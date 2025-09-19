Проф. Веселин Вучков: МС не е подготвил стратегия за националната сигурност

Скандалите около МВР напоследък подронва доверието на гражданите към държавата. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков.

Темата за полицейското насилие и незаконното подслушване поставят МВР в центъра на вниманието. Нормално е да очакваме, че това е горещ стол, но е и нормално да очакваме МВР да дава малко повече от себе си, за да се чувстват удовлетворени гражданите, заяви проф. Вучков.

Във връзка с процедурата за назначаване на главен секретар на МВР, той посочи: "Идеята е това да е човек, който е приемлив за обществото, не е политически зависим и да е добър професионалист, а изглежда, че политическата класа се упражнява по темата "наш" човек да оглави вътрешното министерството и службите. Прекроява се цяла законодателна рамка, за да се посочат конкретни лица, които да заемат конкретни служби".

Бившият вътрешен министър алармира, че Министерският съвет не е подготвил стратегия за националната с сигурност, а сега действащата изтича след три месеца. Проф. Веселин Вучков поясни, изработването на такава стратегия обикновено отнема около година и половина.

В коментар за отнетото от управляващите от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" право на президентската администрация да използва колите на Националната служба за охрана бившият министър на вътрешните работи отбеляза: "Промяната е направена напук, само заради името на президента. Проблемът не е кой вози администрацията на президента, а въпросът е имаме ли необходимост от такава раздута и военизирана структура, която да охранява един куп държавни служители. Аз смятам,че трябва да се преоцени работата на НСО в едно демократично общество - от една страна да се пазят институциите, но от друга страна да не се дразнят гражданите с една прекалена охрана".