КНСБ: Има надценка от над 50% спрямо борсовата цена за някои от основните храни

КНСБ: Има надценка от над 50% спрямо борсовата цена за някои от основните храни

19 Септември, 2025 14:51 583 24

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги,

КНСБ: Има надценка от над 50% спрямо борсовата цена за някои от основните храни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се „типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.

При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 лева по-скъпи в търговските вериги, отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини.

Най-голямото поскъпване при големите търговски вериги е при краставиците – на месечна база 7,5%, каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на конфедерацията Любослав Костов. При малките вериги най-голямо поскъпване има при бял боб -5,7% за килограм, посочи той.

КНСБ констатира още, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони. Брашното е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана с около 4-5% от средната цена. Този продукт е най-евтин в Пазарджик, Смолян и Разград. Свински бут (килограм, без кост) е най-скъп във Видин, Велико Търново и София. Картофите са най-скъпи в Добрич, Перник и Бургас. Кренвиршите са най-скъпи във Видин, Смолян и София.

Сред другите заключения на КСНБ са, че на месечна база се наблюдава лек ръст на цените на малката потребителска кошница (+0,3%). По-съществена ценова динамика има при цените на плодове, продиктувано от сезонността на стоката.

Според Пламен Димитров има скрита надценка от производителя до магазинната мрежа, която не знаем колко е. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подготвя анализ за цените на хранителните продукти, каза той пред журналисти. Димитров смята, че регулаторът трябва да сравнява данните за по-дълги периоди, защото „достигнатите неприлично високи нива остават и затова хората смятат с право, че цените са високи“.


  • 1 оня с коня

    3 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #2, #7, #14

    14:52 19.09.2025

  • 2 Шишкото съм

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Направих скъпи мгазини за хората в пощите. АЗ ги зареждам със стоки и АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    14:56 19.09.2025

  • 3 Българин

    9 1 Отговор
    Не са 50% има на места над 100% ,сирене за 30-32 лв - справка магазините на Т маркет. Луда работа да си го ядат

    Коментиран от #4

    14:57 19.09.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    моля, моля като е на примоция ще му падне цената

    15:00 19.09.2025

  • 5 име

    5 0 Отговор
    Ако беше 50 процента щеше да е добре, надценките са между 100 и 200 процента

    15:01 19.09.2025

  • 6 8888

    4 2 Отговор
    Нали не е забранено? Щом се купува значи още може! Това е демокрацията!

    15:01 19.09.2025

  • 7 име

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ми, що не се забиеш с беенвето у някой дирек, че да ускориш процеса.

    Коментиран от #21

    15:03 19.09.2025

  • 8 Таван 20% .

    2 1 Отговор
    Трябва да има таван на надценката 20% и 20 са им много, а те слагат 100% на сиренето и в маркетите го държат във вода това сирене и тежи още повече, а от там още повече печалба.

    Коментиран от #13

    15:05 19.09.2025

  • 9 Българин

    0 0 Отговор
    Само показвам обърнете внимание на цената за кг с малките цифри най долу

    15:06 19.09.2025

  • 10 Моарейн

    3 0 Отговор
    Факти, няма ли да напишете нещо във връзка с "препоръките" на МВФ за вдигане на осигуровките, отпадане на максималния осигурителен доход и замразяване на заплатите. Последното засега е само за администрацията, но то така се почва.

    Коментиран от #11

    15:08 19.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Моарейн":

    От нова година пада Валутния борд.

    Коментиран от #20

    15:11 19.09.2025

  • 12 Българин

    1 1 Отговор
    И още малко снимки

    15:11 19.09.2025

  • 13 Е, с този

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Таван 20% .":

    Таван, от 20 процента, за какво ке стигне? Само да си платиш водата, ако я икономисваш !

    15:12 19.09.2025

  • 14 храни си коня

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    БГ-то ще се оправи само и единствено след затварянето на всички граници. Никой и нищо живо да не ги преминава. Те тогава ще почнат да се оправят нещата и територийкта може отново да стане държава. Но дотогава ще ни експлоатират като дъщерна туристическа дестинация с управление извън територийката и очевидните домакини като боко, шиши и сезонната компания

    Коментиран от #24

    15:13 19.09.2025

  • 16 уау

    3 0 Отговор
    В тази "държава", картелът надува цените. Хората ядат скъпа и нискокачествена храна. В западна европа храната е реално по-евтина.

    15:20 19.09.2025

  • 17 икономист

    5 0 Отговор
    Важното е , че няма инфлация

    Коментиран от #19

    15:22 19.09.2025

  • 18 123456

    3 0 Отговор
    Картела на храните надува цените , картела в енегетиката надува тока , картела в строителството надува имотите , картела на банките раздава кредити за всичко това . Направо сме за снимка

    15:23 19.09.2025

  • 19 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "икономист":

    Не, важното е, че има банани.

    15:23 19.09.2025

  • 20 и с падането на борда

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    левчето ще стане 0,00001 евро

    15:28 19.09.2025

  • 21 Коня на оня

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Мани само ме излага този!
    Накрая ще го накъчам углави и да се свършва вече тоя срам!

    15:28 19.09.2025

  • 22 Кькццл

    2 0 Отговор
    До вчера нямаше надценки!!!! Или чакаха да мине вота на недоверие и почват да си казват истината, ама късно

    15:28 19.09.2025

  • 23 Мафия БГ

    1 1 Отговор
    КНСБ, заедно с Подкрепа, трябва да ги забранят тези мафиотски синдикати.

    15:31 19.09.2025

  • 24 Коня на оня

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "храни си коня":

    Аз на него ако чакам... Той себе си не може да нахрани, че и мене ли?
    Добре, че има още тревичка...

    15:32 19.09.2025

