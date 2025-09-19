Новини
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София

19 Септември, 2025 19:21 640 7

  • ам хемус-
  • ремонт-
  • задръстване

Хиляди автомобили се опитват да излязат от София

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е задръстването, съобщи БНТ.

Заради ремонт между 0 и 8 километър на "Хемус" в платното за София трафикът се пренасочва двупосочно в лентата за Варна.

Това е и причината да се образува километрично задръстване на изхода на столицата.

Хиляди автомобили се опитват да излязат от София за предстоящия дълъг уикенд, но тапата на магистралата е толкова сериозна, че парализира движението по протежението на бул. "Ботевградско шосе" и частично по ССТ и ИСТ.

Над 10 километра е колоната. Средната скорост на движение в тапата е около 3 км/ч.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    4 4 Отговор
    Диктатурата в действие ! А и джобовете трябва да се пълнят. Учителката и Бою съсипаха и ограбиха столицата ни , а и не само .

    19:30 19.09.2025

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Ке изпуснат ракията и мръвката 🦦

    19:31 19.09.2025

  • 3 гост

    2 0 Отговор
    Тарикатите депутати и държавни служители по стар техен обичай се изнесоха още на обяд и ще се приберат чак във вторник след обяд! Те отдавна са минали макар и нелегално на 4 дневна работна седмица!

    19:50 19.09.2025

  • 4 гражданин

    2 0 Отговор
    В Турция нашите магистрали са между селата ,и нямат и една дупка или поправка !! Парите от Асфалта ги търсете в зайчарника !!!

    19:51 19.09.2025

  • 5 Сталин

    0 1 Отговор
    Тук е така...
    А в Русия - пътищата като самолетни писти... Не,.... като за "Буран"... който....

    Коментиран от #6

    19:52 19.09.2025

  • 6 123

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Блат - ник

    19:58 19.09.2025

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор
    важното е че има банани в магазина

    и че сте си платили винетката

    важно е че сега ще засичаме средна скорост на магистралата

    20:00 19.09.2025

