Юлиян Попов: Лошо управление - това е най-простата дефиниция за водната криза

"Не са много институциите които отговарят за водите, ако са добре координирани. Проблемът по-скоро е с координацията, може би е необходима осма институция, която да ги координира или да се централизират много от функциите в една институция - тогава нещата ще стана по-ясни", коментира пред bTV Юлиян Попов - два пъти министър на Околната среда и водите, политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация, цитиран от ФОКУС.
"Лошо управление - това е най-простата дефиниция. Липса на поддръжка на всяка една система, инфраструктура. Трябва да се поддържа компетентно. Това очевидно не става. Преди 30 години 50% от българското население бе на режим на водата, сега са 5%. Това не е оправдание за това Плевен, Ловеч да са в това състояние. Трябва да се смени управлението в съответните дружества", твърди Попов на въпроса каква е причината за безводието.
Какво е решението: "Има рецепта за водата - едната, както виждаме и в София - концесия с много строги изисквания и съответно тези изисквания, ако не се покриват от концесионер, договорът ще се развали. В случая, в София, имаме високо качество на водата, най-ниска цена на водата, най-ниски загуби. Другата рецепта: фокусирано, сериозно и професионално управление от страна на общинско дружество или на съществуващо ВиК. Възможен е и вариантът със сериозен страничен консултант, който да определи какво трябва да се направи и след това публично да се заяви и тези действия да се извършат.
Случая с Плевен - много е важно т.нар "зониране" - да се види много ясно къде има течове, които по-бързо да се оправят. Новите технологии, те могат много да помогнат. Доброто управление липсва, според Попов.
Последното нещо, което бих препоръчал на хората, е да се молят. Някой предложи този подход, той е крайно неразумен. По-скоро трябва да окажат натиск върху различните управляващи органи, както на централно, така и на местно равнище, да си свършат работата. Ако във ВиК Плевен и в общината няма експертиза, тогава да се обърнат към външна помощ, която да помогне. Европейските фондове не са решение.
1 Помак
18:40 21.09.2025
2 ИНЖЕНЕР
18:42 21.09.2025
3 За Герб и Пеевски става въпрос
18:44 21.09.2025
4 оня с коня
18:44 21.09.2025
5 Снежанка Димитрова
18:51 21.09.2025
6 Данко Харсъзина
Я църква, пък после да отиде в някоя джамия и да се помоли на Аллах. Все някой от двамата може да рече да помогне и да изпрати дъжд.
18:56 21.09.2025
7 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
18:58 21.09.2025
8 Чунчо
19:03 21.09.2025
9 Анонимен
19:03 21.09.2025
10 Спецназ
50 милиарда евро по програми за развитие на Общините!
С тия пари би трябвало да имаме вода и за Гърция и Турция и Македония,
Ние за Плевен немаме. ФАКТ!
19:05 21.09.2025
11 Бай Тошо
19:40 21.09.2025
12 Тодор
С голямо Н.
Щеше да развъжда червеноперки в Перловска река.
Ето - заради такива тараторчовци сле на този хал.
19:45 21.09.2025