Откриха тялото на мъж в Пловдивско

Откриха тялото на мъж в Пловдивско

20 Септември, 2025 08:57 1 465 17

  • пловдив-
  • убийство

Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков

Намериха мъж мъртъв в пловдивското село Белащица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

В петък около 15:40 ч. на тел. 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си, а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.

При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване.

Местопроизшествието е запазено.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некой

    12 0 Отговор
    Айде още едно убийство. За няма и денонощия поне 5 обявени, а колко ли има необявени. Семейството намерено край Сливница самоубити - така най добре и за Милицията, за да не им се отваря работа да разследват.

    09:02 20.09.2025

  • 2 Я проверете

    11 2 Отговор
    Е как нали това там били Пловдивския Беверле хилес
    възможно ли е в Беверли хилес да има хаховелници
    или пък в Пловдивско?

    Коментиран от #9

    09:02 20.09.2025

  • 3 Сандо

    17 2 Отговор
    Ега ти и демокрацията - всеки ден броим трупове!

    09:04 20.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добро утро

    17 0 Отговор
    България!
    Митов, как беше тази нощ? При теб всичко ОК ли е?

    09:08 20.09.2025

  • 6 Много я е сърбяло

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Да й беше купил «Вагизан», вместо да я влачиш по хотели!

    Коментиран от #8, #15

    09:10 20.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Голем ли ти е Данко като на Дончо

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Много я е сърбяло":

    Той я е водил по пътя
    да не е луд да я вкарва в хотела

    09:14 20.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Я проверете":

    Пловдивския "Бевърли хилс" е Марково, което е доста по надолу. Над Белащица има огромна кариера, денонщно вървят камиони, шум и прахоляк. Местните постоянно протестират, полза никаква. Властите си вземат комисионите и местят от единия в другия.

    Коментиран от #12, #13

    09:23 20.09.2025

  • 10 бгполитик

    7 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    09:35 20.09.2025

  • 11 Розовото пони

    0 0 Отговор
    Възмутително, трябва да се пише: индивид "родител едно", какво е това МЪЖ?

    09:57 20.09.2025

  • 12 Филибе

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Марково е в страни. И кариерата е затворена.

    10:08 20.09.2025

  • 13 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    докладваш, бе? Истината си е истина...за монтанския....и нататък си го знаеш 🤗

    Коментиран от #14, #17

    10:16 20.09.2025

  • 14 на кой да докладвам бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо":

    всичко лъже и краде!

    Коментиран от #16

    10:21 20.09.2025

  • 15 Фармацевт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много я е сърбяло":

    В онези древни времена Вагизанът още не беше открит.

    10:21 20.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Докладваш

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо":

    да трият

    10:24 20.09.2025

