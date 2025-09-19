Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд

Полицията засилва присъствието по основните пътни артерии в страната през трите почивни дни с цел по-безопасно движение. Още от ранния следобед трафикът по АМ „Тракия“ в посока Бургас се увеличи. Колони автомобили имаше и при излизане от София, както и по АМ „Хемус“, съобщи бТВ.
В пловдивския участък на АМ „Тракия“ към момента няма данни за сериозни произшествия, съобщават от полицията.
По-рано днес при км 209 в посока Бургас е станала катастрофа, движението вече се осъществява нормално.
Очаква се засилен поток и към граничните пунктове. Пътуващите са призовани да проверяват актуалната обстановка и при опашки да избират алтернативни КПП.
АПИ въведе забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона днес между 17:00 и 20:00 ч. по най-натоварените направления.
Повече от 200 наряда ще работят денонощно: Пътна полиция, охранителна и гранична полиция, жандармерия и екипи за специални операции ще следят за скорост, рискoви изпреварвания, шофиране след употреба на алкохол/наркотици и използване на обезопасителни колани.
1 гост
20:25 19.09.2025
2 Тиква
20:26 19.09.2025
3 Спецназ
закона да се прилага чак до стригане 0 номер и 2 седмици принудителен труд!!
Докато пишеш на тоя с фаровете ще профучат четирима
със 180 + моторист със Сузуки който ги минава вдясно с 220,
ама ти си работиш работата и те така.
20:26 19.09.2025
4 палицай
20:27 19.09.2025
5 Камион
20:29 19.09.2025
6 Яшар
20:29 19.09.2025
7 Гост
20:35 19.09.2025
8 ха ха
20:48 19.09.2025
9 Така се прави
21:03 19.09.2025
10 1212
- Пууу, тоя астматик, щеше да ми извади очите с тoва фенерче!
21:06 19.09.2025
11 Да,бе
21:09 19.09.2025
12 граф Монте Кристо
21:21 19.09.2025
13 Гост
21:26 19.09.2025