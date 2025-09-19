Проф. Тагарев: Путин опитва да разколебае Европа да помага на Украйна

НАТО съобщи, че негови изтребители са се вдигнали по тревога и бързо са прихванали руски военни самолети, навлезли в естонското въздушно пространство.

"Това е нарочна провокация, не може да стане случайно. Преди някъде 10 години руски самолет навлезе в турското въздушно пространство и беше свален. НАТО има интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Поредна провокация на Русия, всичко това е свързано с войната в Украйна. Путин има големи надежди за лятната офанзива - дълго подготвяна, сериозно промотирана и с много големи очаквания, но тя до момента е постигнала минимални резултати", каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му от началото на годината Русия е дала 300 000 жертви и ранени.

Колко руски военни има на фронта в Украйна

"Путин вчера обяви, че 700 000 руски военнослужещи са в Украйна. Ако това е вярно, то това е около максимума за цялата война, която върви повече от 3 години и половина. С тази серия от ходове - нарушаване на въздушното пространство на Полша, Румъния, сега и на Естония, взривове - Путин цели да разколебае готовността на европейските страни да помагат на Украйна", допълни проф. Тагарев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че Европа трябва да продължи да помага на Украйна.

Украйна е реален гарант за сигурността на Европа

"НАТО беше длъжен да реагира. Това е повишаване на възможността на Източния фланг на НАТО, да гарантират сигурността на своето въздушно пространство срещу атака от дронове. Това само по себе си не е достатъчно. Вече се разбира много ясно, че Украйна не е просто символична защита на Европа, а е реален гарант за сигурността на Европа. Украйна се справя доста добре, на европейските страни ще им бъде трудно да постигнат ефективност", подчерта гостът.

Украйна действа стратегически

Бившият военен министър припомни, че Украйна сключи стратегическо споразумение с Филипините.

"МиГ-29 би бил неефективен срещу дронове. Ако се наложи той да предприеме действия да използва управляеми ракети срещу дронове, то ние не разполагаме с голямо количество управляеми ракети. А ако не е с ракети, то със стрелково оръжие е почти невъзможно. Системата за противовъздушна отбрана - същата работа. Ние имаме зенитно-ракетни комплекси, но те са скъпи. Приехме решението да увеличим разходите си за отбрана 3,5% + 1,5%, но тази година няма никакво повишение за отбрана. А Полша отива на 4,8%", коментира той.

Проф. Тагарев поясни, че противодействието на дронове не е толкова скъпо.

"То изисква ноу-хау, бързо тестване, обучение на хора и не се изискват чак толкова много пари. Но с това ноу-хау разполага само Украйна. След 6 месеца по друг начин ще се води войната с дронове - между дронове. Има няколко вида разработени дрона за въздушна борба с дронове. Няма откъде да ги научим тези неща, освен от Украйна, което изисква много тясно сътрудничество", категоричен е той.