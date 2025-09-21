Има непотвърдена версия за причините за смъртоносната катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София

Стана ясна една от версиите за тежката катастрофа в столицата, все още непотвърдена от полицията, при която двама души загинаха, а младо момиче е в болница с опасност за живота, предаде bTV.
Лек автомобил и мотор се удариха на бул. "Драган Цанков" днес. Според версията шофьорът на лекия автомобил е паркирал в едната част на пътното платно, тръгвайки да прави обратен завой на двойната непрекъсната линия и го блъска моторист, който идва от началото на булеварда или кръговото движение.
Така той го удря странично и колата се обръща по таван.
На място загинаха двамата шофьори. А спътницата на моториста, момиче на 18 години, е приета в болница ИСУЛ.
"Беше въведено в шокова зала, по настоящем е стабилизирана с фрактура на таза, с контузия на бял дроб и с сериозна опасност за живота. Пострадалата ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение", каза д-р Елица Иванова, дежурен лекар в спешното отделение на УМБАЛ "Царица Йоана - УСУЛ".
Движението в района на катастрофата остана блокирано за часове.
От полицията все още не са съобщили официалната версия за причините за тежката катастрофа. Традиционно през почивните дни, в участъка то руското посолство до телевизионната кула, хора паркират автомобилите си и се разхождат в близкия парк.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юрист
15:55 21.09.2025
2 Ивелин Михайлов
Коментиран от #10
15:56 21.09.2025
3 Цвете
Коментиран от #8
15:56 21.09.2025
4 Ъъъъ
15:57 21.09.2025
5 Цвете
15:57 21.09.2025
6 Някой да я
Вчера един си правеше змейка между автомобилите на Цариградско и се чудих дали да не чукнат десен.
Беше един такъв смешник наточен с рокерско яке .
Проблемът не е че е малоумник а просто мотора му издаваше невероятен шум и пукащи звуци които дразниха всички на разстояние поне един километър но органите на КАТ се правят че такива не ги чуват.
А странно защо кат е така оглушал за тях.
15:57 21.09.2025
7 Българин
15:58 21.09.2025
8 Лекар
До коментар #3 от "Цвете":Като ни дават по новините си даваме повече зор хехе ГЕРБ ПОБЕДА!
Коментиран от #31
15:59 21.09.2025
9 123
16:00 21.09.2025
10 Също
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Така да се пазите и от Фараона, влюбен в портфейлите ви, докато са пълни, а като ви ги изразни -..... си майката !
Коментиран от #11, #12, #14
16:04 21.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 бойко българоубиец
До коментар #10 от "Също":споко портфейла аз ще ти го прибера, а после ще ти спра и водата ;)
16:08 21.09.2025
13 Питам
16:10 21.09.2025
14 Софиянец
До коментар #10 от "Също":ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ФАРАОНИ В БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #23
16:13 21.09.2025
15 50/50
16:14 21.09.2025
16 шофьор
Коментиран от #28
16:36 21.09.2025
17 Жоро
Коментиран от #20, #24
16:53 21.09.2025
18 Пламен
Разбрах че не трябва да се правя на ,,СУ" и приключих с моторите . Обаче аверите ми не спряха да си търсят белята ... и отваряха работа на попа .
16:54 21.09.2025
19 И сега
16:54 21.09.2025
20 Пламен
До коментар #17 от "Жоро":Във Финландия глобите са % по данъчна декларация , т.е. глобите за милионерите са десетки хиляди Евро .
А тук за теб , мен и ,,Пеевски" са по 100-200 лв.
Разбираемо , че хашлаците с коли за 300 000 не се плашат от такава глоба .
16:58 21.09.2025
21 Гепи
Коментиран от #26
16:59 21.09.2025
22 Даката
17:16 21.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тъпото руско говедо
До коментар #17 от "Жоро":Сигурно е била много впечатлена как идиота е преминал в друго измерение, направо като във видео играта, която са играли преди това... Колкото по-малко идиоти останат на пътя, толкова е по-безопасно ще е за всички останали.
17:30 21.09.2025
25 Всеки вижда и знае че ,законите и
17:32 21.09.2025
26 Тъпото руско говедо Румен Р
До коментар #21 от "Гепи":Жалко, че боклука на мотора е пукнал и не могат да го санкционират... но виж какво, трябва да се санкционират родителите-боклуци, че са възпитали боклук, който е убил друг участник в движението.
Трябва да бъдат въведени най-солени глоби в България, докато и последния боклук пропищи, гледай какво става в Гърция... плащаш до 101 и обратно... иначе боклуците никога няма да се научите.
Кучето скача според тоягата, ако няма резултат сменяш тоягата с по-дебела... ако сегашните санкции не дават, тогава резлтат
17:40 21.09.2025
27 Кифлите обичат
Коментиран от #36
17:41 21.09.2025
28 Автомобилния парк в
До коментар #16 от "шофьор":България е на средна възраст 15 години, този на мотоциклетите - на 20. Отделно от това, парите за финалното покритие на асфалта са в евро в едри копюри в чекмеджето на крадеца. А и на територията на България са известни с това, че не са добри шофьори.
Коментиран от #30
17:42 21.09.2025
29 Тъпото руско говедо Румен Р
17:43 21.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 БАЙ СТАВРИ
До коментар #8 от "Лекар":НЕ СЪМ ТИКВА ТА ДА ПОДКРЕПЯМ ТЕЗИ МАФИОТИ ГЕРБАДЖИЙ
Коментиран от #34
19:26 21.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 665
19:27 21.09.2025
34 Лекар
До коментар #31 от "БАЙ СТАВРИ":БОЙКО БОРИСОВ Е ЦАРЯТ БЕ ВИЕ СТЕ НЕГОВИТЕ РОБИ МУХАХАХАХ ГЕРБ ПОБЕДА!!!
19:28 21.09.2025
35 Селтак калтак
Един калтак по малко. за съжаление погуби освен своя и един чужд живот
Копле
19:29 21.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Украински кашик
19:32 21.09.2025
38 Комитов
19:39 21.09.2025
39 665
тук"
Мотористът - " Улицата пуста, куки нема , я да изпиля звера "
19:43 21.09.2025
40 Леля Гошо
19:43 21.09.2025
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... СЪС 120 - 150 КМ/Ч Е УБИЛ ШОФЬОРА НА ЛЕКИЯ АВТОМОБИЛ
И Е ЛЕТЯЛ 10 МЕТРА ПРЕДИ ДА СИ ПАДНЕ НА ГЛАВАТА
И ДА УМРЕ
19:45 21.09.2025
42 Кеефф
19:47 21.09.2025
43 ООрана държава
19:48 21.09.2025