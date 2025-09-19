Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е задръстването, съобщи БНТ.
Заради ремонт между 0 и 8 километър на "Хемус" в платното за София трафикът се пренасочва двупосочно в лентата за Варна.
Това е и причината да се образува километрично задръстване на изхода на столицата.
Хиляди автомобили се опитват да излязат от София за предстоящия дълъг уикенд, но тапата на магистралата е толкова сериозна, че парализира движението по протежението на бул. "Ботевградско шосе" и частично по ССТ и ИСТ.
Над 10 километра е колоната. Средната скорост на движение в тапата е около 3 км/ч.
1 Така е
19:30 19.09.2025
2 Гост
19:31 19.09.2025
3 гост
19:50 19.09.2025
4 гражданин
19:51 19.09.2025
5 Сталин
А в Русия - пътищата като самолетни писти... Не,.... като за "Буран"... който....
Коментиран от #6
19:52 19.09.2025
6 123
До коментар #5 от "Сталин":Блат - ник
19:58 19.09.2025
7 оня с коня
и че сте си платили винетката
важно е че сега ще засичаме средна скорост на магистралата
20:00 19.09.2025