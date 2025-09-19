Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд

Полицията засилва присъствието по основните пътни артерии в страната през трите почивни дни с цел по-безопасно движение. Още от ранния следобед трафикът по АМ „Тракия“ в посока Бургас се увеличи. Колони автомобили имаше и при излизане от София, както и по АМ „Хемус“, съобщи бТВ.

В пловдивския участък на АМ „Тракия“ към момента няма данни за сериозни произшествия, съобщават от полицията.

По-рано днес при км 209 в посока Бургас е станала катастрофа, движението вече се осъществява нормално.

Очаква се засилен поток и към граничните пунктове. Пътуващите са призовани да проверяват актуалната обстановка и при опашки да избират алтернативни КПП.

АПИ въведе забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона днес между 17:00 и 20:00 ч. по най-натоварените направления.

Повече от 200 наряда ще работят денонощно: Пътна полиция, охранителна и гранична полиция, жандармерия и екипи за специални операции ще следят за скорост, рискoви изпреварвания, шофиране след употреба на алкохол/наркотици и използване на обезопасителни колани.