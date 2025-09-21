Новини
България »
Пострадалата при катастрофата на бул. "Драган Цанков" в София е с опасност за живота

Пострадалата при катастрофата на бул. "Драган Цанков" в София е с опасност за живота

21 Септември, 2025 15:50 883 15

  • пострадала-
  • катастрофа-
  • драган цанков

Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти

Пострадалата при катастрофата на бул. "Драган Цанков" в София е с опасност за живота - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пострадалата при тежката катастрофа, която стана по-рано днес на бул. "Драган Цанков" в София, е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ, цитирана от БТА.

Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, каза д-р Иванова.

Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти.

Двама души загинаха при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юрист

    6 3 Отговор
    Питаха я какво помни и тя отговори "глей са как ше го изрежа на задна"

    15:55 21.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна напомня да се пазите от мотокамикадзетата!

    Коментиран от #10

    15:56 21.09.2025

  • 3 Цвете

    6 1 Отговор
    БРАВО НА ДОКТОРИТЕ, КОЛКО БЪРЗО РЕАГИРАХА, А ТАКА ЛИ БЕШЕ В РУСЕ????? ДОКТОРИТЕ СЕ ПОКРИХА, ЗАЩОТО ИМ БЕШЕ НЕУДОБНО ДА СЕ ПОКАЗВАТ ПО ТВ ПРОГРАМИТЕ С ЛЪЖИ.ДАНО СЕ ОПРАВИ МЛАДАТА ГОСПОЖИЦА.👍

    Коментиран от #8

    15:56 21.09.2025

  • 4 Ъъъъ

    7 4 Отговор
    За главата и не се притеснявам, там явно няма нищо!

    15:57 21.09.2025

  • 5 Цвете

    5 1 Отговор
    БРАВО НА ДОКТОРИТЕ, КОЛКО БЪРЗО РЕАГИРАХА, А ТАКА ЛИ БЕШЕ В РУСЕ????? ДОКТОРИТЕ СЕ ПОКРИХА, ЗАЩОТО ИМ БЕШЕ НЕУДОБНО ДА СЕ ПОКАЗВАТ ПО ТВ ПРОГРАМИТЕ С ЛЪЖИ.ДАНО СЕ ОПРАВИ МЛАДАТА ГОСПОЖИЦА.👍

    15:57 21.09.2025

  • 6 Някой да я

    12 0 Отговор
    е накарал на сила да се качи при този малоумник.
    Вчера един си правеше змейка между автомобилите на Цариградско и се чудих дали да не чукнат десен.
    Беше един такъв смешник наточен с рокерско яке .
    Проблемът не е че е малоумник а просто мотора му издаваше невероятен шум и пукащи звуци които дразниха всички на разстояние поне един километър но органите на КАТ се правят че такива не ги чуват.
    А странно защо кат е така оглушал за тях.

    15:57 21.09.2025

  • 7 Българин

    9 1 Отговор
    Когато тати ти купи як матор и забършеш 11 класничка на 15ти септември

    15:58 21.09.2025

  • 8 Лекар

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Като ни дават по новините си даваме повече зор хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    15:59 21.09.2025

  • 9 123

    10 0 Отговор
    Тоя ербап пр@дльо почерни на само тези, дето не го възпитаха , а още много невинни хора.

    16:00 21.09.2025

  • 10 Също

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Така да се пазите и от Фараона, влюбен в портфейлите ви, докато са пълни, а като ви ги изразни -..... си майката !

    Коментиран от #11, #12, #14

    16:04 21.09.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Също":

    а ти се пази от баща ти докато спиш

    16:07 21.09.2025

  • 12 бойко българоубиец

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Също":

    споко портфейла аз ще ти го прибера, а после ще ти спра и водата ;)

    16:08 21.09.2025

  • 13 Питам

    5 0 Отговор
    Направеният скенер на глава констатирал ли е наличието на мозък в нея ?

    16:10 21.09.2025

  • 14 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Също":

    ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ФАРАОНИ В БЪЛГАРИЯ!

    16:13 21.09.2025

  • 15 50/50

    4 0 Отговор
    Запомнете! Никоя съвременна госпожица няма да се качи на някой, който ще мине по булеварда на мотопед с 20 км/час!? Веси Томова от Варна каза, че този свят е за смелите! Детето ще оцелее, но без гаранция за последици от травмите! Горките лекари! Вместо да почиват в деня на независимостта, като провинциалните си колеги, те трябва да събират екип! Цяло щастие е, че камикадзето се е направило на мъж точно в столицата! Иначе трябваше да вдигат медицинския хеликоптер и Спартана!!!

    16:14 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове