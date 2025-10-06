Новини
България »
Всички градове »
Румен Петков: Кабинетът се справи много добре с водната криза

Румен Петков: Кабинетът се справи много добре с водната криза

6 Октомври, 2025 22:55 809 17

  • румен петков-
  • правителство-
  • справяне-
  • водна криза

Но плевенчани имат право да са гневни заради тези десет години бездействие, коментира лидерът на АБВ

Румен Петков: Кабинетът се справи много добре с водната криза - 1
Снимка: Евроком
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Правителството се справи много добре с водната криза, но плевенчани имат право да са гневни заради тези десет години бездействие.“

Това заяви председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ по телевизия "Евроком" с водещ Николай Колев.

Петков заяви, че в Плевен вече няма водна криза, но днес се е стигнало до сбиване между спекуланти и представители на държавата, поради което МВР трябвало незабавно да се намеси, за да не се продължават такива действия.

Председателят на ПП АБВ коментира и наводнението в Елените. По думите му прокуратурата трябва незабавно да се самосезира и да открие нарушителите, тъй като случилото се там не се дължи единствено на природното бедствие.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    5 11 Отговор
    Вземаха водата от Плевен и я занесоха в Бургас.
    Браво!

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #12

    23:01 06.10.2025

  • 2 Нека да пиша

    18 2 Отговор
    Сега ще има вода във шадраваните на Плевен, и Руменчо може да пишка заедно със тьотка Митрофанова.

    23:01 06.10.2025

  • 3 хаха

    19 0 Отговор
    Пияни ли започнахте да интервюирате е мисирките? Само и само да захлебите а?

    23:02 06.10.2025

  • 4 Аква

    20 1 Отговор
    Как точно се справи тоя провален кабинет с безводието? Какви глупости говориш? Падна дъжд и водата тръгна... найс, а?

    Коментиран от #6

    23:03 06.10.2025

  • 5 Митко саллаков

    12 0 Отговор
    Пази боже сляпо да прегледа.

    23:03 06.10.2025

  • 6 оня с коня

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аква":

    Как е възможно така да омаловажаваш нещата относно Плевенското безводие - "паднал дъжд и водата тръгнала"?А да ти ЩУКВА в Дебелата кратуна че НЯМА СЛУЧАЙНИ НЕЩА и тоя Дъжд е специално поръчан от бат Бойко?Неблагодарни Твари сте,ама животът е на път да ви покаже Червен картон.

    23:09 06.10.2025

  • 7 Уса

    12 1 Отговор
    Един от участниците прецакали Жан Виденов

    23:11 06.10.2025

  • 8 Код Червено

    8 0 Отговор
    Кабинета се справи много добре . Ангажира професионални Лазарки . Те пяха и играха с молитва до Дядо Боже за дъжд. И Дядо Боже прати много дъжд , цял средиземноморски циклон . След него още един .

    23:14 06.10.2025

  • 9 Плд

    6 0 Отговор
    Как се справиха, с молитва за дъжд ли към „Ту Туу“ !?

    23:18 06.10.2025

  • 10 ганев

    2 0 Отговор
    ЗА ДА...НЕ УМИРАТ ..ХОРАТА ОТ ЖАЖДА....1...ВЗРИВЯВАНЕ...НА ВЕЦОВЕТЕ.....ИИИ...ВОДА ЩЕ ИМА НА ЗАПАС С ГОДИНИ....ДОРИ И ДА СА СУШАВИ...ГОДИНИ

    Коментиран от #11

    23:25 06.10.2025

  • 11 заедно

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ганев":

    със собствениците им!!

    23:32 06.10.2025

  • 12 сдафафсдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    Време е българина да престане да се дели на комунист , путинист , ляв или десен . Но скоро няма да стане защото много хора искат да живеят в диктатура за да си въртят далавери но и те няма да са щастливи тогава .

    23:37 06.10.2025

  • 13 мурзилкитете

    0 0 Отговор
    на ГРЕС!

    23:38 06.10.2025

  • 14 Нещастници

    3 0 Отговор
    Кризата я създадоха герб, проблема го реши дъжда... Този еглупак!

    23:39 06.10.2025

  • 15 тоя

    1 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    23:43 06.10.2025

  • 16 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Кабинетът се справи много добре с водната криза, даже някои се удавиха от многото вода...

    23:44 06.10.2025

  • 17 Горски

    1 0 Отговор
    Това би трябвало да е задължение на ВИК дружествата. Те стопанисват мрежата, те прибират печалбата и би трябвало част от тази печалба да се инвестира в поддръжка на тръбопроводите. Иначе държавата изгражда мрежата - дружествата прибират печалбата. Това го няма никъде в света. Няма друга такава държава като нашата. Борда по водите без нито един специалист по водите, кой руска филология, кой българска учил завалиите. А колко от другарите в БСП имат собствени ВЕЦ-ове? Или пък други другари в парламента? Тя, другарката Корнелия беше дала наскоро един списък. За подмяна на водопроводната мрежа в България са необходими 3 милиарда евро. Толупса да развърже чекмеджетата и да олекне с 3.7 млрд лева, пак ще му останат 7 млрд долара. 5000 км тръба ф400 по 50 лв метъра е 250 мил лв. ще остане тръба и за Северна Македония + 250 мил. лв за изкопни работи с багери + 250 мил. лв. за работна ръка = на приблизително 750 мил. лв. до 3,7 милярда лв. къде ще отиде остатъка от близо 3 милярда.

    23:45 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол