Проф. Вучков: Страната върви към предсрочни парламентарни избори

Проф. Вучков: Страната върви към предсрочни парламентарни избори

12 Декември, 2025 09:58 778 14

  • проф. веселин вучков-
  • парламентарни избори-
  • оставка

По думите му анализът на Желязков и посланията на Борисов не са прозвучали убедително

Проф. Вучков: Страната върви към предсрочни парламентарни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Оставката на правителството, депозирана вчера от министър-председателя Росен Желязков и очаквана днес за гласуване в Народното събрание, е резултат от натрупано обществено напрежение и „10-дневка на младежкото българско недоволство“. Това каза пред бТВ проф. Веселин Вучков – бивш вътрешен министър.

По думите му решението за оставка понякога се взема по неизбежност, друг път – по вътрешно убеждение, но във всички случаи носи политически последици. „Самият факт на оставката все още нищо не означава“, каза той и добави, че този път причината е различна – енергията на протестите и участието на млади хора в София, в десетки градове в страната и дори в чужбина.

„Това беше поколението след мен – на моята дъщеря, на моя зет. От тук нататък големият въпрос е какъв политически отговор ще получи този протест“, заяви проф. Вучков.

Според него страната върви към предсрочни парламентарни избори, като прогнозата му е вотът да се проведе „някъде около пукването на първа пролет“. В този контекст проф. Вучков постави акцент върху честността на изборния процес и ролята на институциите в следващите месеци.

„Протестът на младите хора беше в обобщаващото понятие корупция. Провеждането на честни избори е ключово“, каза той.

Проф. Вучков коментира и реакциите на управляващите след началото на протестите. По думите му анализът на Росен Желязков и посланията на Бойко Борисов не са прозвучали убедително и са изглеждали като опит за минимизиране на политическите щети.

„Отново се опитват да прехвърлят вината – платени протести, хора, които не знаят какво искат. Но това е упражнение по неизбежност“, каза бившият вътрешен министър.

На въпрос дали моделът на управление „е пришит“ или управляващите са част от него, проф. Вучков беше категоричен: „Разбира се, че са част от този модел. Хората много добре го усещат.“

Проф. Вучков разказа, че е присъствал на протест в Благоевград, който описа като „много вдъхновяващ“ – с много млади семейства, деца и хора от различни възрасти.

Той направи и по-широк коментар за последствията от управленски решения върху цели региони и за усещането за „ограбеност“, което според него е в основата на общественото недоволство.

Бившият вътрешен министър посочи, че протестите са били насочени не само срещу конкретни политики, но и срещу стил на управление, който обществото възприема като арогантен и надменен.

„Тази арогантност много дразни хората. След всяка подобна изява на високомерие още няколко хиляди се присъединяваха към протестите“, каза той.

Според проф. Вучков има и „невидима“ страна на този проблем – начинът, по който се правят законодателни промени и кадрови решения в ключови институции.

Проф. Вучков коментира и темата за ограничението кой може да бъде служебен премиер – т.нар. „домова книга“. Според него кръгът е твърде тесен и това поставя въпроси за независимостта на служебното управление в предизборен период.

Той изрази тревога и за функционирането на институциите, свързани с изборния процес – МВР, прокуратурата и ДАНС, като прогнозира, че без сериозни гаранции и контрол е възможно да се повторят проблеми от предишни избори.

Като ключов фактор за ограничаване на контролиран вот проф. Вучков посочи повишаването на избирателната активност.

„Ако 60–70% от хората отидат да гласуват, обемът на контролирания вот в пропорционално отношение ще спадне“, заяви той, като добави, че това е по-скоро пожелателен сценарий, но протестната вълна дава условия за по-висока активност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хъм...?!

    5 2 Отговор
    ,,Проф. Вучков"...
    Тоя да не възкръсна,ве...?!

    10:01 12.12.2025

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Направо съм ошашавен !!! Това ако некой не беше професор и да ни го каже , щяхме да си живеем в тъмното !!! Евалата как правят професори тук!!! Веднага и по всички телевизии да излъчат тази мъдрост !!!

    10:01 12.12.2025

  • 3 Хахаха

    9 0 Отговор
    Егати прозрението направо феномен ха ха ха

    10:02 12.12.2025

  • 4 А бе

    8 0 Отговор
    Още се чудя ,защо никой не ме кани в Тв? Аз също мога да кажа "Страната върви към избори"

    Коментиран от #12

    10:02 12.12.2025

  • 5 посееш вятър-пожънеш буря........

    2 5 Отговор
    сложете му значката на ленин и кремъл....младите се объркват...едно не знам ,но съм убеден...почнаха с бюджета......кога просиянците в бг..... ще стигнат до референдум за евро и ес.....да кажат за да отида за известно време в Германия!

    10:09 12.12.2025

  • 6 Ми какво се чудите...

    6 1 Отговор
    То 90%от плямпачите по телевизиите са такива "професори",направо врачки.Всяка сутрин дрънкат клишета и си мислят,че са много духовити с разни лафове пък говорят неща,които и баба Гюрга ги знае.

    10:13 12.12.2025

  • 7 147

    2 4 Отговор
    Един от малкото с акъла си , работили/управлявали в МВР!!!!!!!!!!!!!!

    10:16 12.12.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Таибъ в професора!🥳🤣🤣🤣🖕

    10:20 12.12.2025

  • 9 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Днеска ли го разбра бе професоре?

    Коментиран от #11

    10:21 12.12.2025

  • 10 Тити

    3 0 Отговор
    То това отдавна се знаеше.

    10:24 12.12.2025

  • 11 хъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    Друго си е професор да ти го каже...

    10:24 12.12.2025

  • 12 Да ти кажа!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "А бе":

    Сутринта водя сина за ръчичка към детската градина и по едно време ми вика...-
    ,,Тате,да ти кажа нещо...- вървим към нови избори!"...!

    10:29 12.12.2025

  • 13 Абе

    5 0 Отговор
    Евала вучков, откри топлата вода.

    10:30 12.12.2025

  • 14 Дълбок анализатор, много точен

    0 0 Отговор
    Каква широта на мисълта какво прозрение ,5 000 лв. Хонорар за участие.

    11:07 12.12.2025

