Депутат от ДПС напръска със спрей прасето - касичка пред Ларгото

Депутатът от ДПС Станислав Анастасов напръска със спрей инсталацията на прасе, поставена от "Продължаваме промяната" пред Ларгото.

Кадри в социалните мрежи показват как Анастасов, заедно с още няколко души, отива към инсталацията и вади черен спрей. С него изписва върху инсталацията-прасе "Асена не е гей!". Друг пък покрива част от розовата фигурата с платове.

По-рано лидерът на ПП Асен Василев обясни, че направената от тях инсталация на Ларгото показва какво се случва с бюджет 2026.