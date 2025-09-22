Химнът на независимостта за първи път прозвучава в Бургас

За първи път Химнът на независимостта прозвучава на 22 септември 1908 г. в черноморския град Бургас. Авторът на мелодията и текста – военният капелмайстор Георги Шагунов, отбелязва върху титулния лист на партитурата, че химнът е написан и изсвирен час след получаването на телеграмата за провъзгласяването на Независимостта в Търново, пише БНР.

Дълги години произведението остава забравено, но е намерено в архивите на композитора и върнато към живот в началото на новото хилядолетие. Повече може да научите от публикацията на Радио България Химнът на независимостта, създаден на 22 септември 1908 г.