Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври

19 Септември, 2025 16:05 496 12

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание.

В съдебното заседание, което е трето поред, са разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент. От страна на прокуратурата и от частните обвинители са направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил.

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.


  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    През октомври вече Ганчо ще е пропищял от новата тесла "средна скорост" благодарение на бащата на Сияна.

    16:10 19.09.2025

  • 2 Вадете

    4 6 Отговор
    Някаква Саяна и камиона да я повтори

    16:13 19.09.2025

  • 3 Кариера

    5 6 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    16:14 19.09.2025

  • 4 Много се радваме

    3 6 Отговор
    За тая Саяна

    16:15 19.09.2025

  • 5 Шофер камикадзе

    4 3 Отговор
    Карайте разумно ол...френи.

    16:16 19.09.2025

  • 6 Ей, лужото отец

    5 1 Отговор
    Продъни небесната шир!
    Май ще яде циганската.

    16:21 19.09.2025

  • 7 Лелята

    6 0 Отговор
    Роди ли от бащата?

    16:23 19.09.2025

  • 8 Господин Диана Русинова

    4 1 Отговор
    Пътен експерт с очи различни спи с бащата на някаква Саяна

    Коментиран от #12

    16:25 19.09.2025

  • 9 гост

    5 2 Отговор
    Скъпи СОФИЙЦИ, от днес започват 3 празнични дни и вие ще тръгнете по родните места или по курорти, или към братска Гърция за да се веселите или напълните багажниците с печени чушки. Моля ви забравете за левия мигач, не натискайте газта до ламарината, не карайте на един косъм дистанция трапезите и веселбата няма да избягат. По този начин ще имате още много празници и радостни срещи с близки и приятели, а не тъжна среща за ПОСЛЕДНО СБОГОМ! Живи и здрави се върнете в понеделник вечер по местообиталищата си!

    16:26 19.09.2025

  • 10 До октомври

    3 1 Отговор
    Цялата престъпна фамилия при нея!

    16:36 19.09.2025

  • 11 Механик

    5 2 Отговор
    Не знам на вас, но на мен тая Сияна ми дойде до гуша.
    Почвам да си мисля, че въпросния "баща на Сияна" има пари и налива в медиите за да си прави реклама.
    Няма как да инак, щото за Сияна вече к олко м есеца се пише почти всеки д ен, а за оная женица, дето я сгазиха в Сл. Бряг, нищо. За осакатенто и детенце, дето повече няма да е нормален човек, пак нищо. Това детенце и то си има татко, а тоя татко си имаше и съпруга. Ама не реве по медиите като заклещен к.оч. Вероятно няма парички да си плати като "бащата на Сияна" и за това не с е пише за него.

    16:36 19.09.2025

  • 12 Това ли е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Господин Диана Русинова":

    Галин?

    16:37 19.09.2025

