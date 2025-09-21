Премиерът Росен Желязков и петима министри пристигнаха в САЩ

Министър-председателят на България Росен Желязков пристигна по-рано днес в Ню Йорк, за да вземе участие в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН, предаде БТА.
Желязков ще ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН, като заедно с него пристигнаха още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Всяка година темата на Общите политически дебати, които започват утре, е различна. Тази година тя е озаглавена “По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя акцентира върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства, отбелязва министерският съвет. Форумът е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.
Освен 80 години от подписването на Устава на ООН през 2025 г. отбелязваме и 70 години от присъединяването на България към организацията. В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, допълниха от правителствената пресслужба.
А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.
До коментар #1 от "Наблюдателен":Ще рекламира хотела в САЩ. Ще подари един етаж на Тръмп, един на Боко, един на Пеевски и ще опече работата
До коментар #12 от "бай Кольо":Килимче за тях в САЩ няма
Путин и Тръмп са срещу лондонсити
Тия са се объркали, ха ха ха..
19 Да им се проверят багажите за
До коментар #19 от "Да им се проверят багажите за":Те ще носят евро, ха ха ха..
22 Да им се забрани всякакъв алкохол
Когато такива хлебарки са представителни , всичко е възможно..
18:41 21.09.2025
27 Там да им обяснят на хората
До коментар #22 от "Да им се забрани всякакъв алкохол":А , бело..?
Те могат да си мислят , че е разрешено и дори задължително като за " европейски лидери"
18:44 21.09.2025
30 Лоста
До коментар #10 от "Коста":Най-много да играе голо хоро с десетина афроамериканци с големи ланги.
18:44 21.09.2025
32 Да но сред поканените
18:46 21.09.2025
33 az СВО Победа80
1. Вашингтон няма посланик в България, а това е достатъчен показател за отношението на настоящата администрация към българското правителство и политиката му. Не ги смятат за живи!
2. Пък българският посланик в САЩ беше изритан от администрацията на Тръмп.
3. И 100 министри да закара мутрата Желязков във САЩ все тая....
4. За САЩ, България не представлява интерес и влезе в разменния пакет на американците в договорката с Путин.
34 В В.П.
18:46 21.09.2025
35 Майна
До коментар #34 от "В В.П.":На келнер, ако питаш мен..
18:50 21.09.2025
36 оня с коня
18:51 21.09.2025
37 Байно
До коментар #35 от "Майна":На хюмNe прилича.
18:53 21.09.2025
18:54 21.09.2025
39 Ха ха ха, министър
18:55 21.09.2025
40 Факт
18:55 21.09.2025
41 Въпрос
Коментиран от #43
42 владѝмир
43 г-н Магнитски
До коментар #41 от "Въпрос":няма визаааа ....
44 ВКУПОМ СЪГРЕШИХА
45 софийски моряк
46 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
47 Марко Поло
48 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
49 бай Митко
50 калина /алена
51 Естествено
Изглежда никога няма да имаме Лидери, които да ни представляват...
52 Дано
53 Абе
54 Явно
До коментар #1 от "Наблюдателен":Властимащите нямат обоняние и не усещат вонята идваща от лукс и спа комплекс Хаяши /ВОДОПАДЧЕгейт/! Нали си спомняте колко скандали имаше: ЦУМгейт; КУМгейт; ДДСгейт; СУДЖУКгейт; АПАРТАМЕНТгейт; КЪЩИ ЗА ГОСТИгейт; БАРСЕЛОНАгейт ... и какво стана!?!?!? Едно голямо НИЩО! Всичко се потули, всичко си отмина! То и друго яче не може да е! Как ще стане, примерно: Данчо ментата да търси сметка на Шишо или външен министър Герги да търси сметка на Боко!? Та на Роско кво му пука, ето на отива си на екскурзия пък ний нека цъкаме с уста!
55 Дано самолета
56 хитлер
До коментар #34 от "В В.П.":По скоро нанастъпана жаба.Или на опулен член.
Коментиран от #64
57 хитлер
До коментар #36 от "оня с коня":Може със самолета да се приводнятв океана.
58 СССРБарета
59 Гост
60 Психо
61 Мона
62 ЯСНО Е ЗА КАКВО ОТИВА
63 Иван
64 Грухлю
До коментар #56 от "хитлер":Прилича на български селски хитрец с тия хитри свински очички.
Коментиран от #69
65 Моше Честния с "Чесна 208 В"
67 Що не
68 Написах, че тези подлоги ползват народни
69 оня с коня
До коментар #64 от "Грухлю":Май не разбираш че от лошото има и по-лошо и по-добре "Селски хитрец" ,отколкото "Селски Глупак"?Кво ли ви разбира Акъла от Духова музика...
Коментиран от #70, #99, #106
70 Грухлю
До коментар #69 от "оня с коня":За него добре ама не и за държавата. А за тебе знаем че разбираш от духова музика, на пожарникаря му настина от такива като тебе.
71 От Ниагара
72 Той
73 Жоро
74 картофа
76 Бай
77 Някой
78 Къде другаде да пристигне премиера в ден
79 Ний ша Ва упрайм
80 ха ха
Коментиран от #83
81 Патриот
07:56 22.09.2025
83 КАУН БОТАШ ООД
До коментар #80 от "ха ха":пРЕЗИДЕНТА е по тая част.
84 Тенекето
85 Празнуващ
86 Дрън дрън
87 Оги
88 Милитарист
89 Независим
90 фипои
91 Азззззззз
92 ЧУВА СЕ
93 НАЙ НЕНУЖНИЯ ПРЕМИЕР
94 Град Симитли
95 И тоя се самозабрави!
96 Екскурзовод
97 Оставка, Росене!
Не те ли е срам, българите жадни и некъпани ходят, защото крадете като самозабравили се и си строите с наши пари хотели с водопади!
98 Соня
100 Росен Желязков е Позор!
На 22 септември България чества 117 години от обявяването на независимостта си – събитие с дълбок исторически и емоционален заряд. Премиерът, като олицетворение на изпълнителната власт, има морално и политическо задължение да бъде в страната, за да отдаде почит към тази дата. Отсъствието му изпраща погрешен символичен сигнал – че международният престиж е поставен над националното достойнство.
101 Мъдрец
Независимо колко важно е участието в ООН, графикът на сесията в Ню Йорк е известен много предварително. Би било възможно премиерът да направи поне символично присъствие у нас сутринта – например участие в церемониите във Велико Търново или София – и да отпътува след това. Това е въпрос на приоритизиране, а изглежда, че вътрешната легитимност и уважение към историята са останали на заден план.
102 Росен Желязков е страхливец!!!!!
На фона на обществено напрежение, социални неравенства, несигурност около енергийния сектор и здравеопазването, националните празници са моменти на обединение. Именно тогава хората очакват лидерите да бъдат до тях – не чрез постове в социалните мрежи, а физически и символично.
103 Моарейн
До коментар #2 от "Яяяяяя":И да получат новите заповеди
104 ГРОБ МОЖАЧИТЕ
105 Росен - оставка! Има конфликт на интерес
Участието в ООН е важно, но без здрава вътрешна опора и подкрепа, външната активност звучи кухо. Показното представяне навън не компенсира усещането за отчуждение от българския народ вътре в страната.
106 Българин 🇧🇬
До коментар #69 от "оня с коня":Като каза "духова музика" : Точно на мазен ром - свирач ми мяза този !
107 Олга
108 въпрос
109 Росен Желязков е за разследване!!!
110 Срам и позор!
111 ГЕРБ са измамници!
ГЕРБ са лицемери, лъжци, крадци и корупционери, които обичат да клеветят другите, а те са в пъти по-лоши и подли!
