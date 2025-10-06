Румен Петков: Кабинетът се справи много добре с водната криза

„Правителството се справи много добре с водната криза, но плевенчани имат право да са гневни заради тези десет години бездействие.“

Това заяви председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ по телевизия "Евроком" с водещ Николай Колев.

Петков заяви, че в Плевен вече няма водна криза, но днес се е стигнало до сбиване между спекуланти и представители на държавата, поради което МВР трябвало незабавно да се намеси, за да не се продължават такива действия.

Председателят на ПП АБВ коментира и наводнението в Елените. По думите му прокуратурата трябва незабавно да се самосезира и да открие нарушителите, тъй като случилото се там не се дължи единствено на природното бедствие.