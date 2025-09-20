Новини
България »
Андрей Новаков: Преди година колегите ми казваха: „Да не стане като българската въртележка". Сега е друго

Андрей Новаков: Преди година колегите ми казваха: „Да не стане като българската въртележка". Сега е друго

20 Септември, 2025 20:39 1 032 21

  • андрей новаков-
  • евродепутати-
  • българия

На мен това ми е достатъчно, когато председателят на Европейската комисия идва в България, когато председателят на Европейския съвет идва, когато тръгват парите по Плана за възстановяване и парите по европейските програми. Това е единственото, което има значение

Андрей Новаков: Преди година колегите ми казваха: „Да не стане като българската въртележка". Сега е друго - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европейските колеги следят България основно през призмата на европейските политики и програми, а не на вътрешнополитическите кавги. Председателят на Европейската комисия идва в България, парите по плана тръгват, европрограмите се движат – това е важното“, коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков във връзка с бурните дебати около последния вот на недоверие и протестите пред Народното събрание.

„Ще ви кажа какво ми казват колегите – какво говореха преди една година и какво говорят сега. Преди година ме спираха и ми казваха: „Спряхме да гледаме Netflix, защото е по-интересно да гледаме изборите в България.“ Това е буквален цитат. Слушал съм ги да си говорят помежду си: „Внимавайте да не вземе да стане като в България.“ И под това се подписвам. Дори се създаде цял израз – „да не стане като българската въртележка“ – за това, което се случваше у нас. Бяхме станали за кашмер, за срам: осем пъти ходихме на избори. Ако добавим президентските и местните, за две години и половина бяхме на избори 12 или 13 пъти. Хората ни се смееха.

Сега обаче ситуацията е друга, подчерта Новаков и даде примери: румънската преса пише: „Българите отново ни задминаха, влязоха в еврозоната.“ Гръцката преса коментира: „Само да не ни стигнат българите – няма по-лошо от това.“

"На мен това ми е достатъчно, когато председателят на Европейската комисия идва в България, когато председателят на Европейския съвет идва, когато тръгват парите по Плана за възстановяване и парите по европейските програми. Това е единственото, което има значение. Всички ние се борим да влязат още два лева повече в България, за да пуснем европрограмите, за да се случи нещо добро и да се инвестира в страната. На никого не му пука какво са си казали двама души на тротоара – това е просто несъстоятелно“, добави евродепутатът.

Новаков допълни, че европейските партньори гледат на България като на надежден член на ЕС и НАТО, който може да се възползва от инвестиции и програми като SAFE за укрепване на военно-промишления капацитет. Според него постоянните кризи и скандали у нас отслабват доверието, но европейските институции продължават да очакват стабилност и предвидимост от София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вечен герберски депутат

    25 1 Отговор
    и безделник. България бе разградена от неговия Тиквен вожд, а той разправя врели-некипели.

    20:43 20.09.2025

  • 2 голяма гнус е

    16 1 Отговор
    А този обикаляше Европа с тираджиите , и те много МУ се кефиха !!

    20:45 20.09.2025

  • 3 Николова , София

    16 1 Отговор
    Лъжеца ( освен за всичко и най вече за бг тираджиите на който излъга че ще помогне ) ..един хубав ден ще го...е ...маг.рето

    20:46 20.09.2025

  • 4 ха ха

    7 0 Отговор
    все през призми гледате и все по шарени дъги виждате , и все по далече от реалността , и все по крадливи и лъжливи "политики" провеждате , ще се стопи земята под краката ви а вие ще си пеете колко е правилна политиката на урсула

    20:47 20.09.2025

  • 5 Да,бе

    14 1 Отговор
    На тоя му е достатъчно и да не забравя да диша...Наистина претоварва мозъка си,но от друга страна това му е шанса да остави още въглероден отпечатък.

    20:49 20.09.2025

  • 6 Лукреция

    13 0 Отговор
    Ей го и тоя вокалист. Дойде Бибитко на мода и извади торба- лъжите. Абе кой ви вярва като всичко е в упадък, беззаконие и по ДВЕ и за тоалетната хартия!

    20:49 20.09.2025

  • 7 Тоя

    12 0 Отговор
    никакъв , нали обеща на външния министър на Израел , че България щяла да им помага до освобождаването и на последния израелски заложник от Газа ? Тотално изкукал !

    Коментиран от #12

    20:50 20.09.2025

  • 8 Горски

    9 0 Отговор
    Сложиха голямата тенджера на огнището. Подгряването започва. Да видим каква гарнитура ще последва за миш маша който е поръчан да се забърка? И дали ще намерят глупаци за да ги използват и принесат за курбан? Става интересно . Пановете и балтийските пудели разбират че единственото им спасение (от Новия световен ред на Русия) е да въвлекат запада в пълно мащабна война срещу Русия. Дано не успеят ама се съмнявам на запад няма един читав политик, само не ми говорете за миротвореца Тръмп! Сложиха голямата тенджера на огнището. Подгряването започва. Да видим каква гарнитура ще последва за миш маша който е поръчан да се забърка? И дали ще намерят глупаци за да ги използват и принесат за курбан.

    20:51 20.09.2025

  • 9 Лост

    12 1 Отговор
    Тоз с тази брада е готов за ходжа към Ново начало.

    Коментиран от #18

    20:56 20.09.2025

  • 10 Спасителят на българските превозвачи

    9 0 Отговор
    Две бузи без музи!

    20:58 20.09.2025

  • 11 Гост

    14 1 Отговор
    Бегай бе, тарикатче. Милионер стана, работа за пет пари не си свършил. Само голословие

    20:58 20.09.2025

  • 12 Тоя ли сетбеше

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя":

    Правил на войник?
    Сега е готов доброволец да го предържаина Натаняхуй
    Мразя лигавщини!

    21:09 20.09.2025

  • 13 пореден

    4 1 Отговор
    брадат едераст

    21:19 20.09.2025

  • 14 Безумни бълнувания

    5 1 Отговор
    На доказан национален предател! Кого го интересуват парите по ПВУ, след като и децата са наясно, че те ще бъдат откраднати на 100% от вашите фирми и за българските граждани ще остане комбинацията от три пръста с преобладаващ среден?

    Коментиран от #15

    21:35 20.09.2025

  • 15 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Безумни бълнувания":

    Е 100% вярно. Усвоители от гроб нн и сие

    21:42 20.09.2025

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    То не е само да идват пари, които не са наши, защото са дадени под условие, а също кой ги получава накрая и дали това ни върши работа!

    21:58 20.09.2025

  • 17 Германия води България по пътят на Трета

    3 0 Отговор
    Национална Катастрофа, жестокото обедняване на Българският Народ е факт с приемането на България в Евро Зоната и унищожаването на Българският Лв.

    България ще заплати с кръвта на своите Синове и Дъщери предателската глупост на Политиците в България!!!

    Вижте Украйна, разрушена и обезлюдена, по думите на Зеленски, на Украйна й трябват 125 милиарда €€ евро за да завърши 2025 г. като Украйна може да плати само 60 милиарда €€ евро, останалите трябва да бъдат платени от ЕС?

    Същевременно Германия, и колективният Запад нямат един загубен войник на Източният Фронт?

    21:59 20.09.2025

  • 18 Дебелия Пеевски вече го е взел за

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    Петъчната на Ходжата?

    22:03 20.09.2025

  • 19 Колкото и пъти

    2 0 Отговор
    Да съм му слушал глупостите на този , като е бил гости при Цветанка Ризова, съм убеден че живее в собствен свят. Харчи си заплатата на евро депутат и не живее в България. Не вижда , как България е грабена от 2009 година, откакто ГЕРБ е на власт. Всичко се използва от социализма, от почти 36 години и не на разпад. Държавната е затънала в мафия и схеми за кражби, а народа е с най-ниските заплати в ЕС и с цени по-високи от западна Европа, здравеопазването е трагедия, съдебна система също и се тегли външен дълг постоянно.

    22:06 20.09.2025

  • 20 Това готвят и на България, Война и

    2 0 Отговор
    подмяна на коренното население на България!


    Изчезващата Украйна -
    Украйна ще трябва да отвори границите за мигранти от Азия-бивш външен министър Кулеба.

    Украйна ще трябва да покани трудови мигранти от азиатските страни, за да компенсира изтичането на собствените си граждани.

    Това съобщи бившият министър на външните работи на Украйна Дмитрий Кулеба. Според него масовото напускане на младите хора ще доведе до сериозен недостиг на работна ръка през следващите години.

    "Украйна може да се наложи да отвори границите си за мигранти от Бангладеш, Непал, Индия, Филипините, Виетнам", заявява Кулеба.

    По-рано украинските медии вдигнаха паника заради катастрофалния недостиг на работници: компаниите сами внасят чужденци, за да има кой да работи.

    22:09 20.09.2025

  • 21 Българин

    0 1 Отговор
    Определено е, България да се управлява от ДПС. Когато властта е в ДПС имаме стабилност,и ред. Така беше от 2001- до 2020-та, когато от козяк ни натрапиха харварските шмекери. И трябваше да се намеси Пеевски, за да върне стабилитета на държавата. За това народа го уважава и все повече хора гласуват за ДПС!

    22:13 20.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове