Откриха тялото на мъж в Пловдивско

Намериха мъж мъртъв в пловдивското село Белащица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.
В петък около 15:40 ч. на тел. 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си, а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.
При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване.
Местопроизшествието е запазено.
По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Некой
09:02 20.09.2025
2 Я проверете
възможно ли е в Беверли хилес да има хаховелници
или пък в Пловдивско?
Коментиран от #9
09:02 20.09.2025
3 Сандо
09:04 20.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Добро утро
Митов, как беше тази нощ? При теб всичко ОК ли е?
09:08 20.09.2025
6 Много я е сърбяло
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Да й беше купил «Вагизан», вместо да я влачиш по хотели!
Коментиран от #8, #15
09:10 20.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Голем ли ти е Данко като на Дончо
До коментар #6 от "Много я е сърбяло":Той я е водил по пътя
да не е луд да я вкарва в хотела
09:14 20.09.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Я проверете":Пловдивския "Бевърли хилс" е Марково, което е доста по надолу. Над Белащица има огромна кариера, денонщно вървят камиони, шум и прахоляк. Местните постоянно протестират, полза никаква. Властите си вземат комисионите и местят от единия в другия.
Коментиран от #12, #13
09:23 20.09.2025
10 бгполитик
09:35 20.09.2025
11 Розовото пони
09:57 20.09.2025
12 Филибе
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Марково е в страни. И кариерата е затворена.
10:08 20.09.2025
13 Защо
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":докладваш, бе? Истината си е истина...за монтанския....и нататък си го знаеш 🤗
Коментиран от #14, #17
10:16 20.09.2025
14 на кой да докладвам бе?
До коментар #13 от "Защо":всичко лъже и краде!
Коментиран от #16
10:21 20.09.2025
15 Фармацевт
До коментар #6 от "Много я е сърбяло":В онези древни времена Вагизанът още не беше открит.
10:21 20.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Докладваш
До коментар #13 от "Защо":да трият
10:24 20.09.2025