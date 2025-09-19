Нинова: Всичките проблеми ли решихте, та опряхте да домашната ракия на хората?

"Правителството първо посегна на домашната ракия и вино, а после министрите се оплетоха кой отговаря за ракията и кой за виното. Управляващите, които изпуснаха бюджета, решиха да го пълнят като съдерат още една кожа от хората. Намаляват количеството вино, което можеш да си произведеш в домашни условия наполовина и ракията на 30 л. Всичко над това ще се облага с двоен акциз- 4.40 лв.", коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
"Не можеш да си продаваш гроздето на когото желаеш, а само на регистриран търговец. Не можеш да си купиш от съседа, ако искаш. Пълно безумие. Всичките проблеми ли решихте, та опряхте да домашната ракия на хората? Големите контрабандни канали си вървят с правителствен чадър, а от хората решихте да си пълните хазната.
Днес премиерът Желязков, усетил жегата от реакцията на този абсурден закон, наредил на министъра на земеделието да го изтегли. И тук започва още по-големият абсурд: той щял да го изтегли, но само за виното. За ракията отговарял друг министър - на икономиката и той щял да реши. Я вкарайте и министерство на финансите в кашата, защото то събира акцизите и следи казаните.
Това категорично не е нормално управление. То освен некомпетентно, вредно и крадливо, вече е и карикатурно. Трябва час по-скоро да се отървем от този позор и да си върнем достойнството."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТАНА ЯСНО
Коментиран от #3, #8, #31
16:14 19.09.2025
2 симптоматично
16:14 19.09.2025
3 Еми не знаеш ли
До коментар #1 от "СТАНА ЯСНО":МВР…
16:17 19.09.2025
4 Прокурор
Коментиран от #14
16:18 19.09.2025
5 Роско Железаров
Коментиран от #16
16:19 19.09.2025
6 Сатана Z
16:20 19.09.2025
7 Деций
16:20 19.09.2025
8 Бибитко
До коментар #1 от "СТАНА ЯСНО":Ей, много си отваряш устата, това е частна дейност.
16:20 19.09.2025
9 ИДИОТИ
16:21 19.09.2025
10 Ракията е по важна за българина от
Без горното може, без ракия не може.
Българино не алкохолизирай се.
Защо българина измира най бързо, защото ракията не стига?
16:21 19.09.2025
11 Сталин
Коментиран от #28
16:23 19.09.2025
12 бай Иван
16:23 19.09.2025
13 оня с коня
16:24 19.09.2025
14 Така ли?
До коментар #4 от "Прокурор":Може да настояват колкото си искат! Правителството скоро ще падне!
16:25 19.09.2025
15 Деций
Коментиран от #30
16:27 19.09.2025
16 хмм
До коментар #5 от "Роско Железаров":В тоя грозен хотел най-много някой чалга фен да отседне.
16:28 19.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да де..
Срамота да правиш спарен , да не купиш готови при положение , че толкова пари спечели от продаване на снаряди, че не можеш да ги изядеш цял живот. Нагла и оправна селянка! Къш!
16:28 19.09.2025
19 екете
16:29 19.09.2025
20 Сега
16:31 19.09.2025
21 лъжкиня корнелия
Осъдиха Корнелия Нинова да плати 26 000 лева обезщетение заради клевета
Софийският градски съд уважи иска на бившия министър на икономиката Никола Стоянов срещу нея, заведен заради поредица нейни изказвания. В тях тя го обвиняваше в корупция, участие в схеми за източване на държавни дружества и дори го е нарекла „пионка", „машата на интереси" и „заплаха за националната сигурност".
Съдът присъди на Стоянов обезщетение в размер на 26 000 лв., заедно със законната лихва от датата на подаване на иска – 29 март 2023 г.
Коментиран от #27
16:31 19.09.2025
22 Хахаха
16:35 19.09.2025
23 Янко
16:41 19.09.2025
24 Ха,ха
16:49 19.09.2025
25 ,,,,,,
Коментиран от #29
16:49 19.09.2025
26 АГАТ а Кристи
1. Самата ти си фалшива и
2. Всячески се мъчиш да клекнеш за евентуални избиратели...
Истината е, че СИ ОТКЪСНАТА ОПАШКА НА ГУЩЕР, който е избягал за да си спаси кожицата, а ти се мяташ по земята, привличайки внимание
16:50 19.09.2025
27 Корнелия
До коментар #21 от "лъжкиня корнелия":Че не е стока е ясно ама ти къв боклук си ?
16:51 19.09.2025
28 А бе,
До коментар #11 от "Сталин":Рускагнидопо-голям цървулоттеб НЯМА !!!
16:54 19.09.2025
29 не разбрах
До коментар #25 от ",,,,,,":За коктейл в бутилка ли говориш?
16:54 19.09.2025
30 Деций
До коментар #15 от "Деций":Дано деца да нямаш, че ще ми дойде в повече това зелено семе
16:55 19.09.2025
31 Ами
До коментар #1 от "СТАНА ЯСНО":Как кое,милиционерското естествено,нали то контролира вноса и пласирането…
16:55 19.09.2025
32 Хасковски каунь
Колбас без месо
Сега и ракия без грозде и вино от боядисана водоца
16:57 19.09.2025
33 оня с коня
17:00 19.09.2025
34 Румен
17:02 19.09.2025
35 Факт
17:02 19.09.2025