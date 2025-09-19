Нинова: Всичките проблеми ли решихте, та опряхте да домашната ракия на хората?

"Правителството първо посегна на домашната ракия и вино, а после министрите се оплетоха кой отговаря за ракията и кой за виното. Управляващите, които изпуснаха бюджета, решиха да го пълнят като съдерат още една кожа от хората. Намаляват количеството вино, което можеш да си произведеш в домашни условия наполовина и ракията на 30 л. Всичко над това ще се облага с двоен акциз- 4.40 лв.", коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Не можеш да си продаваш гроздето на когото желаеш, а само на регистриран търговец. Не можеш да си купиш от съседа, ако искаш. Пълно безумие. Всичките проблеми ли решихте, та опряхте да домашната ракия на хората? Големите контрабандни канали си вървят с правителствен чадър, а от хората решихте да си пълните хазната.

Днес премиерът Желязков, усетил жегата от реакцията на този абсурден закон, наредил на министъра на земеделието да го изтегли. И тук започва още по-големият абсурд: той щял да го изтегли, но само за виното. За ракията отговарял друг министър - на икономиката и той щял да реши. Я вкарайте и министерство на финансите в кашата, защото то събира акцизите и следи казаните.

Това категорично не е нормално управление. То освен некомпетентно, вредно и крадливо, вече е и карикатурно. Трябва час по-скоро да се отървем от този позор и да си върнем достойнството."