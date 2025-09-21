Новини
България »
Юлиян Попов: Лошо управление - това е най-простата дефиниция за водната криза

21 Септември, 2025 19:34, обновена 21 Септември, 2025 18:38 549 12

  • юлиян попов-
  • водна криза

Преди 30 години 50% от населението бе на воден режим, сега са 5%, отбеляза бившият министър на Околната среда и водите

Юлиян Попов: Лошо управление - това е най-простата дефиниция за водната криза - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Не са много институциите които отговарят за водите, ако са добре координирани. Проблемът по-скоро е с координацията, може би е необходима осма институция, която да ги координира или да се централизират много от функциите в една институция - тогава нещата ще стана по-ясни", коментира пред bTV Юлиян Попов - два пъти министър на Околната среда и водите, политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация, цитиран от ФОКУС.

"Лошо управление - това е най-простата дефиниция. Липса на поддръжка на всяка една система, инфраструктура. Трябва да се поддържа компетентно. Това очевидно не става. Преди 30 години 50% от българското население бе на режим на водата, сега са 5%. Това не е оправдание за това Плевен, Ловеч да са в това състояние. Трябва да се смени управлението в съответните дружества", твърди Попов на въпроса каква е причината за безводието.

Какво е решението: "Има рецепта за водата - едната, както виждаме и в София - концесия с много строги изисквания и съответно тези изисквания, ако не се покриват от концесионер, договорът ще се развали. В случая, в София, имаме високо качество на водата, най-ниска цена на водата, най-ниски загуби. Другата рецепта: фокусирано, сериозно и професионално управление от страна на общинско дружество или на съществуващо ВиК. Възможен е и вариантът със сериозен страничен консултант, който да определи какво трябва да се направи и след това публично да се заяви и тези действия да се извършат.

Случая с Плевен - много е важно т.нар "зониране" - да се види много ясно къде има течове, които по-бързо да се оправят. Новите технологии, те могат много да помогнат. Доброто управление липсва, според Попов.

Последното нещо, което бих препоръчал на хората, е да се молят. Някой предложи този подход, той е крайно неразумен. По-скоро трябва да окажат натиск върху различните управляващи органи, както на централно, така и на местно равнище, да си свършат работата. Ако във ВиК Плевен и в общината няма експертиза, тогава да се обърнат към външна помощ, която да помогне. Европейските фондове не са решение.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    5 0 Отговор
    Юлияне , като казваш лошо управление , визирай и твоето Безсмислено управление ..ден да мине самун да згне беше

    18:40 21.09.2025

  • 2 ИНЖЕНЕР

    6 0 Отговор
    Лошо управление от поставените калинки ,и милиардите кражби на ГРАБ.

    18:42 21.09.2025

  • 3 За Герб и Пеевски става въпрос

    4 0 Отговор
    Краденето и корупцията ли са лошо управление, не заслужават ли Белене

    18:44 21.09.2025

  • 4 оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    18:44 21.09.2025

  • 5 Снежанка Димитрова

    5 0 Отговор
    Всички знаем,че е България има голяма корупция но няма корумпирани.

    18:51 21.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Сушата не е от министрите а от Господ. Бойко катоб един богобоязлив и праведен чиляк, построил стотици църкви и джамии, да вземе да отиде да се помоли на Господа Бога в няко
    Я църква, пък после да отиде в някоя джамия и да се помоли на Аллах. Все някой от двамата може да рече да помогне и да изпрати дъжд.

    18:56 21.09.2025

  • 7 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:58 21.09.2025

  • 8 Чунчо

    1 1 Отговор
    голямото крадене , бе Юли !

    19:03 21.09.2025

  • 9 Анонимен

    1 1 Отговор
    А така, управителя на ВиК холдинга - вън! Ама предвид колко се мълчи за далаверите му, май всички са се наговорили да го покрият.

    19:03 21.09.2025

  • 10 Спецназ

    1 0 Отговор
    ЗА 30 години във ВиК са вложени наши и евросредства за

    50 милиарда евро по програми за развитие на Общините!

    С тия пари би трябвало да имаме вода и за Гърция и Турция и Македония,
    Ние за Плевен немаме. ФАКТ!

    19:05 21.09.2025

  • 11 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    За 35г. даже не ударихте по 1 пирон на това, което беше построено...

    19:40 21.09.2025

  • 12 Тодор

    0 0 Отговор
    Ами ти бе, мухльо?Какво направи?Нищо, нали?
    С голямо Н.
    Щеше да развъжда червеноперки в Перловска река.
    Ето - заради такива тараторчовци сле на този хал.

    19:45 21.09.2025

