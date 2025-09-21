Пострадалата при катастрофата на бул. "Драган Цанков" в София е с опасност за живота

Пострадалата при тежката катастрофа, която стана по-рано днес на бул. "Драган Цанков" в София, е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ, цитирана от БТА.

Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, каза д-р Иванова.

Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти.

Двама души загинаха при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес.