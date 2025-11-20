Прасе-касичка пред парламента

С поставяне на арт инсталация на прасе-касичка пред сградата на парламента от "Продължаваме Промяната" (ПП) изразиха недоволството си от план-сметката за 2026 г.
Инсталацията символизира касичката на властта и централния бюджет на министъра на финансите Теменужка Петкова, обясни пред журналисти председателят на ПП Асен Василев. Не е ясно за какво ще се харчат парите при увеличение на бюджета с 800 милиона лева, каза той.
Народният представител допълни, че, ако не се пълни касичката, няма да има нужда да се вдигат осигуровките и данък "дивидент". План-сметката казва, че ще вземе по 600 лв. от всеки български гражданин, за да напълни касичката на властта, каза Василев.
Според него гражданите няма да получат увеличение на заплатите догодина, а бизнесът няма да прави инвестиции. Организираме и подписка за всеки, който не иска парите му да отидат в прасето-касичка, каза още той.
На въпрос за коледните добавки за пенсионерите Василев посочи, че, ако има достатъчно пари, правителството трябва да осигури добавки. Това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите, отбеляза депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Данчо
Коментиран от #7
10:05 20.11.2025
2 Това розовото
10:05 20.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бай Бай
Готвят се хората.
10:06 20.11.2025
5 1488
в чест на кильр петко
10:06 20.11.2025
6 винету-ту-ту...
10:08 20.11.2025
7 То е едно
До коментар #1 от "Бай Данчо":и също. Двете Д-та на монетата. В момента, българската монета няма лице. Всичко се заключава в един огромен, ненаситен Д..Ник.
10:13 20.11.2025
8 Пдб наглост
10:13 20.11.2025
9 Тези
10:19 20.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нено
10:21 20.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #36
10:23 20.11.2025
16 Драго
10:25 20.11.2025
17 Народен съд
Коментиран от #64
10:25 20.11.2025
18 Ха,ха
10:26 20.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Прасе - касичка (?!)
10:29 20.11.2025
21 ИГРАТА СВЪРШИ !
10:31 20.11.2025
22 Борислав Ленин
10:35 20.11.2025
23 Както винаги
Коментиран от #28
10:37 20.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 име
10:41 20.11.2025
26 ???
Откъде сте дошли?!
Коментиран от #41
10:44 20.11.2025
27 Гражданина X 👨🏼💼
Затваряне на заведения и ресторанти във България и то масово и увеличение на хранителни продукти напитки и това става след 🎊1 Януарий 🎊 и то На нова година 🎇🎆
Коментиран от #29
10:49 20.11.2025
28 ТИГО
До коментар #23 от "Както винаги":Както и твоят коментар ! Както и повечето коментари ! Ама ще ви гледам сеира когато ви треснат с още данъци и сметки дето и внуците ви ще плащат ! Инак се много знаете а де факто сме една заграбена територия на тикви и прасета ! Асен и Киро са ви виновни ама сте слепи за подложеният на Шиши Боце ! Що не се ядосвате че Шиши 2 народни събрания не се появи на работа ,да не е ПАПАта да му е давал заплатата ! Що не питате Боце какво стана със самолетите и магистралите !Оня пил мазно кафе а като се снимаха на масата с държавната баница си траехте ! Заслужавате си презрението на съседните ни държави ,всички ни мразят такива плужеци и лъжци !
Коментиран от #40
10:49 20.11.2025
29 ТИГО
До коментар #27 от "Гражданина X 👨🏼💼":Да де ама викаха години "Бате Бойко" да не е марсианците да подписаха толкова унизителни договори с Европа ? Са и оня мълчи Боце като п....в нови гащи ама се целуваше по разните срещи с "началниците" нека бе ,нека да се видим кой сме търпяли 20 години
10:53 20.11.2025
30 Криворазбрана демокрация
11:08 20.11.2025
31 Даааа
Коментиран от #37
11:09 20.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дебили в повече
11:11 20.11.2025
34 Ей,урво
11:12 20.11.2025
35 Промяна
11:20 20.11.2025
36 Промяна
До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":ФАКТИ БГ ТОВА НЕЩО ДОКОГА ТУК ЩЕ ВЪРЛУВА
11:21 20.11.2025
37 Промяна
До коментар #31 от "Даааа":ШАР.АТАНИЯ БЕЗНАКАЗАНА САБОТАЖНИЦИ
11:22 20.11.2025
38 За кой ле път, ДС Мафията спечели
11:23 20.11.2025
39 Промяна
11:23 20.11.2025
40 От Факултето
До коментар #28 от "ТИГО":Няма плащам ма како аз съм на помощи
11:26 20.11.2025
41 Ха,ха
До коментар #26 от "???":Бе селянин, стой на село и не се прави на интересен, пред парламента са, аман от провинциални комплексарчета
11:29 20.11.2025
42 Помощ обграден съм от Държавни
11:32 20.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Важното
11:37 20.11.2025
45 Протестите 24/7, триъгълника на Властта
11:43 20.11.2025
46 бат пържол прасевски
че таз касичка прасенце прилича на мен
а по скоро на една тиква оядена
11:47 20.11.2025
47 Яяяяя
11:48 20.11.2025
48 София Мегдан и
ДС Мафията вън от Властта!
11:49 20.11.2025
49 Нороде, Държавните Еничари биха ли ви?
Бойко и голямото Д вдигнаха ли заплатите на баш Еничарите с 50 процента, вдигнаха им ги, народе бий да те уважават е Девиза на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Властта на Комунистическата Олигархия!
Какъв твоят Девиз Народе?
12:04 20.11.2025
50 дядо йоцо гледа
12:07 20.11.2025
51 На Дедо
12:20 20.11.2025
52 Колко реда Еничари пазят Парламента
За всеки ред/кордон Еничари 10% Увеличение на Заплатите?
Пет (5) Реда Еничари Кордон около Парламента, 50% увеличение на Заплатите.
12:22 20.11.2025
53 Варна
12:33 20.11.2025
54 На Дедо
12:34 20.11.2025
55 Благой от СОФстрой
13:31 20.11.2025
56 Е,бравос
Коментиран от #58
14:32 20.11.2025
57 ТИГО
15:09 20.11.2025
58 ТИГО
До коментар #56 от "Е,бравос":Не приятеля на прасето е "Толупа с чекмеджето"
15:10 20.11.2025
59 ШФейк
15:11 20.11.2025
60 Извънредно
15:31 20.11.2025
61 Смешковци тицини
15:46 20.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #17 от "Народен съд":Много точно! Хаос, прасе и тиква - това е България сега!
17:46 20.11.2025