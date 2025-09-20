Андрей Новаков: Преди година колегите ми казваха: „Да не стане като българската въртележка". Сега е друго

„Европейските колеги следят България основно през призмата на европейските политики и програми, а не на вътрешнополитическите кавги. Председателят на Европейската комисия идва в България, парите по плана тръгват, европрограмите се движат – това е важното“, коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков във връзка с бурните дебати около последния вот на недоверие и протестите пред Народното събрание.

„Ще ви кажа какво ми казват колегите – какво говореха преди една година и какво говорят сега. Преди година ме спираха и ми казваха: „Спряхме да гледаме Netflix, защото е по-интересно да гледаме изборите в България.“ Това е буквален цитат. Слушал съм ги да си говорят помежду си: „Внимавайте да не вземе да стане като в България.“ И под това се подписвам. Дори се създаде цял израз – „да не стане като българската въртележка“ – за това, което се случваше у нас. Бяхме станали за кашмер, за срам: осем пъти ходихме на избори. Ако добавим президентските и местните, за две години и половина бяхме на избори 12 или 13 пъти. Хората ни се смееха.

Сега обаче ситуацията е друга, подчерта Новаков и даде примери: румънската преса пише: „Българите отново ни задминаха, влязоха в еврозоната.“ Гръцката преса коментира: „Само да не ни стигнат българите – няма по-лошо от това.“

"На мен това ми е достатъчно, когато председателят на Европейската комисия идва в България, когато председателят на Европейския съвет идва, когато тръгват парите по Плана за възстановяване и парите по европейските програми. Това е единственото, което има значение. Всички ние се борим да влязат още два лева повече в България, за да пуснем европрограмите, за да се случи нещо добро и да се инвестира в страната. На никого не му пука какво са си казали двама души на тротоара – това е просто несъстоятелно“, добави евродепутатът.

Новаков допълни, че европейските партньори гледат на България като на надежден член на ЕС и НАТО, който може да се възползва от инвестиции и програми като SAFE за укрепване на военно-промишления капацитет. Според него постоянните кризи и скандали у нас отслабват доверието, но европейските институции продължават да очакват стабилност и предвидимост от София.