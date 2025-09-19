Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание.
В съдебното заседание, което е трето поред, са разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент. От страна на прокуратурата и от частните обвинители са направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил.
На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.
