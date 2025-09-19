Новини
България »
Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд

Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд

19 Септември, 2025 20:21 671 13

  • полиция-
  • дълъг уикенд-
  • апи

Очаква се засилен поток и към граничните пунктове

Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията засилва присъствието по основните пътни артерии в страната през трите почивни дни с цел по-безопасно движение. Още от ранния следобед трафикът по АМ „Тракия“ в посока Бургас се увеличи. Колони автомобили имаше и при излизане от София, както и по АМ „Хемус“, съобщи бТВ.

В пловдивския участък на АМ „Тракия“ към момента няма данни за сериозни произшествия, съобщават от полицията.

По-рано днес при км 209 в посока Бургас е станала катастрофа, движението вече се осъществява нормално.

Очаква се засилен поток и към граничните пунктове. Пътуващите са призовани да проверяват актуалната обстановка и при опашки да избират алтернативни КПП.

АПИ въведе забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона днес между 17:00 и 20:00 ч. по най-натоварените направления.

Повече от 200 наряда ще работят денонощно: Пътна полиция, охранителна и гранична полиция, жандармерия и екипи за специални операции ще следят за скорост, рискoви изпреварвания, шофиране след употреба на алкохол/наркотици и използване на обезопасителни колани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    11 0 Отговор
    ПОЛИЦИЯТА В БЛИЗОСТ ДО ОБЩЕСТВОТО САМО,ЧЕ ИЗ ХРАСТАЛАЦИТЕ.

    20:25 19.09.2025

  • 2 Тиква

    10 0 Отговор
    Няма такава дума уикенд,има,почивен ден.,правилно пишете.

    20:26 19.09.2025

  • 3 Спецназ

    4 2 Отговор
    За забравени да включи фарове, според мен трябва цялата строгост на
    закона да се прилага чак до стригане 0 номер и 2 седмици принудителен труд!!

    Докато пишеш на тоя с фаровете ще профучат четирима
    със 180 + моторист със Сузуки който ги минава вдясно с 220,

    ама ти си работиш работата и те така.

    20:26 19.09.2025

  • 4 палицай

    5 0 Отговор
    отивам да снимам за 200 лева надник

    20:27 19.09.2025

  • 5 Камион

    8 0 Отговор
    Днес докато пресичах Гърция срещнах само 1 патрулка.От София до Кулата КАТ ДАЙ ТОЛ граничари НАП и каквото още се сетиш

    20:29 19.09.2025

  • 6 Яшар

    6 0 Отговор
    Толкоз им е и работата за 100 лева ден , .изнервят се , почват да правят гупости

    20:29 19.09.2025

  • 7 Гост

    9 0 Отговор
    Дебнат навсякъде да ти лепнат нещо за колан. По 10 точки взимат .

    20:35 19.09.2025

  • 8 ха ха

    1 1 Отговор
    личи си че комундетата са във властта щом искат колани и за градско шофиране , нещо регистрационни номера или лични карти няма ли да сменяваме или ще наваксват от измислени глоби и пътни грабежи

    20:48 19.09.2025

  • 9 Така се прави

    2 0 Отговор
    Докато съберат глобите, та да им изплатят ДМС и Коледа дошла! Спешна помощ да се готви за жътва сега!

    21:03 19.09.2025

  • 10 1212

    6 0 Отговор
    Епична битка! Дарт Вейдър и Крали Марко. След като победил, Крали Марко, бършейки меча си, казал:
    - Пууу, тоя астматик, щеше да ми извади очите с тoва фенерче!

    21:06 19.09.2025

  • 11 Да,бе

    5 0 Отговор
    Като няма производство и икономика с глоби ще се оправи държавата...Милиционерска му работа,даже по-зле пожарникарска..

    21:09 19.09.2025

  • 12 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    Кел файда да ги изкарват,само ще стресират свестните шофьори ,които са на изчезване,ашлаците никак няма да бъдат впечатлени,какво ще му направят на такъв търсач на силни усещания от формула 1 и автородео,ще му накривят шапката.Немъчена пара без сметка се харчи,бъкани са с пари,полицията може да ги глоби с някоя стотарка и толкоз.Докато не почнат да ги вкарват в затвора,няма да има управия.

    21:21 19.09.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Ейййй, да не оставите пеефски сам, без охрана, че ще се уволнявамееее

    21:26 19.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове