Андрей Новаков: Преди година колегите ми казваха: „Да не стане като българската въртележка". Сега е друго

„Европейските колеги следят България основно през призмата на европейските политики и програми, а не на вътрешнополитическите кавги. Председателят на Европейската комисия идва в България, парите по плана тръгват, европрограмите се движат – това е важното“, коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков във връзка с бурните дебати около последния вот на недоверие и протестите пред Народното събрание.
„Ще ви кажа какво ми казват колегите – какво говореха преди една година и какво говорят сега. Преди година ме спираха и ми казваха: „Спряхме да гледаме Netflix, защото е по-интересно да гледаме изборите в България.“ Това е буквален цитат. Слушал съм ги да си говорят помежду си: „Внимавайте да не вземе да стане като в България.“ И под това се подписвам. Дори се създаде цял израз – „да не стане като българската въртележка“ – за това, което се случваше у нас. Бяхме станали за кашмер, за срам: осем пъти ходихме на избори. Ако добавим президентските и местните, за две години и половина бяхме на избори 12 или 13 пъти. Хората ни се смееха.
Сега обаче ситуацията е друга, подчерта Новаков и даде примери: румънската преса пише: „Българите отново ни задминаха, влязоха в еврозоната.“ Гръцката преса коментира: „Само да не ни стигнат българите – няма по-лошо от това.“
"На мен това ми е достатъчно, когато председателят на Европейската комисия идва в България, когато председателят на Европейския съвет идва, когато тръгват парите по Плана за възстановяване и парите по европейските програми. Това е единственото, което има значение. Всички ние се борим да влязат още два лева повече в България, за да пуснем европрограмите, за да се случи нещо добро и да се инвестира в страната. На никого не му пука какво са си казали двама души на тротоара – това е просто несъстоятелно“, добави евродепутатът.
Новаков допълни, че европейските партньори гледат на България като на надежден член на ЕС и НАТО, който може да се възползва от инвестиции и програми като SAFE за укрепване на военно-промишления капацитет. Според него постоянните кризи и скандали у нас отслабват доверието, но европейските институции продължават да очакват стабилност и предвидимост от София.
1 Вечен герберски депутат
20:43 20.09.2025
2 голяма гнус е
20:45 20.09.2025
3 Николова , София
20:46 20.09.2025
4 ха ха
20:47 20.09.2025
5 Да,бе
20:49 20.09.2025
6 Лукреция
20:49 20.09.2025
7 Тоя
Коментиран от #12
20:50 20.09.2025
8 Горски
20:51 20.09.2025
9 Лост
Коментиран от #18
20:56 20.09.2025
10 Спасителят на българските превозвачи
20:58 20.09.2025
11 Гост
20:58 20.09.2025
12 Тоя ли сетбеше
До коментар #7 от "Тоя":Правил на войник?
Сега е готов доброволец да го предържаина Натаняхуй
Мразя лигавщини!
21:09 20.09.2025
13 пореден
21:19 20.09.2025
14 Безумни бълнувания
Коментиран от #15
21:35 20.09.2025
15 Това
До коментар #14 от "Безумни бълнувания":Е 100% вярно. Усвоители от гроб нн и сие
21:42 20.09.2025
16 Анонимен
21:58 20.09.2025
17 Германия води България по пътят на Трета
България ще заплати с кръвта на своите Синове и Дъщери предателската глупост на Политиците в България!!!
Вижте Украйна, разрушена и обезлюдена, по думите на Зеленски, на Украйна й трябват 125 милиарда €€ евро за да завърши 2025 г. като Украйна може да плати само 60 милиарда €€ евро, останалите трябва да бъдат платени от ЕС?
Същевременно Германия, и колективният Запад нямат един загубен войник на Източният Фронт?
21:59 20.09.2025
18 Дебелия Пеевски вече го е взел за
До коментар #9 от "Лост":Петъчната на Ходжата?
22:03 20.09.2025
19 Колкото и пъти
22:06 20.09.2025
20 Това готвят и на България, Война и
Изчезващата Украйна -
Украйна ще трябва да отвори границите за мигранти от Азия-бивш външен министър Кулеба.
Украйна ще трябва да покани трудови мигранти от азиатските страни, за да компенсира изтичането на собствените си граждани.
Това съобщи бившият министър на външните работи на Украйна Дмитрий Кулеба. Според него масовото напускане на младите хора ще доведе до сериозен недостиг на работна ръка през следващите години.
"Украйна може да се наложи да отвори границите си за мигранти от Бангладеш, Непал, Индия, Филипините, Виетнам", заявява Кулеба.
По-рано украинските медии вдигнаха паника заради катастрофалния недостиг на работници: компаниите сами внасят чужденци, за да има кой да работи.
22:09 20.09.2025
21 Българин
22:13 20.09.2025