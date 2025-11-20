Депутат от ДПС напръска със спрей прасето - касичка пред Ларгото

Депутатът от ДПС Станислав Анастасов напръска със спрей инсталацията на прасе, поставена от "Продължаваме промяната" пред Ларгото.
Кадри в социалните мрежи показват как Анастасов, заедно с още няколко души, отива към инсталацията и вади черен спрей. С него изписва върху инсталацията-прасе "Асена не е гей!". Друг пък покрива част от розовата фигурата с платове.
По-рано лидерът на ПП Асен Василев обясни, че направената от тях инсталация на Ларгото показва какво се случва с бюджет 2026.
17:45 20.11.2025
17:46 20.11.2025
17:46 20.11.2025
17:47 20.11.2025
17:48 20.11.2025
17:50 20.11.2025
17:55 20.11.2025
17:55 20.11.2025
17:56 20.11.2025
17:57 20.11.2025
17:58 20.11.2025
17:58 20.11.2025
17:59 20.11.2025
18:06 20.11.2025
18:11 20.11.2025
18:14 20.11.2025
До коментар #1 от "ТИГО":Каквото повикало, такова се обадило.
18:15 20.11.2025
18:15 20.11.2025
18:16 20.11.2025
18:17 20.11.2025
18:17 20.11.2025
18:18 20.11.2025
тиквата
До коментар #17 от "Ній ша Ва упрайм":за ваша радост аз искам да управлявам тази президенска република
поне ме познавате и сте ми яли попарата
поне ме познавате и сте ми яли попарата
18:20 20.11.2025
А по Коледа ще опърлим истинското прасе
До коментар #12 от "от село":то е огромно и бая хора са нужни
и има много прасенца около него
дето не само квичат
18:23 20.11.2025
18:25 20.11.2025
18:28 20.11.2025
18:30 20.11.2025
18:33 20.11.2025
18:34 20.11.2025
18:39 20.11.2025
До коментар #11 від "Дориана":Прекрасен и точен коментар!
18:39 20.11.2025
18:41 20.11.2025
18:42 20.11.2025
18:48 20.11.2025
18:49 20.11.2025
До коментар #37 от "Комплекс":Тя е много права в коментара си , а някои хора истината не ги устройва. поради различни причини или са зависими като Борисов или имат финансова зависимост от представителите на " Прасе касичка" . При всички случаи са вредни за България., която дърпат с всички сили чрез корупция и диктатура надолу.
18:52 20.11.2025
19:04 20.11.2025
19:06 20.11.2025
19:07 20.11.2025
19:11 20.11.2025
19:12 20.11.2025
19:18 20.11.2025
До коментар #32 от "Гост":Кой започна първи ? А оная предизборна агитация с Баце , Шиши и Ники иска да пътува , помниш ли ? На човек му идва байгън от простотиите на умните , възпитаните ,завършили Харвард , но нямат дипломи , те никога не са обидили никой , не са се присмяли на никой за външния вид .Е, каквото повикало , такова се обадило , не прави чест на нито един от тях , но все пак да не забравяме КОЙ започна първи !
19:19 20.11.2025
До коментар #41 от "ЛЕНА":А!? Разгонини гугутки, на парапет!!! Кацат ли?
19:55 20.11.2025
19:55 20.11.2025
До коментар #11 от "Дориана":ПРАСЕТО КАСИЧКА САКАЛо 20 МИЛИОНА ОТ Разширяването на Чирен газохранилището.
20:00 20.11.2025
20:12 20.11.2025
До коментар #11 от "Дориана":Сякаш си излязла!!! От портрета на Даориан Грей!? От къде толкова негативната енергия в теб. В Харвард ли учи, що ли?
20:21 20.11.2025
До коментар #52 от "На Дедо":Грешката е само моя. Дориан Грей
20:24 20.11.2025
20:28 20.11.2025
20:41 20.11.2025
20:46 20.11.2025
Далече сме от демокрация!
21:05 20.11.2025
21:09 20.11.2025
Не се прави така! Ако бях на твое място щях утре да поканя всички телевизии и този ербап депутат с влажни кърпички и лизане щеше да изчисти глупавия надпис.
Харесваш ли го Деляне? Подкрепяш ли го?
Не прави така!
Харесваш ли го Деляне? Подкрепяш ли го?
Не прави така!
21:12 20.11.2025
21:39 20.11.2025
00:26 21.11.2025
