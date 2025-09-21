Корнелия Нинова: НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар

Вдигане на данъци на недвижим имоти, наследство и на осигуровки се обсъжда в Министерство на финансите в проекта за държавен бюджет за 2026 г. А цените на хранителни стоки на борсите се увеличават, доходите са замразени и инфлацията расте, каза в интервю пред БНР бившият лидер на БСП Корнелия Нинова, сега начело на "Непокорна България".
Тя съобщи, че има информация какво се случва във финансовото министерство в проекта за бюджет, който щял да закъснее с една, две седмици, но скоро ще се види.
В предаването "Неделя 150" тя нарече "некадърници са правителството, вкарват България в перфектната буря":
"Ще го видите като публикуват проекта за бюджета. Имам информация какво се обсъжда в МФ. Дефицитът клони към 5%, инфлацията расте. Започна да се говори за румънски и гръцки сценарии. Няма социална политика – здравеопазване, а се занимават с домашно вино и ракия."
Нинова е категорична, че въпреки примамливи предложения от ГЕРБ, тя не ги е приела, 10 години се бори с мафията продължава, и е непреклонна пред принципите си.
"Сега потвърждавам "никога с ГЕРБ, никога с мафията", а това че БСП са в правителство, прокарват някакви идеи е абсурдно. Това е антисоциална държава, нищо не се случва в сферата на малък, среден и семеен бизнес. Цяло лято обикалям, това което е извън НС и това вътре, са два свята. Навън има 3 проблема, реални, актуални и човешки, във властта има два", коментира Корнелия Нинова.
Реалните са цените, безводието и рекетът на малкия и среден бизнес, подложен на рекет.
"Сега има борд по водите – някакъв резултат? Не, увеличават се хората без вода. Призовавам - спрете частните ВЕЦ-ове! Над 200, ежедневно смучат вода. Това нормално ли е? Тази власт нормална ли е? Кажете тези вецове колко са на депутати и на семействата им. Аз започнах проучване. Язовира Жребчево е пълен на 12%, а Копринка на 5%. Собственици на ВЕЦ-овете са чужди фирми – Енергопро, чешка. Точи нашата вода, прави ток, слага милиони в джобовете и този ток го продава пак на нас. Що за управление?, пита риторично Нинова.
Според нея когато властта си отива, се засилват репресивния апарат и визира предложеното от Любен Дилов "полицията да бие".
"В първия работен ден депутатите си увеличиха заплатите с 11%. Къде го има това, в кои сектори се вдига автоматично заплатата на всеки 3 месеца. НСО са го превърнали в частна гвардия. НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар", възмущава се Нинова.
Тя обеща да си публикува декларацията, с която е отказала кола, шофьор и охрана от НСО, когато е била вицепремиер и министър на икономката в управлението на БСП с ПП-ДБ.
"В политиката е важно да даваш личен пример. Три пъти внасям закон, да се намалят и замразят заплатите на депутатите, защото е неморално, нелогично и икономическо неизгодно. От това увеличение на депутатските заплати, веднага вдигат заплатите на МС, президент и вицепрезидент, на КЕВР, на КФН, на КРС, и общо на още около 400 души. Ето го разслоението, елит, които се е обградил с кордони, гледа си живота и народът - друга противоположност. Това ще избие нанякъде", прогнозира бившият лидер на БСП.
Като водач сега на новата политическа формация "Непокорна България" тя обяви, че се готвят за избори, правят структури в страната и програма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4, #10, #21
14:06 21.09.2025
2 Фен
14:06 21.09.2025
3 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #6
14:08 21.09.2025
4 Факт!
До коментар #1 от "1488":Нинова е умна жена и е най-големият пич от всички въргалящи се в политиката. Мазните и Охранени бесепари се продадоха на ПееФ и простата Тиква Борисов.
14:13 21.09.2025
5 очевидец
14:14 21.09.2025
6 незнайко
До коментар #3 от "оня с коня":Ако гръмне АЕЦ-а тогава съвсем ще останем без вода ! Но защо ще ни е вода като нас няма да ни има ! 35 години крадене и продължават наглите евроатлантици !
14:15 21.09.2025
7 Само предлагам
14:15 21.09.2025
8 Тома
Коментиран от #13
14:15 21.09.2025
9 Хе-хе
14:18 21.09.2025
10 Живков
До коментар #1 от "1488":Прав си при соца никой не крадеше Само партията и нейните членове
Коментиран от #14, #15
14:18 21.09.2025
11 кури
14:20 21.09.2025
12 Анонимен
Коментиран от #16
14:21 21.09.2025
13 Жалко е
До коментар #8 от "Тома":Но сме прости и ще ги търпим ,е па ние турците изтърпяхме 500 години пък тия ли"
14:21 21.09.2025
14 Така е
До коментар #10 от "Живков":Другарю Живков ,а сега нейните синове
14:23 21.09.2025
15 Да де, ама
До коментар #10 от "Живков":Простатата Тиква Борисов и С.винкята ПееФски удариха с кражбите си всички комунисти. Крадат денонощно всичко от всички ни. Бай Тошовите крадци са дребни джебчии в сравнение на двамата Мазни и Дебели крадци.
Коментиран от #18
14:24 21.09.2025
16 Е па
До коментар #12 от "Анонимен":Какво може да върши един пишман комунист ,да краде
14:24 21.09.2025
17 14.20
14:26 21.09.2025
18 Даа
До коментар #15 от "Да де, ама":Но тези двамата са продукт на същите тези комунисти ,но са тунинговани и крадът здраво
Коментиран от #22
14:27 21.09.2025
19 ЕДГАР КЕЙСИ
14:30 21.09.2025
20 Хе-хе
14:32 21.09.2025
21 Що бе
До коментар #1 от "1488":Затова теглят земи
Да си плащат големите заплати,а народа ... С минимална заплата 🤣
14:34 21.09.2025
22 Погледнато сериозно
До коментар #18 от "Даа":След 1989 го, всички в България, които са по върховете на управлението й са клонинги на комунистическата партия.
Коментиран от #25
14:34 21.09.2025
23 Сталин
Коментиран от #29
14:36 21.09.2025
24 ООрана държава
14:39 21.09.2025
25 Даа
До коментар #22 от "Погледнато сериозно":Във всяка шега има голяма доза истина ,всичко е планирано как да се развие след 9.10.1989 г и за сега всьо по плане .Ние сме безнадежден случай ,обречени
Коментиран от #28
14:39 21.09.2025
26 димитър дончев
14:41 21.09.2025
27 Дон
14:45 21.09.2025
28 Не е шега
До коментар #25 от "Даа":След 1989 г., президентите ни, министър-председателите ни и хилядите шефове на държавни служби и службички са с комунистическа захранка.
14:47 21.09.2025
29 Хе-хе
До коментар #23 от "Сталин":Не е шега! Ако кучето не бе важно, преди малко нямаше тук да ми изскочи натрапчива реклама с призив - ,,Подстригване на домашни любимци!" Не е нужно да ви убеждавам! Напишете ,,подстригване на кучета" и вижте какви оферти ще се появят!
14:49 21.09.2025
30 Метресата от Барселона
14:50 21.09.2025