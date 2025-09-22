Новини
България »
Бургас »
Химнът на независимостта за първи път прозвучава в Бургас

Химнът на независимостта за първи път прозвучава в Бургас

22 Септември, 2025 09:03 755 10

  • химн-
  • независимост-
  • бургас

Авторът на мелодията и текста е военният капелмайстор Георги Шагунов

Химнът на независимостта за първи път прозвучава в Бургас - 1
Снимка: М. Богданова
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

За първи път Химнът на независимостта прозвучава на 22 септември 1908 г. в черноморския град Бургас. Авторът на мелодията и текста – военният капелмайстор Георги Шагунов, отбелязва върху титулния лист на партитурата, че химнът е написан и изсвирен час след получаването на телеграмата за провъзгласяването на Независимостта в Търново, пише БНР.

Дълги години произведението остава забравено, но е намерено в архивите на композитора и върнато към живот в началото на новото хилядолетие. Повече може да научите от публикацията на Радио България Химнът на независимостта, създаден на 22 септември 1908 г.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Към 1900-1910 г. в Казанлък са идвали еврейски (ашкеназки) музиканти откъм Дунав, за да свирят на сватби и други тържества. Те свирели хоро, чиято мелодия напълно се покривала с мелодията на "Мила Родино".

    09:10 22.09.2025

  • 2 Факт

    3 10 Отговор
    Гордите народи празнуват НЕЗАВИСИМОСТ си!!
    Робите празнуват някакво си "освобождение" на Трети март 1878г., с което обаче България остава ВАСАЛ на Османската империя чааааак до 22.09.1908г, когато вече България става свободна и независима държава!!!
    Честит празник на всички горди българи!

    Коментиран от #4, #9

    09:12 22.09.2025

  • 3 Българин

    6 6 Отговор
    Честит празник на всички свободни и независими българи, които не се кланят пред руски и съветски окупаторски паметници 🇧🇬

    Коментиран от #5, #6

    09:16 22.09.2025

  • 4 празнувач

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Поредният празник за запой на Ганьо. В тая държава да си роден турчин, освен всичките християнки коледи и великдени, ще почиваш и на байрямите, поне така правят депутатите.

    09:16 22.09.2025

  • 5 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Фердинанд отива на крака на руския цар, за да признае Независимостта на България, по време на неговата визита е съсечен Стамболов, той е бил против.

    09:26 22.09.2025

  • 6 Помним

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Русия се съгласява да опрости дълга на Турция към нея от войната 1877-1878 в замяна Високата порта да признае независимостта на България. Едва след признаването от Турция, Англия и други европейски страни го правят. Хубаво е да помним това. Независимо какви са били мотивите на Русия за нас е важно, че имаме Трети март, 6 септемри, 22 септември. Благодарим на Русия, благодарим на героичните българи и истински патриоти, които са предизвикали тези събития и Бог да пази България!

    Коментиран от #7

    09:52 22.09.2025

  • 7 Голем смех

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Помним":

    Русия е била против съединението, Са тва от и благодариш бе ? :) хахахахаха

    Коментиран от #8

    09:56 22.09.2025

  • 8 Помним

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Голем смех":

    Това изобщо не е вярно. Ако е била, едва ли сега щяхме да празнуваме. Просто тогава конюнктурата е била такава, че императорът е трябвало да говори едно , а да прави съвсем друго по отношение на политиката си за България. Доказателството е, че след Съединението Русия не е предприела абсолютно нищо против него и България. Факт е, че след като прогласява Съединението Батенберг абдикира и бяга точно в Русия.

    10:03 22.09.2025

  • 9 Ако не

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    беше ОСВОБОЖДЕНИЕТО, каква независимост щеше да празнуваш бе неразумний юроде? То бива бива русофобия, ама чак такава палячовщина не бива. Като онез ранни демократи, които твърдяха, че турците не са ни поробвали, ами само били присъствали по нашите земи.

    10:15 22.09.2025

  • 10 ??????

    1 0 Отговор
    Какво празнуваме? Наистина ли сме независими ?

    10:18 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове