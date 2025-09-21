Станислав Балабанов: ПП не са алтернатива, те са фалшив етикет върху гнила стока

В момента държавата се управлява от правителство на малцинството, съставено от три формации - ГЕРБ, "Има такъв народ" и БСП. Правителството управлява на база на управленската програма, която създадохме в началото. Това заяви депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.
Докато има партии, които подкрепят важните за държавата закони, трябва да вървим напред, смята той.
Според Балабанов "Продължаваме промяната" не са алтернатива. "Те са фалшив етикет върху гнила стока", каза още той.
Ако ПП-ДБ участваха в това правителство - нямаше да коментираме други политически лидери, посочи Станислав Балабанов.
Той изрази мнение, че правителството върви към пълен управленски мандат, "въпреки всички минуси и критики.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пеевски съм
Коментиран от #3
09:53 21.09.2025
2 славуцана
Коментиран от #55
09:54 21.09.2025
3 Прав си!
До коментар #1 от "Пеевски съм":Изчегъртване на Тиквата и Пееф, чрез прегръдка с тях. Няма по гнусно нещо от чалгавите депутати на Слави Трифонов. Излъгаха хиляди хора да гласуват за тях и се сдушиха с пеевско-герберската мафия.
09:56 21.09.2025
4 зулусите
Коментиран от #22
09:57 21.09.2025
5 Дедо
09:58 21.09.2025
6 БЕЗ МАЙТАП
09:59 21.09.2025
7 Отврат
10:02 21.09.2025
8 Отврат
10:03 21.09.2025
9 Новичок
10:06 21.09.2025
10 Марис
10:07 21.09.2025
11 Гост
10:14 21.09.2025
12 Това
10:15 21.09.2025
13 НЯМЯ ТАКАВА ДЪРЖАВА
10:16 21.09.2025
14 Наглец!
10:18 21.09.2025
15 Хмм
10:19 21.09.2025
16 ПП са Българската мафия
Коментиран от #25
10:24 21.09.2025
17 Не мърси
10:24 21.09.2025
18 Ццц
10:25 21.09.2025
19 3.14К
10:30 21.09.2025
20 Наглост Чалгарска
10:32 21.09.2025
21 Егати у наглеца
10:33 21.09.2025
22 Пешо
До коментар #4 от "зулусите":Замениха чегъртането с четкане за да са във властта .
10:34 21.09.2025
23 Дориана
Коментиран от #34
10:35 21.09.2025
24 проверка
10:37 21.09.2025
25 Дориана
До коментар #16 от "ПП са Българската мафия":Това са пълни глупости манипулирани като смес от истина и лъжа срещу Продължаваме промяната, защото точно заради нея ИТН паднаха на дъното и Борисов загуби едноличната си власт. Разбира се има глупави и неграмотни хора без собствено мислене , които им се връзват на лъжите и манипулациите.
Коментиран от #52
10:40 21.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Коко
ИТН - изманици и нагаждачи, вън от парламента и да не ви видим повече!
10:41 21.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Цвете
10:42 21.09.2025
30 Спомен
10:42 21.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Цвете
10:44 21.09.2025
34 БАЙ СТАВРИ
До коментар #23 от "Дориана":КАКВИ ЧЕЛНИ МЕСТА ,НАЛИ СТЕ СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ТРЕТАТА ПО ГОЛЕМИНА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ВЪЗРАЖДАНЕ И КАТО СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО ОТ 36 ДЕПУТАТА НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ППДБ СТАВАТЕ ПО 18 ДЕПУТАТА И ОТИВАТЕ СЛЕД АПС ПРЕД ИТН.
Коментиран от #44
10:44 21.09.2025
35 Надут миризлив мехур!
10:44 21.09.2025
36 А,Балабанов,
10:45 21.09.2025
37 Варна
10:45 21.09.2025
38 Цвете
10:46 21.09.2025
39 Толуп на нашмъркания чалгар
10:47 21.09.2025
40 Айде стига с тая мантра ПП
10:49 21.09.2025
41 На Изборите ще си го получите.
10:53 21.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 слуга на мафиотите
10:54 21.09.2025
44 Дориана
До коментар #34 от "БАЙ СТАВРИ":ППДП бяха първа политическа сила и управляваха в коалиция с предателските партии ИТН и БСП , сега същите предателски партии са в коалиция с ГЕРБ/ СДС . Това ще им донесе такива негативи, че ИТН излизат от Парламента падат надолу под чертата , а БСП ОЛ падат на дъното. Вече във врата им дишат Румен Радев и Корнелия Нинова. Борисов и ГЕРБ/ СДС също се сриват надолу заради силната зависимост на Борисов от Пеевски.С политическата кариера на Борисов вече е свършено.
Коментиран от #46
10:56 21.09.2025
45 Метресата от Барселона
10:57 21.09.2025
46 Оня с джипката
До коментар #44 от "Дориана":Чул те господ! Вече 20 години кърлежът е впил хоботчето си в народната снага и смуче ли смуче!
10:59 21.09.2025
47 гост
10:59 21.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 пешо
11:01 21.09.2025
50 ПП или вие
11:03 21.09.2025
51 Чочо
"Говори ми,Пенке ле,ама кой ли те слуша"!
11:04 21.09.2025
52 Циганьо
До коментар #25 от "Дориана":"Борисов загуби едноличната си власт". Сериозно ли? Ако бе я загубил сега щеше ли да има неговото правителство с подставеното лице Росен Желязков?!
Коментиран от #56
11:05 21.09.2025
53 Тома
11:08 21.09.2025
54 Емигрант
11:11 21.09.2025
55 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "славуцана":Гнилата стока са наркомана Слави и шайката му ИТН!
11:14 21.09.2025
56 Дориана
До коментар #52 от "Циганьо":Разбира се, че Борисов загуби едноличната си власт заради ППДБ. От тогава той е принуден да управлява в коалиция и да се съобразява с тях. А, сега е изпаднал още по- на дъното , защото за да се задържи на власт трябва да допусне Пеевски да изземе неговите функции, така, че той е силно зависим от Пеевски иначе пада от власт , която съвсем не е еднолична.
11:15 21.09.2025
57 Казуар
11:17 21.09.2025