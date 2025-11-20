Новини
Прасе-касичка пред парламента

20 Ноември, 2025 10:02 2 488 64

Инсталацията символизира касичката на властта и централния бюджет на министъра на финансите Теменужка Петкова, обясни пред журналисти председателят на ПП Асен Василев

Снимки: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С поставяне на арт инсталация на прасе-касичка пред сградата на парламента от "Продължаваме Промяната" (ПП) изразиха недоволството си от план-сметката за 2026 г.

Инсталацията символизира касичката на властта и централния бюджет на министъра на финансите Теменужка Петкова, обясни пред журналисти председателят на ПП Асен Василев. Не е ясно за какво ще се харчат парите при увеличение на бюджета с 800 милиона лева, каза той.

Народният представител допълни, че, ако не се пълни касичката, няма да има нужда да се вдигат осигуровките и данък "дивидент". План-сметката казва, че ще вземе по 600 лв. от всеки български гражданин, за да напълни касичката на властта, каза Василев.

Според него гражданите няма да получат увеличение на заплатите догодина, а бизнесът няма да прави инвестиции. Организираме и подписка за всеки, който не иска парите му да отидат в прасето-касичка, каза още той.

На въпрос за коледните добавки за пенсионерите Василев посочи, че, ако има достатъчно пари, правителството трябва да осигури добавки. Това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите, отбеляза депутатът.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Данчо

    75 8 Отговор
    А тиква касичка ?

    Коментиран от #7

    10:05 20.11.2025

  • 2 Това розовото

    23 49 Отговор
    ако е женско е Асенка, приличат си!

    10:05 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Бай

    52 4 Отговор
    Коледа иде.
    Готвят се хората.

    10:06 20.11.2025

  • 5 1488

    23 25 Отговор
    а прегазен човек що не сложат
    в чест на кильр петко

    10:06 20.11.2025

  • 6 винету-ту-ту...

    51 5 Отговор
    приказни герои сме🎃🐷

    10:08 20.11.2025

  • 7 То е едно

    42 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Данчо":

    и също. Двете Д-та на монетата. В момента, българската монета няма лице. Всичко се заключава в един огромен, ненаситен Д..Ник.

    10:13 20.11.2025

  • 8 Пдб наглост

    17 30 Отговор
    Нея я съдят за фалшифициране на подпис, цялата им структура ги определя за корумпирани, любовникът и с фалшива декларация за гражданство подаде оставка да я защити, като майкс на дъщеря му, тя съшила хепънинг с п расе

    10:13 20.11.2025

  • 9 Тези

    24 17 Отговор
    Не бяха ли в скута на присето

    10:19 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нено

    31 16 Отговор
    Да не би да събират пари за 0крайне?!

    10:21 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    36 7 Отговор
    ТРЯБВА И ТИКВА - КАСИЧКА ДА СЛОЖИТЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ КЕШ ДА СЕ СЪБЕРЕ.

    Коментиран от #36

    10:23 20.11.2025

  • 16 Драго

    15 14 Отговор
    И после да не се чудят защо Шиши е втора политическа сила . Не е смешно , тъжно е .

    10:25 20.11.2025

  • 17 Народен съд

    55 2 Отговор
    Цялата жалка действителност със ситуацията в България събрана в една снимка....

    Коментиран от #64

    10:25 20.11.2025

  • 18 Ха,ха

    5 17 Отговор
    Смешни сайтче

    10:26 20.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Прасе - касичка (?!)

    9 26 Отговор
    Тъпо , Седларов , тъпо !

    10:29 20.11.2025

  • 21 ИГРАТА СВЪРШИ !

    13 23 Отговор
    Каквито и щуротии да "творят" Пе-Пейците ,за тях играта свърши . Вдигат пушилка за да се правят на живи ,ама не са .

    10:31 20.11.2025

  • 22 Борислав Ленин

    12 16 Отговор
    Що не сложат и една флашка (2Х4 метра) с електронен подпис ?! Електронен подпис , дето не е баш подпис ами е нещо , като подпис , ама не е . Българската Темида хич не е кьорава , ами много добре вижда (откъде ще потече кеш) , нали ?!

    10:35 20.11.2025

  • 23 Както винаги

    12 20 Отговор
    Безмислени хепънинги - като цялото съществуване на пдб

    Коментиран от #28

    10:37 20.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 име

    10 17 Отговор
    На снимката виждаме мустакатото ленче как гали прасенцето. Явно и липсват времената, коги всички промянкаджии се въртяха у скута на шишо.

    10:41 20.11.2025

  • 26 ???

    14 6 Отговор
    Абе селяндури, там не е парламента, там е президентството!
    Откъде сте дошли?!

    Коментиран от #41

    10:44 20.11.2025

  • 27 Гражданина X 👨🏼‍💼

    11 6 Отговор
    На всеки ще му се разкаже играта на 1 януарии 2026 г. Със еврото 💶 със бензина и затваряне на Бензиностанциите на Лукойл във България на 3 декември тоя сще стане и вкарване на хубав бензин и дизел от Европа на малко по-висока цена
    Затваряне на заведения и ресторанти във България и то масово и увеличение на хранителни продукти напитки и това става след 🎊1 Януарий 🎊 и то На нова година 🎇🎆

    Коментиран от #29

    10:49 20.11.2025

  • 28 ТИГО

    23 5 Отговор

    До коментар #23 от "Както винаги":

    Както и твоят коментар ! Както и повечето коментари ! Ама ще ви гледам сеира когато ви треснат с още данъци и сметки дето и внуците ви ще плащат ! Инак се много знаете а де факто сме една заграбена територия на тикви и прасета ! Асен и Киро са ви виновни ама сте слепи за подложеният на Шиши Боце ! Що не се ядосвате че Шиши 2 народни събрания не се появи на работа ,да не е ПАПАта да му е давал заплатата ! Що не питате Боце какво стана със самолетите и магистралите !Оня пил мазно кафе а като се снимаха на масата с държавната баница си траехте ! Заслужавате си презрението на съседните ни държави ,всички ни мразят такива плужеци и лъжци !

    Коментиран от #40

    10:49 20.11.2025

  • 29 ТИГО

    14 3 Отговор

    До коментар #27 от "Гражданина X 👨🏼‍💼":

    Да де ама викаха години "Бате Бойко" да не е марсианците да подписаха толкова унизителни договори с Европа ? Са и оня мълчи Боце като п....в нови гащи ама се целуваше по разните срещи с "началниците" нека бе ,нека да се видим кой сме търпяли 20 години

    10:53 20.11.2025

  • 30 Криворазбрана демокрация

    11 3 Отговор
    Символизира,че всички трябва да пускат пари на прасето

    11:08 20.11.2025

  • 31 Даааа

    10 2 Отговор
    Оригинално

    Коментиран от #37

    11:09 20.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дебили в повече

    11 4 Отговор
    От npocт народ,какво да очакваш?

    11:11 20.11.2025

  • 34 Ей,урво

    7 2 Отговор
    Стига сте ме цензурирали

    11:12 20.11.2025

  • 35 Промяна

    7 5 Отговор
    П.АСЕТОЕ ШАР.АТАНИТЕ РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ САБОТАЖНИЦИТЕ И ТО БЕЗНАКАЗАНИ КРАДЦИ ЗА ТЕЗИ ЗАКОНИ НЯМА

    11:20 20.11.2025

  • 36 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ФАКТИ БГ ТОВА НЕЩО ДОКОГА ТУК ЩЕ ВЪРЛУВА

    11:21 20.11.2025

  • 37 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Даааа":

    ШАР.АТАНИЯ БЕЗНАКАЗАНА САБОТАЖНИЦИ

    11:22 20.11.2025

  • 38 За кой ле път, ДС Мафията спечели

    6 4 Отговор
    срещу Народа. Теа са на изръжка на Евро Комисарите а на Еврокомисарите не им пука, както за България така и за Украйна. Аве да има овце, В Укра распутицата месомелачката да работи, епем ти.

    11:23 20.11.2025

  • 39 Промяна

    8 7 Отговор
    ОТ ТИЯ ИЗМАМНИЦИ САМО ПРОСТОТИЯ ГНУСОТИЯ ПРОСТАЩИНАНО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ОТ ТОВА

    11:23 20.11.2025

  • 40 От Факултето

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ТИГО":

    Няма плащам ма како аз съм на помощи

    11:26 20.11.2025

  • 41 Ха,ха

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "???":

    Бе селянин, стой на село и не се прави на интересен, пред парламента са, аман от провинциални комплексарчета

    11:29 20.11.2025

  • 42 Помощ обграден съм от Държавни

    10 3 Отговор
    Толупи. SOS

    11:32 20.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Важното

    5 7 Отговор
    Е да има процент за централата. Защо така Кицко сдаде поста. Не е ли именно заради корупцията и Ленда .Подмяната

    11:37 20.11.2025

  • 45 Протестите 24/7, триъгълника на Властта

    11 2 Отговор
    да се възстановят докато изринем, изметем комунистическата утайка и олигархия от Властта!

    11:43 20.11.2025

  • 46 бат пържол прасевски

    10 5 Отговор
    сам не казвайте
    че таз касичка прасенце прилича на мен
    а по скоро на една тиква оядена

    11:47 20.11.2025

  • 47 Яяяяя

    11 3 Отговор
    Събраните пари ще за за коледни на Шиши. Позалинял е в последно време. Пусти глад. По цял ден да работиш в НС за благото на народа си е трудна работа. Той толкова години не стъпваше там, а сега работи ли работи. Целия народ не може да му се отблагодари! Добре, че е Баце да отпуска чували от магистралите.

    11:48 20.11.2025

  • 48 София Мегдан и

    8 2 Отговор
    вън от Властта!

    ДС Мафията вън от Властта!

    11:49 20.11.2025

  • 49 Нороде, Държавните Еничари биха ли ви?

    10 2 Отговор
    Биха Ви.
    Бойко и голямото Д вдигнаха ли заплатите на баш Еничарите с 50 процента, вдигнаха им ги, народе бий да те уважават е Девиза на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Властта на Комунистическата Олигархия!
    Какъв твоят Девиз Народе?

    12:04 20.11.2025

  • 50 дядо йоцо гледа

    5 6 Отговор
    не разбрах това на снимката кои е лена кокорчо или друг

    12:07 20.11.2025

  • 51 На Дедо

    4 7 Отговор
    Те това розовото!!! Е точно в целта!? По - добре няма на къде. Това е олицетворение, какво са ПП ДБ. Розовата кеш касичка, за неофициален кеш. На Розовия Кокорчо по пеньоар.

    12:20 20.11.2025

  • 52 Колко реда Еничари пазят Парламента

    11 2 Отговор
    от Народната любов?
    За всеки ред/кордон Еничари 10% Увеличение на Заплатите?
    Пет (5) Реда Еничари Кордон около Парламента, 50% увеличение на Заплатите.

    12:22 20.11.2025

  • 53 Варна

    9 1 Отговор
    А това голямото Д ли е???

    12:33 20.11.2025

  • 54 На Дедо

    5 8 Отговор
    Всички столици по Света, ще ни завидят!!! Имахме Новогодишни Розови понита!? А, сега и Розовия Коледен Кокорчо. Това се казва Коледен дух. Браво на ПП ДБ.

    12:34 20.11.2025

  • 55 Благой от СОФстрой

    4 7 Отговор
    Таа розова касичка прилича на всичките мyцyни от ПеПето и ДеБеето!

    13:31 20.11.2025

  • 56 Е,бравос

    3 5 Отговор
    Няма що! Голяма Арт-инсталация,но липсва приятелчето на прасето - Пудела с пачките!

    Коментиран от #58

    14:32 20.11.2025

  • 57 ТИГО

    5 0 Отговор
    Група загрижени депутати от "дЪпЪсЪ Нема Начин" са надраскали с графити прасето и са го покрили с някъв парцал "ХВАЛА на такЪви дЪпЪсЪ ри. Главното Д ги е пратил да поработят !

    15:09 20.11.2025

  • 58 ТИГО

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Е,бравос":

    Не приятеля на прасето е "Толупа с чекмеджето"

    15:10 20.11.2025

  • 59 ШФейк

    2 2 Отговор
    И един пудел да сложат

    15:11 20.11.2025

  • 60 Извънредно

    5 1 Отговор
    От новото начало се разпознаха и реагираха на прасето!!!

    15:31 20.11.2025

  • 61 Смешковци тицини

    2 1 Отговор
    Това Ленчето ли е на снимката? И тя на каква се прави? "Честна"ама в ушите, а и там не много сигурно!😂😂 Фалшификаторката, т.е крадлата вика "Дръжте крадците", а това, че сега отърва присъда от корумпетата в съда, не означава, че мислещите хора ще и повярват и ще я приветстват!

    15:46 20.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Народен съд":

    Много точно! Хаос, прасе и тиква - това е България сега!

    17:46 20.11.2025

