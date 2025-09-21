Новини
България »
Корнелия Нинова: НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар

Корнелия Нинова: НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар

21 Септември, 2025 14:03 1 236 30

  • корнелия нинова-
  • заплати-
  • депутати-
  • нсо

От това увеличение на депутатските заплати, веднага вдигат заплатите на МС, президент и вицепрезидент, на КЕВР, на КФН, на КРС, и общо на още около 400 души

Корнелия Нинова: НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вдигане на данъци на недвижим имоти, наследство и на осигуровки се обсъжда в Министерство на финансите в проекта за държавен бюджет за 2026 г. А цените на хранителни стоки на борсите се увеличават, доходите са замразени и инфлацията расте, каза в интервю пред БНР бившият лидер на БСП Корнелия Нинова, сега начело на "Непокорна България".

Тя съобщи, че има информация какво се случва във финансовото министерство в проекта за бюджет, който щял да закъснее с една, две седмици, но скоро ще се види.

В предаването "Неделя 150" тя нарече "некадърници са правителството, вкарват България в перфектната буря":

"Ще го видите като публикуват проекта за бюджета. Имам информация какво се обсъжда в МФ. Дефицитът клони към 5%, инфлацията расте. Започна да се говори за румънски и гръцки сценарии. Няма социална политика – здравеопазване, а се занимават с домашно вино и ракия."

Нинова е категорична, че въпреки примамливи предложения от ГЕРБ, тя не ги е приела, 10 години се бори с мафията продължава, и е непреклонна пред принципите си.

"Сега потвърждавам "никога с ГЕРБ, никога с мафията", а това че БСП са в правителство, прокарват някакви идеи е абсурдно. Това е антисоциална държава, нищо не се случва в сферата на малък, среден и семеен бизнес. Цяло лято обикалям, това което е извън НС и това вътре, са два свята. Навън има 3 проблема, реални, актуални и човешки, във властта има два", коментира Корнелия Нинова.

Реалните са цените, безводието и рекетът на малкия и среден бизнес, подложен на рекет.

"Сега има борд по водите – някакъв резултат? Не, увеличават се хората без вода. Призовавам - спрете частните ВЕЦ-ове! Над 200, ежедневно смучат вода. Това нормално ли е? Тази власт нормална ли е? Кажете тези вецове колко са на депутати и на семействата им. Аз започнах проучване. Язовира Жребчево е пълен на 12%, а Копринка на 5%. Собственици на ВЕЦ-овете са чужди фирми – Енергопро, чешка. Точи нашата вода, прави ток, слага милиони в джобовете и този ток го продава пак на нас. Що за управление?, пита риторично Нинова.

Според нея когато властта си отива, се засилват репресивния апарат и визира предложеното от Любен Дилов "полицията да бие".

"В първия работен ден депутатите си увеличиха заплатите с 11%. Къде го има това, в кои сектори се вдига автоматично заплатата на всеки 3 месеца. НСО са го превърнали в частна гвардия. НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар", възмущава се Нинова.

Тя обеща да си публикува декларацията, с която е отказала кола, шофьор и охрана от НСО, когато е била вицепремиер и министър на икономката в управлението на БСП с ПП-ДБ.

"В политиката е важно да даваш личен пример. Три пъти внасям закон, да се намалят и замразят заплатите на депутатите, защото е неморално, нелогично и икономическо неизгодно. От това увеличение на депутатските заплати, веднага вдигат заплатите на МС, президент и вицепрезидент, на КЕВР, на КФН, на КРС, и общо на още около 400 души. Ето го разслоението, елит, които се е обградил с кордони, гледа си живота и народът - друга противоположност. Това ще избие нанякъде", прогнозира бившият лидер на БСП.

Като водач сега на новата политическа формация "Непокорна България" тя обяви, че се готвят за избори, правят структури в страната и програма.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    14 1 Отговор
    в демокрацията много се крадв

    Коментиран от #4, #10, #21

    14:06 21.09.2025

  • 2 Фен

    3 17 Отговор
    Тая па цветарка, кво я реанимират пак?

    14:06 21.09.2025

  • 3 оня с коня

    6 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #6

    14:08 21.09.2025

  • 4 Факт!

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Нинова е умна жена и е най-големият пич от всички въргалящи се в политиката. Мазните и Охранени бесепари се продадоха на ПееФ и простата Тиква Борисов.

    14:13 21.09.2025

  • 5 очевидец

    15 1 Отговор
    Един човек, който го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента? Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на НС?"

    14:14 21.09.2025

  • 6 незнайко

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ако гръмне АЕЦ-а тогава съвсем ще останем без вода ! Но защо ще ни е вода като нас няма да ни има ! 35 години крадене и продължават наглите евроатлантици !

    14:15 21.09.2025

  • 7 Само предлагам

    2 11 Отговор
    Ами и теб НСО те караше само че на психиатър Сега сигурно продължават като си много ценена личност

    14:15 21.09.2025

  • 8 Тома

    13 3 Отговор
    Идва зима и тогава ще разберат депутати и правителство какво нещо е народния гняв.Те си мислят че сме п.рости и ще ги търпим.

    Коментиран от #13

    14:15 21.09.2025

  • 9 Хе-хе

    11 1 Отговор
    Забелязвате ли, как опозицията, както и медиите в лицето на някои скъпо платени водещи не искат да захапят темата за препоръките на МВФ, а Делян Добрев бе изтръпнал и блед като натровен еркич, когато гузно, но решително заяви на представителя на фонда, че всичко ще изпълним, ще натоварим народа с още данъци, само няма да разваляме комфорта на плутокрацията! Гледах преди около седмица как Ризова клокочеше от злоба, когато 7 пъти по красивата от нея Ваня Григорова обясни, че при прогресивно облагане, един плутократ, декларирал заплата от 3 милиона лева, ще плати пенсиите на стотици пенсионери, а сега плаща данък колкота за пенсиите на 1-2! Ризица, понеже и нейната заплата е няколко пъти над максималния осигурителен доход от 4130 лева, разбира се, че не е съгласна! Не им се говори на тази тема, а ни заблуждават с блокажи паркитга на Дебелян, кой какво казал, другия как се изказал и медиен прахоляк!

    14:18 21.09.2025

  • 10 Живков

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Прав си при соца никой не крадеше Само партията и нейните членове

    Коментиран от #14, #15

    14:18 21.09.2025

  • 11 кури

    3 7 Отговор
    техноимпекс КОГА?

    14:20 21.09.2025

  • 12 Анонимен

    4 6 Отговор
    Нинова колко години беше в парламента и какво вършеше тогава

    Коментиран от #16

    14:21 21.09.2025

  • 13 Жалко е

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Но сме прости и ще ги търпим ,е па ние турците изтърпяхме 500 години пък тия ли"

    14:21 21.09.2025

  • 14 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Живков":

    Другарю Живков ,а сега нейните синове

    14:23 21.09.2025

  • 15 Да де, ама

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Живков":

    Простатата Тиква Борисов и С.винкята ПееФски удариха с кражбите си всички комунисти. Крадат денонощно всичко от всички ни. Бай Тошовите крадци са дребни джебчии в сравнение на двамата Мазни и Дебели крадци.

    Коментиран от #18

    14:24 21.09.2025

  • 16 Е па

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Какво може да върши един пишман комунист ,да краде

    14:24 21.09.2025

  • 17 14.20

    6 1 Отговор
    Държавата си е тяхна, ще правят каквото им харесва! Народа на избори се е произнесъл кой да управлява, да се вози с брониран автомобил и охрана, да усвоява, кой да стои чинно и прилежно в опозиционна поза, и кой да стои в Следствения арест, за респект на вироглавите опоненти на режима! Нали, ако депутатката не заведе кучето на ветеринар ще я погнат от Зелени балкани и комитета за защита на домашните любимци за престъпно бездушие спрямо горкото животно!? Народния представител трябва да получава такива грижи, че да не мисли за нищо друго, освен за благосъстоянието на народа! Какви закони ще умува и приема, след като знае, че в дома му любимеца бере душа, децата реват, жената кълне и става ад под небето!?

    14:26 21.09.2025

  • 18 Даа

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да де, ама":

    Но тези двамата са продукт на същите тези комунисти ,но са тунинговани и крадът здраво

    Коментиран от #22

    14:27 21.09.2025

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ТАZИ "ВЛАШКА ИНИЙКА" ЗАЩО НЕ СИ ЗАТВОРИ МРЪСНАТА , КРАДЛИВА УСТА ? ? ? .....................

    14:30 21.09.2025

  • 20 Хе-хе

    3 1 Отговор
    Демокрация е равно на престъпления, безотговорност, кражби в узаконен размер, липса на елементарни човешки права и безводие! При изпирането на най наглите представители на демокрацията, върху обществото изплува мръсна пяна и подтиска всичко, което се намира под нея!

    14:32 21.09.2025

  • 21 Що бе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Затова теглят земи
    Да си плащат големите заплати,а народа ... С минимална заплата 🤣

    14:34 21.09.2025

  • 22 Погледнато сериозно

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Даа":

    След 1989 го, всички в България, които са по върховете на управлението й са клонинги на комунистическата партия.

    Коментиран от #25

    14:34 21.09.2025

  • 23 Сталин

    2 0 Отговор
    Кучето е по важно от гоите

    Коментиран от #29

    14:36 21.09.2025

  • 24 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Говориш за кучето на шиши, бойко ли?

    14:39 21.09.2025

  • 25 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Погледнато сериозно":

    Във всяка шега има голяма доза истина ,всичко е планирано как да се развие след 9.10.1989 г и за сега всьо по плане .Ние сме безнадежден случай ,обречени

    Коментиран от #28

    14:39 21.09.2025

  • 26 димитър дончев

    2 0 Отговор
    нИНОВА ,ТИ КАЖИ КАКВО ДРУГО ДА ИЗМИСЛЯТ????пРОИЗВОДСТВО няма!оТДЕ ДА ВЗЕМАТ ПАРАТА?От такива като мен,цял живот за да хранят ,милиционери магистрати , и такива като теб , нинова!ПС.Не могат да съкратят защото ще ги съкратят И тях.Какво си произвела ,какво си продала колко пари сама си изкарала ,а нинова.

    14:41 21.09.2025

  • 27 Дон

    1 1 Отговор
    Има нещо грешно в статията. Корнела, не спомена Борисов нито веднъж. Това не е Курнела, която знаем, че се държи, като изоставена любовница и постоянно плюе по Борисов. Да няма затопляне на отношенията?

    14:45 21.09.2025

  • 28 Не е шега

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Даа":

    След 1989 г., президентите ни, министър-председателите ни и хилядите шефове на държавни служби и службички са с комунистическа захранка.

    14:47 21.09.2025

  • 29 Хе-хе

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Не е шега! Ако кучето не бе важно, преди малко нямаше тук да ми изскочи натрапчива реклама с призив - ,,Подстригване на домашни любимци!" Не е нужно да ви убеждавам! Напишете ,,подстригване на кучета" и вижте какви оферти ще се появят!

    14:49 21.09.2025

  • 30 Метресата от Барселона

    0 0 Отговор
    Нинова от противник на хартиените бюлетини се превърна после в техен радетел, помагайки на Бойко Борисов да стане пак "номер 1" и връщайки го де факта на политическата сцена. Машините не бяха удобни и на двамата, понеже при тях вотът няма как да бъде фалшифициран.

    14:50 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове