Нинова: Всичките проблеми ли решихте, та опряхте да домашната ракия на хората?

19 Септември, 2025 16:11 1 246 35

  • корнелия нинова-
  • домашна ракия-
  • контрабандни канали

Големите контрабандни канали си вървят с правителствен чадър, а от хората решихте да си пълните хазната, припомни тя

Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Правителството първо посегна на домашната ракия и вино, а после министрите се оплетоха кой отговаря за ракията и кой за виното. Управляващите, които изпуснаха бюджета, решиха да го пълнят като съдерат още една кожа от хората. Намаляват количеството вино, което можеш да си произведеш в домашни условия наполовина и ракията на 30 л. Всичко над това ще се облага с двоен акциз- 4.40 лв.", коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Не можеш да си продаваш гроздето на когото желаеш, а само на регистриран търговец. Не можеш да си купиш от съседа, ако искаш. Пълно безумие. Всичките проблеми ли решихте, та опряхте да домашната ракия на хората? Големите контрабандни канали си вървят с правителствен чадър, а от хората решихте да си пълните хазната.

Днес премиерът Желязков, усетил жегата от реакцията на този абсурден закон, наредил на министъра на земеделието да го изтегли. И тук започва още по-големият абсурд: той щял да го изтегли, но само за виното. За ракията отговарял друг министър - на икономиката и той щял да реши. Я вкарайте и министерство на финансите в кашата, защото то събира акцизите и следи казаните.

Това категорично не е нормално управление. То освен некомпетентно, вредно и крадливо, вече е и карикатурно. Трябва час по-скоро да се отървем от този позор и да си върнем достойнството."


България
  • 1 СТАНА ЯСНО

    41 1 Отговор
    ЗА ВИНОТО И РАКИЯТА.А КОЕ МИНИСТЕРСТВО ОТГОВАРЯ ЗА ДРОГАТА ?

    Коментиран от #3, #8, #31

    16:14 19.09.2025

  • 2 симптоматично

    42 1 Отговор
    Когато ГЕРБ управляват винаги се замразяват доходи, вдигат се данъци и се вземат нови заеми, които ще плащат и внуците ви.

    16:14 19.09.2025

  • 3 Еми не знаеш ли

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "СТАНА ЯСНО":

    МВР…

    16:17 19.09.2025

  • 4 Прокурор

    25 1 Отговор
    Народе, комисията на МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОЯТО ТЕЗИ ДНИ РЕВИЗИРА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА ЗА БЪРЗО И РЯЗКО ВДИГАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ОСИГУРОВКИТЕ!

    Коментиран от #14

    16:18 19.09.2025

  • 5 Роско Железаров

    13 3 Отговор
    Какооо, а попекай да пусна хотела, па тогава да со одим....

    Коментиран от #16

    16:19 19.09.2025

  • 6 Сатана Z

    25 1 Отговор
    Режимът няма да го бъде.Посегнаха на най - милото на българина .

    16:20 19.09.2025

  • 7 Деций

    19 0 Отговор
    Те може нищо да не са решили но прокарват лобистки закон.Още малко трябва да се объркат нещата,за да тръгнат в обратна посока.

    16:20 19.09.2025

  • 8 Бибитко

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "СТАНА ЯСНО":

    Ей, много си отваряш устата, това е частна дейност.

    16:20 19.09.2025

  • 9 ИДИОТИ

    23 1 Отговор
    Много скоро ще има революция !! Не пипайте радостта на народа БЕЕЕ!!

    16:21 19.09.2025

  • 10 Ракията е по важна за българина от

    9 5 Отговор
    въздуха, слънцето и водата, жената и децата.
    Без горното може, без ракия не може.
    Българино не алкохолизирай се.
    Защо българина измира най бързо, защото ракията не стига?

    16:21 19.09.2025

  • 11 Сталин

    15 3 Отговор
    Ако пипнете ракията на цървулите ще стане революция,по добре оставете ракията на мира цървулите да локат ракия и да стоят мирни ,а вие негодници да може да крадете на спокойствие

    Коментиран от #28

    16:23 19.09.2025

  • 12 бай Иван

    6 1 Отговор
    Изискване на ЕС???

    16:23 19.09.2025

  • 13 оня с коня

    2 14 Отговор
    НИЗГВЕРНАТАТА от БСП Нинова ЗНАЕ,но се прАви че НЕ ЗНАЕ че БГ като членка на ЕС е ДЛЪЖНА да приеме съответните Европ. Закони,но някакси прилагането им е на принципа "Ако е възможно".Нямаш право да си купиш от Съседа Гроде ли бе Нинова2А някой да се е оплакал по тоя повод на Омбутсмана?ма НЕ МОЖЕ с такива елементарни приказки да КЪЛВЕТЕ Редовното правителство с надеждата че при едни нови избори ще докарате поне 1% ,та да вземете Милиона Държ. Субсидия?Ех Нинова- къде беше,а къде си сега!...

    16:24 19.09.2025

  • 14 Така ли?

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Прокурор":

    Може да настояват колкото си искат! Правителството скоро ще падне!

    16:25 19.09.2025

  • 15 Деций

    9 2 Отговор
    Но аз допускам ,че това е елементарен трик,за отвличане на вниманието,създавайки мрачна законодателна перспектива,последващо брожение ,и ще излезе някой, вероятно Пеевски който ще огласи на всеослушание,че няма да се посяга върху битовите алкохолици и тяхната радост.Така простака ще е доволен от отмененият пъклен план за посегателство върху това с което се дрогират преди лягане!

    Коментиран от #30

    16:27 19.09.2025

  • 16 хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роско Железаров":

    В тоя грозен хотел най-много някой чалга фен да отседне.

    16:28 19.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да де..

    4 5 Отговор
    Ама да не ти загорят кюфтетата
    Срамота да правиш спарен , да не купиш готови при положение , че толкова пари спечели от продаване на снаряди, че не можеш да ги изядеш цял живот. Нагла и оправна селянка! Къш!

    16:28 19.09.2025

  • 19 екете

    7 0 Отговор
    Хотела на Роско Костинбродския ГЕРБ лъжец и некадърник, има водопад и трябват пари. Никои в България не смее дори да го пита от къде жена му (актриса), има парцел в Борисовата градина, и от къде има 30-50 милиона евро за да вдигнат хотела. Писали са го за 9 милиона, което е лъжа и пак е интересно от къде са взели тези пари. ДАНС, МВР, разузнаване и контраразузнаване, трябва да се провери дали чужда държава не е вербувала този крадлив некадърник и боклук, и да са му дали пари. Този ГЕРБ бъл Х ар, може да е взел пари от наркомана в Украйна и да ни вкара във война, ако са го купили. Слава Богу може съвестни разузнавачи да установят ако са го купили този паразит.

    16:29 19.09.2025

  • 20 Сега

    11 0 Отговор
    е ракията и виното, следва домашният зарзават , месото, млечните продукти и всякаква домашна зимнина .😡😡😡 Докато спим и сме се остави на някакви умно красиви Ентелегенте , да унищожават селата и малкото останало дребното земеделие и животновъдство така ще бъде .

    16:31 19.09.2025

  • 21 лъжкиня корнелия

    2 5 Отговор
    ТИ НАЛИ ПИЕШ САМО РУСКА ВОДКА И ПЪРЖИШ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ КЮФТЕТЕ, КАКВО КВИЧИШ ЗА ДОМАШНАТА РАКИЯ И ВИНО? лъжкиня! заклеймена от българския съд! еТО ФАКТ:
    Осъдиха Корнелия Нинова да плати 26 000 лева обезщетение заради клевета
    Софийският градски съд уважи иска на бившия министър на икономиката Никола Стоянов срещу нея, заведен заради поредица нейни изказвания. В тях тя го обвиняваше в корупция, участие в схеми за източване на държавни дружества и дори го е нарекла „пионка", „машата на интереси" и „заплаха за националната сигурност".

    Съдът присъди на Стоянов обезщетение в размер на 26 000 лв., заедно със законната лихва от датата на подаване на иска – 29 март 2023 г.

    Коментиран от #27

    16:31 19.09.2025

  • 22 Хахаха

    3 0 Отговор
    Ен вино ин веритат In vino in veritat

    16:35 19.09.2025

  • 23 Янко

    6 0 Отговор
    Мръсни ГРБЕРСКи пеерунгели, ще дерат от хората по 5 кожи, пари нямало. А как така другари Герберасти има €60 милиона за Укроропия, и гаранции за още € 2,5 милиарда. Ракия е имало преди вас Герберасти, ще има и след вас.

    16:41 19.09.2025

  • 24 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Плевен, да пиеш само ракия, за кво ти е вода

    16:49 19.09.2025

  • 25 ,,,,,,

    3 0 Отговор
    Другари, да направим Ракиената революция.

    Коментиран от #29

    16:49 19.09.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор
    Може и да си права, но казано от теб - звучи много фалшиво, най-малко по две причини :
    1. Самата ти си фалшива и
    2. Всячески се мъчиш да клекнеш за евентуални избиратели...
    Истината е, че СИ ОТКЪСНАТА ОПАШКА НА ГУЩЕР, който е избягал за да си спаси кожицата, а ти се мяташ по земята, привличайки внимание

    16:50 19.09.2025

  • 27 Корнелия

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "лъжкиня корнелия":

    Че не е стока е ясно ама ти къв боклук си ?

    16:51 19.09.2025

  • 28 А бе,

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Рускагнидопо-голям цървулоттеб НЯМА !!!

    16:54 19.09.2025

  • 29 не разбрах

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от ",,,,,,":

    За коктейл в бутилка ли говориш?

    16:54 19.09.2025

  • 30 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Деций":

    Дано деца да нямаш, че ще ми дойде в повече това зелено семе

    16:55 19.09.2025

  • 31 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "СТАНА ЯСНО":

    Как кое,милиционерското естествено,нали то контролира вноса и пласирането…

    16:55 19.09.2025

  • 32 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Сирене без мляко
    Колбас без месо
    Сега и ракия без грозде и вино от боядисана водоца

    16:57 19.09.2025

  • 33 оня с коня

    0 0 Отговор
    НА ВСИЧКИШ които са ми писали минуси на поста препоръчвам да прочетат думите на Премиера7"НЯМА ДА ПОСЯГАМЕ на дом. ракия..".СЕГА е време за уточвевие:На приказките на нитова ли залагате,или на тия на ВЛАСТТА,ЧИЙТО ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ПРЕМИЕРА?

    17:00 19.09.2025

  • 34 Румен

    0 0 Отговор
    Снайпери требват Нинова.Иначе не става. Кат почнат да падат кат круши то другите ще ги лови Паркинсона

    17:02 19.09.2025

  • 35 Факт

    0 0 Отговор
    "Непокорна България" Корнелия Нинова -там е истината ❗

    17:02 19.09.2025

