Има непотвърдена версия за причините за смъртоносната катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София

Стана ясна една от версиите за тежката катастрофа в столицата, все още непотвърдена от полицията, при която двама души загинаха, а младо момиче е в болница с опасност за живота, предаде bTV.

Лек автомобил и мотор се удариха на бул. "Драган Цанков" днес. Според версията шофьорът на лекия автомобил е паркирал в едната част на пътното платно, тръгвайки да прави обратен завой на двойната непрекъсната линия и го блъска моторист, който идва от началото на булеварда или кръговото движение.

Така той го удря странично и колата се обръща по таван.

На място загинаха двамата шофьори. А спътницата на моториста, момиче на 18 години, е приета в болница ИСУЛ.



"Беше въведено в шокова зала, по настоящем е стабилизирана с фрактура на таза, с контузия на бял дроб и с сериозна опасност за живота. Пострадалата ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение", каза д-р Елица Иванова, дежурен лекар в спешното отделение на УМБАЛ "Царица Йоана - УСУЛ".



Движението в района на катастрофата остана блокирано за часове.



От полицията все още не са съобщили официалната версия за причините за тежката катастрофа. Традиционно през почивните дни, в участъка то руското посолство до телевизионната кула, хора паркират автомобилите си и се разхождат в близкия парк.