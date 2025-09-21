Пострадалата при катастрофата на бул. "Драган Цанков" в София е с опасност за живота

Пострадалата при тежката катастрофа, която стана по-рано днес на бул. "Драган Цанков" в София, е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ, цитирана от БТА.
Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, каза д-р Иванова.
Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти.
Двама души загинаха при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юрист
15:55 21.09.2025
2 Ивелин Михайлов
Коментиран от #10
15:56 21.09.2025
3 Цвете
Коментиран от #8
15:56 21.09.2025
4 Ъъъъ
15:57 21.09.2025
5 Цвете
15:57 21.09.2025
6 Някой да я
Вчера един си правеше змейка между автомобилите на Цариградско и се чудих дали да не чукнат десен.
Беше един такъв смешник наточен с рокерско яке .
Проблемът не е че е малоумник а просто мотора му издаваше невероятен шум и пукащи звуци които дразниха всички на разстояние поне един километър но органите на КАТ се правят че такива не ги чуват.
А странно защо кат е така оглушал за тях.
15:57 21.09.2025
7 Българин
15:58 21.09.2025
8 Лекар
До коментар #3 от "Цвете":Като ни дават по новините си даваме повече зор хехе ГЕРБ ПОБЕДА!
15:59 21.09.2025
9 123
16:00 21.09.2025
10 Също
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Така да се пазите и от Фараона, влюбен в портфейлите ви, докато са пълни, а като ви ги изразни -..... си майката !
Коментиран от #11, #12, #14
16:04 21.09.2025
11 Ивелин Михайлов
До коментар #10 от "Също":а ти се пази от баща ти докато спиш
16:07 21.09.2025
12 бойко българоубиец
До коментар #10 от "Също":споко портфейла аз ще ти го прибера, а после ще ти спра и водата ;)
16:08 21.09.2025
13 Питам
16:10 21.09.2025
14 Софиянец
До коментар #10 от "Също":ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ФАРАОНИ В БЪЛГАРИЯ!
16:13 21.09.2025
15 50/50
16:14 21.09.2025