:20 19.09.2025
17 икономист
Коментиран от #19
15:22 19.09.2025
18 123456
15:23 19.09.2025
19 Моарейн
До коментар #17 от "икономист":Не, важното е, че има банани.
15:23 19.09.2025
20 и с падането на борда
До коментар #11 от "Последния Софиянец":левчето ще стане 0,00001 евро
15:28 19.09.2025
21 Коня на оня
До коментар #7 от "име":Мани само ме излага този!
Накрая ще го накъчам углави и да се свършва вече тоя срам!
15:28 19.09.2025
22 Кькццл
15:28 19.09.2025
23 Мафия БГ
15:31 19.09.2025
24 Коня на оня
До коментар #14 от "храни си коня":Аз на него ако чакам... Той себе си не може да нахрани, че и мене ли?
Добре, че има още тревичка...
15:32 19.09.2025