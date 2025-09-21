Новини
Министър-председателят ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН

Премиерът Росен Желязков и петима министри пристигнаха в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на България Росен Желязков пристигна по-рано днес в Ню Йорк, за да вземе участие в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН, предаде БТА.

Желязков ще ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН, като заедно с него пристигнаха още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Всяка година темата на Общите политически дебати, които започват утре, е различна. Тази година тя е озаглавена “По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя акцентира върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства, отбелязва министерският съвет. Форумът е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

Освен 80 години от подписването на Устава на ООН през 2025 г. отбелязваме и 70 години от присъединяването на България към организацията. В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, допълниха от правителствената пресслужба.


  • 1 Наблюдателен

    121 3 Отговор
    Много се размириса работата с хотела на жена му!

    Коментиран от #10, #54

    18:28 21.09.2025

  • 2 Яяяяяя

    73 4 Отговор
    Браво, трябва да се отчетат

    Коментиран от #103

    18:28 21.09.2025

  • 3 Хасковски каунь

    95 2 Отговор
    Разходка. Баба викаше гъспът да види

    18:28 21.09.2025

  • 4 Сталин

    81 2 Отговор
    Ще искат цървулите за фронта в Украйна

    18:29 21.09.2025

  • 6 Майна

    83 2 Отговор
    Какъв посланик имаме, че ще дават тържествен прием там в нашето консулство.. Тези ос,рани до ушите къде са се провели..? См,ешно е.. О, о , не - тия в ООН

    18:30 21.09.2025

  • 7 Сталин

    96 8 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.

    Коментиран от #82

    18:30 21.09.2025

  • 8 За ваша сметка

    88 3 Отговор
    Група екскурзианти,за Ню Йорк, с държавната туристическа агенция "Голям Тур" с главно Дъ.

    18:31 21.09.2025

  • 9 Майна

    82 3 Отговор
    Група малоумници в САЩ, ха ха ха..

    18:32 21.09.2025

  • 10 Коста

    75 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдателен":

    Ще рекламира хотела в САЩ. Ще подари един етаж на Тръмп, един на Боко, един на Пеевски и ще опече работата

    Коментиран от #30

    18:32 21.09.2025

  • 12 бай Кольо

    54 4 Отговор
    Викат го на спявка на килимчето.

    Коментиран от #16

    18:34 21.09.2025

  • 13 Помак

    72 3 Отговор
    Ко ша праите там ..живота е скъп жилязкоф ..тез пари за самальотни белети до страната на сатаната можехте да ги дадете на болни хора, хора в затруднения , майки с деца...туй са близо $ 100 000 дорала..за разходки брао, кат васали сте

    18:34 21.09.2025

  • 14 Мока

    38 2 Отговор
    Ще има тръби на Тръмп

    18:34 21.09.2025

  • 15 Ясно да заяви че

    49 3 Отговор
    Израел е терористична държава и всякакви възможни санкции срещу ционисткият коптор да подкрепи .....

    18:35 21.09.2025

  • 16 Майна

    45 2 Отговор

    До коментар #12 от "бай Кольо":

    Килимче за тях в САЩ няма
    Путин и Тръмп са срещу лондонсити
    Тия са се объркали, ха ха ха..

    18:36 21.09.2025

  • 17 Нещо обаче не са у ред

    63 2 Отговор
    На редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации министрчета и премиерчета работа нямат.

    18:36 21.09.2025

  • 18 Що не

    50 2 Отговор
    се понесоха всички , поне резилът за България да бъде пълен ?

    18:37 21.09.2025

  • 19 Да им се проверят багажите за

    44 2 Отговор
    контрабанда, гюлово масло, сирене, кашкавал и так далее...?🤣❤️🇺🇸

    Коментиран от #21

    18:37 21.09.2025

  • 20 Георгиев

    52 2 Отговор
    Като им гледам състава на делегацията и споменатите срещи, си е чиста екскурзия. А кой ще държи реч в ООН?

    18:38 21.09.2025

  • 21 Майна

    33 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да им се проверят багажите за":

    Те ще носят евро, ха ха ха..

    18:39 21.09.2025

  • 22 Да им се забрани всякакъв алкохол

    32 3 Отговор
    в самолета!🤣❤️🇧🇬

    Коментиран от #28

    18:39 21.09.2025

  • 23 Българин

    38 2 Отговор
    На килима да се кланят продажници

    18:40 21.09.2025

  • 24 Българин..

    44 2 Отговор
    Отиват на инструктаж! Как да мачкат стадото! Колко да дадат за войната!

    18:41 21.09.2025

  • 25 И какво общо

    29 2 Отговор
    Има с Абу Мохамед Иляс ибн Юсуф , известен с псевдонима си Низами Ганджеви? И тоя форум, организиран от Фондация "Низами Ганджеви“..... Колко и кой премиери ще участват ?

    18:41 21.09.2025

  • 26 Майна

    39 1 Отговор
    Тоя глупак да не си носи и проспекти на хотела
    Когато такива хлебарки са представителни , всичко е възможно..

    18:41 21.09.2025

  • 27 Там да им обяснят на хората

    35 2 Отговор
    Защо домакин на ЮНЕСКО в София не станахме..... да им обяснят какви гнусни ционисти долни са

    18:43 21.09.2025

  • 28 Майна

    22 3 Отговор

    До коментар #22 от "Да им се забрани всякакъв алкохол":

    А , бело..?
    Те могат да си мислят , че е разрешено и дори задължително като за " европейски лидери"

    18:43 21.09.2025

  • 29 Този няма ли да открива хотела си в Бори

    35 2 Отговор
    Борисовата градина? Доказани крадливи мафиоти ще ходят на екскурзия!

    18:44 21.09.2025

  • 30 Лоста

    28 3 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    Най-много да играе голо хоро с десетина афроамериканци с големи ланги.

    18:44 21.09.2025

  • 31 Мижитурка

    28 3 Отговор
    Розовия пидъл

    18:45 21.09.2025

  • 32 Да но сред поканените

    33 2 Отговор
    и оторизираните за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН тези хора ги няма. Българската делегация ама дръжки.

    18:46 21.09.2025

  • 33 az СВО Победа80

    34 4 Отговор
    Накратко:

    1. Вашингтон няма посланик в България, а това е достатъчен показател за отношението на настоящата администрация към българското правителство и политиката му. Не ги смятат за живи!

    2. Пък българският посланик в САЩ беше изритан от администрацията на Тръмп.

    3. И 100 министри да закара мутрата Желязков във САЩ все тая....

    4. За САЩ, България не представлява интерес и влезе в разменния пакет на американците в договорката с Путин.

    18:46 21.09.2025

  • 34 В В.П.

    37 2 Отговор
    Росен има мутра на хитър селянин.

    Коментиран от #35, #56

    18:46 21.09.2025

  • 35 Майна

    35 2 Отговор

    До коментар #34 от "В В.П.":

    На келнер, ако питаш мен..

    Коментиран от #37

    18:50 21.09.2025

  • 36 оня с коня

    29 2 Отговор
    там да си останат дано

    Коментиран от #57

    18:51 21.09.2025

  • 37 Байно

    30 3 Отговор

    До коментар #35 от "Майна":

    На хюмNe прилича.

    18:53 21.09.2025

  • 38 здравка клинчева

    30 1 Отговор
    КОМАНДИРОВКА ДО НИАГАРСКИЯ ВОДОПАД ЛИ ПАТКАН Н@СРАН

    18:54 21.09.2025

  • 39 Ха ха ха, министър

    25 4 Отговор
    Флинтстоун изпаднал от екскурзията... Аааа да, той ходи на екскурзия до Китай. Снимка със Си, но той вече не е силния човек, а ген. Юша.

    18:55 21.09.2025

  • 40 Факт

    29 2 Отговор
    Светски живот, на гол гз!

    18:55 21.09.2025

  • 41 Въпрос

    30 1 Отговор
    Баш министър-председателя главното Д Шиши защо не го вземат и него на тази задокеанска екскурзия? Там много го обичат и ще му се зарадват искрено на дебелото момче феномен.

    Коментиран от #43

    19:05 21.09.2025

  • 42 владѝмир

    26 1 Отговор
    там да останат !

    19:05 21.09.2025

  • 43 г-н Магнитски

    27 2 Отговор

    До коментар #41 от "Въпрос":

    няма визаааа ....

    19:11 21.09.2025

  • 44 ВКУПОМ СЪГРЕШИХА

    27 2 Отговор
    И ВКУПОМ НЕНУЖНИ СТАНАХА.

    19:12 21.09.2025

  • 45 софийски моряк

    28 2 Отговор
    обръсни се бе ! приличаш на селски кръчмар !

    19:13 21.09.2025

  • 46 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    28 1 Отговор
    ДАНО НЕ СЕ ВЪРНАТ...!

    19:24 21.09.2025

  • 47 Марко Поло

    24 2 Отговор
    С билети за икономична класа,нали?Фалкона къде е ,че не се вижда.Да не го приватизира някой?

    19:24 21.09.2025

  • 48 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    21 1 Отговор
    ПРО $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    19:25 21.09.2025

  • 49 бай Митко

    27 3 Отговор
    От снимката те гледа мазна и самодоволна физиономия, която ти казва, че ще му пр–днеш на х–я за луксозния му спа комплекс "ХАЯШИ"! ТОЙ Е ВЛАСТИМАЩ!

    19:28 21.09.2025

  • 50 калина /алена

    25 1 Отговор
    С какви пари отиват в СОЩ/съединените овчарски щати/?С нашите пари ,нали, окраднати от българите!!! Тиквата, Пуевски, гнома, Магарев Киро-тъпото ще бъдат ли там.А, какво стана с Магнитски!!!

    19:33 21.09.2025

  • 51 Естествено

    30 1 Отговор
    нямат уговорени срещи с нито един важен човек. Кой сериозен лидер иска да се среща с марионетки?

    Изглежда никога няма да имаме Лидери, които да ни представляват...

    19:46 21.09.2025

  • 52 Дано

    15 1 Отговор
    Спуска гума самолета😀

    19:49 21.09.2025

  • 53 Абе

    17 1 Отговор
    Глиган ще ходи ли?

    19:50 21.09.2025

  • 54 Явно

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдателен":

    Властимащите нямат обоняние и не усещат вонята идваща от лукс и спа комплекс Хаяши /ВОДОПАДЧЕгейт/! Нали си спомняте колко скандали имаше: ЦУМгейт; КУМгейт; ДДСгейт; СУДЖУКгейт; АПАРТАМЕНТгейт; КЪЩИ ЗА ГОСТИгейт; БАРСЕЛОНАгейт ... и какво стана!?!?!? Едно голямо НИЩО! Всичко се потули, всичко си отмина! То и друго яче не може да е! Как ще стане, примерно: Данчо ментата да търси сметка на Шишо или външен министър Герги да търси сметка на Боко!? Та на Роско кво му пука, ето на отива си на екскурзия пък ний нека цъкаме с уста!

    19:50 21.09.2025

  • 55 Дано самолета

    17 1 Отговор
    Не кацне

    20:06 21.09.2025

  • 56 хитлер

    20 1 Отговор

    До коментар #34 от "В В.П.":

    По скоро нанастъпана жаба.Или на опулен член.

    Коментиран от #64

    20:09 21.09.2025

  • 57 хитлер

    18 1 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Може със самолета да се приводнятв океана.

    20:11 21.09.2025

  • 58 СССРБарета

    20 1 Отговор
    Викат го за келнер на партито на Тръмп с Путин!

    20:18 21.09.2025

  • 59 Гост

    10 1 Отговор
    Хаяшиту па на екскурзия

    20:44 21.09.2025

  • 60 Психо

    17 1 Отговор
    БългарскитеСвине отиват на разходка до господарите си да носят такса спокоиствие сКЕШ .

    21:29 21.09.2025

  • 61 Мона

    19 1 Отговор
    Пък и нагъл! Съпругата му правила водопадния хотел! Пък се натовари с петима търтеи за САЩ! Нямат работата ООН, ама им се ходи на търтеите и си ходят. Денков искаше да пътува, но не му се отвори парашутът. Сламеният човек обаче пътува вчесто него, без право и то с тайфа ненужни тюфлеци! Ей такъв премиер е за чудо и приказ!

    22:22 21.09.2025

  • 62 ЯСНО Е ЗА КАКВО ОТИВА

    10 1 Отговор
    КАТО СЕ ВЪРНЕ ПЕЕВСКИ СИ ЗАМИНАВА,, С ГЛАВНОТО ДДДДДДД. ДОНАЛД ТРЪМП

    00:03 22.09.2025

  • 63 Иван

    14 1 Отговор
    Там ще ходотайствате ли за прасето ,да излезе от Магнитски?

    02:08 22.09.2025

  • 64 Грухлю

    12 1 Отговор

    До коментар #56 от "хитлер":

    Прилича на български селски хитрец с тия хитри свински очички.

    Коментиран от #69

    07:32 22.09.2025

  • 65 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    9 1 Отговор
    А Дебелян с голямо Д защо НЕ е поканен???

    07:32 22.09.2025

  • 67 Що не

    10 1 Отговор
    се помъкнаха всички пишман министри , че резила на Костинбродски да е пълен ?

    07:36 22.09.2025

  • 68 Написах, че тези подлоги ползват народни

    12 1 Отговор
    пари за разходки из чужбина, и веднага ме изтриха, а тези същите оплюваха президента, че си правел екскурзии!? Това не са ли лицемери?

    07:37 22.09.2025

  • 69 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "Грухлю":

    Май не разбираш че от лошото има и по-лошо и по-добре "Селски хитрец" ,отколкото "Селски Глупак"?Кво ли ви разбира Акъла от Духова музика...

    Коментиран от #70, #99, #106

    07:38 22.09.2025

  • 70 Грухлю

    7 1 Отговор

    До коментар #69 от "оня с коня":

    За него добре ама не и за държавата. А за тебе знаем че разбираш от духова музика, на пожарникаря му настина от такива като тебе.

    07:41 22.09.2025

  • 71 От Ниагара

    10 1 Отговор
    Денят на независимостта е една древна ПиАр акция на Фердинанд, който оставя Турция да се разправи с Илинденското въстание! Този ПиАр се раздухва по политически причини от 90-те години. Беше Денят на народните будители.

    07:41 22.09.2025

  • 72 Той

    9 1 Отговор
    и цялата му престъпна компания са за затвора , те се понесли в Америка ? Ни очи , ни срама ! От наглец нагоре !

    07:42 22.09.2025

  • 73 Жоро

    10 1 Отговор
    Къде другаде да пристигне премиера в деня на независимоста освен в САЩ от който не зависим!

    07:42 22.09.2025

  • 74 картофа

    7 1 Отговор
    Ще прави нисък поклон пред Тръмп, а след това без да се изправя ще си иззули панталоните и ще очаква наградата, за която е прескочил океана с тази надежда.

    07:45 22.09.2025

  • 76 Бай

    9 2 Отговор
    Сламения човек, какво ще прави в САЩ

    07:51 22.09.2025

  • 77 Някой

    7 1 Отговор
    Този само се разкарва по чужбина. Най-често на празни дрънканици за Украйна. Работата му е тук и да се ръководи от интереса на народа на България. И все едно няма собствено мнение.

    07:52 22.09.2025

  • 78 Къде другаде да пристигне премиера в ден

    12 1 Отговор
    Къде другаде да пристигне премиера в деня на независимоста освен в САЩ от който не зависим!

    07:53 22.09.2025

  • 79 Ний ша Ва упрайм

    11 1 Отговор
    поредните ексурзиянти с пари на Народа ша им набиват канчето и ша цоцат и плюскат кат невидели. А тука Народа оди жаден и кирлив

    07:53 22.09.2025

  • 80 ха ха

    12 1 Отговор
    пак ще ни изгърбят с някоя нова много милиардна сделка , тип шарени стъкълца за злато

    Коментиран от #83

    07:54 22.09.2025

  • 81 Патриот

    10 2 Отговор
    Нали се заеха да направят списък с хора които не работят и не учат та може да ги пратят в Украйна като ненужни излезли от употреба като танковете които изпратиха!

    07:56 22.09.2025

  • 83 КАУН БОТАШ ООД

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "ха ха":

    пРЕЗИДЕНТА е по тая част.

    08:03 22.09.2025

  • 84 Тенекето

    4 1 Отговор
    Взе ли си китарата да тегли една жица в ООН?

    08:04 22.09.2025

  • 85 Празнуващ

    2 1 Отговор
    Ми сега кой ще изяде кюфтаците вместо тях по случаи празника! Сащ са най богатата и независима държава явно ще се пучат от опита и щв го приложат в България!

    08:09 22.09.2025

  • 86 Дрън дрън

    6 1 Отговор
    Костинбродският ГОЛ ОХЛЮВ КАКВО ДИРИ В САЩ??? АМА НЕЩО ИМА ГРЕШКА. НАЛИ ДЕНКОВ БЕШЕ ПО ПЪТУВАНИЯТА. А ТОЗИ ОТ СНИМКАТА, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ГРОБ - КЛАКЪОРИТЕ КАТО БРИЛЯНТЕН ЮРИСТ ЗАЩО НЕ НАДЗИРАВА СТРОЕЖА НА ХОТЕЛЧЕТО. О ДА. ЧОВЕКА СЕ ЖЕРТВА, ПЪРВО ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЛА И СЛЕД ТОВА ЛИЧНИТЕ. ПОДОБНА АРОГАНТОСТ И НАГЛОСТ МОГАТ ДА СЕ СЛУЧВАТ САМО В БЪЛГАРИЯ ДОВЕДЕНА ДО ПЪЛЕН КРАХ ОТ ПАРТИЯТА НА МУНРО-БАНДИТА АГЕНТ БУДА!!!!!БЕЗВОДИЕТО Е ИЗЦЯЛО ТЯХНА ЗАСЛУГА, НА ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ МЪДРЕЦ ОТ БАНКЯ. И НЕ САМО.

    08:10 22.09.2025

  • 87 Оги

    8 1 Отговор
    Ухаааа, яко, ядене, пиене, обиколки, трябвало и Фред да вземете и той да се позабавлява на държавни разноски.

    08:11 22.09.2025

  • 88 Милитарист

    4 1 Отговор
    Може да купим стари танкове Абрамс за 5 милиарда нали дадохме наште на Украйна!

    08:13 22.09.2025

  • 89 Независим

    4 0 Отговор
    Приятна разходка на Премиера и компания поне те ще ни спестят захаросаните речи колко сме независими!

    08:17 22.09.2025

  • 90 фипои

    8 1 Отговор
    Безсрамен ГЕРБ боклук, сега малко на екскурзия ли ще бъдеш за сметка на всички българи??? Мръсен ГЕРБ боклук, защо не си вече в ареста или затвора, за да се сетиш от къде са милионте на жена ти и да се сетиш как сте взели парцел в Борисовата градина??? В затвора може да помислиш и колко посредствени актриси като женати от 2017 г до днес са спестили за хотел. Боклук със боклук сега малко и на екскурзия за сметка на българите дето нямат и вода за пиене. Няма ли пари за заплати и пенсии, боклук??? Намали малко хотелите и екскурзиите и може да останат пари. Слава Богу българите гледат и всеки може да прецени кога го лъжат.

    08:19 22.09.2025

  • 91 Азззззззз

    8 1 Отговор
    Каква символика- на националния празник по случай независимостта на България безродниците отиват при новия ни поробител.

    08:19 22.09.2025

  • 92 ЧУВА СЕ

    6 1 Отговор
    Щял да търси плочки за хотела, който притежава но не знае че съществува.

    08:20 22.09.2025

  • 93 НАЙ НЕНУЖНИЯ ПРЕМИЕР

    6 1 Отговор
    Сламен човек от трета линия.

    08:23 22.09.2025

  • 94 Град Симитли

    4 1 Отговор
    Бай Росен не празнува деня на независимоста, а деня на благодарноста, с мисирка! :))

    08:23 22.09.2025

  • 95 И тоя се самозабрави!

    5 1 Отговор
    Росен Водопада обича да пътува за сметка на българските данъкоплатци!

    08:25 22.09.2025

  • 96 Екскурзовод

    3 1 Отговор
    Защо да не отидат !!!!! Държавата с голямо Д разрешава!!! При нас всичко си е добре!!! Икономиката върви успешно!!!! Нямаме никакви заеми!!!! Държавата е с пълна подкрепа за бизнеса !!!! Уважават ти на Балканите и в Света, не като Сърбия. Вучич никой ме го приема никъде !!! Затънали са!!! Нямат магистрали, нямат производство, нямат скоростен влак абе нищо!!! Защо да не отидат!!!

    08:27 22.09.2025

  • 97 Оставка, Росене!

    4 1 Отговор
    Вън от провителството на България!
    Не те ли е срам, българите жадни и некъпани ходят, защото крадете като самозабравили се и си строите с наши пари хотели с водопади!

    08:27 22.09.2025

  • 98 Соня

    3 1 Отговор
    Голям праз!То 90% от работното време на розовото влечуго е в командировки извън страната!

    08:28 22.09.2025

  • 100 Росен Желязков е Позор!

    4 1 Отговор
    Символично отсъствие в ключов момент!
    На 22 септември България чества 117 години от обявяването на независимостта си – събитие с дълбок исторически и емоционален заряд. Премиерът, като олицетворение на изпълнителната власт, има морално и политическо задължение да бъде в страната, за да отдаде почит към тази дата. Отсъствието му изпраща погрешен символичен сигнал – че международният престиж е поставен над националното достойнство.

    08:30 22.09.2025

  • 101 Мъдрец

    2 1 Отговор
    Приоритетите изглеждат разменени.
    Независимо колко важно е участието в ООН, графикът на сесията в Ню Йорк е известен много предварително. Би било възможно премиерът да направи поне символично присъствие у нас сутринта – например участие в церемониите във Велико Търново или София – и да отпътува след това. Това е въпрос на приоритизиране, а изглежда, че вътрешната легитимност и уважение към историята са останали на заден план.

    08:31 22.09.2025

  • 102 Росен Желязков е страхливец!!!!!

    3 1 Отговор
    Липса на емпатия и връзка с обществото.
    На фона на обществено напрежение, социални неравенства, несигурност около енергийния сектор и здравеопазването, националните празници са моменти на обединение. Именно тогава хората очакват лидерите да бъдат до тях – не чрез постове в социалните мрежи, а физически и символично.

    08:32 22.09.2025

  • 103 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яяяяяя":

    И да получат новите заповеди

    08:32 22.09.2025

  • 104 ГРОБ МОЖАЧИТЕ

    2 1 Отговор
    ХОТЕЛЧЕТО НА КОСТИНБРОДСКИ НАДМИНА КЪЩАТА В БАРСЕЛОНА НА БОКОВАТА МУТРЕСА, МИС БИКИНИ!!!! Е БЪЛГОРИ КАК Е, КОК И КАКТО КАЗВАШЕ ПОКОЙНИЯ ДРУГАР Т. ЖИВКОВ. ПОРНОГРАФИЯ БЪЛГАРИ!!!!!

    08:32 22.09.2025

  • 105 Росен - оставка! Има конфликт на интерес

    1 1 Отговор
    Външна активност ≠ вътрешна стабилност!
    Участието в ООН е важно, но без здрава вътрешна опора и подкрепа, външната активност звучи кухо. Показното представяне навън не компенсира усещането за отчуждение от българския народ вътре в страната.

    08:33 22.09.2025

  • 106 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "оня с коня":

    Като каза "духова музика" : Точно на мазен ром - свирач ми мяза този !

    08:33 22.09.2025

  • 107 Олга

    2 0 Отговор
    Този Джилязков,го оприличавам с един модел на розова игуана! Не ми е приятен!Розов наглец!

    08:33 22.09.2025

  • 108 въпрос

    2 0 Отговор
    А истинският премиер на държавата с главно Д, защо не е отишъл в САЩ, а е изпратил там марионетката си? Или предпочита американците да питат за Хаяши, вместо за Берлин? Братята американци да бъдат така добри да задържат българската делегация, а не само да говорят как са за демокрацията и против корупцията. Дела трябват, дела.

    08:33 22.09.2025

  • 109 Росен Желязков е за разследване!!!

    3 0 Отговор
    Росен Желязков изпрати грешно послание на българския народ на Деня на независимостта. Колкото и важни да са международните форуми, уважението към националната история и символите на държавността трябва да стои на първо място за всеки държавник. Ако един лидер не е до народа си в дните на най-голямо национално значение, тогава кога?

    08:33 22.09.2025

  • 110 Срам и позор!

    2 0 Отговор
    Росен Водопада отиде в САЩ да се моли да махнат Шефа му Делян Магнитсщи от списъка Магнитски!

  • 111 ГЕРБ са измамници!

    1 0 Отговор
    ГЕРБ уж се присмиваха на Николай Денков, че обичал да пътува, а техния сламен човек Росен Желязков пътува мтого повече от Денков!!
    ГЕРБ са лицемери, лъжци, крадци и корупционери, които обичат да клеветят другите, а те са в пъти по-лоши и подли!

    08:37 22.09.2025

