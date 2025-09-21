Станислав Балабанов: ПП не са алтернатива, те са фалшив етикет върху гнила стока

В момента държавата се управлява от правителство на малцинството, съставено от три формации - ГЕРБ, "Има такъв народ" и БСП. Правителството управлява на база на управленската програма, която създадохме в началото. Това заяви депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

Докато има партии, които подкрепят важните за държавата закони, трябва да вървим напред, смята той.

Според Балабанов "Продължаваме промяната" не са алтернатива. "Те са фалшив етикет върху гнила стока", каза още той.

Ако ПП-ДБ участваха в това правителство - нямаше да коментираме други политически лидери, посочи Станислав Балабанов.

Той изрази мнение, че правителството върви към пълен управленски мандат, "въпреки всички минуси и критики.