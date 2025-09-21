Новини
Станислав Балабанов: ПП не са алтернатива, те са фалшив етикет върху гнила стока

21 Септември, 2025 09:51

Докато има партии, които подкрепят важните за държавата закони, трябва да вървим напред

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента държавата се управлява от правителство на малцинството, съставено от три формации - ГЕРБ, "Има такъв народ" и БСП. Правителството управлява на база на управленската програма, която създадохме в началото. Това заяви депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

Докато има партии, които подкрепят важните за държавата закони, трябва да вървим напред, смята той.

Според Балабанов "Продължаваме промяната" не са алтернатива. "Те са фалшив етикет върху гнила стока", каза още той.

Ако ПП-ДБ участваха в това правителство - нямаше да коментираме други политически лидери, посочи Станислав Балабанов.

Той изрази мнение, че правителството върви към пълен управленски мандат, "въпреки всички минуси и критики.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеевски съм

    57 1 Отговор
    Този е по гнусен и Мазен и от мен.

    Коментиран от #3

    09:53 21.09.2025

  • 2 славуцана

    52 1 Отговор
    а ние сме ново мазно начало с главно Д

    Коментиран от #55

    09:54 21.09.2025

  • 3 Прав си!

    60 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пеевски съм":

    Изчегъртване на Тиквата и Пееф, чрез прегръдка с тях. Няма по гнусно нещо от чалгавите депутати на Слави Трифонов. Излъгаха хиляди хора да гласуват за тях и се сдушиха с пеевско-герберската мафия.

    09:56 21.09.2025

  • 4 зулусите

    43 0 Отговор
    да кажат защо не чегъркат бойко???

    Коментиран от #22

    09:57 21.09.2025

  • 5 Дедо

    53 0 Отговор
    Искам всички ,които гласуваха за Чалгаря, Тошко и Балабанов да се съберат на жълтите павета да ги видим всички. Особено тия от Англия , Испания и Германия които ни убеждаваха ,че Дългия ще спаси България, ще унищожи Пеевски и Борисов и че оправи държавата. Че Дългия чалгар е морален и честен и е светиня .

    09:58 21.09.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    28 0 Отговор
    Следвай инструкциите да не идиш при наш Тошко.

    09:59 21.09.2025

  • 7 Отврат

    45 0 Отговор
    Повече от отврат е този гнусен и мазен чалгарин, санитар на сакатоот нощожестгво от Учиндол, дето тича на дивана по п десет пъти на ден да му сменя памперите, понеже мутирте, които го пазят са вечно натряскани! Та този мазен клептоман, викат му Балабана Джебчията днес надмина в по наглист и цинизъм съпартиеца си хаджи Тошко Африкански с просташкия и каруцарски език! "Гнили" биил ПП и ДБ?! Така ли еб, Клептоман нагъл?! Дано всички да са "гнили" като тях, но не са! ПП и ДБ увеличиха с повече от 200 лв. минималната пенсия, направиха безплатни детските градини, увеличиха майчинските, Асен Василев не спи до чекмедже, пълно с пачки милиони евро и златни кюлчета, както до кратуната на мутрата от СИК, "коалиционният партньор" на чалгарската сбирщина! Много настървено хапят чалгарите, и с много злоба ! Като настъпана змия, понеже знаят, че са на бунището! А тази мазна физиономия с грозната брадавица до дългия нос и каруцарина Хаджи Тошко Африкански дори вече се разлагат и смърдят на леш! Затова и мрежата засмърдя при опявата на Джебчията!

    10:02 21.09.2025

  • 8 Отврат

    31 0 Отговор
    Повече от отврат е този гнусен и мазен чалгарин, санитар на сакатоот нощожестгво от Учиндол, дето тича на дивана по п десет пъти на ден да му сменя памперите, понеже мутирте, които го пазят са вечно натряскани! Та този мазен клептоман, викат му Балабана Джебчията днес надмина в по наглист и цинизъм съпартиеца си хаджи Тошко Африкански с просташкия и каруцарски език! "Гнили" биил ПП и ДБ?! Така ли еб, Клептоман нагъл?! Дано всички да са "гнили" като тях, но не са! ПП и ДБ увеличиха с повече от 200 лв. минималната пенсия, направиха безплатни детските градини, увеличиха майчинските, Асен Василев не спи до чекмедже, пълно с пачки милиони евро и златни кюлчета, както до кратуната на мутрата от СИК, "коалиционният партньор" на чалгарската сбирщина! Много настървено хапят чалгарите, и с много злоба ! Като настъпана змия, понеже знаят, че са на бунището! А тази мазна физиономия с грозната брадавица до дългия нос и каруцарина Хаджи Тошко Африкански дори вече се разлагат и смърдят на леш! Затова и мрежата засмърдя при опявата на Джебчията!

    10:03 21.09.2025

  • 9 Новичок

    12 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    10:06 21.09.2025

  • 10 Марис

    41 0 Отговор
    Още си ми пред очите с шлиферчето и надменното ти поведение на жълтите павета !! Какви ги говореше тогава и какви ги говориш днес, но нищо говори, това щи ви е за последно !!!

    10:07 21.09.2025

  • 11 Гост

    32 0 Отговор
    Алчния Славунеца с алчната му кохорта излъгаха хората. Целта им беше да се насадят на софрата и да грабят от обществените поръчки. Сега вече всички са наясно каква партия са - кафява салфетка на Шиши и Боко. Следващите избори сте АУТ...

    10:14 21.09.2025

  • 12 Това

    32 0 Отговор
    нещо , дефакто НИЩО , и то злобно като Учиндолския селяндур комплексар ! Тотално двуличие , тъпота и гнусна игра ! И то , моля ти се в Парламента , от виснало на врата на българските граждани ? До кога , бе ? Метлата и вън 8345!

    10:15 21.09.2025

  • 13 НЯМЯ ТАКАВА ДЪРЖАВА

    33 0 Отговор
    Я ВЪРВИ ПРИ ЖЕНА СИ ВМЕСТО ДА ЗАГРОЗЯВАШ ЕКРАНИТЕ ПО СТУДИЯТА. И ТОЯ СЕ МИСЛИ ЗА ПОЛИТИК С ЖАЛКИТЕ СИ ПРОСТОВАТИ ИЗКАЗВАНИЯ.

    10:16 21.09.2025

  • 14 Наглец!

    27 0 Отговор
    Ей, джебчията, дето пребъркваш джобовите ан околните и каквото анмериш после го развяваш по етлевизииет! Ей, долно чалгарско нищожество! Такъв мръсен, грозен и пржосташки език ще държиш на идвана при учиндолския си сакат главата, не по национална телевизия, ясно ли ти е?! Жалко, че "водещата" се хилеше ката пача и гледаше джебчията с влажен погед на болна крава, и дори забележка не му напарви за грозния и просташки език! Абе, НТ, освен на Дебелян, и на- "Има Такива Наглеци" ли е слугиня?!

    10:18 21.09.2025

  • 15 Хмм

    29 0 Отговор
    как точно обрисува и себе си, и партията си с типичната просташка реторика, присъща на цялата им коалиция

    10:19 21.09.2025

  • 16 ПП са Българската мафия

    1 26 Отговор
    ПП са в тотална паника. Ако осъдят поредният ПП активист за корупция това ще е краят на залязващата корумпирана партия чието ръководство Асен Киро и Денков са замесени в митнически контрабандни канали, корупционни схеми по кметства и министерства, ограбването на българският народ чрез Лукойл и Боташ, опитът ПП да заграби българската енергетика чрез Джермкорп и ПВУ, източването на националните бюджети и излишъци и запълването на огромните дупки от над 40 милиарда за 4 години и получаване на рушвети и комисионни от продажбата на нов дълг, източване на фондовете за инфраструктурни проекти и прочие. Всичко това ще го плаща българският народ. Щети за 70 милиарда лева.

    Коментиран от #25

    10:24 21.09.2025

  • 17 Не мърси

    17 0 Отговор
    пулта с мръсните ти ръчички , бе ! Какво се крепиш на него , мъжле с носле на прасе ?

    10:24 21.09.2025

  • 18 Ццц

    1 11 Отговор
    Прав е човекът! Все пак е единственият дапутат, избран чесно с конкурс! В Шоуто на Слави нямаше файда от купени гласове. 🤣

    10:25 21.09.2025

  • 19 3.14К

    21 0 Отговор
    100% боклук!

    10:30 21.09.2025

  • 20 Наглост Чалгарска

    19 0 Отговор
    На тоя гаден, долен и много грозен чалгарин, санитар на сакатото учиндолско ниощжество, трябва да му бъде забранено да се явява по ноционални медии! Просташкият му, каруцарски и отвратителен език става зца "Факултето" при побратимите му, не за медии! И е крайно време сакатият от Учиндол за му забрани всякакви изяви, както забрани на каруцарина с мърсниу език Хаджи Тошко Африкански! Както и на оная "хубавица" Плевела ли беше, Паднала ли, Павела ли, все там, все същата чалгарск аслугиня ще си остане! Тя пък се обръка, горката, и вместо да извади от чантата си противозачатъбните хапчета, които носи винаги, защото много често й се налага да си вдига краката, взе, че извади едни розови хапчета! И пак се обърка, вместо да ги занесе на дивана на сакатия им главатар, понеже болният му мозък е вече е съвсем болен от последния стадий на множествената склерозца, тя ги остави на трибуната на парламента за опозицията! Тази й простащина и безпардонен цинизъм надминаха дори Хаджи Тошко, и Джебчията Балабана взети заедно!

    10:32 21.09.2025

  • 21 Егати у наглеца

    20 0 Отговор
    Ей чалгар долнопробен!

    10:33 21.09.2025

  • 22 Пешо

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "зулусите":

    Замениха чегъртането с четкане за да са във властта .

    10:34 21.09.2025

  • 23 Дориана

    18 0 Отговор
    ИТН освен да говорят срещу Продължаваме промяната, защото точно те ги избутаха на дъното и заеха водещо място в Парламента . Това ги озлобява , а са безгласни и освен да бъдат патерица на Борисов и Пеевски те нищо друго не правят. Изобщо не знаят защо са в Парламента освен амбициите им да са на власт на всяка цена. За това народа ще ги накаже и на предстоящите избори падат надолу под чертаа , излизат от Парламента.

    Коментиран от #34

    10:35 21.09.2025

  • 24 проверка

    14 0 Отговор
    След интервюто днес на тоиз чалгарски наглец, клептоман по рождение и джебчия, е по-чевръст и от професионалните джебчии от "Факултето", водещата да провери дали нещо не липсва от чантата й! Както е известно, Балабана с грозната брадавица на мутрата има навик да пребърква джобовете и чантите на околните и каквото намери да го рамахва по телевизиите, че да ес прави на интересен, горкото чалгарско ниощжество!

    10:37 21.09.2025

  • 25 Дориана

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "ПП са Българската мафия":

    Това са пълни глупости манипулирани като смес от истина и лъжа срещу Продължаваме промяната, защото точно заради нея ИТН паднаха на дъното и Борисов загуби едноличната си власт. Разбира се има глупави и неграмотни хора без собствено мислене , които им се връзват на лъжите и манипулациите.

    Коментиран от #52

    10:40 21.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коко

    20 0 Отговор
    Щях да пиша коментар, но видях, че всичко, което исках да напиша, вече е написано.
    ИТН - изманици и нагаждачи, вън от парламента и да не ви видим повече!

    10:41 21.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Цвете

    11 0 Отговор
    ПРИГОТВИ СИ МИКРОФОНА, ЧЕ СКОРО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ГО ПОЛЗВАШ.🫡🤔🤫🫡🫡🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤨 ЗАЕДНО С " ТВОЯ " ШЕФ ИЗЛЪГАХТЕ НАЙ- МНОГО МЛАДИТЕ, ЗАЩОТО ПОВЯРВАХА НА ВАС, А ТО, КАКВА БИЛА ИГРАТА??? И ОРЛИН АЛЕКСИЕВ НЯМА ДА " МОЖЕ " ДА ВИ ПОМОГНЕ ЗАЩОТО НА МАФИОТИ КАТО ВАС ТРУДНО СЕ ПОЕМА РИСК. БЕГАЙ В ПЛОВДИВ И ДАНО ТЕ " ВЗЕМАТ " В НЯКОЙ ВЕСТНИК.😅😂😅😂😅🤣😂😅🤣😂😅🤣😂

    10:42 21.09.2025

  • 30 Спомен

    10 0 Отговор
    Всичко започна с това, че хората повярваха на ИТН. Те излъгаха народа /суверена, както казваше Трифонов/ и изпраха Борисов и докараха на власт Пеевски.

    10:42 21.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цвете

    5 0 Отговор
    ПРИГОТВИ СИ МИКРОФОНА, ЧЕ СКОРО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ГО ПОЛЗВАШ.🫡🤔🤫🫡🫡🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤨 ЗАЕДНО С " ТВОЯ " ШЕФ ИЗЛЪГАХТЕ НАЙ- МНОГО МЛАДИТЕ, ЗАЩОТО ПОВЯРВАХА НА ВАС, А ТО, КАКВА БИЛА ИГРАТА??? И ОРЛИН АЛЕКСИЕВ НЯМА ДА " МОЖЕ " ДА ВИ ПОМОГНЕ ЗАЩОТО НА МАФИОТИ КАТО ВАС ТРУДНО СЕ ПОЕМА РИСК. БЕГАЙ В ПЛОВДИВ И ДАНО ТЕ " ВЗЕМАТ " В НЯКОЙ ВЕСТНИК.😅😂😅😂😅🤣😂😅🤣😂😅🤣😂

    10:44 21.09.2025

  • 34 БАЙ СТАВРИ

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    КАКВИ ЧЕЛНИ МЕСТА ,НАЛИ СТЕ СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ТРЕТАТА ПО ГОЛЕМИНА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ВЪЗРАЖДАНЕ И КАТО СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО ОТ 36 ДЕПУТАТА НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ППДБ СТАВАТЕ ПО 18 ДЕПУТАТА И ОТИВАТЕ СЛЕД АПС ПРЕД ИТН.

    Коментиран от #44

    10:44 21.09.2025

  • 35 Надут миризлив мехур!

    11 0 Отговор
    Типичен представител на Чалгарите!

    10:44 21.09.2025

  • 36 А,Балабанов,

    7 1 Отговор
    ПП може да са етикет,но гнилата стока сте вие

    10:45 21.09.2025

  • 37 Варна

    9 0 Отговор
    Алабалов това е така,но вие сте фалшива стока с фалшив етикет,лидера ви е просто една жалка Амеба.

    10:45 21.09.2025

  • 38 Цвете

    4 0 Отговор
    ПРИГОТВИ СИ МИКРОФОНА, ЧЕ СКОРО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ГО ПОЛЗВАШ.🫡🤔🤫🫡🫡🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤨 ЗАЕДНО С " ТВОЯ " ШЕФ ИЗЛЪГАХТЕ НАЙ- МНОГО МЛАДИТЕ, ЗАЩОТО ПОВЯРВАХА НА ВАС, А ТО, КАКВА БИЛА ИГРАТА??? И ОРЛИН АЛЕКСИЕВ НЯМА ДА " МОЖЕ " ДА ВИ ПОМОГНЕ ЗАЩОТО НА МАФИОТИ КАТО ВАС ТРУДНО СЕ ПОЕМА РИСК. БЕГАЙ В ПЛОВДИВ И ДАНО ТЕ " ВЗЕМАТ " В НЯКОЙ ВЕСТНИК.😅😂😅😂😅🤣😂😅🤣😂😅🤣😂

    10:46 21.09.2025

  • 39 Толуп на нашмъркания чалгар

    4 0 Отговор
    Чиба е лъжльо!

    10:47 21.09.2025

  • 40 Айде стига с тая мантра ПП

    5 1 Отговор
    Те отдавна не са във властта.Вие сте в управлението.Поемете си отговорността или се махайте.

    10:49 21.09.2025

  • 41 На Изборите ще си го получите.

    4 0 Отговор
    С горницата.

    10:53 21.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 слуга на мафиотите

    3 0 Отговор
    гледай себе си, а не другите!

    10:54 21.09.2025

  • 44 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "БАЙ СТАВРИ":

    ППДП бяха първа политическа сила и управляваха в коалиция с предателските партии ИТН и БСП , сега същите предателски партии са в коалиция с ГЕРБ/ СДС . Това ще им донесе такива негативи, че ИТН излизат от Парламента падат надолу под чертата , а БСП ОЛ падат на дъното. Вече във врата им дишат Румен Радев и Корнелия Нинова. Борисов и ГЕРБ/ СДС също се сриват надолу заради силната зависимост на Борисов от Пеевски.С политическата кариера на Борисов вече е свършено.

    Коментиран от #46

    10:56 21.09.2025

  • 45 Метресата от Барселона

    2 0 Отговор
    Даже само заради прегръдките с Борисов, Слави Трифонов е окончателно морално деградирал вече човек! Да не говорим за алчността му да придобие още имоти, но този път от по-евтините държавни имоти! Той знае, че при нови избори това кранче ще пресъхне. Така че да крадем, докато сме на власт!

    10:57 21.09.2025

  • 46 Оня с джипката

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Дориана":

    Чул те господ! Вече 20 години кърлежът е впил хоботчето си в народната снага и смуче ли смуче!

    10:59 21.09.2025

  • 47 гост

    2 0 Отговор
    Ами,ти бе мушмурок,ти какъв етикет си...едвам прескочихте бариерата,при нови избори никак не е сигурно...и Вие се лутате насам натам...

    10:59 21.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 пешо

    3 0 Отговор
    е да според балабанов всички трябва като итн да се нагъзят на пеевски

    11:01 21.09.2025

  • 50 ПП или вие

    2 0 Отговор
    Такива са, но вие сте два пъти по-гнусни и даже не заради чалгарщината, а за лъжлив патриотизъм, зад който се крие безмерна алчност.

    11:03 21.09.2025

  • 51 Чочо

    1 0 Отговор
    Такива ,говорещи глави...са безопасни оратори ,които в действителност не вършат нищо и са напълно безполезно бреме в политиката
    "Говори ми,Пенке ле,ама кой ли те слуша"!

    11:04 21.09.2025

  • 52 Циганьо

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    "Борисов загуби едноличната си власт". Сериозно ли? Ако бе я загубил сега щеше ли да има неговото правителство с подставеното лице Росен Желязков?!

    Коментиран от #56

    11:05 21.09.2025

  • 53 Тома

    0 0 Отговор
    Какво нещо е да се докопаш до милионите на народа когато си във властта.Този шопар го доказва едно към едно с агент иван

    11:08 21.09.2025

  • 54 Емигрант

    1 0 Отговор
    Когато ЧАЛГАТА в българската нация започне да дава определения и слага етикети това означава, че пропадането е завършило и следва погребението на нацията ! Турците не успяха да унищожат българинът за 500 г., но за 35 г.,това постигна той самият чрез чалга-културата !

    11:11 21.09.2025

  • 55 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "славуцана":

    Гнилата стока са наркомана Слави и шайката му ИТН!

    11:14 21.09.2025

  • 56 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Циганьо":

    Разбира се, че Борисов загуби едноличната си власт заради ППДБ. От тогава той е принуден да управлява в коалиция и да се съобразява с тях. А, сега е изпаднал още по- на дъното , защото за да се задържи на власт трябва да допусне Пеевски да изземе неговите функции, така, че той е силно зависим от Пеевски иначе пада от власт , която съвсем не е еднолична.

    11:15 21.09.2025

  • 57 Казуар

    0 0 Отговор
    Балабанов, Кермит, пак изтропа нещо с устата.

    11:17 21.09.2025

