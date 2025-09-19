Новини
Проф. Тагарев: Путин опитва да разколебае Европа да помага на Украйна

Проф. Тагарев: Путин опитва да разколебае Европа да помага на Украйна

19 Септември, 2025 22:21 505 15

  • проф. тодор тагарев-
  • европа-
  • украйна-
  • естония-
  • дронове

Противодействието на дронове не е толкова скъпо, каза бившият министър на отбраната

Проф. Тагарев: Путин опитва да разколебае Европа да помага на Украйна - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НАТО съобщи, че негови изтребители са се вдигнали по тревога и бързо са прихванали руски военни самолети, навлезли в естонското въздушно пространство.

"Това е нарочна провокация, не може да стане случайно. Преди някъде 10 години руски самолет навлезе в турското въздушно пространство и беше свален. НАТО има интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Поредна провокация на Русия, всичко това е свързано с войната в Украйна. Путин има големи надежди за лятната офанзива - дълго подготвяна, сериозно промотирана и с много големи очаквания, но тя до момента е постигнала минимални резултати", каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му от началото на годината Русия е дала 300 000 жертви и ранени.

Колко руски военни има на фронта в Украйна

"Путин вчера обяви, че 700 000 руски военнослужещи са в Украйна. Ако това е вярно, то това е около максимума за цялата война, която върви повече от 3 години и половина. С тази серия от ходове - нарушаване на въздушното пространство на Полша, Румъния, сега и на Естония, взривове - Путин цели да разколебае готовността на европейските страни да помагат на Украйна", допълни проф. Тагарев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че Европа трябва да продължи да помага на Украйна.

Украйна е реален гарант за сигурността на Европа

"НАТО беше длъжен да реагира. Това е повишаване на възможността на Източния фланг на НАТО, да гарантират сигурността на своето въздушно пространство срещу атака от дронове. Това само по себе си не е достатъчно. Вече се разбира много ясно, че Украйна не е просто символична защита на Европа, а е реален гарант за сигурността на Европа. Украйна се справя доста добре, на европейските страни ще им бъде трудно да постигнат ефективност", подчерта гостът.

Украйна действа стратегически

Бившият военен министър припомни, че Украйна сключи стратегическо споразумение с Филипините.

"МиГ-29 би бил неефективен срещу дронове. Ако се наложи той да предприеме действия да използва управляеми ракети срещу дронове, то ние не разполагаме с голямо количество управляеми ракети. А ако не е с ракети, то със стрелково оръжие е почти невъзможно. Системата за противовъздушна отбрана - същата работа. Ние имаме зенитно-ракетни комплекси, но те са скъпи. Приехме решението да увеличим разходите си за отбрана 3,5% + 1,5%, но тази година няма никакво повишение за отбрана. А Полша отива на 4,8%", коментира той.

Проф. Тагарев поясни, че противодействието на дронове не е толкова скъпо.

"То изисква ноу-хау, бързо тестване, обучение на хора и не се изискват чак толкова много пари. Но с това ноу-хау разполага само Украйна. След 6 месеца по друг начин ще се води войната с дронове - между дронове. Има няколко вида разработени дрона за въздушна борба с дронове. Няма откъде да ги научим тези неща, освен от Украйна, което изисква много тясно сътрудничество", категоричен е той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Павел пенев

    14 0 Отговор
    И този простак ли е вече професор?

    Коментиран от #7

    22:23 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И при загуба на 25% територия

    6 0 Отговор
    аз съм ,, умен ,, и твърдя че ще победя..
    И да не победя пак ще твърдя че е така.
    Аз съм много умен.....

    22:28 19.09.2025

  • 4 ефете

    8 0 Отговор
    Бе боклук със боклук, където седнеш и станеш Владимир Путин ти се привижда. Боклук със боклук, и за портиер на тоалетна няма да те вземат в някоя нормална държава. Кога ще те вкарат в затвора за дето храниш бандера фашистите на наркомана с парите на българите??? Боклук със боклук.

    22:29 19.09.2025

  • 5 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Украинецът Тагаренко мрази Русия щото е бил е-бан като студент във военното училище от руски солдати.

    22:29 19.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    СОБАКА КРАСТАВА!ХОДИ С ЦЯЛОТО СИ СЕМЕЙСТВО В УКРИЯ!ПОМИЯРИИИ!

    22:30 19.09.2025

  • 7 Още новини от Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Павел пенев":

    Виждал съм Тагар аха на живо.Дребен ,с голям дирник и къси крачета и мили очички дърт пдраст.Да те е гнус да го гледаш.

    22:32 19.09.2025

  • 8 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Хотела на магареФ ще приютява украински вдовици.Без пари

    22:33 19.09.2025

  • 9 Пич

    7 0 Отговор
    Глей бе......кви тъпаци стават професори !!!???
    И ти можеш !!!

    22:33 19.09.2025

  • 10 Тагаренко

    3 0 Отговор
    Преди 10 години НАТЮ-то направиха номер,
    като свалиха Су-24 ИЗВЪН турското
    въздушно пространство.
    Сега, що не пробваха пак ?

    22:36 19.09.2025

  • 11 Мдааа

    5 0 Отговор
    Тагаренко завършен yкpоагент! Четете статията и вижте наглеца, как лобира за шефовете си, вече дори не се крие този чужд агент?

    22:40 19.09.2025

  • 12 Някой

    6 0 Отговор
    И този ли национален предател се води професор?

    22:49 19.09.2025

  • 13 Проф. Тагарев

    6 0 Отговор
    Написал великия труд "Основи и Принципи на Слагачеството, Сонетите и Дупедавсттвото"

    22:51 19.09.2025

  • 14 И този ли стана

    3 0 Отговор
    професор. Ами , то било много лесно.Плю....ш Русия и получаваш бонус - титла . Изредете и роднините му какви фирми и постове имат за да се разбере от къде толкова ярост и злоба е него срещу Русия.

    23:03 19.09.2025

  • 15 Хаха

    3 0 Отговор
    Професор по кражба и предателство! Слугата Тагаренко ! Няма да те забравим

    23:08 19.09.2025

