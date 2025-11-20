Прасе-касичка пред парламента

С поставяне на арт инсталация на прасе-касичка пред сградата на парламента от "Продължаваме Промяната" (ПП) изразиха недоволството си от план-сметката за 2026 г.

Инсталацията символизира касичката на властта и централния бюджет на министъра на финансите Теменужка Петкова, обясни пред журналисти председателят на ПП Асен Василев. Не е ясно за какво ще се харчат парите при увеличение на бюджета с 800 милиона лева, каза той.

Народният представител допълни, че, ако не се пълни касичката, няма да има нужда да се вдигат осигуровките и данък "дивидент". План-сметката казва, че ще вземе по 600 лв. от всеки български гражданин, за да напълни касичката на властта, каза Василев.

Според него гражданите няма да получат увеличение на заплатите догодина, а бизнесът няма да прави инвестиции. Организираме и подписка за всеки, който не иска парите му да отидат в прасето-касичка, каза още той.

На въпрос за коледните добавки за пенсионерите Василев посочи, че, ако има достатъчно пари, правителството трябва да осигури добавки. Това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите, отбеляза депутатът.