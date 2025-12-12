Проф. Вучков: Страната върви към предсрочни парламентарни избори

Оставката на правителството, депозирана вчера от министър-председателя Росен Желязков и очаквана днес за гласуване в Народното събрание, е резултат от натрупано обществено напрежение и „10-дневка на младежкото българско недоволство“. Това каза пред бТВ проф. Веселин Вучков – бивш вътрешен министър.

По думите му решението за оставка понякога се взема по неизбежност, друг път – по вътрешно убеждение, но във всички случаи носи политически последици. „Самият факт на оставката все още нищо не означава“, каза той и добави, че този път причината е различна – енергията на протестите и участието на млади хора в София, в десетки градове в страната и дори в чужбина.

„Това беше поколението след мен – на моята дъщеря, на моя зет. От тук нататък големият въпрос е какъв политически отговор ще получи този протест“, заяви проф. Вучков.

Според него страната върви към предсрочни парламентарни избори, като прогнозата му е вотът да се проведе „някъде около пукването на първа пролет“. В този контекст проф. Вучков постави акцент върху честността на изборния процес и ролята на институциите в следващите месеци.

„Протестът на младите хора беше в обобщаващото понятие корупция. Провеждането на честни избори е ключово“, каза той.

Проф. Вучков коментира и реакциите на управляващите след началото на протестите. По думите му анализът на Росен Желязков и посланията на Бойко Борисов не са прозвучали убедително и са изглеждали като опит за минимизиране на политическите щети.

„Отново се опитват да прехвърлят вината – платени протести, хора, които не знаят какво искат. Но това е упражнение по неизбежност“, каза бившият вътрешен министър.

На въпрос дали моделът на управление „е пришит“ или управляващите са част от него, проф. Вучков беше категоричен: „Разбира се, че са част от този модел. Хората много добре го усещат.“

Проф. Вучков разказа, че е присъствал на протест в Благоевград, който описа като „много вдъхновяващ“ – с много млади семейства, деца и хора от различни възрасти.

Той направи и по-широк коментар за последствията от управленски решения върху цели региони и за усещането за „ограбеност“, което според него е в основата на общественото недоволство.

Бившият вътрешен министър посочи, че протестите са били насочени не само срещу конкретни политики, но и срещу стил на управление, който обществото възприема като арогантен и надменен.

„Тази арогантност много дразни хората. След всяка подобна изява на високомерие още няколко хиляди се присъединяваха към протестите“, каза той.

Според проф. Вучков има и „невидима“ страна на този проблем – начинът, по който се правят законодателни промени и кадрови решения в ключови институции.

Проф. Вучков коментира и темата за ограничението кой може да бъде служебен премиер – т.нар. „домова книга“. Според него кръгът е твърде тесен и това поставя въпроси за независимостта на служебното управление в предизборен период.

Той изрази тревога и за функционирането на институциите, свързани с изборния процес – МВР, прокуратурата и ДАНС, като прогнозира, че без сериозни гаранции и контрол е възможно да се повторят проблеми от предишни избори.

Като ключов фактор за ограничаване на контролиран вот проф. Вучков посочи повишаването на избирателната активност.

„Ако 60–70% от хората отидат да гласуват, обемът на контролирания вот в пропорционално отношение ще спадне“, заяви той, като добави, че това е по-скоро пожелателен сценарий, но протестната вълна дава условия за по-висока активност.