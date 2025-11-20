Новини
България
Депутат от ДПС напръска със спрей прасето - касичка пред Ларгото

Депутат от ДПС напръска със спрей прасето - касичка пред Ларгото

20 Ноември, 2025 17:40 3 859 72

По-рано лидерът на ПП Асен Василев обясни, че направената от тях инсталация на Ларгото показва какво се случва с бюджет 2026.

Депутат от ДПС напръска със спрей прасето - касичка пред Ларгото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ДПС Станислав Анастасов напръска със спрей инсталацията на прасе, поставена от "Продължаваме промяната" пред Ларгото.

Кадри в социалните мрежи показват как Анастасов, заедно с още няколко души, отива към инсталацията и вади черен спрей. С него изписва върху инсталацията-прасе "Асена не е гей!". Друг пък покрива част от розовата фигурата с платове.

България
  • 1 ТИГО

    133 9 Отговор
    Нищожни, елементарни "дЪпЪсЪ"ри освен да кажат че оня е гей и да припсуват друго не могат ! Жалка картинка на "дЪпЪсЪ Ново Нахалство" !!Както е модерно "Жалкари " !!

    Коментиран от #19

    17:45 20.11.2025

  • 2 Файърфлай

    111 3 Отговор
    Сако,дънки,маратонки-върха на простотията ! АБСОЛЮТЕН Селтак !

    17:46 20.11.2025

  • 3 Красимир Петров

    112 0 Отговор
    Ние Българите сме най-големите мазохисти ,щом 36 години търпим мутри на ДС да ни управляват.

    17:46 20.11.2025

  • 4 Ъъъ

    115 7 Отговор
    Тия еничаpи, що се гаврят с паметника на шефа!?

    17:47 20.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    64 8 Отговор
    Ако бях там щяха да побягнат с двеста.Те са смели само зад гърба на еничарите.

    17:48 20.11.2025

  • 6 Машала

    48 8 Отговор
    Тоя Станислав изглежда малко бездарен. Но сигурно работи за хората.

    17:50 20.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    32 10 Отговор
    Тия тулупи като ме видят на входа на паркинга на Парламента и обръщат скъпите лимузини и бягат .Мишки!

    17:55 20.11.2025

  • 8 Либерастка изнет

    28 15 Отговор
    Омитайте се в любимата ви Европа ,в берлинабат илондостани ни освободете от присъствието си.ама там трябва бачкане ,а вие можете само да крадете.тепегьози ,нали вие бяхте в сглобка с прасето ,измамници

    17:55 20.11.2025

  • 9 Сила

    61 2 Отговор
    Заплата от 20 000 лева на месец + бонуси и далавери и скука , скукаааааа ...гледайте какво неща правят хората от скука !!? А стадото блъска за 2 000 лева на месец ....

    17:56 20.11.2025

  • 10 кратун

    34 2 Отговор
    д ери беите ци га ни

    17:57 20.11.2025

  • 11 Дориана

    54 7 Отговор
    С този бюджет не само Борисов и Теменужка Петкова се провалиха и компроментираха, но и Пеевски , който доказа, че да работи за хората означава да иска повишение на заплати само в силовите структури и администрацията . За него другите не са хора . Те могат да живеят и по- бедно. Неговия скрит замисъл е да овладее МВР, Съд , Прокуратура, Администрация и общини за да може безконтролно да купува гласове и да се манипулират и фалшифицират изборите. С просташкия си маниер на изказване , при който тези които го слушат не знаят да се смеят или да плачат от срам буди отвращение. Къде са му магазините за хората? Къде отидоха парите за тях? Или накрая ще минат под знака на Онлайн търговия, на подвижни камиончета към селца и паланки и на още ред подобни имитации в стил „ Голям Провал”.

    Коментиран от #34, #50, #52

    17:58 20.11.2025

  • 12 от село

    42 7 Отговор
    А по Коледа ще опърлим истинското прасе , с голямата четина !!!!

    Коментиран от #26

    17:58 20.11.2025

  • 13 Трогателно

    25 4 Отговор
    Да се смее ли, да плаче ли човек... Избирам да се посмея. 🤭😂🤣

    17:59 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 клоуни на манежа

    54 8 Отговор
    Депутатът от ДПС Станислав Анастасов напръска със спрей бащицата си

    18:06 20.11.2025

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    28 7 Отговор
    изгонване на 240 прасета и президенска република

    Коментиран от #25

    18:11 20.11.2025

  • 18 604

    6 10 Отговор
    малко бенз и да му драскат клечката....

    18:14 20.11.2025

  • 19 логично

    8 23 Отговор

    До коментар #1 от "ТИГО":

    Каквото повикало, такова се обадило.

    18:15 20.11.2025

  • 20 между другото

    30 6 Отговор
    ДПС е противоконституционна партия.

    18:16 20.11.2025

  • 21 9625

    24 8 Отговор
    Много добре,но трябва ида сложат тиква касичка.

    18:17 20.11.2025

  • 22 Файърфлай

    19 5 Отговор
    ...и да се допълня-към селяндурския си тоалет е забравил да нахлупи на баща си милиционерската фуражка..

    18:17 20.11.2025

  • 23 Ролан

    23 8 Отговор
    Напръскал Пеевски! Браво на него😂

    18:18 20.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тиквата

    11 9 Отговор

    До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":

    за ваша радост аз искам да управлявам тази президенска република
    поне ме познавате и сте ми яли попарата

    18:20 20.11.2025

  • 26 А по Коледа ще опърлим истинското прасе

    18 5 Отговор

    До коментар #12 от "от село":

    то е огромно и бая хора са нужни
    и има много прасенца около него
    дето не само квичат

    18:23 20.11.2025

  • 27 Слаф

    19 6 Отговор
    Прасето е топ туристическа атракция, оставете го!

    18:25 20.11.2025

  • 28 гост

    17 2 Отговор
    ЗА РАК, ПРОСТАК И ИДИОТ ЛЕК НЯМААА!!!!!!!!!

    18:28 20.11.2025

  • 29 Някой

    16 5 Отговор
    Тази незаконна партия ДПС, трябва да се прекръсти в ,движение за отговорности и задължения, на тези хора правата и освободите им дойдоха вече в повечко , не разбирам какви права и свободи искат още чрез незаконната си партия, може би връщането на османската империя !!

    18:30 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 виждащ

    20 5 Отговор
    Какво стана с 4 милиарда дадени на Българската банка за развитие , къде се развиха, в кой джоб или чекмедже ? !!!

    18:33 20.11.2025

  • 32 Гост

    13 7 Отговор
    депесарите колко про"сти ора са, не е истина. Така ме забавляват. От про"ст по про"ст, та чак вдлъбнат. А анастаската каква лоялна подлога и слуга е. Всичко ще направи да се подложи

    Коментиран от #47

    18:34 20.11.2025

  • 33 Той

    18 2 Отговор
    е толкова мазен двуличник , не струващ дори да се споменава . Фалшиво същество , както и гордото му споменаване за следването в Германия , от където и тапия няма , няколко месеца се е мандахерцал в университета и обратно в България ! Ехидност и тъпота , имитиращ вече и походката и злонамерения опит за хумор на Началника си . Отврат ! А това с напръсканото прасе показва и нивото му ! Точно "нула" .

    18:39 20.11.2025

  • 34 Една българка

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Прекрасен и точен коментар!

    Коментиран от #37

    18:39 20.11.2025

  • 35 Една

    19 4 Отговор
    гениална простащина са свършили с тия спрейове ! Нямат равни !

    18:41 20.11.2025

  • 36 поп кръстьо

    11 8 Отговор
    А бе нещожества о т ппдб няма ли кой да разкара тия еничали на главния еничар магнитски кокоито продължават грабежа на българската държава пред очите на собствения български народ

    18:42 20.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ама

    3 4 Отговор
    Тия си ги изпраха, защо протестират ??

    18:48 20.11.2025

  • 39 Заплати за това ли им плащаме

    6 1 Отговор
    Да ни играят този цирк?

    18:49 20.11.2025

  • 40 Дориана

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Комплекс":

    Тя е много права в коментара си , а някои хора истината не ги устройва. поради различни причини или са зависими като Борисов или имат финансова зависимост от представителите на " Прасе касичка" . При всички случаи са вредни за България., която дърпат с всички сили чрез корупция и диктатура надолу.

    18:52 20.11.2025

  • 41 ЛЕНА

    11 2 Отговор
    А АТАНАСОВА ГЕЙ ЛИ Е??

    Коментиран от #48

    19:04 20.11.2025

  • 42 Прасето

    11 4 Отговор
    Мн прилича на един депутат от НН, само дето е по слабо и по умно.

    19:06 20.11.2025

  • 43 ЧИЧО

    6 3 Отговор
    Боци обеща 120лв,а обещанието на Пеевски значи трябва добавките да са повече! Да не са 130лв.

    19:07 20.11.2025

  • 44 Харвард

    1 7 Отговор
    ПОБЕДА!!!

    19:11 20.11.2025

  • 45 пепа

    7 3 Отговор
    интересно кои къде ще лети към дубаи. Тиквата на крилото и прас4о на опашката или обратно

    19:12 20.11.2025

  • 46 Жалък еничарски отпадък

    11 5 Отговор
    Тая гърчав глист да си застрахова кухата кратуна , че тук стават всякакви злополуки, а явно не му стига междуушния багаж за нещо "по-умно" от това да се прави на антигей злодей!

    19:18 20.11.2025

  • 47 А не ,

    8 7 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Кой започна първи ? А оная предизборна агитация с Баце , Шиши и Ники иска да пътува , помниш ли ? На човек му идва байгън от простотиите на умните , възпитаните ,завършили Харвард , но нямат дипломи , те никога не са обидили никой , не са се присмяли на никой за външния вид .Е, каквото повикало , такова се обадило , не прави чест на нито един от тях , но все пак да не забравяме КОЙ започна първи !

    19:19 20.11.2025

  • 48 На Дедо

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "ЛЕНА":

    А!? Разгонини гугутки, на парапет!!! Кацат ли?

    19:55 20.11.2025

  • 49 дядо поп

    12 1 Отговор
    И тези с неизживяното детство ще управляват България. Жална ни майка!

    19:55 20.11.2025

  • 50 КАКВО САКА ПРАСЕТО КАСИЧКА СЕГА ?

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    ПРАСЕТО КАСИЧКА САКАЛо 20 МИЛИОНА ОТ Разширяването на Чирен газохранилището.

    20:00 20.11.2025

  • 51 пътник

    5 3 Отговор
    Харвардци ли???-Неощавени цървули!

    20:12 20.11.2025

  • 52 На Дедо

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Сякаш си излязла!!! От портрета на Даориан Грей!? От къде толкова негативната енергия в теб. В Харвард ли учи, що ли?

    Коментиран от #53

    20:21 20.11.2025

  • 53 На Дедо

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "На Дедо":

    Грешката е само моя. Дориан Грей

    20:24 20.11.2025

  • 54 ДПС Простотия

    9 2 Отговор
    За толкова им стига "сивото вещество" на депутатите от ДПС , трагично е, че такива примитивни индивиди с мислене на ниво детска градина, управляват държавата...

    20:28 20.11.2025

  • 55 бибитков

    4 1 Отговор
    Обичат свинско депутатите не са вегани...

    20:41 20.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 модераза

    3 0 Отговор
    качвай се на неуморния

    20:46 20.11.2025

  • 58 0001

    3 1 Отговор
    Не е това начина!!! Делян не го ли е срам?
    Далече сме от демокрация!

    21:05 20.11.2025

  • 59 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Депутатът се е самонапръскал

    21:09 20.11.2025

  • 60 0001

    3 0 Отговор
    Виж сега Деляне, Пеевски!
    Не се прави така! Ако бях на твое място щях утре да поканя всички телевизии и този ербап депутат с влажни кърпички и лизане щеше да изчисти глупавия надпис.
    Харесваш ли го Деляне? Подкрепяш ли го?
    Не прави така!

    21:12 20.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Слуга на дявола

    2 0 Отговор
    какво очаквате от един еничар той е готов да умре за своя дерибей

    21:39 20.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тази

    1 0 Отговор
    Станислава от кой пол е,питам за един приятел с голям.....?

    00:26 21.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

