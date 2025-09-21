Новини
България »
Има непотвърдена версия за причините за смъртоносната катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София

Има непотвърдена версия за причините за смъртоносната катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София

21 Септември, 2025 15:50, обновена 21 Септември, 2025 19:18 4 772 43

  • пострадала-
  • катастрофа-
  • драган цанков

Пострадалата в инцидента е с опасност за живота

Има непотвърдена версия за причините за смъртоносната катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стана ясна една от версиите за тежката катастрофа в столицата, все още непотвърдена от полицията, при която двама души загинаха, а младо момиче е в болница с опасност за живота, предаде bTV.

Лек автомобил и мотор се удариха на бул. "Драган Цанков" днес. Според версията шофьорът на лекия автомобил е паркирал в едната част на пътното платно, тръгвайки да прави обратен завой на двойната непрекъсната линия и го блъска моторист, който идва от началото на булеварда или кръговото движение.

Така той го удря странично и колата се обръща по таван.

На място загинаха двамата шофьори. А спътницата на моториста, момиче на 18 години, е приета в болница ИСУЛ.

"Беше въведено в шокова зала, по настоящем е стабилизирана с фрактура на таза, с контузия на бял дроб и с сериозна опасност за живота. Пострадалата ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение", каза д-р Елица Иванова, дежурен лекар в спешното отделение на УМБАЛ "Царица Йоана - УСУЛ".

Движението в района на катастрофата остана блокирано за часове.

От полицията все още не са съобщили официалната версия за причините за тежката катастрофа. Традиционно през почивните дни, в участъка то руското посолство до телевизионната кула, хора паркират автомобилите си и се разхождат в близкия парк.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юрист

    32 11 Отговор
    Питаха я какво помни и тя отговори "глей са как ше го изрежа на задна"

    15:55 21.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    30 7 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна напомня да се пазите от мотокамикадзетата!

    Коментиран от #10

    15:56 21.09.2025

  • 3 Цвете

    31 8 Отговор
    БРАВО НА ДОКТОРИТЕ, КОЛКО БЪРЗО РЕАГИРАХА, А ТАКА ЛИ БЕШЕ В РУСЕ????? ДОКТОРИТЕ СЕ ПОКРИХА, ЗАЩОТО ИМ БЕШЕ НЕУДОБНО ДА СЕ ПОКАЗВАТ ПО ТВ ПРОГРАМИТЕ С ЛЪЖИ.ДАНО СЕ ОПРАВИ МЛАДАТА ГОСПОЖИЦА.👍

    Коментиран от #8

    15:56 21.09.2025

  • 4 Ъъъъ

    30 9 Отговор
    За главата и не се притеснявам, там явно няма нищо!

    15:57 21.09.2025

  • 5 Цвете

    17 8 Отговор
    БРАВО НА ДОКТОРИТЕ, КОЛКО БЪРЗО РЕАГИРАХА, А ТАКА ЛИ БЕШЕ В РУСЕ????? ДОКТОРИТЕ СЕ ПОКРИХА, ЗАЩОТО ИМ БЕШЕ НЕУДОБНО ДА СЕ ПОКАЗВАТ ПО ТВ ПРОГРАМИТЕ С ЛЪЖИ.ДАНО СЕ ОПРАВИ МЛАДАТА ГОСПОЖИЦА.👍

    15:57 21.09.2025

  • 6 Някой да я

    64 3 Отговор
    е накарал на сила да се качи при този малоумник.
    Вчера един си правеше змейка между автомобилите на Цариградско и се чудих дали да не чукнат десен.
    Беше един такъв смешник наточен с рокерско яке .
    Проблемът не е че е малоумник а просто мотора му издаваше невероятен шум и пукащи звуци които дразниха всички на разстояние поне един километър но органите на КАТ се правят че такива не ги чуват.
    А странно защо кат е така оглушал за тях.

    15:57 21.09.2025

  • 7 Българин

    39 4 Отговор
    Когато тати ти купи як матор и забършеш 11 класничка на 15ти септември

    15:58 21.09.2025

  • 8 Лекар

    18 11 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Като ни дават по новините си даваме повече зор хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #31

    15:59 21.09.2025

  • 9 123

    44 3 Отговор
    Тоя ербап пр@дльо почерни на само тези, дето не го възпитаха , а още много невинни хора.

    16:00 21.09.2025

  • 10 Също

    13 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Така да се пазите и от Фараона, влюбен в портфейлите ви, докато са пълни, а като ви ги изразни -..... си майката !

    Коментиран от #11, #12, #14

    16:04 21.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бойко българоубиец

    18 8 Отговор

    До коментар #10 от "Също":

    споко портфейла аз ще ти го прибера, а после ще ти спра и водата ;)

    16:08 21.09.2025

  • 13 Питам

    30 4 Отговор
    Направеният скенер на глава констатирал ли е наличието на мозък в нея ?

    16:10 21.09.2025

  • 14 Софиянец

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Също":

    ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ФАРАОНИ В БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #23

    16:13 21.09.2025

  • 15 50/50

    33 8 Отговор
    Запомнете! Никоя съвременна госпожица няма да се качи на някой, който ще мине по булеварда на мотопед с 20 км/час!? Веси Томова от Варна каза, че този свят е за смелите! Детето ще оцелее, но без гаранция за последици от травмите! Горките лекари! Вместо да почиват в деня на независимостта, като провинциалните си колеги, те трябва да събират екип! Цяло щастие е, че камикадзето се е направило на мъж точно в столицата! Иначе трябваше да вдигат медицинския хеликоптер и Спартана!!!

    16:14 21.09.2025

  • 16 шофьор

    35 2 Отговор
    Сега минах през рижкият проход , и ди ваците карат като обезумели хуни железните коне , и после стават по добри и от японските камикадзета !

    Коментиран от #28

    16:36 21.09.2025

  • 17 Жоро

    24 4 Отговор
    Пак пи ще вдигат глобите за да дисциплинират шофьорите! Нали високите флоби спират катастрофите?

    Коментиран от #20, #24

    16:53 21.09.2025

  • 18 Пламен

    25 5 Отговор
    Преди около 30 години имах мотор Сузуки . Блъснах се странично в калника на една Лада и на левия ми долен крайник се отпечатаха буквите ,,SU" от резервоара на мотора . Един месец не можех да ходя .

    Разбрах че не трябва да се правя на ,,СУ" и приключих с моторите . Обаче аверите ми не спряха да си търсят белята ... и отваряха работа на попа .

    16:54 21.09.2025

  • 19 И сега

    35 1 Отговор
    какво да кажем - бул. Драган Цанков не е лош пътя, та да се оправдават с това. Пък и лош да е пътя, това не е основание да се избиват. Причината е в мутроселяндурския манталитет, който се вихри по пътищата

    16:54 21.09.2025

  • 20 Пламен

    34 2 Отговор

    До коментар #17 от "Жоро":

    Във Финландия глобите са % по данъчна декларация , т.е. глобите за милионерите са десетки хиляди Евро .
    А тук за теб , мен и ,,Пеевски" са по 100-200 лв.
    Разбираемо , че хашлаците с коли за 300 000 не се плашат от такава глоба .

    16:58 21.09.2025

  • 21 Гепи

    18 6 Отговор
    Как така била глупачка? Нали високите глоби ще начравят умни всички участници в движението! ГЕЕБ гарантиран грабеж на масите.

    Коментиран от #26

    16:59 21.09.2025

  • 22 Даката

    21 2 Отговор
    Дано оцелее и вече да стои далече от идиоти с мотори...

    17:16 21.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тъпото руско говедо

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Жоро":

    Сигурно е била много впечатлена как идиота е преминал в друго измерение, направо като във видео играта, която са играли преди това... Колкото по-малко идиоти останат на пътя, толкова е по-безопасно ще е за всички останали.

    17:30 21.09.2025

  • 25 Всеки вижда и знае че ,законите и

    25 2 Отговор
    Правилата за движение се нарушават масово само МВР не го вижда ,но МВР за това получават заплати следователно трябва да им спрат заплатите докато не започнат да работят за тези заплати

    17:32 21.09.2025

  • 26 Тъпото руско говедо Румен Р

    12 10 Отговор

    До коментар #21 от "Гепи":

    Жалко, че боклука на мотора е пукнал и не могат да го санкционират... но виж какво, трябва да се санкционират родителите-боклуци, че са възпитали боклук, който е убил друг участник в движението.
    Трябва да бъдат въведени най-солени глоби в България, докато и последния боклук пропищи, гледай какво става в Гърция... плащаш до 101 и обратно... иначе боклуците никога няма да се научите.
    Кучето скача според тоягата, ако няма резултат сменяш тоягата с по-дебела... ако сегашните санкции не дават, тогава резлтат

    17:40 21.09.2025

  • 27 Кифлите обичат

    13 2 Отговор
    да се баджакладисват на мотора!

    Коментиран от #36

    17:41 21.09.2025

  • 28 Автомобилния парк в

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "шофьор":

    България е на средна възраст 15 години, този на мотоциклетите - на 20. Отделно от това, парите за финалното покритие на асфалта са в евро в едри копюри в чекмеджето на крадеца. А и на територията на България са известни с това, че не са добри шофьори.

    Коментиран от #30

    17:42 21.09.2025

  • 29 Тъпото руско говедо Румен Р

    5 12 Отговор
    Жалко, че боклукът на мотора е пукнал и не могат да го санкционират... но виж какво, трябва да се санкционират родителите-боклуци, че са възпитали боклук, който е убил друг участник в движението. Трябва да бъдат въведени най-солени глоби в България, докато и последният боклук пропищи, гледай какво става в Гърция... плащаш до 101 и обратно... иначе боклуците никога няма да се научат. Кучето скача според тоягата, ако няма резултат, се сменя тоягата с по-дебела... ако сегашните санкции не дават резултат, тогава се завишават двойно, това е.

    17:43 21.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БАЙ СТАВРИ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лекар":

    НЕ СЪМ ТИКВА ТА ДА ПОДКРЕПЯМ ТЕЗИ МАФИОТИ ГЕРБАДЖИЙ

    Коментиран от #34

    19:26 21.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 665

    5 0 Отговор
    Е то беше ясно как станало. Там почивни дни отляв и дясно е пълно с паркирани коли. Особено на неработещите вече трамвайни линии. Точно от там излиза мондеото, тръгва да правви обратен и моторът се забива в него. Вероятно с газ е правил обратния завой и за това моторът изтребител го е обърнал на таван.

    19:27 21.09.2025

  • 34 Лекар

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "БАЙ СТАВРИ":

    БОЙКО БОРИСОВ Е ЦАРЯТ БЕ ВИЕ СТЕ НЕГОВИТЕ РОБИ МУХАХАХАХ ГЕРБ ПОБЕДА!!!

    19:28 21.09.2025

  • 35 Селтак калтак

    2 1 Отговор
    Боли мъ К.
    Един калтак по малко. за съжаление погуби освен своя и един чужд живот
    Копле

    19:29 21.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Украински кашик

    2 0 Отговор
    Ще се избиете,ве!

    19:32 21.09.2025

  • 38 Комитов

    0 0 Отговор
    Мир на праха на колегата моторист. Вселената е въздала правосъдие на място, око за око ,живот за живот. Тоя повече няма да прави обратен на двойна непрекъсната линия.

    19:39 21.09.2025

  • 39 665

    1 0 Отговор
    Представям си какво им е било в главите на двамата обожепочивши. Тоя с колата - " то София празна, пък и полиция не виждам, я да направо си обърна
    тук"
    Мотористът - " Улицата пуста, куки нема , я да изпиля звера "

    19:43 21.09.2025

  • 40 Леля Гошо

    1 0 Отговор
    Милиционерите не казват дали скоростта на моториста е била превишена и/или несъобразена. Що тъй?

    19:43 21.09.2025

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    БИЛО Е МНОГО АТРАКТИВНО ЗА МОТОРИСТА
    ... СЪС 120 - 150 КМ/Ч Е УБИЛ ШОФЬОРА НА ЛЕКИЯ АВТОМОБИЛ
    И Е ЛЕТЯЛ 10 МЕТРА ПРЕДИ ДА СИ ПАДНЕ НА ГЛАВАТА
    И ДА УМРЕ

    19:45 21.09.2025

  • 42 Кеефф

    1 0 Отговор
    Каква трябва да е скоростта на мотора за да обърне 1400-1500 кг автомобил?

    19:47 21.09.2025

  • 43 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Време е да се забраняват моторетковците

    19:48 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове