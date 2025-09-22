Химнът на независимостта за първи път прозвучава в Бургас

За първи път Химнът на независимостта прозвучава на 22 септември 1908 г. в черноморския град Бургас. Авторът на мелодията и текста – военният капелмайстор Георги Шагунов, отбелязва върху титулния лист на партитурата, че химнът е написан и изсвирен час след получаването на телеграмата за провъзгласяването на Независимостта в Търново, пише БНР.
Дълги години произведението остава забравено, но е намерено в архивите на композитора и върнато към живот в началото на новото хилядолетие. Повече може да научите от публикацията на Радио България Химнът на независимостта, създаден на 22 септември 1908 г.
Оценка 3.4 от 5 гласа.
1 честен ционист
09:10 22.09.2025
2 Факт
Робите празнуват някакво си "освобождение" на Трети март 1878г., с което обаче България остава ВАСАЛ на Османската империя чааааак до 22.09.1908г, когато вече България става свободна и независима държава!!!
Честит празник на всички горди българи!
Коментиран от #4, #9
09:12 22.09.2025
3 Българин
Коментиран от #5, #6
09:16 22.09.2025
4 празнувач
До коментар #2 от "Факт":Поредният празник за запой на Ганьо. В тая държава да си роден турчин, освен всичките християнки коледи и великдени, ще почиваш и на байрямите, поне така правят депутатите.
09:16 22.09.2025
5 Хмм
До коментар #3 от "Българин":Фердинанд отива на крака на руския цар, за да признае Независимостта на България, по време на неговата визита е съсечен Стамболов, той е бил против.
09:26 22.09.2025
6 Помним
До коментар #3 от "Българин":Русия се съгласява да опрости дълга на Турция към нея от войната 1877-1878 в замяна Високата порта да признае независимостта на България. Едва след признаването от Турция, Англия и други европейски страни го правят. Хубаво е да помним това. Независимо какви са били мотивите на Русия за нас е важно, че имаме Трети март, 6 септемри, 22 септември. Благодарим на Русия, благодарим на героичните българи и истински патриоти, които са предизвикали тези събития и Бог да пази България!
Коментиран от #7
09:52 22.09.2025
7 Голем смех
До коментар #6 от "Помним":Русия е била против съединението, Са тва от и благодариш бе ? :) хахахахаха
Коментиран от #8
09:56 22.09.2025
8 Помним
До коментар #7 от "Голем смех":Това изобщо не е вярно. Ако е била, едва ли сега щяхме да празнуваме. Просто тогава конюнктурата е била такава, че императорът е трябвало да говори едно , а да прави съвсем друго по отношение на политиката си за България. Доказателството е, че след Съединението Русия не е предприела абсолютно нищо против него и България. Факт е, че след като прогласява Съединението Батенберг абдикира и бяга точно в Русия.
10:03 22.09.2025
9 Ако не
До коментар #2 от "Факт":беше ОСВОБОЖДЕНИЕТО, каква независимост щеше да празнуваш бе неразумний юроде? То бива бива русофобия, ама чак такава палячовщина не бива. Като онез ранни демократи, които твърдяха, че турците не са ни поробвали, ами само били присъствали по нашите земи.
10:15 22.09.2025
10 ??????
10:18 22.09.2025